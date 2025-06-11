Искусство как путь к социальной трансформации: беседа с художником Хибино Кацухико

Решение социальных проблем через использование искусства в социальной помощи

Беседа с художником Хибино Кацухико, главой Токийского университета искусств, проливает свет на проект университета «Разнообразие в искусстве» (Diversity on the Arts Project – DOOR) и другие способы, с помощью которых он стремится сделать искусство более значимой частью общества – особенно в социальной сфере.

Художник и президент Токийского университета искусств. Родился в городе Гифу в 1958 году. Окончил Токийский университет искусств в 1982 году, а в 1984 году завершил там же обучение в аспирантуре. Лауреат Гран-при тридцатой премии Японского клуба арт-директоров (ADC) в 1983 году, обладатель Гран-при премии дизайна «Майнити» в 1999 году и премии министра образования, культуры, спорта, науки и технологий за заслуги в области искусства в 2015 году. С апреля 2022 года занимает пост президента Токийского университета искусств.

Разрушая устоявшиеся представления в поисках новых форм самовыражения

«Около сорока лет назад я посетил художественный музей в Лозанне, Швейцария, специализирующийся на арт-брут – работах, созданных людьми с ограниченными возможностями и другими авторами без профессионального художественного образования. Эти работы произвели на меня глубокое впечатление».

Так говорит Хибино Кацухико – президент Токийского университета искусств (Токио Гэйдай) и художник, широко известный за пределами Японии. Он создаёт произведения из гофрированного картона, который обычно воспринимается как упаковочный материал, занимается рекламным дизайном и сценографией. Его творчество не ограничено жанровыми рамками.

Хибино также посещал социальные учреждения и пустеющие деревни, активно сотрудничая с местными сообществами в области художественного выражения. На протяжении всей своей карьеры он создавал проекты, которые являются полной противоположностью традиционного представления о престижности Токио Гэйдай.

По словам самого Хибино, отправной точкой для него стала встреча с арт-брут.



(© Кавамото Сэйя)

«После того как научишься пользоваться ножницами, ты уже не можешь вернуться в то состояние, когда не умел резать», – объясняет он. «Точно так же, стоит идее утвердиться – и она уже не отпускает. Но разрушая существующие ценности и усвоенные техники, мы можем прокладывать путь к новым формам самовыражения – именно такой потенциал я почувствовал в арт-брут».

В настоящее время Хибино руководит проектом Токио Гэйдай под названием Diversity on the Arts Project (DOOR) – «Разнообразие в искусстве». В рамках этой сертификационной программы выступают приглашённые эксперты из различных сфер, включая людей с инвалидностью, участников инициатив по борьбе с детской бедностью и представителей ЛГБТК+ сообщества – всё это служит переосмыслению современной модели благосостояния в более широком контексте. В числе участников курса – 50 студентов Токийского университета искусств и 125 представителей широкой общественности, которые совместно ищут пути решения социальных проблем с помощью искусства.

Представители последней категории, включая автора этих строк, вдохновлены инициативами программы, направленными на переосмысление социальных проблем с новых концептуальных позиций.

Искусство, открывающее двери в общество

Хибино рассказывает, как возникла идея объединения искусства и социальной сферы: «С тех пор как я познакомился с арт-брутом, меня привлекла его выразительность, не скованная здравым смыслом или другими ценностными рамками. Я получил приглашение от японских художественных музеев, которые собирают и экспонируют работы людей с инвалидностью, посетить социальные учреждения и попробовать создать произведения искусства в течение нескольких дней. Это стало возможным благодаря тому, что мне предложили руководить арт-проектом TURN, инициированным правительством Токио в рамках его культурных программ. Цель проекта заключалась в том, чтобы использовать уникальные особенности искусства, позволяющего находить ценность в различиях, и помогать самым разным людям выражать себя – с тем, чтобы способствовать построению общества, принимающего разнообразие».

Для Хибино, который прежде мало общался с людьми с инвалидностью, это казалось путешествием «на край света». Но, проживая с ними и создавая произведения искусства, он был глубоко тронут тем, насколько открыто и прямо они делились своими подлинными желаниями: например, говорили «я хочу нарисовать это прямо сейчас», а не что-то вымученное вроде «хочу нарисовать лучше, чем вчера». «Такое состояние ума совершенно недостижимо для тех, кого приучили верить, что они должны становиться лучше с каждым днём», – говорит Хибино.



В августе 2014 года Хибино провёл неделю в одном из социальных учреждений префектуры Хиросима, помогая его подопечным создавать произведения искусства. (© Мива Нориаки)

Опираясь на свой опыт, Хибино хотел, чтобы студенты Токио Гэйдай посещали подобные учреждения – для того, чтобы получить аналогичный стимул и помочь их обитателям стать более открытыми по отношению к художникам. Так, семь лет назад, занимая пост декана факультета изобразительных искусств университета, он запустил новую программу под названием DOOR. В 2024 году программа перешла в ведение главного управления университета, и теперь планируется открыть приём для сотрудников других организаций, таких как государственные учреждения и медицинские училища.

Программа под названием DOOR символизирует открытие новых возможностей. Вдохновившись японским словом «тобира», означающим «дверь», Хибино также инициировал проект «Тобира» – совместную инициативу Токийского университета искусств и Столичного художественного музея Токио (в быту его зовут «Тоби»), направленную на укрепление сообщества через искусство. Термин «тобираа» – своего рода «открыватели дверей» в сфере искусства – тоже принадлежит Хибино и обозначает участников проекта, занимающихся арт-коммуникацией.

Лично у меня DOOR ассоциируется с одной из ранних работ Хибино – «Собака у двери», на которой изображена собака, высовывающая голову за дверь. Мир, который открывается собаке по ту сторону, отличается от того, который видим мы с нашей позиции. Из-за разницы в перспективе собака может видеть другую картину – то, что скрыто за дверью и не показано на изображении. Если рассматривать эту работу с такой точки зрения, она оказывается близка к концепции DOOR: «проливать свет на искусство, чтобы сделать невидимое видимым».



Работа Хибино «Собака у двери» (1983 год, акрил по гофрированному картону, из личной коллекции художника, предоставлено Hibino Special)

Идеи важнее вещей

Программа DOOR – это практический курс, исследующий пересечение искусства и социальной сферы. Помимо обязательных дисциплин, он предлагает факультативы, такие как полевые исследования в учреждениях ухода, художественных музеях и регионах, где студенты соприкасаются с реальными местами и людьми. Например: визит в приют, в ходе которого создаются и выставляются произведения искусства, призванные рассказать обществу о работе учреждения; пребывание в сельской местности сатояма с целью создания работ, отражающих чувственный опыт. Каждая из программ делает акцент на творческом процессе и выражении, которое рождает идеи, а не на предметах, которые были созданы.



Японская футбольная ассоциация сотрудничала с программой DOOR в разработке и предложении формата, который позволил бы гиперчувствительным детям и их семьям чувствовать себя комфортно на футбольных матчах. Результатом стала «сенсорная комната», установленная на Национальном стадионе на финале Кубка императора (предоставлено программой DOOR Токийского университета искусств.)

Хибино рассказывает о том, как он вместе с арт-критиком Сиратори Кэндзи, который полностью слеп, рассматривал произведения искусства в Музее современного искусства Кумамото, где Хибино является директором. «Поскольку ты и я можем видеть картину, мы воспринимаем её как произведение искусства. Но Сиратори, который не видит вообще ничего, воспринимает группу людей, стоящих перед картиной и обсуждающих её, как своего рода «хэппенинг» – и он оценивает всё пространство как художественное. В ходе беседы с ним я понял, что картины – это всего лишь средство, а задача художника заключается в создании того самого «нечто», что вызывает у зрителя определённый отклик».

Как искусство, но не совсем искусство

Несмотря на то, что Хибино занимает пост президента Токийского университета искусств (Токио Гэйдай), он не ограничивается высокоспециализированным академическим образованием. Напротив, он предпочитает погружать и себя, и своих студентов в среды, где рождается арт-брут – искусство вне канонов и традиционных рамок. Этот подход созвучен идеям Кита Харинга – любимца мира поп-арта, с которым Хибино подружился в 1980-х, когда жил в Нью-Йорке.

Харинг, ровесник Хибино, скончался от осложнений, вызванных СПИДом, в возрасте 31 года. Он известен тем, что проводил воркшопы для детей по всему миру, создавал произведения искусства для детских домов и стремился искоренить социальные предрассудки и дискриминацию.

Хибино также организовывал мероприятия в разных регионах, используя искусство как отправную точку для социальных перемен. Среди таких инициатив – «Больница Хибино», серия мастерских, основанных на концепции арт-терапии, и проект «Цветок послезавтрашнего дня» (The Day After Tomorrow Morning Glory). Он объясняет:

«В рамках проекта “Цветок послезавтрашнего дня”, который я начал в 2003 году вместе с жителями района Адзамихира в городе Токамати (префектура Ниигата), мы выращиваем цветы и собираем их семена. Эти семена несут в себе генетическую информацию о “чувствах”, зародившихся тогда. Они передаются студентам следующего набора программы DOOR, а также участникам будущих арт-проектов. Этим проектом я хотел создать нечто, похожее на искусство, но не являющееся им в привычном понимании. Это попытка расширить границы искусства, создавая не завтрашний день, а послезавтрашний».



Здание закрытой школы, использовавшееся для реализации проекта «Цветок послезавтрашнего дня». Во многих мероприятиях проекта принимают участие студенты программы DOOR (предоставлено Hibino Special)

Воспитывая таланты, чтобы открывать новые двери

Токийский университет искусств (Токио Гэйдай) – единственный в Японии национальный вуз, охватывающий всё многообразие художественных направлений. За почти 140 лет со дня основания он дал путёвку в жизнь множеству художников. Но Хибино испытывает тревогу: “Если мы будем просто взращивать горстку художников, Гэйдай рискует превратиться в своеобразный памятник, застывший в одном историческом моменте.”

Он развивает эту мысль: “Художники обращаются к самым разным меньшинствам, черпают вдохновение в разнообразных сообществах. Именно освобождая воображение от устоявшихся понятий и шаблонов, они способны в полной мере реализовать свои способности. Таким образом, расширение масштабов и потенциала художественного выражения может быть связано и с социальной сферой. Я надеюсь, что Гэйдай будет стремиться создать платформу в современном обществе, где каждый сможет почувствовать ту жизненную силу, которой обладает искусство – силу, превосходящую человеческие знания.”

Заглядывая в следующие 140 лет, этот художник, уже открывший множество дверей, надеется воспитать тех, кто откроет новые.



(© Кавамото Сэйя)

Фотография к заголовку: © Кавамото Сэйя