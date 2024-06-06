Поэзия хайкай: море ревёт под северным ветром

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр, и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом пятьдесят шестого стихотворения цикла является «когараси» – «зимний северный ветер».

凩の果（はて）はありけり海の音 Когараси но

Хатэ ва арикэри

Уми-но ото Зимний ветер

Прибыл к концу

Море ревёт (Гонсуй, ок. 1690 г., сборник «Вновь собранный сборник столичных мелодий» (Синсэн миякобури))

Какие мы можем представить невозможные явления? Основание радуги, обратная сторона горизонта, конечный пункт назначения ветра... Однако Гонсуй нашёл «конечный пункт назначения когараси». Так называют сильные ветры, дующие в начале зимы. Их название буквально означает «те, что заставляют увядать деревья», потому что они срывают с деревьев осеннюю листву. Ветер буйствует в городе, несётся над полями и горами, и когда наконец достигает моря, оно ревёт. «Нашёлся конечный пункт назначения зимнего ветра. Это шум бушующего моря». Ветер буйствует над бескрайним морем, и в конце концов исчезает бесследно.

Сохранилась бумажная полоска (тандзаку), где этому стихотворению предшествует предисловие: «Любуюсь водами озера», и предполагается, что Гонсуй сочинил это стихотворение о ветрах, дующих над озером Бива. Однако в своём сборнике «Вновь собранный сборник столичных мелодий» (Синсэн миякобури) он опубликовал его без предисловия. Вероятно, он был не против того, чтобы они воспринимались как стихи о море. Фраза хатэ ва арикэри, «есть предел», основана на описании путешествия в пьесе театра Но «Тобоку»: «Нынче утром // миновали Касуминосэки, // и до конца дошли, // открылась перед нами // долина Мусасино» (Касуми-но сэки о // кэса коэтэ // хатэ ва арикэри // мусасино о // вакэкурасицуцу). Застава Касуминосэки находилась в местности Сэкидо в городе Тама в пределах Токио. Высказывание о том, что бескрайняя равнина Мусасино имеет «конец», Гонсуй использовал в отношении зимнего ветра. В период Эдо люди хорошо знали пьесы Но, фразы из них были в ходу и придавали особое очарование стихам.

Гонсуй (1650-1722) являлся уроженцем города Нара. В молодости он близко общался с Басё в Эдо, а позднее переехал в Киото. Хайку с невозможным «концом ветра когараси» обрело широкую известность, и Гонсуй получил прозвище «Гонсуй когараси», то есть «Гонсуй северного зимнего ветра».

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