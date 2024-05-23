Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам (3): Дзюцугами, один из двенадцати Небесных военачальников будды Якуси нёрай

Очарование японской буддийской скульптуры

Двенадцать военачальников охраняют Будду врачевания Бхайшаджьягуру (Якуси нёрай). Их волевые лица показывают твёрдую решимость защитить Татхагату от любого врага.

На что он так пристально смотрит?

Бодхисаттва из-под ладони вглядывается вдаль. При очень серьёзном выражении лицо производит несколько юмористическое впечатление. Это Дзюцугами, один из двенадцати Небесных военачальников, охранявших будду Якуси нёрай (Бхайшаджьягуру) в монастыре Дзёруридзи в Киото.

В сутрах эти военачальники упоминаются как Двенадцать военачальников якшей и считаются сопровождающими будды Якуси нёрай. Предполагается, что представления о них возникли как персонализация двенадцати великих обетов Бхайщаджьягуру. Изначально это древние индийские боги, которые стали восприниматься как сторонники буддизма и в буддийской скульптуре относятся к категории «небесных» персонажей (яп. тэн). В Китае их ассоциировали с двенадцатью животными китайского зодиака, потому в Японии двенадцать животных зодиака украшают головы статуй Двенадцати военачальников начиная с периода Хэйан (794-1192). Данный персонаж ассоциируется со знаком Собаки (戌), и у этой статуи на голове видна собачья морда.

Статуя выполнена в стиле, характерном для периода Камакура (1192-1333), в частности, глаза сделаны в технике гёкуган, «яшмовые глаза». Исходя из документов, хранившихся в Дзёруридзи, предполагается, что она была создана в начале XIII века. Ниспадающая с левого плеча статуи часть одеяния не свисает вертикально, а изгибается, следуя за движением тела, что усиливает динамизм скульптуры. Такой гиперреализм наводит на мысль, что её создал представитель школы Кэй, знаменитой группы буддийских скульпторов периода Камакура.

Двенадцать военачальников изображены в доспехах и с оружием в руках, но китайские примеры позволяют предположить, что первоначально их изображали как бодхисаттв, и примерно с VII века они обрели облик военачальников, после чего они попали в Японию. К слову, Двенадцать божественных военачальников – это предводители войск, каждый из них возглавляет армию в 7000 человек. Иными словами, если статую Якуси нёрай окружает Двенадцать военачальников, это символизирует, что его охраняет армия из невидимых глазу 84 000 воинов.

Примерно к 1884 году статуи Двенадцати военачальников из монастыря Дзёруридзи разошлись по частным коллекциям. В настоящее время пять из них находятся в Токийском национальном музее, и ещё семь – в художественном музее искусства Восточной Азии Сэйкадо бунко. Все статуи признаны важными культурными ценностями. Можно только благодарить судьбу, что все двенадцать прекрасных образцов древнего искусства чудом дожили до наших дней, не сгорев во время Великого землетрясения Канто и Тихоокеанской войны и не затерявшись в заморских коллекциях.

Статуя Дзюцугами, одного из двенадцати Небесных военачальников

Высота: 75,3 см

75,3 см Время создания: период Камакура

период Камакура Местонахождение: Токийский национальный музей.

Токийский национальный музей. Характеристики: Важная культурная ценность.

Фотография к заголовку: Статуя Дзюцугами, одного из Двенадцати военачальников, Токийский национальный музей

Фотография: Муда Томохиро