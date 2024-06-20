Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам (4): бронзовая статуя бодхисаттвы-ребёнка

Очарование японской буддийской скульптуры

Изображения бодхисаттв в облике ребёнка вызывают огромную симпатию и свидетельствуют об интенсивном культурном обмене, существовавшем в этой части Азии уже в те далёкие времена.

Его лицо излучает трогательную искренность, и простота позы бодхисаттвы, стоящего с робко протянутой вперёд левой рукой, также придаёт ему вид малолетнего ребёнка. Из-за этих особенностей и увеличенных пропорций головы по отношению к телу этого бронзового бодхисаттву относят к категории додзигё, то есть изображений Будды с детской внешностью. Пальцы руки сложены в одну из индзо, то есть мудр – особых жестов, с помощью которых будды и бодхисаттвы абстрактно выражают различные аспекты просветления. В данном случае индзо означает «исполнение желания» (ёганъин).

Изначальное название статуи неизвестно, и мы не можем сказать, какого бодхисаттву она представляет. По характеру поверхности этот бодхисаттва известен как Кондобуцу, «позолоченный бронзовый Будда».

Японские буддийские статуи такого «детского» вида происходят от буддийской скульптуры Китая времён династий Северная Чжоу (557-581) и Суй (581-619), а также корейских королевств Силла (356-935) и Пэкче (первая половина IV в. – 660 г.). В Японии они появляются во второй половине периода Асука (538-710) – времени, также известного как период Хакухо, между серединой VII века и 710 годом.

На голове у бодхисаттвы – саммэн тосёку, «трёхстороннее головное украшение», напоминающее лепестки цветка. Такой головной убор также можно увидеть на многих китайских буддийских статуях династий Северная Чжоу и Северная Ци (550-577), а позже и на японских скульптурах второй половины периода Асука. Ещё одной характерной чертой скульптур этого периода является ёраку, украшение одеяния, которое от груди спускается до середины тела.

Обычно бронзовые статуи полые внутри, из них удаляли землю, служившую наполнителем, но эта статуя не имеет пустот (муку) – предполагают, что в то время ещё не была разработана техника удаления земли. Однако металл содержит мало пузырьков воздуха, то есть техника литься была достаточно совершенной.

Это произведение является частью коллекции из 48 фигур из монастыря Хорюдзи (Нара). В годы гонений на буддизм в начале периода Мэйдзи (1868-1912) часто уничтожали храмы, буддийские изображения и сутры, а некоторые из этих предметов продавали за ничтожные суммы. Чтобы избежать утраты или разрушения своих художественных сокровищ, в 1878 году Хорюдзи решил подарить их императорскому дому. Среди подаренных экспонатов были буддийские статуи «детского» облика, статуи корейского происхождения и другие скульптуры с более выраженными индийскими элементами. По своим характеристикам этот бодхисаттва очень хорошо вписывается в эту группу, являясь доказательством интенсивного культурного обмена, имевшего место в то далёкое время.

Статуя бодхисаттвы в виде ребёнка (Додзо босацу рюдзо)

Высота: 29,7 см (высота постамента 4,2 см)

29,7 см (высота постамента 4,2 см) Время создания: вторая половина периода Асука (545-710)

вторая половина периода Асука (545-710) Местонахождение: Токийский национальный музей

Токийский национальный музей Характеристики: важная культурная ценность

Фотография к заголовку: Статуя бодхисаттвы в виде ребёнка, Токийский национальный музей

Фотографии: Муда Томохиро