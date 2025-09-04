От Симбаси до Токио: бизнес и развлечения на восточной окраине Яманотэ

Прогулки вдоль железнодорожной линии Яманотэ

Линия Яманотэ от Симбаси до Токио – это оживленный район, где работа и отдых чудесно сосуществуют. «Игровая площадка служащего» Симбаси сохраняет атмосферу прошлых лет, в то время как Юракутё и более космополитичные районы Маруноути и Яэсу около станции Токио сочетают бизнес, шопинг и рестораны.

Две стороны Симбаси

Основной закономерностью кварталов, окружающих линию Яманотэ, является то, что районы, через которые она проходит, развиваются совершенно по-разному вдоль внутренней и внешней сторон железнодорожного кольца. Так обстоят дела в Симбаси. Внешний район к востоку от путей когда-то был занят гигантским грузовым терминалом Сиодомэ, расположенным вдоль Токийского залива, но он был закрыт в 1986 году. Затем, в начале 2000-х годов, на освободившемся участке земли было построено 13 небоскребов, создав «новый городской центр», способный конкурировать с тем, что находится в Западном Синдзюку.



Станции кольцевой линии Яманотэ (© Pixta)

К сожалению, время не пощадило Сиодомэ. Когда он открылся, торговый район был настолько популярен, что привлек 50 000 посетителей в первый же день. Однако всего через 20 лет арендаторы съехали, а магазины и рестораны опустели. Одно из его флагманских зданий, «Каретта Сиодомэ», даже получило насмешливое одноименное прозвище «Карэта», что означает «увядший».



В районе Сиодомэ доминирует лес из высотных зданий (© Джианни Симоне)

Одной из причин снижения популярности некоторых районов является его довольно хаотичная планировка, что является результатом отсутствия надлежащего общего плана. С запутанными вывесками и труднопроходимыми проспектами, изолирующими каждый квартал, район совсем не удобен для пешеходов, поскольку постоянно приходится либо спускаться под землю, либо подниматься на надземный переход.

Старая часть Симбаси не может быть иной. Как только вы выходите со станции, вы сталкиваетесь с лабиринтом узких улочек, переполненных барами и закусочными, караоке-салонами и более интересными местами. Днем в этом районе относительно мало пешеходов, но как только темнеет, он оживает благодаря усталым служащим, ищущих еду и напитки и хорошее времяпрепровождение. Район несколько изменился с тех пор, как большинство магазинов были объединены с не более чем гофрированными жестяными стенами, а клиенты сидели на ржавых табуретах или пивных ящиках, но место все еще шумное и не слишком непривлекательное.

Роберт Уайтинг в книге «Tokyo Junkie» вспоминает:

Перед станцией Симбаси, недалеко от 1000-летнего святилища Карасумори, в котором размещалось сотня различных баров, стоит современное здание. Позже, в течение моего первого года пребывания тут, мы с другом пытались выпить в каждом из них однажды ночью (практика, называемая хасиго, или «лестница» по-японски), но выдержали только первые двадцать, прежде чем оба упали в обморок. Это уже не такое современное здание, место, которое нельзя пропустить в Симбаси, – это необычное здание New Shinbashi, старое строение, где все – от выцветших желтых и зеленых коридоров до ретро-плитки на лестничных клетках и внешнего вида кафе и ресторанов – кричит о ностальгии по 1950-м и 1960-м годам, послевоенным славным дням эпохи Сёва (1926-1989).



Посещение New Shinbashi – это путешествие в прошлое эпохи Сёва (© Джианни Симоне)

В его старых закусочных вы можете выбрать такие популярные блюда ёсёку (западной кухни), как напоритан (спагетти с кетчупом), омурайсу (омлет на рисе) и свиные котлеты тонкацу. Второй этаж полон массажных салонов – молодые женщины разных национальностей лениво сидят снаружи каждого магазина, тихо болтая или глядя в свои телефоны, а затем шепчут «Массаж?» каждому проходящему мужчине. Третий этаж пропитан всепроникающим, гнетущим запахом сигарет благодаря Tabako Tengoku (Курительный рай), кафе с повременной системой оплаты, где вы можете приносить свою еду, все безалкогольные напитки и кофе бесплатны, и вам разрешено курить, сколько вашей душе угодно.



Омлет с рисом (© Pixta)

Очень мало что в Симбаси пережило природные и техногенные катастрофы. Единственное заметное исключение – «Хори сётэн». Здание было построено в 1950 году (очень давно по меркам Токио), там ранее было слесарное предприятие. До конца 2023 года, когда магазин закрылся, можно было полюбоваться его уникальной коллекцией замков со всего мира в музее на втором этаже. Теперь в здании находится одно из многочисленных коворкинг-пространств и общих офисов, которые в настоящее время распространяются в Токио.



«Хори сётэн» – редкая архитектурная жемчужина, которой до сих пор не коснулись ни стихийные бедствия, ни застройщики (© Джианни Симоне)

В конце концов, мы должны поблагодарить железную дорогу за сохранение некоторых старейших сооружений города. В то время как надземные пути линии Яманотэ были укреплены от землетрясений, внешние стены демонстрируют старую кирпичную кладку, и вам нужно только заглянуть через решетки, чтобы увидеть часть древних туннелей.



Арочные стены надземных путей (© Джианни Симоне)

Рестораны под железной дорогой

Закусочные под железнодорожными путями – еще одно напоминание о старом городе – сначала тех времён, когда этот район был оживленным чёрным рынком, а затем – того периода, когда он начал кормить новую армию голодных и жаждущих рабочих до рассвета. Некоторые из этих заведений теперь можно найти в Сантёку инсёкугай, в недрах Яманотэ, прямо под железнодорожными путями.



Район закусочных Сантёку инсёкугай, расположенный недалеко от станции Юракутё, спрятан под путями Яманотэ (© Джианни Симоне)

Новый кластер высотных зданий объявляет о нашем прибытии в Юракутё. Здесь множество женщин перед одним из зданий ждет, чтобы попасть в театр «Такарадзука», токийскую резиденцию одноименной женской театральной труппы, чтобы посетить одну из их ярких постановок.

«Такарадзука» – это лишь один из нескольких театров и кинотеатров в Юракутё, таких как Cine Chanter, «Нитигэки» и комплекс «Юракутё марион». Это популярный развлекательный и торговый район. В период Эдо (1603–1868) район вокруг станции был местом, где жили и работали многие влиятельные самурайские семьи. Однако теперь он стал прибежищем изысканных женщин-шопоголиков, которые любят посещать такие места, как Tokyo Midtown Hibiya, большой многофункциональный комплекс с офисными помещениями, торговыми зонами, ресторанами и развлекательными заведениями.



Комплекс «Юракутё марион» является одним из главных развлекательных центров района (© Джианни Симоне)

Наконец мы добираемся до станции Токио, еще одного района с двумя лицами: Маруноути на западной стороне, где находятся гладкие, хотя и довольно скучные на вид небоскребы и штаб-квартиры крупных корпораций; и Яэсу на востоке, коммерческий центр, в котором в настоящее время доминирует шум строительства.

Японские рабочие имеют только два или три свободных часа в среднем за рабочий день (по сравнению, например, с четырьмя-пятью часами, которыми наслаждаются немцы). Поскольку их время сильно ограничено работой, поездками на работу и семейной жизнью, застройщики пришли на помощь, разместив современные версии сакариба (развлекательных кварталов) прямо внутри станций.



Старые дешевые закусочные под железнодорожными путями все еще существуют, но превратились в настоящие рестораны (© Джианни Симоне)

Токио Стейшн Сити терминала скоростных поездов синкансэн

То же самое относится и к Токио Стейшн Сити. Расположенный под центральной станцией города, он был построен девять лет назад (2004–2013) и может рассматриваться как микрокосм, где видна миниатюра самого Токио. Здесь станция была построена из простого пункта пересадки в огромный и прибыльный «рай для шопоголиков», главная цель которого – удерживать пассажиров внутри станции как можно дольше.



За кирпичным фасадом вокзала Токио скрывается подземный рай для шопоголиков (© Джианни Симоне)

В его бесконечно переполненных туннелях, организованных в переулки и проходы, путешественники из разных стран и разнообразные искатели удовольствий могут не только делать покупки и обедать, но и посещать музеи, отдыхать в спа-салонах и даже чинить обувь. Токио, кажется, воплощает то, что английский писатель Сомерсет Моэм написал в своем произведении «Джентльмен в гостиной»: «Если ученый может реконструировать доисторическое животное по его бедренной кости, почему писатель не может получить столько эмоций, сколько он хочет, от железнодорожной станции?»

Фотография к заголовку: Статуя Годзиллы в Юракутё является напоминанием о том, что этот огромный ящер не раз посещал эту местность (© Джианни Симоне)