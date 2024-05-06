Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам (1): бронзовая статуя Рождения Будды Шакьямуни

Очарование японской буддийской скульптуры
Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам (1): бронзовая статуя Рождения Будды ШакьямуниКультура История
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Драматическая сцена рождения Будды.
Примерно 2500 лет назад Сиддхартха Гаутама, который позже стал Буддой, родился принцем в королевстве, которым правил род Шакья, в бассейне реки Ганг в Индии. Говорят, что после того, как его мать, Майя, родила его, он встал, сделал семь шагов, поднял правую руку, опустив левую, и сказал, что он – единственный достойный почитания на Небе и под Небом, то есть самое ценное, что есть в мире. Скульптуры, изображающие этот момент, известны как статуи Рождения Будды и до сих пор находятся в центре почитания в день рождения Будды 8 апреля, который широко известен также как Праздник цветов. В связи с легендой о том, что при рождении ребёнка дракон окропил его водой жизни, которую боги пьют, чтобы обрести бессмертие, в Японии возник обычай поливать статуи сладким чаем.
Статуя Рождения Будды, хранящаяся в храме Сёгэндзи в городе Комаки префектуры Аёти, представляет собой литую статуэтку маленького Будды из позолоченной бронзы высотой менее 10 сантиметров. Если внимательно рассмотреть его продолговатое лицо, вы увидите загадочную улыбку, известную в буддийской скульптуре как «архаичная улыбка». Этот тип выражения лица был характерен для буддийских статуй до периода Нара (710-794), и можно предположить, что эта статуя также была создана в VI или VII веке.
На затылке есть выступ, к которому должен крепиться нимб. Кроме того, если обратить внимание на облачение, ниспадающее от талии, можно заметить, что узор на нём симметричен. Такой стиль напоминает буддийские статуи в стиле Тори, сохранившиеся в монастыре Хорюдзи, и допустимо сказать, что это старейшая из сохранившихся статуй Рождения Будды, созданных в Японии. Она очень впечатляет своим первозданным обликом, передающим атмосферу того времени, когда в Японии только появился буддизм.
Мать Будды, Майя, умерла через неделю после рождения Будды. Так началась насыщенная событиями жизнь Сиддхартхи Гаутамы.
Бронзовая статуя Рождения Будды Шакьямуни
- Высота: 8,3 см
- Время создания: период Асука
- Местонахождение: Монастырь Аомацуяма Сёгэндзи направления Сото (префектура Айти, город Комаки, Мицубути 29)
*В настоящее время хранится в Национальном музее Нара
- Характеристики: Важная культурная ценность
Фотография к заголовку: Бронзовая статуя Рождения Будды Шакьямуни, храм Сёгэндзи
Фотография: Муда Томохиро