Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам (1): бронзовая статуя Рождения Будды Шакьямуни

Очарование японской буддийской скульптуры

Очаровательная скульптура – Будда рождается с улыбкой на устах. Она была создана между VI и VII веками и считается одной из старейших сохранившихся буддийских статуй в Японии.

Драматическая сцена рождения Будды.

Примерно 2500 лет назад Сиддхартха Гаутама, который позже стал Буддой, родился принцем в королевстве, которым правил род Шакья, в бассейне реки Ганг в Индии. Говорят, что после того, как его мать, Майя, родила его, он встал, сделал семь шагов, поднял правую руку, опустив левую, и сказал, что он – единственный достойный почитания на Небе и под Небом, то есть самое ценное, что есть в мире. Скульптуры, изображающие этот момент, известны как статуи Рождения Будды и до сих пор находятся в центре почитания в день рождения Будды 8 апреля, который широко известен также как Праздник цветов. В связи с легендой о том, что при рождении ребёнка дракон окропил его водой жизни, которую боги пьют, чтобы обрести бессмертие, в Японии возник обычай поливать статуи сладким чаем.

Статуя Рождения Будды, хранящаяся в храме Сёгэндзи в городе Комаки префектуры Аёти, представляет собой литую статуэтку маленького Будды из позолоченной бронзы высотой менее 10 сантиметров. Если внимательно рассмотреть его продолговатое лицо, вы увидите загадочную улыбку, известную в буддийской скульптуре как «архаичная улыбка». Этот тип выражения лица был характерен для буддийских статуй до периода Нара (710-794), и можно предположить, что эта статуя также была создана в VI или VII веке.

На затылке есть выступ, к которому должен крепиться нимб. Кроме того, если обратить внимание на облачение, ниспадающее от талии, можно заметить, что узор на нём симметричен. Такой стиль напоминает буддийские статуи в стиле Тори, сохранившиеся в монастыре Хорюдзи, и допустимо сказать, что это старейшая из сохранившихся статуй Рождения Будды, созданных в Японии. Она очень впечатляет своим первозданным обликом, передающим атмосферу того времени, когда в Японии только появился буддизм.

Мать Будды, Майя, умерла через неделю после рождения Будды. Так началась насыщенная событиями жизнь Сиддхартхи Гаутамы.

Бронзовая статуя Рождения Будды Шакьямуни

Высота: 8,3 см

8,3 см Время создания: период Асука

период Асука Местонахождение: Монастырь Аомацуяма Сёгэндзи направления Сото (префектура Айти, город Комаки, Мицубути 29)

*В настоящее время хранится в Национальном музее Нара

Монастырь Аомацуяма Сёгэндзи направления Сото (префектура Айти, город Комаки, Мицубути 29) *В настоящее время хранится в Национальном музее Нара Характеристики: Важная культурная ценность

Фотография к заголовку: Бронзовая статуя Рождения Будды Шакьямуни, храм Сёгэндзи

Фотография: Муда Томохиро