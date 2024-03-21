Поэзия хайкай: Соги ищет, где укрыться от осеннего дождя

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом пятьдесят пятого стихотворения цикла является «сигурэ» – «зимний дождь».

世にふるもさらにしぐれのやどり哉（かな） Ё ни фуру мо

Сара ни сигурэ но

Ядори кана Где бы укрыться

От зимних дождей,

Что льют в этом мире? (Соги, сборник рэнга «Вновь собранный сборник Цукуба» (Синсэн цукуба сю), 1495 г.)

Живший в период войн Соги (1421-1502) был мастером стихов рэнга. Проживая в Киото, он ездил к военачальникам по всей стране и учил их слагать стихи. Считается, что это хайку было составлено зимой 1467 года, во время войны Онин (1467-1477), в провинции Синано (современная префектура Нагано), куда он бежал, спасаясь от войны. На тот момент Соги было 47 лет.

Слово фуру здесь используется как какэкотоба, то есть в двух разных значениях – сам Соги, «проводит» (фуру) годы в этом мире, среди «падающего» (фуру) дождя. На первый взгляд, смысл стихотворения таков: «Я стар, но всё ещё путешествую под холодным дождливым небом, останавливаясь здесь и там». Однако если учесть сара ни, усиливающее сходство этих слов, то возможна и иная интерпретация. Поскольку сигурэ – это дождь, который внезапно начинается и быстро заканчивается, стихотворение также можно прочитать так: «Я долгие годы жил в этом мире, но это было похоже на короткую остановку, чтобы ненадолго укрыться от дождя». Другими словами, эти стихи символизируют быстротечность жизни.

Идея сравнения жизни и зимних дождей сигурэ изначально заимствована у Нидзёин-но Сануки, поэтессы, жившей в конце периода Хэйан (794-1192) и начала периода Камакура (1192-1333), стихотворение которой вошло «Новое собрание старых и новых песен Японии» (Син кокин вакасю): «Все те тяготы, // которые выпали мне в этом мире, // подобны негромкому // стуку капель дождя // по дощатой крыше» (Ё ни фуру ва // курусики моно о // маки-но я ни // ясуку мо сугуру // хацу сигурэ кана). Таким образом, пребывание (фуру) в этом мире, хоть и тягостно, но всё проходит, как и этот стук капель дождя. Взяв за основу это стихотворение, Соги использовал сигурэ как метафору краткости жизни и добавил образ «укрытия от дождя», сложив стихи, говорящие о жизни как коротком путешествии.

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