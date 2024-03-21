Поэзия хайкай: Соги ищет, где укрыться от осеннего дождя

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели
Поэзия хайкай: Соги ищет, где укрыться от осеннего дождяКультура История
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世にふるもさらにしぐれのやどり哉（かな）
Ё ни фуру мо
Сара ни сигурэ но
Ядори кана
Где бы укрыться
От зимних дождей,
Что льют в этом мире?
(Соги, сборник рэнга «Вновь собранный сборник Цукуба» (Синсэн цукуба сю), 1495 г.)
Живший в период войн Соги (1421-1502) был мастером стихов рэнга. Проживая в Киото, он ездил к военачальникам по всей стране и учил их слагать стихи. Считается, что это хайку было составлено зимой 1467 года, во время войны Онин (1467-1477), в провинции Синано (современная префектура Нагано), куда он бежал, спасаясь от войны. На тот момент Соги было 47 лет.
Слово фуру здесь используется как какэкотоба, то есть в двух разных значениях – сам Соги, «проводит» (фуру) годы в этом мире, среди «падающего» (фуру) дождя. На первый взгляд, смысл стихотворения таков: «Я стар, но всё ещё путешествую под холодным дождливым небом, останавливаясь здесь и там». Однако если учесть сара ни, усиливающее сходство этих слов, то возможна и иная интерпретация. Поскольку сигурэ – это дождь, который внезапно начинается и быстро заканчивается, стихотворение также можно прочитать так: «Я долгие годы жил в этом мире, но это было похоже на короткую остановку, чтобы ненадолго укрыться от дождя». Другими словами, эти стихи символизируют быстротечность жизни.
Идея сравнения жизни и зимних дождей сигурэ изначально заимствована у Нидзёин-но Сануки, поэтессы, жившей в конце периода Хэйан (794-1192) и начала периода Камакура (1192-1333), стихотворение которой вошло «Новое собрание старых и новых песен Японии» (Син кокин вакасю): «Все те тяготы, // которые выпали мне в этом мире, // подобны негромкому // стуку капель дождя // по дощатой крыше» (Ё ни фуру ва // курусики моно о // маки-но я ни // ясуку мо сугуру // хацу сигурэ кана). Таким образом, пребывание (фуру) в этом мире, хоть и тягостно, но всё проходит, как и этот стук капель дождя. Взяв за основу это стихотворение, Соги использовал сигурэ как метафору краткости жизни и добавил образ «укрытия от дождя», сложив стихи, говорящие о жизни как коротком путешествии.
Фотография к заголовку: PIXTA