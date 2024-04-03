Поэзия хайкай: Содо поминает Басё, вслух читая стихи

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр, и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом пятьдесят второго стихотворения цикла является «сигурэ» – «зимний дождь».

あはれさやしぐるる頃の山家集 Аварэса я

Сигуруру коро но

Санкасю: Как печально читать

Стихи «Горной хижины»

В пору зимних дождей (Содо, Сборник «Кулики земли Муцу» (Муцу тидори), вып. 1698 г.)

Содо (1642-1716) родился в земле Каи (современная префектура Яманаси) и в молодости отправился в Эдо, чтобы изучать конфуцианство. Там он встретил Басё, который был на два года младше его, и они, оба увлечённые хайку, стали близкими друзьями. Басё умер в 1694 году, и Содо сочинил в его память это стихотворение. В предисловии к нему говорится: «Басё, мой покойный друг, недавно восхищался поэтическим стилем стихов в (сборнике стихов Сайгё) «Горная хижина» (Санкасю, «Сборник из горной хижины»), поэтому я решил прочитать вслух этот сборник в память о нём». Обычно в качестве поминальной службы по умершему читают сутры, но, поскольку Содо конфуцианец, он отказался от сутр, а вместо этого для покойного друга вслух читал стихи из «Горной хижины». Мы можем ощутить, насколько глубоко он понимал Басё и как искренне поминал своего друга.

Басё нравилась пора осенних и зимних дождей, сигурэ. Такие дожди идут с поздней осени до начала зимы, их приносят сезонные ветры с севера и с запада. Они то идут, то вдруг прекращаются, и их переменчивый характер воспринимался как символ ненадёжности и непредсказуемости жизни. Басё как-то сложил: «Будет по мне // имя «Странник» – // первый осенний дождь» (Табибито то // вагана ёбарэн // хацусигурэ, «Записки из дорожного сундучка» (Ои-но сёбун)). Басё, промокая под осенним дождём, был очарован этим ощущением беззащитности перед стихией, которое он испытывал во время путешествия. Это чувство, кстати, было похоже на чувства Сайгё, который всю свою жизнь провёл в путешествиях. В коротком стихотворении Содо объединяет образы Басё и Сайгё, говоря о своей печали, когда он читает вслух стихи из «Горной хижины».

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