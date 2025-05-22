От каменных надгробий к могилам у подножий деревьев: новые способы погребения в Японии

Вопреки годам: экскурсия фотографа по японскому гиперстареющему обществу

Старение населения, низкая рождаемость, отток населения из регионов и ослабление религиозных традиций вызывают ряд перемен в японском обществе. Изменения коснулись и похоронных обрядов – японцы меньше пользуются семейными могилами и предпочитают выбирать сценарий собственных похорон заранее.

«Сакура о вас не забудет»

Кладбище в парковом стиле «Матида Идзуми Дзёэн» (город Матида, Токио) окружено лесистыми холмами Тама. В хорошую погоду отсюда виднеется океан в районе Минато Мирай (город Йокогама). В одном из уголков «Матида Идзуми Дзёэн» находится «Сакурасо» – кладбище, где можно захоронить прах под деревьями сакуры. Его услугами могут воспользоваться члены клуба НКО «Эндинг Центр».

В конце марта, когда сакура была в полном цвету, в «Сакурасо» пришли мать с дочерью. Найдя нужное место, женщины возложили на землю цветы и сложили руки в молитве, обратив свои взоры в сторону леса, где не было каменных надгробий.

Супруг 80-летней Судзуки Кадзуко умер от рака. На протяжении десяти лет она хранила урну с прахом у себя дома: «Пусть хотя бы его кости будут рядом со мной», - говорила она.

«Муж работал менеджером по продажам в издательской компании, ездил в командировки по всей стране, его ценили как работящего сотрудника. Он скончался в 64 года, не успев выйти на пенсию. Мы никогда не говорили с ним о похоронах, но он часто повторял: «Даже самцы богомолов умирают, когда их съедают самки». Думаю, он имел в виду, что оставляет этот вопрос на моё усмотрение. Со временем я осознала, что не могу зацикливаться на его смерти и решила создать связующую нить между покойным мужем и нашими детьми. Однажды я узнала о “Сакурасо”», – поделилась со мной Судзуки.

«Когда мы захоронили здесь урну с прахом отца, эти саженцы были совсем крошечные. Сейчас они выросли, и кладбище полностью оправдывает своё название», – рассказала дочь Судзуки. Она показала нам табличку с номером участка и выгравированной надписью «Сакура о Вас не забудет».

Иноуэ Харуё, директор НКО «Эндинг Центр», вспоминает: «В 2005 году мы разработали проект первого в Токио лесного кладбища под названием «Сакурасо» на этом участке «Н-21». Из всех деревьев мы выбрали сакуру. Многие японцы, узнав, что им недолго осталось жить, говорят: «Доживу ли я до цветущей сакуры в следующем году?». Сакура занимает особое место в душах японцев.

Выбрав себе могилу, человек успокаивается. Понимание того, что после смерти ты будешь лежать здесь, под сакурой, помогает избавиться от страха смерти. Каждую весну будет цвести сакура, и ты сольёшься с этой сакурой. Разве это не прекрасно?».

Гармония с природой

Лесное кладбище, созданное по проекту НКО «Эндинг Центр», расположено на пологом склоне холма за участком «Н-21». Здесь, посреди леса, посетители складывают руки в молитве, чтобы почтить память об усопших родственниках.

78-летняя Эсаси Кимико живёт в Хиросиме. Она приезжает в Токио каждый месяц и останавливается у дочери, чтобы навещать могилу своего мужа.

«Я провожу здесь целый день – подметаю, пропалываю сорняки. Муж любил рисовать, я решила последовать его примеру и делаю здесь наброски. Приношу с собой еду на обед»

Эсаси пришла на кладбище вместе с внучкой Юка. «Я никогда не задумывалась о собственной могиле. Я даже не знала, что замужнюю женщину нельзя похоронить в семейной могиле её родителей. Но лесное кладбище мне понравилось».

Ещё одна посетительница «Сакурасо» – 83-летняя Окамото Кадзуэ. В 2007 году у неё умерла любимая кошка, прожившая вместе с хозяйкой 19 лет. Из газетной статьи Окамото узнала, что в «Сакурасо» есть участок, где человека могут похоронить вместе с домашним питомцем. Посетив лесное кладбище, Окамото влюбилась в его природу – она напомнила ей пейзажи родного города Хигасикурумэ. «Я сразу приняла решение, заключила договор и на этой плите уже выгравировано моё имя. Я хочу, чтобы нас похоронили в один день, поэтому храню урну с останками кошки у себя дома», – с улыбкой рассказала Окамото.

НКО «Эндинг Центр»

По словам директора НКО «Эндинг Центр» Иноуэ, впервые она задумалась о проблеме захоронения после смерти матери: «Нам сказали, что даже если мы, замужние дочери, унаследуем эту могилу, она в конце концов окажется ничьей. Так мы узнали о несовершенстве японской семейной системы».

В 1990 году Иноуэ основала «Общество изучения похоронных традиций и могил в XXI веке», а в 2000 году переименовала его в «Эндинг Центр». Сейчас это название известно широкой публике не меньше, чем «последняя тетрадь», используемая для записи своих пожеланий о похоронах, разделе имущества и прочих действиях после смерти.

«Смерть – это не просто конец жизни человека, наступающий в определённый момент. Это процесс, включающий подготовку к смерти, а также уход за телом и прахом после смерти. Поэтому я решила переименовать своё общество в «Эндинг Центр», добавив к слову «энд» (конец) суффикс «инг», выражающий продолжительное действие. Узнав, что члены общества хотят иметь могилы, созданные по собственному проекту, мы решили перейти от слов к делу»

Ежегодно в период цветения сакуры «Эндинг Центр» проводит памятную церемонию «Сакурасо Мемориал» под девизом «Общение живых и мёртвых под цветущей сакурой».

Иноуэ прочитала своё стихотворение, последние строки которого затронули моё сердце:

Ураурато икиру ни ий хи

Ураурато сину нива ии хи

Ураурато сэйдзя то сися га катару ни ий хи

Хаканай иноти дакара косо дзомбун ни икиё Хороший день для светлой жизни

Хороший день для светлой смерти

Хороший день для светлой беседы между живыми и мёртвыми

Жизнь скоротечна, поэтому её нужно прожить полно

Смерть – это не что-то особенное, это всего лишь одно из проявлений жизни. Мне вспомнились строки из поэмы Миядзавы Кэндзи «Весна и Асура»:

Ватакуси то иу гэнсё ва

Катэй сарэта юки корю дэнто но

Хитоцу но аой сёмэй дэсу Я как явление –

Это один синий светильник

Гипотетической лампы органического переменного тока

Мне показалось, что жизнь и смерть похожи на бесконечно меняющуюся Вселенную.

Клуб «Второй дом» для «друзей по кладбищу»

Впервые услышав слово «хакатомо» (друг по кладбищу), я был поражён. Оно образовано из слов «хака» (могила) и «томо» (друг). Автором этого удивительного неологизма, ставшего символом проблем в данной сфере, является Иноуэ.

Раньше могилы передавались по наследству кровным родственникам, но сейчас многие семьи не могут самостоятельно ухаживать за пожилыми родственниками, присутствовать при их смерти и заниматься похоронами. Поэтому налаживание связей с единомышленниками, желающими быть погребёнными под деревьями сакуры, – неплохой выбор. Подобные связи выходят за пределы кровного родства. А обмен фразами «Встретимся там после смерти» – вершина доверительных отношений хакатомо.

Я посетил кружок «Кафе читателей», где десять «друзей по кладбищу» обсуждали прочитанные книги.

«Кружок появился семь лет назад. Мы стремились создать непринуждённую и живую атмосферу в стиле салона. Сначала мы выбирали книги на определённую тематику и обсуждали вопросы, связанные с жизнью и смертью и паллиативным уходом. Постепенно мы лучше узнали друг друга и решили расширить спектр обсуждаемых тем. В последнее время мы делимся друг с другом впечатлениями о любимых книгах», – сообщил 79-летний глава кружка Хосино Ёсиаки.

«Существует ли загробный мир? В мои годы живые и мёртвые ничем друг от друга не отличаются. Я знаю, что после смерти обо мне позаботится «Эндинг Центр», поэтому ни о чём не беспокоюсь».

Поддержка при встрече со смертью

НКО «Эндинг Центр» предлагает своим членам прижизненные услуги от предоставления гарантий оплаты расходов при госпитализации до помощи в составлении завещания, а также услуги после смерти – организацию прощальной церемонии и похорон на кладбище, уборку в доме, сортировку вещей, оформление документов.

В современной Японии много одиноких пожилых людей, поэтому услуги, заменяющие помощь, которая раньше оказывалась в кругу семьи, становятся всё более востребованными. Слова Иноуэ «Прах не может дойти пешком до могилы» звучат на удивление убедительно.

Мне довелось присутствовать на похоронах одинокой 81-летней женщины, которая решила воспользоваться услугами «Эндинг Центра». Когда её экстренно госпитализировали, больница связалась с «Эндинг Центром» и представитель НКО немедленно прибыл в палату интенсивной терапии – это тоже предусмотрено контрактом. На протяжении 10 лет женщина писала «последнюю тетрадь», и сотрудник «Эндинг Центра» знал о том, как она хочет провести последние минуты жизни. После смерти в соответствии с пожеланием женщины была организована тёплая прощальная церемония с участием племянницы.

Популяризация лесных кладбищ

«20 лет назад многие не знали о существовании лесных кладбищ. Сейчас около половины людей, приобретающих место для могилы, выбирают именно погребение под деревьями. Далее в рейтинге популярности следуют обычные могилы и захоронение в склепе. Всё чаще люди закрывают семейные могилы и переносят прах в могилу под деревьями», – рассказывает Иноуэ.

С момента создания «Эндинг Центра» прошло 35 лет, с момента открытия кладбища «Сакурасо» - 20 лет. Путь «Эндинг Центра», обеспечивающего людям комфорт в последние минуты жизни и после смерти, только начинается.

Фотографии и текст статьи: Ониси Наруаки

Фотография к заголовку: мать и дочь посещают могилу на кладбище «Сакурасо»