Вопреки годам: экскурсия фотографа по японскому гиперстареющему обществу

Иностранные соцработники: передовой опыт посёлка Хигасикава на Хоккайдо

Общество

Кто будет ухаживать за мной в старости? Этот вопрос беспокоит многих японцев. Уже сейчас сфера долговременного ухода столкнулась с дефицитом кадров. Решить эту проблему помогают иностранные рабочие. В посёлке Хигасикава на острове Хоккайдо создана специальная система обучения и трудоустройства иностранцев, желающих стать соцработниками.
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Иностранные работники в сфере долговременного ухода

Иностранные рабочие стали в Японии обычным явлением. По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, в октябре 2024 года число иностранных рабочих достигло 2 300 000 человек, что на 12,4% больше показателя предыдущего года. Наиболее высокий прирост (28,1%) отмечается в медицине и сфере социального обеспечения.

Долговременный уход - это уход за пожилыми людьми на основе установления с ними эмоционального контакта. Это тяжёлая работа, требующая владения японским языком. Чтобы посмотреть, как справляются с этой работой иностранцы, я посетил дом престарелых «Нукумори но Иэ Эн» в посёлке Такасу, расположенном на острове Хоккайдо к северу от города Асахикава. Это учреждение с 2021 года принимает на работу иностранцев, прошедших обучение долговременному уходу в соседнем посёлке Хигасикава и получивших государственный сертификат.

В доме престарелых «Нукумори но Иэ Эн» работает 6 иностранцев

В доме престарелых «Нукумори но Иэ Эн» работает 6 иностранцев

«Начинаем! «Коица хару кара энги га ии ва э, – громко зачитывает строки известного стихотворения 25-летняя Таман Сану. – Первая буква – «Ко»!», – напоминает она. Таман вместе с постояльцами дома престарелых играет в поэтические карты. Её беглый японский язык вызывает искреннее восхищение.

«Вот, прямо перед вами!», – помогает ей 30-летний Сэм Сатьярит. И он, и Таман от души наслаждаются своей работой.

Игра в карты. Таман с улыбкой хлопает в ладоши, Сэм помогает постояльцам найти нужную карту

Игра в карты. Таман с улыбкой хлопает в ладоши, Сэм помогает постояльцам найти нужную карту

Таман приехала из Непала. Когда она была подростком, в её семью на хоумстей приехала японка, и девочка заинтересовалась Японией. Таман изучала менеджмент в университете, но решила сменить сферу деятельности и 5 лет назад приехала в Японию. Два с небольшим года назад она получила государственный сертификат социального работника. «В Непале уровень старения населения пока невысокий, но я подумала, что нужно заранее изучить японские методы ухода за пожилыми людьми. На уроках нас учили, когда нужно заговаривать с пожилыми людьми, каким тоном говорить с ними. Эти знания пригождаются мне на работе», – рассказывает Таман.

Как относятся постояльцы дома престарелых к иностранным соцработникам? «Они хорошо работают, добрые, с общением на японском тоже нет проблем», – без малейших признаков недовольства отвечает 93-летняя Миямото Тэруко.

«Они стараются изо всех сил», - говорит Миямото

«Они стараются изо всех сил», - говорит Миямото

Сэм приехал в Японию из Камбоджи 8 лет назад. Он работает в этом учреждении уже четвёртый год. «Я люблю общаться с пожилыми людьми. Мой отец работает в Японии врачом, а я решил пойти в сферу долговременного ухода». На вопрос, почему его выбор пал на посёлок в Хоккайдо, Сэм отвечает: «В Хигасикаве во время учёбы выплачивают стипендию. К тому же мне нравится Хоккайдо, здесь очень красиво».

Сэм с удовольствием рассказывает о своей работе

Сэм с удовольствием рассказывает о своей работе

Практические занятия

Таман и Сэм учились в профессиональном училище Асахикава «Хокко Гакуэн» (с апреля 2025 года – «Профессиональное училище международной культуры и социальной сферы Хигасикава»). Обучение на отделении долговременного ухода и социального обеспечения длится два года, из 91 студентов более половины (49 человек) – иностранцы, приехавшие из Индонезии, Вьетнама, Китая, Таиланда, Малайзии и других азиатских стран.

Практическое занятие по купанию

Практическое занятие по купанию

На уроках студенты изучают последовательность действий при уходе за пожилыми людьми.

«Поливая человека из душа, нужно начинать с края и постепенно переходить к центральной части тела. Это уменьшает нагрузку на сердце», – рассказывает преподаватель Ито Ёсиаки. Он имеет богатый опыт работы в сфере долговременного ухода.

«Принятие ванны – это время для релаксации. Очень важно поддерживать с клиентом контакт. А сейчас сделайте ему массаж, не прекращая общения». Студенты окружают однокурсника в роли пожилого человека и с улыбкой приступают к работе. На уроке царит непринуждённая атмосфера.

Преподаватель Ито (в центре) обучает студентов методике ухода во время принятия ванны

Преподаватель Ито (в центре) обучает студентов методике ухода во время принятия ванны

Обучение помощи при перемещении на унитаз из инвалидной коляски

Обучение помощи при перемещении на унитаз из инвалидной коляски

Система подготовки иностранных соцработников

Посёлок Хигасикава хорошо известен фотолюбителям. В 1985 году он провозгласил себя «посёлком фотографий» и с тех пор занимается развитием международных связей с помощью фотоискусства. Это один из немногих посёлков с растущим населением – редкое явление в условиях депопуляции. Сейчас численность населения посёлка составляет 8 600 человек – на 20% больше, чем 30 лет назад. Одним из факторов прироста населения является приём иностранцев. В 2009 году по инициативе Мацуока Итиро, предыдущего главы посёлка, проработавшего на этом посту в течение 20 лет, Хигасикава начал принимать иностранцев на краткосрочные программы обучения японскому языку и японской культуре. Чтобы стимулировать приезд иностранцев, в 2015 году здесь впервые в Японии появилась муниципальная школа японского языка.

В 2018 году, предвидя грядущий дефицит кадров в сфере долговременного ухода, посёлок учредил Комитет содействия подготовке иностранных соцработников с предоставлением стипендий. В Комитете участвует около 30 муниципалитетов северной части Хоккайдо, а также расположенные на их территории социальные учреждения. Обучение кадров для работы в сфере долговременного ухода ведётся в профессиональном училище Асахикава.

Белая башня – символ профессионального училища Асахикава

Белая башня – символ профессионального училища Асахикава

Комитет предоставляет стипендии поступившим в училище иностранным студентам при условии, что они отработают пять лет в учреждениях, состоящих в Комитете. Сумма стипендии, выплачиваемой на протяжении двухлетнего обучения, составляет около 5 миллионов иен. Эти средства используются для оплаты обучения, общежития и прочих расходов. Также студентам выплачивают дотацию на бытовые расходы с учётом уровня владения японским языком. Если иностранец увольняется до истечения пятилетнего срока, он обязан вернуть всю стипендию Комитету.

Япония – мировой лидер в сфере долговременного ухода

Система, внедрённая в посёлке Хигасигава для обеспечения кадрами домов престарелых, - новаторский проект, которому сопутствуют как успехи, так и неудачи. Например, некоторые иностранцы увольняются до истечения пятилетнего срока. «Очень важно, чтобы выпускник и учреждение, в которое он устраивается на работу, подходили друг другу», - подчёркивает исполнительный директор профессионального училища Асахикава Хирато Сигэру.

«Во время первого года обучения все иностранные студенты посещают дома престарелых, участвующие в нашем Комитете. Если пожелания студента совпали с условиями учреждения, его принимают на работу, и учреждение выплачивает ему стипендию».

Дом престарелых в городе Такасу, где работают Таман и Сэм, тоже является членом Комитета. Во время учёбы Таман и Сэм захотели работать именно здесь, и дом престарелых тоже сообщил, что хочет принять их на работу. Благодаря этому они быстро привыкли к новому коллективу и довольны своей работой.

Исполнительный директор Хирато – один из учредителей Комитета

Исполнительный директор Хирато – один из учредителей Комитета

«Выпускники отрабатывают пять лет. Честно говоря, мы хотим, чтобы они оставались работать и после истечения этого срока, но некоторые уезжают работать на родину. Япония считается мировым лидером в сфере долговременного ухода, поэтому наличие японской лицензии социального работника считается большим достоинством. Мы с большим сожалением отпускаем их домой».

Быт иностранных студентов в Хигасикаве

Чтобы познакомиться с бытом студентов, мы посетили студенческое общежитие. 36-летний Ким Се Хён приехал на учёбу из Кореи в апреле 2024 года. В Корее он пробовал себя в разных сферах, и однажды заинтересовался долговременным уходом. В средних и старших классах он изучал японский язык, поэтому неплохо говорит по-японски. «В Корее тоже низкая рождаемость и высокий уровень старения населения, но для пожилых людей есть только учреждения дневного пребывания и уход на дому, а домов престарелых нет. Поэтому многие семьи, в которых есть требующие ухода старики, нанимают сиделку с проживанием».

Киму нравится общежитие. У каждого студента есть отдельная комната, в будние дни утром и вечером предоставляется питание. Иностранным студентам выдают карточку «HUC», на которую ежемесячно перечисляется 8000 йен. Карточкой можно расплачиваться в магазинах на территории посёлка. «После окончания училища я буду работать в доме престарелых, который состоит в Комитете. Я уже знаю все термины на японском языке», – рассказывает Ким.

Ким расплачивается в поселковом магазине с помощью карты «HUC»

Ким расплачивается в поселковом магазине с помощью карты «HUC»

Сеанс видеосвязи с матерью

Сеанс видеосвязи с матерью

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Пожилой пони, за которым ухаживают студенты училища

Пожилой пони, за которым ухаживают студенты училища

Мультикультурность

В профессиональном училище Асахикава есть отделение японского языка. Оно предназначено для студентов, которые хотят работать в Японии, но недостаточно хорошо владеют японским языком. Это отделение, как и поселковая школа японского языка, вносят вклад в увеличение числа иностранцев, осознанно устраивающихся на работу в Японии.

Урок на отделении японского языка

Урок на отделении японского языка

В уголке поселковой школы японского языка есть «Мультикультурный клуб». Я обратил внимание на надпись у входа: «Иностранцы, путешественники и жители Хигасикавы - все мы одна семья». Посёлок успешно реализует эту концепцию без громких лозунгов о глобальности, универсальности и разнообразии, он пропитан этой атмосферой. Такую толерантность, прочно укоренившуюся в местной земле, я прозвал «духом Хигасикавы».

Снег, лежащий на горе Дайсэцудзан, после таяния проникает под землю. Скапливающиеся подземные воды через несколько десятилетий выходят на поверхность. Хигасикава – единственный посёлок на Хоккайдо без центрального водоснабжения, поэтому жители пьют природную воду. Мне подумалось, что именно богатый вкус этой воды формирует «дух Хигасикавы».

Через десять лет я хочу вернуться в Хигасикаву, чтобы написать ещё одну статью об иностранцах, нашедших своё призвание в сфере долговременного ухода.

Белая башня профессионального училища Асахикава на фоне заснеженной вершины Асахидакэ

Белая башня профессионального училища Асахикава на фоне заснеженной вершины Асахидакэ

Фотографии и текст статьи: Ониси Наруаки

Фотография к заголовку: социальный работник из Непала помогает постояльцу дома престарелых принимать пищу

Старение населения пожилые люди