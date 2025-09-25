Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам: статуя Киссётэн (Шримахадеви) в монастыре Дзёруридзи

Очарование японской буддийской скульптуры

Статуя Киссётэн в монастыре Дзёруридзи напоминает китайскую аристократку, она считается самой красивой статуей этой богини в истории японской буддийской скульптуры.

Пухлые щёки, неширокий разрез глаз и изящный рот исполнены очарования.

Статуя Киссётэн (также Китидзётэн, санскр. Шримахадеви) в монастыре Дзёруридзи (город Кидзугава, префектура Киото) изображает богиню, которую также называют Лакшми. Она известна ещё в древнеиндийской мифологии и является богиней красоты и обильных урожаев. В конце периода Хэйан (794-1192) в Японии распространилась вера в расположенную на западе Чистую Землю будды Амида (санскр. Амитабха), что нашло отражение в интерьере Хондо, Главного павильона монастыря, который внесён в список Национального достояния. Там установлены девять статуй будды Амиды, они также являются Национальным достоянием. Рядом с большой центральной статуей Амиды в шкафу дзуси (в них хранят особо почитаемые или ценные предметы) находится статуя Киссётэн, выполненная из кипарисовика хиноки методом ёсэги-дзукури, когда статуя изготавливается по частям, которые затем соединяются вместе. Ей уже более 800 лет, но за все эти годы на ней не видно заметных повреждений, и статуя сохранила свои яркие цвета, поскольку её почитают как «скрытую статую», которую можно увидеть только в определённые дни.

Семь картин, украшавших дверь священного хранилища дзуси (внесены в список Важных культурных ценностей), были вывезены из храма во время антибуддийского движения в начале периода Мэйдзи (1868-1912). В 1889 году их приобрела Токийская школа изящных искусств, которая позже стала Токийским университетом искусств, и они находятся в его владении до наших дней. Копии картин, созданные университетом, установлены в павильоне монастыря Дзёруридзи, и Киссётэн до сих пор бережно хранят и берегут.

Богиня облачена в трёхслойные одежды, поверх которых надета накидка, и одеяния подвязаны по центру белой лентой, концы которой свисают, плавно изгибаясь влево и вправо. Грациозно опущенная правая рука демонстрирует мудру исполнения желаний всех живых существ, а в левой богиня держит драгоценность, избавляющую от омрачающих сознание заблуждений. Предполагают, что прототипом для скульптуры стал облик китайской знатной женщины, и образ богини исполнен изящества и мудрости.

Согласно монастырским записям Дзёруридзи «Опись достояния Дзёруридзи» (Дзёруридзи руки-но кото, Важное культурное достояние), статуя Киссётэн была установлена в павильоне Хондо во 2 году Кэнряку (1212), то есть она была создана в период Камакура (1192-1333). Пропорциональное телосложение и чётко проработанные черты лица характерны для буддийской скульптуры этого периода.

Мать Киссётэн, Кисимодзин (санскр. Харити), была ракшаси – женщиной-демоном, которая похищала и пожирала человеческих детей. Однако после увещеваний Шакьямуни она стала божеством-покровителем безопасных родов и воспитания детей. Фотограф Муда Томохиро говорит: «Улыбка, озарённая мягким утренним светом, проникающим сквозь ширмы сёдзи, перекликается с образом преображённой Кисимодзин и передаёт её безграничную любовь к детям».

Фотограф Домон Кэн, фотографировавший множество буддийских статуй, особо отметил её, сказав: «Среди буддийских статуй она, пожалуй, самая красивая в Японии. Очарование этой небольшой статуи незабываемо». Именно поэтому её называют самым красивым изображением женщины в истории японской буддийской скульптуры.

Статуя Киссётэн (Шримахадеви Лакшми)

Высота: 0,9 м

0,9 м Время создания: период Камакура

период Камакура Местонахождение: монастырь Дзёруридзи

монастырь Дзёруридзи Характеристика: Важное культурное наследие «Деревянная статуя Киссётэн в шкафу дзуси»

Примечание: это «скрытая статуя», и её можно увидеть только с 1 по 15 января, с 21 марта по 20 мая и с 1 октября по 30 ноября.

Фотография к заголовку: Статуя Киссётэн в монастыре Дзёруридзи

Фотографии: Муда Томохиро