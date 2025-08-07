Бизнес для бабушек: инициатива компании из Фукуоки обеспечивает пожилым женщинам доход и жизненные цели

Вопреки годам: экскурсия фотографа по японскому гиперстареющему обществу

Фукуокская компания «Укиханотакара» стремится раскрыть потенциал пожилых людей с помощью оригинальных продуктов и кафе «для бабушек». Здесь женщины в возрасте получают возможность действовать и возвращают себе смысл жизни. Такой подход рассматривается как образцовая модель для стареющего общества Японии.

Жизнь со смыслом

Компания «Укиханотакара» была основана в 2019 году под запоминающимся девизом: «Деревенские бабушки спасут Японию!» Её создатель Окума Мицуру предоставлял рабочие места женщинам старшего возраста. Благодаря его усилиям по оживлению японского общества, где преобладают пожилые люди, компания привлекла внимание общественности.

Окума родился и вырос в городке Укиха, расположенном на юге Фукуоки недалеко от границы с Оитой. Название компании переводится как «сокровища Укихи» и отражает стремление Окумы передать молодёжи традиционную культуру питания и мудрость, бережно сохраняющуюся пожилыми жительницами этого региона. Именно бабушки, называемые по-японски батян, по его мнению, являются настоящим «сокровищем» для будущих поколений.

Окума отмечает, что компания разработала модель, наглядно доказывающую ценность труда пожилых женщин в жизни общины. «Я считаю, что наша задача – вовлекать в эту инициативу бизнес и органы власти, нести идею дальше и создавать общенациональное движение», – подчеркивает он.

Создание условий, в которых пожилые граждане смогут оставаться активными и приносить пользу обществу, способно изменить негативное восприятие подверженного ускоренному старению японского общества. Более того, вовлечение стариков в активную деятельность может способствовать снижению медицинских расходов, помогая им сохранять физическое и ментальное здоровье и снижая риск развития деменции.

Сушёный батат

Главная команда бабушек «Укиханотакара» – это Найто Мияко, Утияма Кэйко и Кунитакэ Токиэ. Всем им уже за семьдесят и восемьдесят, но это нисколько не мешает им приходить в 9 утра и приступать к изготовлению фирменного продукта компании – сушёного батата. Они трудятся на кухне бывшего детского сада, который закрылся из-за сокращения населения в городке. Несмотря на возраст, женщины весело шутят, а их улыбки и энергичный темп работы наполняют помещение удивительной атмосферой второй молодости.

Найто рассказывает о чувстве свободы, которое подарила ей работа в компании. Она вспоминает, как на первую зарплату купила подарок мужу, поддержавшему её решение устроиться на эту должность. «Я также приобрела кое-что для нашего внука», – добавляет она. – «Мне нравится иметь собственные деньги и тратить их по своему усмотрению. Очень важно продолжать работать и зарабатывать, независимо от возраста».

Утияма родом из Осаки, но двадцать три года назад переехала в Укиху, на родину своего мужа. Будучи матриархом семьи, она управляла семейной фермой, передавая накопленную мудрость младшим поколениям. Среди прочего – и секреты обработки традиционных продуктов, которые Утияма использовала для создания авторских вариаций классических японских сладостей.

Кунитакэ тоже занималась фермерством и параллельно содержала еще один бизнес, посвященный экотуризму. Она побывала в Европе в рамках учебной поездки, где познакомилась с концепциями расширения прав женщин и женского образования, а также ухода за пожилыми людьми. К жизни Кунитакэ относится позитивно, поэтому, когда Окума предложил ей поработать в «Укиханотакара», она с радостью согласилась.

Рецепт сушёного батата, который батян используют в своей работе, совершенствовался на протяжении трёх лет путём многочисленных проб и ошибок. Женщины сомневались, заинтересует ли их продукт покупателей, однако вскоре после запуска онлайн-продажи пошли в гору. Продукт был удостоен награды губернатора Фукуоки, а слоган «Сделано бабушками» вызвал грандиозный отклик: заказы начали поступать со всех уголков Японии.

Гость из Стэнфордского университета

Проект Окумы с самого начала пользовался постоянным вниманием СМИ. Его даже заметил Кен Стерн, сооснователь и председатель Проекта «Долголетие» при Стэнфордском центре изучения долголетия. Заинтересовавшись тремя батян, Стерн посетил Укиху, по итогам визита назвав компанию Окумы образцом для перезапуска японской экономики. Он подчеркнул: чтобы жить долго и оставаться здоровым, человеку жизненно важно иметь занятие, которое позволяет ему быть продуктивным и ощущать смысл жизни.

«Укиханотакара» также занимается созданием повседневных товаров, среди которых, например, просторные рабочие штаны, называемые момпэ. Для их пошива компания использует курумэ-гасури – местную ткань с двухсотлетней историей, признанную национальным нематериальным культурным достоянием. Момпэ были разработаны женщинами совместно с текстильной фабрикой «Номура Оримоно», расположенной в районе Ямэ префектуры Фукуока и специализирующейся на производстве курумэ-гасури. Когда бабушки впервые оказались на фабрике «Номура Оримоно», их поразило разнообразие цветов и тканых узоров, что стало для них настоящим источником вдохновения, подтолкнув к реализации новых идей.

Уютный ежемесячный журнал

В ноябре 2023 года «Укиханотакара» начала выпускать «Гэккан батян симбун» – новостной ежемесячник, посвящённый историям пожилых женщин со всей Японии. Издание объёмом 16 страниц продаётся по цене 330 йен и содержит статьи о моде, рецепты и другие материалы, интересные женщинам старшего возраста. Полноцветный журнал отличает оформление, наполненное особым теплом.

Сначала продажи шли медленно, но уже к шестому выпуску у журнала появились спонсоры, а также крупные постоянные подписчики в лице банков, супермаркетов и других организаций. Сегодня ежемесячный тираж «Гэккан батян симбун» составляет около 5000 экземпляров. Окума всегда берёт с собой дополнительные номера и раздаёт их везде, где бы он ни находился, чтобы расширить охват своего издания.

Корни благодарности

Как же Окума впервые познакомился с этими пожилыми женщинами? Всё началось с бурной юности. В старших классах школы Окума часто конфликтовал с учителями, которые считали его «социально неблагополучным». В итоге он бросил школу, а в восемнадцать лет уехал из Укихи в Осаку, мечтая стать продавцом мотоциклов. Попытка не увенчалась успехом, и он вернулся на Кюсю. В двадцать пять лет Окума попал в серьёзную аварию – его мотоцикл врезался в разделительную полосу, и он получил тяжёлые травмы. Несмотря на то, что он выжил, ему пришлось провести в больнице четыре года и перенести множество операций. Фактически заточённый в больничных стенах, Окума впал в отчаяние. Однако его спасла от депрессии группа батян, лечившихся в том же учреждении.

«Я был единственным молодым человеком в этой сельской больнице, – вспоминает Окума, – поэтому пожилые пациентки из любопытства часто заходили ко мне поговорить». Батян расспрашивали его о семье, родных местах, о том, чем он занимается. «Поначалу их внимание казалось мне чрезмерным, но постепенно я смирился с бесконечными расспросами и начал открываться всё больше».

Когда Окума узнал, что одна из женщин, уделявшая ему особенно много внимания, внезапно скончалась, это потрясло его до глубины души. До этого момента он просто плыл по течению, но теперь впервые по-настоящему задумался о смысле жизни. «Я понял, что до сих пор даже не начал жить по-настоящему, что в жизни должно быть нечто большее».

Выписавшись из больницы, Окума перепробовал множество профессий, а затем основал собственную студию дизайна. Изучая социальное проектирование, он вдохновился идеей стать социальным предпринимателем. По его словам, мысль о создании компании, ориентированной на пожилых женщин, никогда не покидала его. «Я хотел выразить благодарность батян, которые в самый трудный момент помогли мне понять ценность моей жизни. Именно это стало отправной точкой для моего “бизнеса для бабушек”».

Пространство, где батян могут проявить свои таланты

«Укиханотакара» работает уже шестой год. В конце февраля компания организовала мероприятие по подготовке к открытию кафе для пожилых женщин в районе Умэбаяси города Фукуока. Персонал, среди которого были и женщины с деменцией, тренировался в приготовлении блюд с натуральной свиной котлетой на рёбрышке для участников проекта.

Миягава Синго, возглавляющий небольшое многофункциональное учреждение по уходу за пожилыми людьми также задействованное в проекте, отмечает, что некоторые люди скептически относились к тому, чтобы доверять женщинам с деменцией работу с ножами. «Им казалось, что это опасно, но на самом деле это не так, – объясняет он. – Хотя способность запоминать недавние события у таких людей снижена, они по-прежнему сохраняют навыки, приобретённые за долгие годы, проведённые на кухне. Кафе даёт возможность реализовать себя даже пожилым женщинам с деменцией».

Сотрудник муниципального отделения по поддержке людей, страдающих деменцией, в Фукуоке Сумида Ацуси обращает внимание на то, что с течением времени проблема деменции в Японии будет только усугубляться. «К 2050 году один из десяти человек будет в той или иной степени страдать от деменции, – говорит он. – Поэтому нам крайне важно уже сейчас начать строить общество, способное принимать людей с этим состоянием». Он возлагает большие надежды на предпринимательский подход Окумы. «Государство ограничено в своих возможностях, в то время как предприниматель свободен в поиске новых творческих решений».

«” Укиханотакара” не просто предоставляет подработку», – объясняет Окума. – «В дальнейшем планируется, что новые кафе будут передаваться в управление батян и организациям, оказывающим им поддержку. Именно в этом направлении нам нужно двигаться». В ближайшем будущем он планирует открыть ещё несколько подобных заведений.

Будущее «бизнеса для бабушек»

Оглядываясь назад, Окума с лёгкой грустью признаёт, что долгое время воспринимал свой проект как точечный. Но постепенно основная идея обросла новыми инициативами, превратившись из точки в протяженную линию. «В 2025 году я хочу расширить проект ещё больше и придать ему по-настоящему полноценную форму».

В апреле 2025 года Окума выпустил книгу «Моя цель – создать бизнес для пожилых женщин с оборотом в сто миллионов иен». В ней он рассказывает о нераскрытом потенциале предприятий, которыми управляют люди старшего поколения. Сейчас ведётся подготовка к мероприятию в Укиха под названием «Фестиваль батан», куда съедутся пожилые женщины со всей Японии. В глазах Окумы японские бабушки обладают поистине безграничным потенциалом.

Фотографии и текст статьи: Ониси Наруаки

Фотография к заголовку: Костяк «Укиханотакары» (слева направо): Кунитакэ, Окума, Найто и Утияма © Ōnishi Naruaki