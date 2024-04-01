Поэзия хайкай: Басё видит сон о пустынном зимнем поле

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр, и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом пятьдесят третьего стихотворения цикла является «карэно» – «поле сухих трав».

旅にやんで夢は枯野をかけまはる Таби ни яндэ

Юмэ ва карэно о

Какэмавару В пути я заболел,

Во сне бегу, кружу

Среди сухой травы (Басё, 1694 г., «Записи о деяниях старика Басё» (Басёо гёдзё ки))

В зале Минами-мидо в Осаке, недалеко от места смерти Басё, находится памятная стела с его хайку о том, как он заболел, и сон его кружит по пустынным полям. Её установили поэты хайку в годы Тэмпо (1830-1844). Многие знакомые с этим хайку люди, возможно, удивились, увидев слово какэмавару, поскольку часто его читают со словом какэмэгуру; это синонимы, оба они значат «бежать кругами».

На самом деле в самом раннем документе, где встречается это хайку, «Дневники памяти старика Басё» (Басёо цуйдзэн-но никки), которые написал Сико, ученик Басё, глагол «кружить» был записано иероглифом (かけ廻る), что может читаться и как мэгуру, и как мавару. В связи с этим до годов Тайсё (1912-1926) существовали конкурирующие версии правильного прочтения хайку. Похоже, что общепризнанным стало чтение какэмэгуру после того, как Акутагава Рюносукэ в рассказе «Нечто о выжженных полях» (Карэносё, 1918) использовал этот вариант хайку.

Однако другой ученик Басё, Роцу, в «Записях о деяниях старика Басё» приводит это стихотворение, где азбукой записано какэмавару (かけまはる). Сохранились и другие записи нескольких авторов хайку, непосредственно знавших Басё и приводящих именно такой вариант чтения. Напротив, вариант какэмэгуру Сико начал распространять через тридцать лет после смерти Басё. При сопоставлении всех материалов оказывается более вероятным, что в стихах, которые сложил Басё на смертном одре, всё-таки было какэмавару.



Памятная стела со стихами Басё на садовом участке Минами-Мидо (Aflo)

Эта фраза взята из стихотворения Сайгё в антологии «Новое собрание старых и новых песен Японии» (Син кокин вакасю): «О весна в стране Цу, // На побережье Нанива, // Ужель ты приснилась мне? // В листьях сухих камыша // Шумит, пролетая, ветер» (Цу-но куни-но // Нанива-но хару ва // Юмэ нарэ я // Аси-но карэха ни // Кадзэ ватару нари, пер. В. Марковой). Басё приехал в местность Намба (Нанива) зимой и заболел. Двигаться он не мог, и мысли его всё кружили по сухим полям тростника, которые воспел Сайгё…

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