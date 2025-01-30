Распорядок дня учащихся начальной школы в Японии

Японоведение в повседневной жизни

Японские дети стали раньше вставать по утрам. Данные национального исследования быта граждан Японии свидетельствуют об изменении распорядка дня учащихся начальной школы за последние 25 лет. Это обусловлено в том числе ростом числа семей с двумя работающими родителями.

6:38 Подъём

По данным исследования НИИ образования «Гаккэн», в будние дни среднее время пробуждения учащихся начальной школы (в Японии это ученики с 1 по 6 класс) – 6:38 утра. С учётом того, что среднее время пробуждения взрослых – 6:32 утра, получается, что дети встают примерно в то же время, что и взрослые.

Результаты национального исследования распорядка дня, проведённого НИИ культуры вещания NHK, тоже подтверждают тот факт, что дети стали вставать рано. В 2020 году доля учащихся начальной школы, пробуждающихся к 6 утра, составила 28,4%, что на 18,9 пункта выше показателя 1995 года. В 6:30 утра бодрствует уже 61,1% детей (+ 22,3), а к 7 утра пробуждается 90,5% детей (+8,5%).

Данные других исследований тоже подтверждают, что дети стали вставать раньше, чем 20 лет назад. Это обусловлено в том числе изменением распорядка дня – в Японии растёт число семей с двумя работающими родителями, а с учётом переработок рабочий день остаётся длинным. В 2023 году доля семей с двумя работающими родителями оказалась в 2,5 раза выше показателя семей, где мать домохозяйка, в то время как в 1995 году эти показатели были равны.

6:45 Завтрак в западном стиле

Пик завтраков приходится на 6:45 утра. В это время завтракает 36,8% младшеклассников. 25 лет назад пик приходился на полчаса раньше - 7:15 утра.

По данным исследования «Норин Тюкин Банк», около 90% учащихся начальной школы завтракают каждый день. При сравнении завтраков за четырёхлетний период до и после марта 2019 года оказалось, что доля классических завтраков в японском стиле (рис, маринады, суп мисо, овощи) сокращается, а доля завтраков в западном стиле (хлеб, йогурт, яйцо, десерт) растёт (исследование частной компании). Около трети учащихся начальной школы завтракают не рисом, а хлебом.



Всё больше семей предпочитают завтракать хлебом (PIXTA)

Одна из причин перехода с риса на хлеб – желание сократить время приготовления завтрака. Рост семей с двумя работающими родителями меняет утренние ритуалы детей.

8:45 Начало учёбы в школе

По данным «Гаккэн», уроки в начальной школе обычно начинаются в 8:45 утра, поэтому большинство детей приходит в школу до половины девятого. При этом 80% детей оказывается в школе к 8:15 утра, что на 15 минут раньше, чем 25 лет назад.



Дети идут в школу с ранцами на спине (PIXTA)

Среди учащихся начальной школы рано приходят в основном ученики с первого по третий класс, выходящие из дома вместе с работающими родителями. Некоторые школы реагируют на такие изменения, разрешая детям играть в школьном дворе до начала занятий и обеспечивая присматривающий за ними персонал. Некоторые из рано приходящих в школу детей используют время до начала уроков для самостоятельных занятий. По данным национального исследования распорядка дня, в 7:30 утра самостоятельно занимается 10% школьников, к 7:45 этот показатель составляет уже 30%.

Продолжительность урока, предусмотренная «Образовательной программой начальной школы», составляет 45 минут. Среди предметов, изучаемых в начальной школе, больше всего часов приходится на японский язык – 1461 учебный час за шесть лет. Далее по убывающей идут математика, физкультура, естествознание и обществознание. В программе 1-3 классов есть предмет «Наша жизнь», представляющий собой смесь естествознания с обществознанием. Кроме того, в начальной школе выделено время на «общие часы», когда дети самостоятельно выбирают себе тему и проводят исследование, а также уроки этики, воспитывающие бережное отношение к живым существам и другим людям.



В последнее время число учебных часов в начальной школе увеличивается (PIXTA)

Согласно исследованию, проведённому Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии в 2003 году, самый высокий показатель учебных часов в пятых классах оказался в Индии. За ней следует Италия, США и Гонконг, а Япония оказалась в группе стран с низким количеством учебных часов. Впоследствии Япония, стремясь к повышению международной конкурентоспособности, пересмотрела систему образования и увеличила количество учебных часов.

В японских школах существует ряд серьёзных проблем. По данным министерства образования, в 2023 году число учащихся начальной школы, отказывающихся посещать школу, достигло рекордно высокого уровня – 130 370 детей. Этот показатель непрерывно растёт на протяжении 11 лет, и в 5,3 раза превышает уровень десятилетней давности. В качестве причин называются издевательства и другие проблемы школьной среды, изменение ритма жизни в период пандемии COVID-19, а также появление возможности учиться вне школы. Некоторые дети, отказываясь ходить в обычную школу, посещают альтернативные школы или пользуются системой поддержки органов местного самоуправления.

12:15 Школьный обед

После четвёртого урока, примерно в 12:15, начинается обеденная перемена. В 98% начальных школ предоставляются школьные обеды. Ученики по очереди организуют раздачу питания. Обеды едят в классе вместе с преподавателем. Обычно школьная кухня готовит один обед на всю школу, ланч-боксы и кафетерии встречаются редко. В последнее время детям с аллергией разрешается питаться продуктами, принесёнными из дома.



Раздачей обедов занимаются сами дети. Во многих городах школьные обеды предоставляются бесплатно (РIXTA)

В 2023 году средняя стоимость школьных обедов составляла 4688 йен в месяц, то есть 230 йен за 1 обед. Всё чаще обеды предоставляются бесплатно в рамках программы поддержки семей с детьми. Любимые блюда школьного меню – рис карри, жареный хлеб и замороженные мандарины. Чтобы прививать культуру здорового питания и углублять понимание обычаев других стран, в меню школьных обедов включают блюда и продукты своего региона, городов-побратимов и других стран.



Уборкой класса занимаются все дети, поэтому она длится всего 15 минут (PIXTA)

Согласно данным исследования 2022 года, более 90% начальных школ отводят 15 минут послеобеденного времени на уборку. В 85,7% начальных школ дети делают уборку как минимум 4 раза в неделю. В последнее время число школ, где дети убираются каждый день, сокращается, а число школ, прибегающих к уборке 3-4 раза в неделю, растёт.

Самостоятельная уборка класса – это часть японской культуры. Аналогичная практика существует в Египте, Сингапуре, Великобритании и некоторых других странах.

15:00 Времяпрепровождение после школы

Большинство учащихся начальной школы покидает школу в промежутке с 15:15 до 15:30. В 16:00 в школе остаётся менее 20% детей, это на 15 минут раньше по сравнению с 1995 годом. Дети предпочитают не оставаться в школе, чтобы поиграть в школьном дворе, а возвращаются домой сразу после уроков.



Дети готовятся уходить из школы (PIXTA)

Согласно данным исследования «Гаккэн», наиболее распространённым времяпрепровождением после уроков является просмотр телепередач, причём среднее время просмотра составляет 81 минуту. На втором месте видеоигры (56 минут), на третьем – использование Интернета (55 минут). На посещение учреждений дополнительного образования дзюку и кружков уходит 51 минута, на выполнение домашнего задания, общение с друзьями и прогулки – по 45 минут, на чтение книг (включая мангу) – всего 31 минута.

Многие родители обеспокоены пристрастием детей к играм. Данные «Исследования успеваемости учащихся» Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2018 год свидетельствуют, что в Японии средний показатель детей, играющих в видеоигры каждый день или почти каждый день, в два раза выше среднего показателя ОЭСР (47,7% и 26,7% соответственно). При этом доля японских детей, участвующих в групповых онлайн-играх, практически равна среднему показателю ОЭСР (29,6%).



Онлайн-игры – популярное времяпрепровождение детей после школы (PIXTA)

19:30 Ужин

Среди кружков самым популярным считается плавание. В период с 16:00 до 18:15 более 20% детей занимаются дома или в дзюку. В 1995 году этот показатель приходился на два временных промежутка – с 17:00 до 18:15 и с 20:00 до 20:30. Сейчас дети стали раньше возвращаться домой, и процент детей, занимающихся после ужина, сокращается. В крупных городах многие дети поступают в школу средней ступени на конкурсной основе, а не по месту жительства, поэтому они посещают подготовительные курса, с которых возвращаются домой только в 21:30.



В больших городах многие дети допоздна занимаются на подготовительных курсах, готовясь к сдаче экзаменов в школу средней ступени (PIXTA)

Учащиеся начальной школы стали позже ужинать. В 2020 году более 20% детей ужинали в промежутке с 19:00 до 19:45, в то время как 25 лет назад – с 18:30 до 19:30.

Исследование, проведённое в 2022 году, показало, что около 60% детей ужинают вместе с отцом. По сравнению с 2016 годом этот показатель вырос более чем на 10 пунктов. Во время пандемии COVID-19 многие работали из дома, поэтому семьи стали чаще собираться вместе за ужином.



Во время пандемии COVID-19 удалённая работа стала привычным явлением, и семьи стали чаще ужинать вместе (PIXTA)

21:36 Отход ко сну

Согласно исследованию «Гаккэн», среднее время отхода ко сну для учащихся начальной школы – 21:36. При этом первоклассники ложатся спасть в 21:17, а шестиклассники – на сорок минут позже, в 21:59. По данным национального исследования распорядка дня, около половины учащихся начальной школы ложится спать до 21:30, три четверти – до 22:00. В 1995 году доля детей, ложащихся спать до 22:00, составляла 60%. Современные дети раньше встают по утрам, поэтому они стали раньше ложиться спать.



Детям следует обеспечивать надлежащую продолжительность сна (PIXTA)

Согласно Руководству Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, идеальная продолжительность сна учащихся начальной школы составляет от 9 до 12 часов. Однако результаты исследования, проведённого группой учёных Токийского университета, показали, что средняя продолжительность сна шестиклассников составляет 7,9 часа. Учёба, кружки и необходимость вставать рано по утрам создают у детей дефицит сна.

Справочные материалы

«Результаты Базового исследования жизни японского общества» (Сякай сэйкацу кихон тёса кэкка, Бюро статистики Министерства внутренних дел и коммуникаций)

Исследование распорядка дня населения (Кокумин сэйкацу дзикан тёса, НИИ культуры вещания NHK)

«Белая книга об учащихся начальной школы, Интернет-издание» (Сёгакусэй хакусё Web-бан, НИИ «Гаккэн»)

Информация об образовании Benesse (Benesse кёику дзёхо)

«Белая книга Интернета учащихся начальной школы» (Сёгакусэй Web Хакусё, 2023 год, НИИ «Гаккэн»)

«Галерея знаний» (Сиру гярари, 2023 год, Intage)

«10 любимых блюд поколения Z в школьных обедах» (Z сэдай га эрабу! Сукина кюсёку меню ТОП-10, 2024 год, «Байду»)

Исследование отношения детей к культуре питания (Кодомо но сёкусэйкацу но исики то дзиттай тёса, 2022 год, банк «Норинтюкин банк»)

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), 2018 год, ОЭСР

«Любимое меню на завтрак для детей» (Кодомо га ёрокобу тёсёку мэню, 2022 год, «Сёгакукан Хаг Кум»)

Исследование мнения преподавателей об уборке в школах (Кёин кара мита гакко содзи ни канссуру дзиттай тёса, 2019 год, «Даскин»)

Международное сравнение расписания уроков в школах (Гакко но дзюгё дзикан ни кансуру кокусай хикаку тёса, 2002 год, исследование по поручению Министерства образования и науки)

«Расписание в начальной школе» (Сёгакко но дзикан-вари о сиритай, 2024 год, «Гаккэн»)

Статья под редакцией Мацумото Соити, редакция Nippon.com

Фотография к заголовку: сонная ученица начальной школы (PIXTA)