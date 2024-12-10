Тропические болезни проникают в северные города: забытая вспышка лихорадки денге в Токио

Изменение климата приводит к повышению температуры во всем мире, что приводит к увеличению числа заболеваний, ранее известных только в тропических регионах. Наблюдение за продвижением некоторых комаров на север показывает, что новые пандемии могут начаться в районах, где раньше их было невозможно представить.

Тропическая болезнь в большом городе

В 2014 году, словно в фильме-катастрофе, Токио стал местом вспышки тропической болезни. 25 августа в больницу поступила девочка-подросток с жалобами на высокую температуру и боль во всем теле. После анализа биопсии, проведённого Национальным институтом инфекционных заболеваний, у неё была диагностирована лихорадка денге. Двое других учеников той же школы также оказались инфицированы. Никто из троих не был за границей — скорее всего, они подхватили лихорадку денге после того, как их покусали комары во время внеклассных занятий в парке Йойоги в центре Токио.

Вспышка денге в 2014 году попала на первые полосы газет, став первой в Японии за 70 лет. Популярный парк Йойоги ежегодно посещают более 5 миллионов человек. Он расположен недалеко от торговых районов Сибуя и Харадзюку. В ответ на этот инцидент столичное правительство Токио распорядилось закрыть парк, обработать его инсектицидами и слить воду из фонтанов, чтобы уменьшить количество комаров.



Рабочий распыляет инсектицид в парке Ёёги, чтобы предотвратить распространение лихорадки денге, 2014 год (© Jiji)

За этим последовали новые случаи, и в общей сложности 19 префектур, расположенных на севере Аомори и юге Коти, сообщили о случаях заболевания лихорадкой денге за двухмесячный период до 15 октября. В общей сложности по всей стране было инфицировано 162 человека, из них 108 в Токио, но, к счастью, ни у кого из них не было серьёзных симптомов.

Вирус денге разносят азиатские тигровые комары (Aedes albopictus) и жёлтолихорадочные комары (Aedes aegypti), которые обитают в тропическом и субтропическом климате. Заражение происходит, когда комар питается кровью инфицированного человека, а затем кусает другого человека и вирус денге попадает в его организм через слюну комара. Я сам однажды подхватил лихорадку денге в Таиланде. У меня внезапно поднялась высокая температура, за которой последовали головная боль, тошнота и сыпь. Лихорадка денге также известна как «костоломная лихорадка» из-за невыносимой боли в суставах, которую она вызывает.

Лихорадка денге известна человечеству уже более тысячи лет, а самые ранние упоминания о ней зафиксированы в Китае в Х веке. Во время и после Второй мировой войны болезнь распространилась на Филиппины и Таиланд, а затем и на остальную Юго-Восточную Азию. В конце концов лихорадка денге добралась даже до США. Во время Второй мировой войны в Японии произошли вспышки в Кобе, Осаке и Хиросиме, после того как вирус был завезён солдатами, вернувшимися из Юго-Восточной Азии. Было зарегистрировано около 200 000 случаев заболевания. В парке Йойоги проводится множество международных праздников и событий, связанных с азиатскими и южноамериканскими регионами, поэтому вполне возможно, что вирус был занесён посетителем из одного из этих регионов.

В последние 20 лет наблюдается глобальный всплеск заболеваемости лихорадкой денге. По данным ВОЗ, за весь 2000 год было зарегистрировано около 500 000 случаев заболевания, но в 2024 году к маю уже было зарегистрировано 8 миллионов случаев в 130 странах. Это заболевание особенно распространено во Вьетнаме, Бангладеш, Таиланде и других странах Азии. Однако уровень смертности здесь невысок – 0,06%.

Одной из причин роста заболеваемости денге является появление комаров, обладающих сверхустойчивостью к инсектицидам. Национальный институт инфекционных заболеваний Японии утверждает, что для уничтожения сверхрезистентных комаров требуется в 1000 раз больше обычной дозы пиретроидов. Пиретроид, активный ингредиент противомоскитных спиралей, традиционно был чрезвычайно эффективен против комаров. Считается, что сверхрезистентность комаров является результатом генетической мутации.

Лихорадка Западного Нила в Нью-Йорке

23 августа 1999 года в жилом районе Нью-Йорка был зарегистрирован случай лихорадки Западного Нила, эндемичной для Африки. Восемь человек были доставлены в больницу с жалобами на симптомы энцефалита, включая лихорадку и сильную головную боль. Семеро из них скончались. Позже в Нью-Йорке было зарегистрировано ещё 59 случаев заболевания у пациентов в возрасте от 5 до 95 лет. Санитарное управление Нью-Йорка сообщило, что это были случаи острого энцефалита, вызванного вирусом лихорадки Западного Нила.

Позже болезнь распространилась на другие города и штаты США, включая Вашингтон, округ Колумбия. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, по состоянию на конец 2023 года с начала сбора данных в 1999 году вирусом Западного Нила был инфицирован в общей сложности 59 151 человек, из которых 2958 умерли. Вирус Западного Нила теперь стал эндемичным для США и является основным возбудителем энцефалита – заболевания, которое может быть спровоцировано многими вирусами. Вакцины против вируса Западного Нила не существует, и в общей сложности в США было инфицировано около 7 миллионов человек, хотя в 80% случаев симптомы заболевания не проявлялись. Позже пандемия распространилась на Канаду, Центральную и Южную Америку.

В то самое время, когда больные вирусом Западного Нила начали поступать в больницы Нью-Йорка, улицы города были усеяны телами сотен ворон. Позже появились сообщения о массовой гибели диких и содержащихся в неволе птиц и даже лошадей, что вызвало панику среди жителей. В трупах этих животных был обнаружен вирус Западного Нила, и эпидемиологи установили, что от них он передался человеку.

Вирус Западного Нила относится к тому же семейству, что и вирус японского энцефалита. Он переносится жёлтолихорадочными комарами и азиатскими тигровыми комарами, которые питаются кровью птиц и затем передают вирус человеку. Вирус Западного Нила был обнаружен более чем у 220 видов птиц в США, включая ворон и воробьёв. Как вирусу удалось проникнуть в такой большой город, как Нью-Йорк, остаётся загадкой. До инцидента в Нью-Йорке вспышки были зафиксированы в Израиле и Тунисе, и представляется вероятным, что вирус был занесён из одной из этих стран.

Миграция комаров

По данным Американской ассоциации ветеринарии, самое смертоносное для людей дикое животное – комар. Это насекомое уже долгое время возглавляет список десяти самых опасных животных в мире, намного опережая ядовитых змей и акул. Ежегодно от вирусов, переносимых комарами, погибает до миллиона человек. Как известно, даже Александра Македонского победил один-единственный комар, заразивший его малярией, с которой организм великого завоевателя не справился. Ногути Хидэё, бактериолог, который хорошо разбирался в экологии комаров, также умер от жёлтой лихорадки, переносчиком которой является комар.

Жёлтолихорадочные комары особенно опасны, поскольку они переносят не только жёлтую лихорадку, но и лихорадку денге, вирус Западного Нила и ряд других вирусов, от которых не существует лекарства. Но как же тропические комары, обычно живущие в другой климатической зоне, оказались в центре такого большого города на севере, как Токио? Потому что в городах много мест, где может скапливаться вода и где комары могут размножаться: пустые банки, старые шины, грязные канавы и забитые дождевые стоки. В прошлом, посещая могилы, японцы клали в цветочные вазы монеты достоинством 10 йен. Ионы меди растворялись в воде, не давая личинкам комаров вылупиться. К сожалению, эта мудрость не передалась потомкам по наследству.

Более того, из-за эффекта острова тепла городская среда стала ещё более благоприятной для комаров. Раньше пик заболеваемости болезнями, переносимыми комарами, приходился на середину июля – начало сентября, но в последние годы подобные случаи регистрируются уже в декабре. К тому же необходимо учитывать и последствия глобального потепления. По данным Министерства окружающей среды, ареал обитания азиатского тигрового комара, переносчика лихорадки денге, более или менее совпадает с районами, где среднегодовая температура составляет 11°C и выше. Таким образом, продолжающееся глобальное потепление, скорее всего, приведёт к дальнейшему увеличению ареала обитания комаров.

В 1950-х годах северная граница ареала обитания азиатского тигрового комара проходила по границам префектур Фукусима, Тотиги и Ибараки. Однако к 2010 году комары этого вида были замечены в префектурах Акита и Аомори. Хотя азиатских тигровых комаров на Хоккайдо пока не наблюдалось, в докладе Министерства окружающей среды говорится, что этот вид доберётся до самой северной префектуры к 2100 году.

Тревожный звонок

По словам Саймона Энтони, специалиста по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета, на сегодняшний день описано около 5400 патогенных вирусов. Но это лишь верхушка айсберга. Каждый из 62 000 видов позвоночных животных на земле является носителем эндемичных вирусов. По словам Энтони, исходя из этого числа, в мире вполне может существовать 3,6 миллиона различных вирусов. Таким образом, в потенциальных патогенах, вызывающих болезни, передаваемые животными, недостатка нет.

Когда Роберта Вебстера, специалиста в области исследований гриппа и бывшего директора Кооперативного центра Всемирной организации здравоохранения по экологии вирусов гриппа у низших животных и птиц, спросили, случится ли в будущем ещё одна пандемия, сравнимая с эпидемией испанского гриппа, он ответил: «Вопрос не в том, произойдёт ли это, а в том, когда».

Фотография к заголовку: Азиатский тигровый комар – переносчик лихорадки денге (© Paul Starosta/Getty Images)