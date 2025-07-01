Преодолевая пространство, время и инвалидность в Музее искусств Мидзуноки

Решение социальных проблем через использование искусства в социальной помощи

Искусство – это не только сфера профессиональных художников. Музей искусств Мидзуноки в Камэоке (Киото) сотрудничает с классами для детей с ограниченными возможностями, чтобы создавать красочные, яркие работы и экспонировать их вместе со своей коллекцией, показывая, что искусство доступно всем.

Дети демонстрируют невиданную оригинальность

Какое необычное произведение искусства! Огромный кусок белой ткани с огромным деревом, нарисованным чёрными чернилами, на котором размещены бесчисленные красочные глиняные фигурки. Поделка в форме ожерелья накинута в центре ствола дерева, на ветках два розовых сердца, а за всем этим – чёрный предмет, напоминающий руль автомобиля.



Большое дерево с различными разноцветными глиняными фигурками на нём (Фото Куроивы Масакадзу; © 96Box)

Художественная работа была создана 47 учениками Сакура-гаккю, класса для детей с ограниченными возможностями Камэокской начальной школы из префектуры Киото, в сотрудничестве с современной художницей Ямамото Макико. Она нарисовала дерево и представила его классу, спросив у детей: «Есть ли у дерева сердце? Если да, то какой формы и где оно может быть?»

Некоторые дети в ответ спросили, есть ли разница между сердцем, которое чувствует, и физическим сердцем. Она мягко объяснила им, что сердце помогает телу двигаться, но также это то, где мы чувствуем радость и удовольствие. Затем ученики слепили сердца из цветной глины, объясняя свои идеи, когда они размещали свои изделия на картинке дерева. «Поскольку дерево такое большое, я думаю, что у него много сердец, поэтому я сделала их похожими на гроздья винограда». «Я думаю, что сердце имеет ту же форму, что и лист, поэтому я поместила его на кончики веток».



Ямамото беседует с учениками Сакура-гаккю (© Nippon.com)



Ученики весело проводят время, смешивая глину разных цветов (© Nippon.com)



Ученики обсуждали друг с другом, где расположить свои сердца (© Nippon.com)

Совместная выставка музея и школы

Этот семинар – детище куратора Музея искусств Мидзуноки Окуямы Рико. В ответ на просьбу Камеокской начальной школы составить учебную программу, включающую уроки искусства, Окуяма подготовила шесть уроков и пригласила художников принять в них участие.

Она объясняет: «В искусстве нет правильного или неправильного, нет победивших и проигравших. Это мир, где тебя хвалят за то, что ты не такой, как все. Я надеюсь, что ученики «Сакура-гаккю» смогут наслаждаться расширением своих творческих возможностей, ни о чем не беспокоясь».

Она также запланировала специальную выставку, на которой будут представлены работы, сделанные учениками на занятиях, а также произведения из коллекции Музея искусств Мидзуноки. На заключительное занятие ученики были приглашены в галерею, чтобы испытать радость от просмотра в том числе и своих работ в экспозиции.



Сердце дерева, экспонируемое на втором этаже Музея искусств Мидзуноки (Фото Куроивы Масакадзу; © 96Box)



Дети посетили галерею, чтобы узнать от Окуямы о том, как экспонируются предметы искусства (Фото Куроивы Масакадзу; © 96Box)

Дети посещают выставку

Мы были в музее, чтобы увидеть реакцию детей, когда они посетили её.

При входе первое, что бросается в глаза, – это работы, подобные гобеленам, подвешенные к потолку. Эти выдающиеся экспонаты покрыты рисунками, нарисованными детьми из третьего семинара, собранными, словно лоскутное одеяло, сотрудниками музея и учителями Сакура-гаккю.



Две работы выставлены в задней части первого этажа в Музее искусств Мидзуноки. Индивидуальность детей проявляется в их работах (Фото Куроивы Масакадзу; © 96Box)

Для этой работы Ямамото выбрала тему «существо, которое спит под землей с древних времен до сих пор». При ближайшем рассмотрении вы увидите целый ряд уникальных существ, которые искусственный интеллект никогда не смог бы даже представить: монстров и призраков, животное где-то между крокодилом и динозавром, загадочное инопланетное существо.

Увидев готовые работы в первый раз, дети были поражены и восклицали от восторга, когда заметили свои собственные рисунки и рисунки своих друзей.



Дети говорят о своих работах с Ямамото (Фото Куроивы Масакадзу; © 96Box)



Между уникальными существами царит гармония (Фото Куроивы Масакадзу; © 96Box)

На втором этаже на полу и на полках под различными углами выставлены картины на деревянных дощечках, выполненные учениками. Это изображения черенков деревьев, готовых к посадке. Детей попросили придумать звуки, которые издают черенки при посадке, и они придумали новые, почти звукоподражательные слова, такие как нёки-нёки и гото-гото.



По словам их создателей, все черенки издают необычные звуки: гото-гото, суупон, пака, нёки-нёки и т. д. (Фото Куроивы Масакадзу; © 96Box)

Сердце дерева экспонируется на видном месте в задней части помещения. Чтобы подчеркнуть творческую энергию работы, была использована специальная выставочная платформа.

Дети были в восторге, обнаружив свои собственные глиняные фигурки. Некоторые из них спонтанно брали свои изделия в руки, и все произведение постепенно преображалось. Окуяма не раздражалась, а наоборот, весело сказала ученикам, что сегодня у них последний шанс переместить свои фигурки, и попросила их поднять руки, если они этого хотят.



Было очаровательно наблюдать, как дети перемещают свои глиняные фигурки на Сердце Дерева. В конце концов, это прерогатива художника (Фото Куроивы Масакадзу; © 96Box)



По словам Окуямы, творчество детей их вдохновляет (Фото Куроивы Масакадзу; © 96Box)

Гармония с собственной коллекцией музея

Ямамото решила назвать выставку, которая продлится до 10 марта 2024 года, «Утраченное достояние Земли». Она объясняет, что во время занятий она чувствовала, что «в невинном видении детей всё должно выглядеть как утраченное достояние Земли: деревья, подземные существа, даже мы с вами».



Прохожие могут заглянуть на выставку через огромные окна музея (Фото Куроивы Масакадзу; © 96Box)

Детские работы, несомненно, привлекают внимание, но картины, выставленные на стенах, также не оставляют равнодушными. Для этой выставки Ямамото выбрала произведения искусства, которые, по её мнению, перекликаются с работами учеников Сакура-гаккю, из 20 000 работ, хранящихся в коллекции Художественного музея Мидзуноки. Дети, заметившие другие работы, были в восторге, а некоторые даже захотели сами попробовать сделать что-то подобное.

Коллекция музея состоит из работ людей с нарушениями интеллекта, которые посещают художественные классы в местном социальном учреждении Мидзуноки. Все работы глубоко трогательны: невероятно сложные узоры, серия кругов, нарисованных яркими красками, и так далее.



Экспонаты из коллекции музея висят рядом с работами учеников Сакура-гаккю, создавая «диалог». (Фото Куроивы Масакадзу; © 96Box)

Искусство Мидзуноки получает признание в Японии и за рубежом

Благотворительный центр Мидзуноки и Художественный музей Мидзуноки управляются Корпорацией социального обеспечения Сёкаэн. Художественные классы начались в 1964 году, когда в качестве преподавателя был приглашён японский художник Нисигаки Тюити. Нисигаки считал, что ценность искусства не связана с инвалидностью. Он страстно преподавал изобразительное искусство ученикам до самой смерти в 2000 году.

В 1980-х годах работы с этих классов были отмечены наградами на многочисленных японских публичных художественных выставках. Затем, в 1994 году, 32 работы шести художников были отобраны для включения в постоянную экспозицию коллекции Арт-брют в Лозанне, Швейцария. Это был первый случай, когда были отобраны художественные работы из Азии. Благодаря признанию, полученному в Японии и за рубежом, в 2012 году был открыт Музей искусств Мидзуноки, в котором хранятся и экспонируются произведения искусства, созданные в художественных классах Мидзуноки.



Музей искусств Мидзуноки находится в 100-летнем здании, которое когда-то было парикмахерской и домом в Киото (Фото Куроивы Масакадзу; © 96Box)

Музей искусств Мидзуноки часто описывают как галерею ар-брюта, но Окуяма считает, что коллекцию Мидзуноки нельзя интерпретировать в том же свете, что и европейское движение «необработанного искусства». Это связано с разной историей и происхождением Японии и других стран, а также с разными подходами к искусству и благосостоянию. Она объясняет, что музей предпочитает не классифицировать искусство как ар-брют или искусство людей с ограниченными возможностями, чтобы выйти за рамки жанров и сотрудничать с другими людьми, даже за пределами границ, чтобы разделить привлекательность произведений искусства и инициатив музея.

Во время моей встречи с учениками класса для детей с ограниченными возможностями и Ямамото, чтобы рассказать о коллекции музея и этом сотрудничестве, я был впечатлен тем, как сама Окуяма стремится выйти за существующие рамки через мир искусства, в котором нет «правильных» ответов. Видя, как дети глубоко погружены в творчество, и как Окуяма с любовью оценивает их творения, я надеюсь, что когда-нибудь такие работы будут просто признаваться «искусством», независимо от того, к какому сообществу принадлежат их создатели.



Окуяма положительно оценивает будущее Музея искусств Мидзуноки (Фото Куроивы Масакадзу; © 96Box)

Музей искусств Мидзуноки

Фотография к заголовку: Произведения искусства из коллекции Музея искусств Мидзуноки и работы учеников Сакура-гаккю (Фото Куроивы Масакадзу; © 96Box)