Кикути Кадзуко: инструктор по гимнастике продолжает дарить надежду и вдохновение в 90 лет

Вопреки годам: экскурсия фотографа по японскому гиперстареющему обществу

Основываясь на собственном исследовании анатомии человека, Кикути Кадзуко разработала систему гимнастических упражнений, отвергающую необходимость упорного наращивания мышечной массы. Создав систему, основанную на глубоком осознании нашего собственного тела, Кикути учит более мягкому и целостному способу сохранять здоровье, сохраняя прекрасную физическую форму даже в старости.

Гимнастика жизни, созданная за полвека

Первое, что вы замечаете в Кикути Кадзуко, когда она входит в комнату, – это ее идеальная осанка.

Она держит спину очень прямо, как будто у неё от подошв до макушки натянута струна. Она выглядит так, как будто никогда в жизни не сутулилась.

Есть предположение, что наша осанка отражает наш истинный характер, то есть то, как мы идем по жизни. В этом смысле, возможно, то, что вы видите, – это то, что вы получаете. Когда она начинает двигаться, напряжение в комнате возрастает - создается ощущение, что ее сфокусированное, невозмутимое отношение к миру передается по воздуху.

«Используйте ягодичные мышцы, чтобы вытягивать позвоночник прямо и вверх. Когда вы двигаетесь, именно позвоночник, поддерживаемый ягодицами, удерживает тело в вертикальном положении. Каждая часть вашего тела должна быть постоянно связана с вашим мозгом и осознанием.»

Кикути Кадзуко сейчас 90 лет. Она говорит, что никогда не мечтала, что ее гимнастические упражнения и стиль физической культуры будет существовать столько лет и окажет такое невероятное влияние на жизнь стольких людей. За эти годы появилось и исчезло великое множество самых причудливых систем поддержания физической формы. Но подход Кикути всегда отличался. Вскоре после первых занятий ей пришлось взять на себя руководство своими студиями и культурными центрами в Токио и префектуре Канагава; она появлялась на телевидении, давала интервью, читала лекции и выступала публично. Пятьдесят лет спустя ее уникальный подход к поддержанию умственных и физических сил в старости остается таким же популярным и влиятельным, как и прежде.

Мироощущение, дух и слова Кикути вдохновляют бесчисленное количество людей уже пять десятилетий, а армия ее поклонников продолжает считать ее подход ключом к долгой жизни, наполненной физической и умственной силой и стойкостью. В чем секрет успеха системы упражнений Кикути, которую называют «гимнастикой жизни»?

Рукопожатие пальцев рук и ног

Важный аспект гимнастики Кикути основан на том, что мы редко замечаем в нашей повседневной жизни. Речь о тесной связи между пальцами рук и ног.

«Ну-ка скажите, – говорит как-то Кикути, обращаясь к классу. – Большинство из вас склонны пренебрегать пальцами ног, не так ли? Наши пальцы рук и ног пронизаны сеткой капиллярных сосудов, которые несут кровь к нашим конечностям. Вам нужно осознанно ощутить каждый палец, соединить его со своим мозгом, и убедиться, что он выполняет свою работу. Никаких ленивых пальцев! Пошевелите ими один за другим, позволяя своей силе войти в каждый палец по очереди. Тело может ослабевать с возрастом, но эти ноги и эти пальцы ног – единственные, которые у нас есть: мы хотим, чтобы они несли нас через всю оставшуюся жизнь, вплоть до конца».

Кикути заставляет своих учеников переплетать пальцы рук и ног так, чтобы правая нога, и левая рука были зажаты в своего рода объятиях. Если вы попробуете сделать это самостоятельно, вы можете быть удивлены освежающим ощущением взаимосвязи между двумя вашими конечностями.

Затем ученики Кикути вращают лодыжки по широкой дуге, активируя суставы. Уроки Кикути всегда начинаются с этой разминки. Все синхронно выполняют вращение суставов. Студия эхом отзывается на голос Кикути, которая протяжно считает: «ра-аз, два-а, три-и….». Ученики называют этот импровизированный хор «оркестром Кикути» и говорят, что звучание мерного счета Кикути – это именно тот заряд энергии и бодрости, который помогает начать занятия.

Правильная осанка как ключ к здоровью всего организма

«Все мы начинали как одна оплодотворенная яйцеклетка», – говорит Кикути. «Затем мы превратились в сложную систему с замысловато взаимосвязанными органами и частями тела. Каждое человеческое тело – это своего рода чудо. Наши тела уникальны: нигде во вселенной нет никого с телом, идентичным вашему или моему. Вот почему так важно заботиться о нашей телесной оболочке до самого конца жизни. Если какая-то часть тела начинает слабеть или атрофироваться, нам необходимо направить сознание на восстановление ее правильного движения. В этом суть моего подхода».

Гимнастика Кикути отличается от простой растяжки или обычных тренировок, предназначенных для увеличения физической силы или наращивания мышечной массы. Ее цель – понять структуру тела, использовать мозг для осознанного воздействия на определенную кость или мышцу, и использовать сильные стороны тела и разума человека для восстановления и укрепления частей, которые начинают слабеть. Кикути рассматривает тело как миниатюрную Вселенную и с помощью своей системы пытается дать сознанию возможность проникнуть в каждый уголок этого микрокосма. Внезапно все предубеждения, связанные в моем сознании со словом «гимнастика», сметаются этим глотком свежего воздуха.

Старшая дочь Кикути, Ота Нобуко, сама инструктор по гимнастике Кикути, демонстрирует, как осанка влияет на положение органов внутри тела. Для демонстрации она надела специальное гимнастическое трико с анатомической иллюстрацией внутренностей тела в натуральную величину.

На двух фотографиях ниже показано, насколько большое значение имеет осанка. На фото слева – поза, характерная для современного человека. Многие из нас ежедневно проводят в ней часы, сидя за рабочим столом. Позвоночник изогнут, тело сгорблено и наклонено вперед. На снимке видно, до какой степени сдавлены и стеснены органы внутри тела. На фото справа показано, как сидение с прямым позвоночником и осознание положения своего тела и внутренних органов может помочь расслабиться и облегчить стресс и нагрузку, которую испытывают ваше тело и внутренние органы.

Простые шаги, подобные этому, показывают, насколько значительно мы можем улучшить свое самочувствие, просто осознав связь между нашим сознанием и микрокосмом нашего тела.

Рождение нового подхода

Кикути родилась в 1934 году в районе, который сейчас находится в черте города Дайсэн в префектуре Акита. В двухлетнем возрасте она получила серьезные ожоги, когда уронила тряпку в японский очаг ирори, а затем сунула правую руку в огонь, чтобы достать ее. Врачам в итоге удалось разделить обожженные пальцы, но прошло еще некоторое время, прежде чем Кикути полностью оправилась от последствий травмы.

На следующий год после окончания Второй мировой войны она поступила в среднюю школу для девочек, которая славилась своими командами по настольному теннису. Кикути была очарована этой игрой и поклялась получить место в команде, но ей было трудно удерживать ракетку. Она подвешивала мячик для пинг-понга к потолку у себя дома и часами тренировалась. Сейчас она говорит, что этот многочасовой опыт преодоления своей немощности, когда она сознательно устанавливала связь между своим мозгом и каждым поврежденным пальцем, стал отправной точкой для того, что впоследствии превратилось в гимнастику Кикути.

Она окончила Японский женский колледж физической культуры и стала преподавателем физкультуры в средней школе, однако вскоре у нее появились сомнения в том, насколько корректно этот предмет преподается в школах. Хотя изначально цель уроков физического воспитания заключалась в том, чтобы научить школьников поддерживать себя в хорошей физической форме на протяжении всей жизни, фактически учителя заставляли учеников соревноваться со сверстниками или же требовали выполнять упражнения идеально с эстетической точки зрения. Вскоре после этого Кикути вышла замуж, а когда у нее родился первый ребенок, ушла с работы.

Началом системы Кикути можно считать момент, когда ее соседки по жилому комплексу пришли к Кикути и попросили ее преподавать им гимнастику. Первые занятия проходили в общественной зоне отдыха жилого комплекса. Это было в конце 1960-х годов, то есть около 55 лет назад. В те времена мысль, что женщины среднего возраста в свободное время могут заниматься любительской гимнастикой, показалась бы многим слишком странной, поэтому Кикути и ее подруги повесили занавески, чтобы обеспечить себе приватность и защитить занятия от посторонних глаз.

С самого начала Кикути использовала анатомические иллюстрации, чтобы объяснить, почему необходимо выполнять то или иное движение. Она признает, что многие из ее учениц прямо сказали ей, что считают эти фотографии отталкивающими. Но вскоре ее занятия были признаны эффективным способом поддержания физического здоровья и силы, и комитет по образованию Йокогамы предложил ей организовать занятия для горожан. В начале 1980-х годов Кикути решила, что без слова «гимнастика» (или тайсо по-японски) ей никак не обойтись, и «гимнастика Кикути» впервые обрела свое нынешнее название.

Взаимное поощрение

Кикути до сих пор преподает в своей главной студии в Кавасаки. Каждый урок длится 1 час 15 минут. Каждое занятие посещают около 50 учеников, большинство из которых - женщины среднего и старшего возраста. Как только появляется одетая в черное трико и стильный красный топ Кикути, атмосфера в зале ощутимо меняется. С момента входа в зал и до окончания занятия она не перестает двигаться, не перестает говорить. Ни секунды покоя. Даже анатомические модели, похоже, внимательно слушают, когда говорит Кикути.

Одна из учениц посещает занятия уже 17 лет. Это 82-летняя Садотомо Дзюнко. «Когда я начала приходить сюда, я едва могла пересечь пешеходный переход, не запыхавшись. Всегда носила с собой нитроглицерин на случай приступа стенокардии. Но я продолжала приходить, посещала занятия два-три раза в неделю, и вы даже не представляете, насколько лучше я чувствую себя сейчас. Трудно поверить, что когда-то я была настолько слабой. И если проблемы случаются, знание того, что я могу решить их самостоятельно, очень помогает. Именно благодаря этим занятиям я дожила до своего нынешнего возраста без особых проблем. Перед каждым занятием Кикути всегда нас подбадривает. Ее слова всегда настолько трогательны, настолько ободряют, что я наполняюсь решимостью продолжать идти вперед и делать все, что в моих силах».

Исцеляющее место силы

Наблюдая за уроками, я поражаюсь тому, насколько мощное воздействие оказывает само присутствие Кикути, и насколько важно для учеников видеть своего, казалось бы, нестареющего учителя, стоящего перед их глазами, как неприступная гора или могучее дерево. Ничто не может служить более убедительной демонстрацией истинности ее системы. Аура энергии и силы Кикути создает особое пространство, которое вдохновляет и стимулирует каждого участника ее занятий.

Большинство из этих людей – женщины. Я обмениваюсь парой слов с одним из немногих студентов-мужчин. Кавамото Киити, бывший ИТ-инженер, которому немногим более восьмидесяти лет, смеется, когда я прошу его рассказать о занятиях. «Кикути внимательно следит за каждым из нас. Выхода нет! Ее энергия – это нечто невероятное. Иногда это почти пугает. Она, безусловно, дает мне отличную еженедельную нагрузку. Я практически задыхаюсь к концу занятия». Кавамото с ноткой удивления замечает, что ходит на занятия уже семь лет.

Ранее он страдал от травмы локтя, полученной во время игры в теннис, и перенес операцию по лечению усугубившейся грыжи. Кавамото говорит, что с тех пор, как он начал посещать занятия Кикути, у него практически прошла боль в локте, а ноги стали сильнее. Он также он считает, что ее занятия помогли ему справиться с давней проблемой с мочевым пузырем. В студии Кикути царит атмосфера спасительной силы, подкрепленная чувством уверенности, которое возникает, когда вы проводите время с наставником и другими единомышленниками в особом пространстве.

Жизненный цикл

«Позвольте мне показать вам еще один трюк, который мы периодически выполняем», – говорит Кикути, а затем демонстрирует странное упражнение, подобного которому я еще не видел.

«Упражнение», если можно так сказать, включает в себя цепочку взаимосвязанных рук и ног. Все начинается с того, что два человека садятся друг напротив друга на землю и переплетают пальцы ног. Они ощущают друг друга с помощью пальцев ног, обращая внимание на форму и ощущение ступней друг друга. Создается впечатление, что они объединяют свои силы. Затем они сцепляют пальцы рук. Естественно, это вызывает улыбки. После этого они объединяют силу в руках, плечах и мышцах живота.

Наступает момент попробовать то же самое снова, но на этот раз с четырьмя людьми. Они садятся вместе, держатся за руки и ноги друг друга и постепенно образуют идеальный круг.

Я наблюдаю, как четыре личности сливаются в одно целое. Когда они образуют идеальный круг, создается впечатление, что на моих глазах они превращаются в единое живое существо. Меня вдруг переполняет странное чувство, что я тоже поднимаюсь куда-то вверх, как будто мое собственное тело начинает резонировать с этим чувством единения. Если бы только все люди в мире могли вот так соединить свои руки и ноги, думаю я в глубине души.

Это момент наивысшего счастья, которое наступает в результате избавления от эго, стирания границ между собой и другими людьми. Наступает озарение: мы все связаны. Пробуждается то, что обычно дремлет глубоко внутри: детская невинность.

Вот уже полвека Кикути работает над тем, чтобы культивировать что-то совершенно новое с помощью своего уникального бренда гимнастики. И меня всё больше поражает, что у нее получается создать именно это чувство единения и общих инвестиций в наше лучшее будущее. Это напоминание о чем-то важном, о чем мы нашем в современном обществе постоянно забываем, и напоминание о том, что человеческое тело от природы исполнено надежды.

Фотографии и текст Ониси Наруаки

Фотография к заголовку: Кикути Кадзуко с анатомическими моделями, которые являются неотъемлемой частью ее занятий