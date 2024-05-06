Поэзия хайкай: Бусон, «меч» из сушёного лосося и новогодняя ночь

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр, и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом пятьдесят девятого стихотворения цикла является «тосимору» – «новогоднее бдение».

年守や乾鮭（からざけ）の太刀鱈の棒 Тосимору я

Карадзакэ-но тати

Тара-но бо: Встреча Нового года –

Меч из сушёного лосося

И дубина из трески (Бусон, 1770 г., сборник «Весна года ка-но то (8 год, 1771) Мэйва» (Мэйва симбо-но хару))

Бдение в предновогоднюю (Оомисока) ночь, чтобы дождаться наступления Нового года, называется тосимору. Выражение карадзакэ-но тати, «меч из сушёного лосося», происходит от старинной истории о святом Дзога, монахе периода Хэйан (794-1192). Дзога презирал славу и богатство, и когда его учитель Рёнэн получил повышение, он на праздничном шествии поехал перед повозкой учителя верхом на исхудавшем быке, привязав к поясу вяленого лосося вместо меча. Так своим эксцентричным поведением он критиковал то, что учитель принял мирские почести.

В стихотворении использовано ещё одно необычное «оружие», полученное путём перестановки элементов слова бо:дара – «сушёная треска» в тара-но бо: – «дубина из трески». Таким образом, Бусон выступает на тосимору, «защиту (Нового) года», вооружённым мечом из лосося и дубиной из трески в руках. Образ «героического» защитника с бесполезным «оружием» в руках, который так подготовился к встрече Нового года, создаёт комический эффект.

Весной 1770 года Бусон унаследовал титул своего учителя и стал называть себя Яхантэй II. В хайку о тосимори он выражает свою решимость защитить репутацию данного имени, проявляя при этом скромность и указывая на то, что для этого у него не так много сил.

Позднее Бусон использовал это стихотворение в письме своему ученику, в шутку угрожая прийти за отданными в долг деньгами. В период Эдо было принято покупать вещи в кредит и оплачивать оптом в период О-Бон и в конце года. В канун Нового года в дом могли нагрянуть сборщики долгов, но возможно ли дать им отпор таким импровизированным оружием? Даже в суматохе конца года Бусон не утрачивает своего юмора.

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