Инвалидная коляска «КОГИ» возвращает радость от самостоятельного передвижения

Вопреки годам: экскурсия фотографа по японскому гиперстареющему обществу

Инвалидная коляска «КОГИ», разработанная на основе инновационной технологии, приводит в движение спящие мышцы ног и помогает обрести радость от самостоятельного перемещения.

Старение и реабилитация

Много лет назад я выпустил фотоальбом о реабилитационных центрах. Нахождение в группе людей с похожими проблемами обеспечивает моральную поддержку, помогает пройти нелёгкий путь реабилитации – это так называемая «сила места», и восстанавливает веру в будущее. Именно этим ключевым факторам успешной реабилитации был посвящён мой фотоальбом. С тех пор прошло 16 лет, и я решил вернуться к теме реабилитации, чтобы узнать о произошедших в этой сфере изменениях.

Моё внимание привлекло видео с человеком на инвалидной коляске «КОГИ». У людей, пользующихся инвалидными креслами, не работают ноги, но почему на этом стильном жёлтом кресле есть педали? Потом я обратил вниманйена глаза человека, сидящего на «КОГИ» – они были полны удивления, радости и надежды. Я ни разу не видел такого светлого выражения лица в реабилитационном центре. Это был тот самый момент, когда он обнаружил инстинктивную способность к движению, спящую глубоко внутри, и на смену отчаянию пришла надежда. Его улыбка передалась окружающим и озарила всё помещение.

Затем на видео появился мужчина, уже 13 лет страдающий параличом нижней части тела. Когда он нажал на педаль ногой, в которой немного сохранилась способность к движению, вторая нога тоже понемногу начала двигаться. «Сначала я не понял, что происходит. Упражнение крайне утомительное, но это приятная усталость», – поделился впечатлениями мужчина. Лёгкое прикосновение к педалям пробудило спящие силы организма, привело мышцы в движение и подарило надежду на будущее. В чём секрет инвалидной коляски с педалями?

История появления «КОГИ»

Инвалидная коляска «КОГИ» разработана группой исследователей под руководством профессора медицинского факультета Университета Тохоку Ханда Ясунобу. Учёные изучали возможность восстановления двигательной способности парализованных ног с помощью электрической стимуляции. Однажды, усадив парализованного пациента на кресло с педалями, учёные с удивлением обнаружили, что коляска пришла в движение ещё до того, как была применена двигательная стимуляция. Оказалось, что при соблюдении определённых условий, включая расстояние между педалями и сиденьем, у пациента активизируется врождённый рефлекс автоматической ходьбы, и парализованные ноги начинают двигаться. После ряда доработок в 2009 году появился прототип «КОГИ».

Весёлый тест-драйв

В доме престарелых «Гармония» в городе Сакаи (префектура Осака) прошёл тест-драйв «КОГИ». В мероприятии приняли участие люди с ограниченной двигательной способностью, а также работники сферы долговременного ухода.

84-летний Уэбаяси приехал из префектуры Вакаяма. После падения, случившегося три года назад, он прошёл лечение, однако, по его словам, в результате длительной госпитализации двигательные функции ослабли. Ито Акира помогает ему управлять «КОГИ». После ДТП Ито некоторое время пользовался инвалидной коляской, поэтому решил посвятить свою жизнь развитию применения «КОГИ».

«Расслабьтесь, закройте глаза, представьте, что кресло – это часть Вашего тела и двигайтесь как в боевых искусствах», – поясняет Ито. Уэбаяси совершил несколько кругов по комнате. «Сначала страшновато, но когда привыкну, буду пользоваться коляской с удовольствием», – поделился он впечатлениями.

Развитие применения «КОГИ»

В углу зала, где проводится тест-драйв «КОГИ», Судзуки Кэндзи ремонтировал коляску. Более 20 лет назад, в бытность учителем начальной школы, Судзуки увидел передачу о разработанной в университете Тохоку инвалидной коляске с педалями. Он был потрясён сценой, когда лежащая без движения пожилая женщина села на кресло и стала на нём перемещаться. Судзуки вспомнил о своём ученике, пользующемся инвалидной коляской, и подумал, что кресло с педалями может ему пригодиться. Он уволился из школы и устроился на работу в венчурную компанию, занимающуюся проектом «КОГИ». Через некоторое время компания обанкротилась, однако Судзуки, убеждённый в необходимости развития проекта, получил права на «КОГИ» в университете Тохоку и учредил компанию «ТЕСС» по производству и продаже колясок в городе Сэндай (префектура Мияги). Ему было 34 года.

С тех пор прошло 16 лет. За это время было продано более 10 000 колясок «КОГИ». Стоимость одной коляски – около 500 000 йен. Сейчас Судзуки изучает возможность предоставлении коляски в аренду с ежемесячной оплатой. «КОГИ» известна и за рубежом. Например, во Вьетнаме реабилитация с применением коляски с педалями официально сертифицирована.

«Отзывы счастливых пользователей – лучшее свидетельство успеха. Я убеждён, что распространение колясок с педалями изменит наше общество. Надеюсь, что «КОГИ» станет символом оптимистов, стремящихся жить полной жизнью несмотря на ограниченную подвижность ног», - горячо говорит Судзуки.

Побывав на демонстрационном мероприятии, я был не только глубоко тронут искренним желанием поделиться этим удивительным изобретением с максимальным количеством людей, но и поражен мощной энергией энтузиастов, чья преданность «КОГИ» не знает границ.

Среди таких энтузиастов – Томоно Хидэки, директор общественной организации «Синкро Плюс». Он создал группу в «Фейсбуке», где пользователи «КОГИ» могут обмениваться опытом и информацией о том, как люди с похожими симптомами используют коляску. Базируясь на своей родине – крошечном архипелаге Амами Осима, расположенном вдали от главного острова Хонсю, он продолжает свою деятельность, направленную на распространение «КОГИ» по всей стране.

Реабилитация с удовольствием

В амбулаторном реабилитационном центре «Хикари-2» города Сикокутюо префектуры Эхимэ собрана впечатляющая коллекция – более 80 колясок «КОГИ». Издалека привлекает внимание огромный рекламный щит с призывом «Хватит стареть, начинай крутить педали!», а автобус для перевозки пользователей Центра украшен изображениями людей на «КОГИ» и лозунгом «Оздоровление – это весело!».

Председатель реабилитационного центра 87-летний врач-ортопед Кури Мицухиро на протяжении многих лет вносит огромный вклад в местное здравоохранение. 13 лет назад он закупил для центра коляски «КОГИ», и благодаря положительным отзывам посетителей центра их число непрерывно растёт. «КОГИ» помогает реализовывать девиз центра, повсеместно встречающийся в здании: «Реабилитация с удовольствием».

«Пожилые люди капризны и не будут делать то, что доставляет им дискомфорт. Теперь, когда у нас есть коляски «КОГИ», сотрудники сажают на них наших посетителей, воодушевляют, хвалят и иногда ругают. Недостаточно просто купить коляски. Нужна площадка, где ими можно пользоваться, а также сотрудники, присматривающие за посетителями на колясках. Чтобы люди действительно хотели крутить педали, нужно обеспечить им компанию, устраивать соревнования. Спортивные праздники пользуются огромной популярностью. Я считаю, что нужно развивать применение колясок с педалями, чтобы все желающие могли получить радость от их использования», – с улыбкой говорит доктор Кури.

Среди медработников центра «Хикари-2» есть внуки доктора Кури. Один из них, физиотерапевт Мураками Макото, учредил «Общество популяризации инвалидной коляски с педалями». «КОГИ» – это не просто средство передвижения. Коляска способствует восстановлению мышечной силы», - рассказал Макото.

«КОГИ» как символ надежды

Мне довелось побывать на репетиции танцевальной группы пользователей «КОГИ».

«Больше всего в танце на «КОГИ» мне нравится вращение», – ослепительно улыбаясь, говорит Ая. В 2014 году после кровоизлияния в мозг у неё случился левосторонний паралич, нарушилась речь. Ая арендует «КОГИ» по программе страхования долговременного ухода, оплачивая всего 1500 йен в месяц.

Ещё один участник танца – 81-летний Баку. 20 лет ему парализовало правую нижнюю часть тела. К тому времени, когда два года назад Баку узнал о «КОГИ», он успел перепробовать разные виды лечения. «Я передвигался на моторизированной инвалидной коляске, но когда пересел на «КОГИ», у меня окрепли мышцы. Я счастлив – теперь у меня есть компания в кружке танцев».

Руководит кружком хореограф Юфуки Рэй. «Сейчас я могу ходить, но «КОГИ» позволяет мне не беспокоиться о будущем. Было бы здорово, если бы танцевальные кружки для пользователей «КОГИ» открылись по всей стране. Я хочу организовать танец с участием 100 человек. Моя мечта – выступить на церемонии открытия Паралимпиады!»

Я лично протестировал «КОГИ». Крутя педали, я вспомнил, как в детстве катался на трёхколёсном велосипеде. Я ощущал встречный ветер, и мне показалось, что ещё чуть-чуть - и я взлечу.

Фотоальбом, о котором я упоминал в начале статьи, называется «Романтическая реабилитация». Я использовал слово «романтическая», чтобы выразить стремление человека к познанию неведомого мира и открытию удивительных тайн. Коляска «КОГИ» пробуждает у своих пользователей врождённый рефлекс автоматической ходьбы, приводит парализованные ноги в движение. Думаю, она достойна названия «Романтическая «КОГИ».

Фотографии и текст статьи: Ониси Наруаки

Фотография к заголовку: ноги пожилой женщины крутят педали «КОГИ»