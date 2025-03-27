Иностранные соцработники: передовой опыт посёлка Хигасикава на Хоккайдо

Вопреки годам: экскурсия фотографа по японскому гиперстареющему обществу

Кто будет ухаживать за мной в старости? Этот вопрос беспокоит многих японцев. Уже сейчас сфера долговременного ухода столкнулась с дефицитом кадров. Решить эту проблему помогают иностранные рабочие. В посёлке Хигасикава на острове Хоккайдо создана специальная система обучения и трудоустройства иностранцев, желающих стать соцработниками.

Иностранные работники в сфере долговременного ухода

Иностранные рабочие стали в Японии обычным явлением. По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, в октябре 2024 года число иностранных рабочих достигло 2 300 000 человек, что на 12,4% больше показателя предыдущего года. Наиболее высокий прирост (28,1%) отмечается в медицине и сфере социального обеспечения.

Долговременный уход - это уход за пожилыми людьми на основе установления с ними эмоционального контакта. Это тяжёлая работа, требующая владения японским языком. Чтобы посмотреть, как справляются с этой работой иностранцы, я посетил дом престарелых «Нукумори но Иэ Эн» в посёлке Такасу, расположенном на острове Хоккайдо к северу от города Асахикава. Это учреждение с 2021 года принимает на работу иностранцев, прошедших обучение долговременному уходу в соседнем посёлке Хигасикава и получивших государственный сертификат.

«Начинаем! «Коица хару кара энги га ии ва э, – громко зачитывает строки известного стихотворения 25-летняя Таман Сану. – Первая буква – «Ко»!», – напоминает она. Таман вместе с постояльцами дома престарелых играет в поэтические карты. Её беглый японский язык вызывает искреннее восхищение.

«Вот, прямо перед вами!», – помогает ей 30-летний Сэм Сатьярит. И он, и Таман от души наслаждаются своей работой.

Таман приехала из Непала. Когда она была подростком, в её семью на хоумстей приехала японка, и девочка заинтересовалась Японией. Таман изучала менеджмент в университете, но решила сменить сферу деятельности и 5 лет назад приехала в Японию. Два с небольшим года назад она получила государственный сертификат социального работника. «В Непале уровень старения населения пока невысокий, но я подумала, что нужно заранее изучить японские методы ухода за пожилыми людьми. На уроках нас учили, когда нужно заговаривать с пожилыми людьми, каким тоном говорить с ними. Эти знания пригождаются мне на работе», – рассказывает Таман.

Как относятся постояльцы дома престарелых к иностранным соцработникам? «Они хорошо работают, добрые, с общением на японском тоже нет проблем», – без малейших признаков недовольства отвечает 93-летняя Миямото Тэруко.

Сэм приехал в Японию из Камбоджи 8 лет назад. Он работает в этом учреждении уже четвёртый год. «Я люблю общаться с пожилыми людьми. Мой отец работает в Японии врачом, а я решил пойти в сферу долговременного ухода». На вопрос, почему его выбор пал на посёлок в Хоккайдо, Сэм отвечает: «В Хигасикаве во время учёбы выплачивают стипендию. К тому же мне нравится Хоккайдо, здесь очень красиво».

Практические занятия

Таман и Сэм учились в профессиональном училище Асахикава «Хокко Гакуэн» (с апреля 2025 года – «Профессиональное училище международной культуры и социальной сферы Хигасикава»). Обучение на отделении долговременного ухода и социального обеспечения длится два года, из 91 студентов более половины (49 человек) – иностранцы, приехавшие из Индонезии, Вьетнама, Китая, Таиланда, Малайзии и других азиатских стран.

На уроках студенты изучают последовательность действий при уходе за пожилыми людьми.

«Поливая человека из душа, нужно начинать с края и постепенно переходить к центральной части тела. Это уменьшает нагрузку на сердце», – рассказывает преподаватель Ито Ёсиаки. Он имеет богатый опыт работы в сфере долговременного ухода.

«Принятие ванны – это время для релаксации. Очень важно поддерживать с клиентом контакт. А сейчас сделайте ему массаж, не прекращая общения». Студенты окружают однокурсника в роли пожилого человека и с улыбкой приступают к работе. На уроке царит непринуждённая атмосфера.

Система подготовки иностранных соцработников

Посёлок Хигасикава хорошо известен фотолюбителям. В 1985 году он провозгласил себя «посёлком фотографий» и с тех пор занимается развитием международных связей с помощью фотоискусства. Это один из немногих посёлков с растущим населением – редкое явление в условиях депопуляции. Сейчас численность населения посёлка составляет 8 600 человек – на 20% больше, чем 30 лет назад. Одним из факторов прироста населения является приём иностранцев. В 2009 году по инициативе Мацуока Итиро, предыдущего главы посёлка, проработавшего на этом посту в течение 20 лет, Хигасикава начал принимать иностранцев на краткосрочные программы обучения японскому языку и японской культуре. Чтобы стимулировать приезд иностранцев, в 2015 году здесь впервые в Японии появилась муниципальная школа японского языка.

В 2018 году, предвидя грядущий дефицит кадров в сфере долговременного ухода, посёлок учредил Комитет содействия подготовке иностранных соцработников с предоставлением стипендий. В Комитете участвует около 30 муниципалитетов северной части Хоккайдо, а также расположенные на их территории социальные учреждения. Обучение кадров для работы в сфере долговременного ухода ведётся в профессиональном училище Асахикава.

Комитет предоставляет стипендии поступившим в училище иностранным студентам при условии, что они отработают пять лет в учреждениях, состоящих в Комитете. Сумма стипендии, выплачиваемой на протяжении двухлетнего обучения, составляет около 5 миллионов иен. Эти средства используются для оплаты обучения, общежития и прочих расходов. Также студентам выплачивают дотацию на бытовые расходы с учётом уровня владения японским языком. Если иностранец увольняется до истечения пятилетнего срока, он обязан вернуть всю стипендию Комитету.

Япония – мировой лидер в сфере долговременного ухода

Система, внедрённая в посёлке Хигасигава для обеспечения кадрами домов престарелых, - новаторский проект, которому сопутствуют как успехи, так и неудачи. Например, некоторые иностранцы увольняются до истечения пятилетнего срока. «Очень важно, чтобы выпускник и учреждение, в которое он устраивается на работу, подходили друг другу», - подчёркивает исполнительный директор профессионального училища Асахикава Хирато Сигэру.

«Во время первого года обучения все иностранные студенты посещают дома престарелых, участвующие в нашем Комитете. Если пожелания студента совпали с условиями учреждения, его принимают на работу, и учреждение выплачивает ему стипендию».

Дом престарелых в городе Такасу, где работают Таман и Сэм, тоже является членом Комитета. Во время учёбы Таман и Сэм захотели работать именно здесь, и дом престарелых тоже сообщил, что хочет принять их на работу. Благодаря этому они быстро привыкли к новому коллективу и довольны своей работой.

«Выпускники отрабатывают пять лет. Честно говоря, мы хотим, чтобы они оставались работать и после истечения этого срока, но некоторые уезжают работать на родину. Япония считается мировым лидером в сфере долговременного ухода, поэтому наличие японской лицензии социального работника считается большим достоинством. Мы с большим сожалением отпускаем их домой».

Быт иностранных студентов в Хигасикаве

Чтобы познакомиться с бытом студентов, мы посетили студенческое общежитие. 36-летний Ким Се Хён приехал на учёбу из Кореи в апреле 2024 года. В Корее он пробовал себя в разных сферах, и однажды заинтересовался долговременным уходом. В средних и старших классах он изучал японский язык, поэтому неплохо говорит по-японски. «В Корее тоже низкая рождаемость и высокий уровень старения населения, но для пожилых людей есть только учреждения дневного пребывания и уход на дому, а домов престарелых нет. Поэтому многие семьи, в которых есть требующие ухода старики, нанимают сиделку с проживанием».

Киму нравится общежитие. У каждого студента есть отдельная комната, в будние дни утром и вечером предоставляется питание. Иностранным студентам выдают карточку «HUC», на которую ежемесячно перечисляется 8000 йен. Карточкой можно расплачиваться в магазинах на территории посёлка. «После окончания училища я буду работать в доме престарелых, который состоит в Комитете. Я уже знаю все термины на японском языке», – рассказывает Ким.

Мультикультурность

В профессиональном училище Асахикава есть отделение японского языка. Оно предназначено для студентов, которые хотят работать в Японии, но недостаточно хорошо владеют японским языком. Это отделение, как и поселковая школа японского языка, вносят вклад в увеличение числа иностранцев, осознанно устраивающихся на работу в Японии.

В уголке поселковой школы японского языка есть «Мультикультурный клуб». Я обратил внимание на надпись у входа: «Иностранцы, путешественники и жители Хигасикавы - все мы одна семья». Посёлок успешно реализует эту концепцию без громких лозунгов о глобальности, универсальности и разнообразии, он пропитан этой атмосферой. Такую толерантность, прочно укоренившуюся в местной земле, я прозвал «духом Хигасикавы».

Снег, лежащий на горе Дайсэцудзан, после таяния проникает под землю. Скапливающиеся подземные воды через несколько десятилетий выходят на поверхность. Хигасикава – единственный посёлок на Хоккайдо без центрального водоснабжения, поэтому жители пьют природную воду. Мне подумалось, что именно богатый вкус этой воды формирует «дух Хигасикавы».

Через десять лет я хочу вернуться в Хигасикаву, чтобы написать ещё одну статью об иностранцах, нашедших своё призвание в сфере долговременного ухода.

Фотографии и текст статьи: Ониси Наруаки

Фотография к заголовку: социальный работник из Непала помогает постояльцу дома престарелых принимать пищу