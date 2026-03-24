Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам: Одиннадцатиликая Каннон в монастыре Когэндзи

Очарование японской буддийской скульптуры

Статуя Одиннадцатиликой Каннон в монастыре Когэндзи считается величайшим шедевром в истории японской скульптуры. Эта прекрасная Каннон, спасённая своими почитателями, и в наши дни тихо взирает на местных жителей, которые приходят ей поклониться.

Когда я впервые сложил перед ней руки в молитве, то был поражён её красотой. Статуя Одиннадцатиликой Каннон, являющаяся национальным достоянием, находится в монастыре Когэндзи (город Нагахама, префектура Сига). Местные жители берегут эту Каннон, которая представялет для них источник духовной поддержки.

Согласно храмовой легенде, монастырь Когэндзи по просьбе императора Сёму, который молился об исцелении от болезни во время эпидемии оспы в 8 году Тэмпё (736), построил Тайтё, монах школы Сюгэндо и основатель монастыря на горе Хакусан в Каге. В то время название «Когэндзи» записывалось другими иероглифами, и говорят, что именно Тайтё вырезал статую Одиннадцатиликой Каннон.

Однако дошедшая до нас статуя Одиннадцатиликой Каннон создана под влиянием буддизма школы Тэндай первой половины периода Хэйан (около 860 г.), и это вызывает сомнения в авторстве Тайтё. Она изготовлена из цельного куска кипарисовика хиноки, то есть тело и одежда, всё за исключением верхней части головы, вырезано целиком из одного ствола дерева. Имя скульптора неизвестно.

Считается, что Одиннадцатиликая Каннон символизирует сострадание, она видит не только то, что перед ней – она воспринимает всё вокруг, чтобы протянуть руку помощи. На голове находится голова бодхисаттвы в украшенной драгоценными камнями короне, а ниже, в центре – три центральных сострадательных лика с небольшой статуей будды Амида по центру.

Слева от сострадательных лиц (справа от зрителя) находятся три лика с гневными выражениями, а справа (слева от зрителя) – три лика с оскаленными клыками. У большинства статуй Одиннадцатиликой Каннон лики одинакового размера расположены равномерно, но эта статуя отличается тем, что у неё два больших лика за каждым ухом.

Сзади головы расположен смеющийся лик боаку дайсёмэн – «хохочущий лик, отгоняющий несчастья», которое отгоняет всякое зло. Его смех проникает в сердца всех живых существ, не ведающих истины, и символизирует безграничное сострадание, которым обладает Каннон, способная смириться даже с такой глупостью.



Смеющийся лик боаку дайсёмэн на затылке статуи

Поза этой почти двухметровой статуи также впечатляет. Она стоит, слегка изогнувшись в талии, и держит в левой руке кувшин с водой, тогда как правая рука опущена, а ладонь естественным движением обращена вперёд. Грациозность её позы завораживает. Мягкие изгибы груди и живота, большие экзотические серьги и тонкие, облегающие тело «небесные одеяния» – всё это элементы, вероятно, пришедшие от буддийских статуй времён династии Тан (619-907) в Китае.

В период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1493-1590) монастырь был сожжён, но прихожане из окрестных домов спасли статую и закопали, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения. Затем жители деревни построили небольшой храм и с тех пор тщательно его оберегают. Он до сих пор находится в хранилище рядом с храмом Догандзи Каннондо и им распоряжается местная Ассоциации по сохранению национальных сокровищ города Такацуки. Догандзи – это название деревни, а не храма.

«Когда я начал снимать, я невольно застонал, увидев не только общую форму, но и следы от резца и другие мелкие детали, – говорит фотограф Муда Томохиро. – Чаяния бесчисленного множества людей – того, кто заказал статую, скульптора и жителей, которые молились за неё и оберегали её до сегодняшнего дня, – проникли в статую, живут в ней и излучают определённую энергию. Меня просто поразило, сколько в ней тепла».

Статуя Одиннадцатиликой Каннон

Высота: 1,94 метра

Время создания: период Хэйан

Местонахождение: монастырь Когэндзи

Характеристика: Национальное достояние

Фотография к заголовку: Одиннадцатиликая Каннон монастыря Когэндзи

Фотографии: Муда Томохиро