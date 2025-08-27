Манга: медиа и контент комиксов в послевоенной Японии

Японская манга популярна среди людей всех возрастов. Это обусловлено стратегией японских издателей, адаптировавших контент манги к меняющимся интересам растущих бэби-бумеров. Пионерами такой стратегии стали еженедельные журналы для мальчиков-подростков.

«Манга – детское чтиво»

«Почему взрослые японцы читают мангу?», – не раз спрашивали меня американские и азиатские журналисты в начале 2000-х годов. Трансляция японских аниме по кабельному телевидению обеспечила им популярность в Америке, в Азии и Европе поколение тинейджеров тоже увлекалось японскими аниме и манга. Тем не менее, за пределами Японии мангу продолжали считать «детским чтивом», поэтому увлечение мангой взрослых японцев вызывало удивление. Я объяснял, что в Японии до начала 1960-х годов мангу тоже считали «детским чтивом», однако появление еженедельников с мангой послужило отправной точкой, изменившей статус манги.

Крушение 13-летнего возрастного барьера

«Сюкан Сёнэн Мэгэзин» издательства «Коданся» и «Сюкан Сёнэн Сандэй» издательства «Сёгакукан» – это первые японские еженедельные журналы для мальчиков-подростков. Они появились на прилавках книжных магазинов одновременно, 17 марта 1959 года. «Мэгэзин» вместе с тремя приложениями стоил 40 йен, «Сандэй» – 30 йен.



Первый номер «Сюкан Сёнэн Мэгэзин» от 26 марта (слева) и первый номер «Сюкан Сёнэн Сандэй» от 5 апреля, поступившие в продажу 17 марта 1959 года (фото автора статьи).

В «Сандэй» было опубликовано 5 манга, включая детектив Тэдзука Осаму «Доктор Трилл» (Суриру Хакасэ), в «Мэгэзине» - 8 манга, в том числе история о гигантских роботах «Номер 13, на старт» (13-го Хассин сэё). Помимо манги еженедельники содержали новости о бейсболе и сумо, иллюстрации железнодорожных вагонов и самолётов и статьи о любительской радиосвязи, которой увлекались ученики школы средней ступени, но основным контентом являлась именно манга.

Запуск еженедельников для мальчиков двумя крупными издательствами в конце 1950-х годов объяснялся популярностью журналов еженедельного формата среди взрослого поколения, а также распространением этого формата в сфере досуга, в том числе на телевидении. Однако прежде всего издательства стремились удержать выросшее на манге многочисленное поколение бэби-бумеров в качестве своих читателей и в подростковом возрасте.

В 1960-м году бэби-бумерам исполнилось 13 лет, они завершили шестилетний курс обучения в начальной школе и перешли в седьмой класс, то есть на вторую ступень обязательного образования. Родители ругали детей, если они продолжали читать мангу в средней школе, объясняя, что это мешает учёбе, поэтому в индустрии манги 13-летний возраст считали возрастным барьером. Любящие мангу старшеклассники воспринимались как проблемные.

Результаты опроса школьников, опубликованные в 1957 году в газете «Майнити Симбун», показали, что в тройку любимых журналов шестиклассников вошли журналы для мальчиков «Сёнэн» и «Сёнэн Гахо», а также журнал «Шестиклассники», основным контентом которых являлась манга. Девятиклассники предпочитали журналы для подготовки к поступлению в старшие классы «Тюгаку косу» (Курс средней школы), «Тюгаку дзидай» (Время учёбы в средней школе) и «Тюгакусэй но Томо» (Друг ученика средней школы), рассказывающие о секретах эффективной учёбы и практически не содержащие манги, а также взрослые журналы «Сюкан Асахи» (Еженедельник Асахи), «Коко дзидай» (Время учёбы в старших классах) и «Сандэй Майнити» (Ежедневник Сандэй).

Еженедельные журналы для мальчиков-подростков «Сюкан Сёнэн Мэгэзин» и «Сюкан Сёнэн Сандэй» были призваны преодолеть возрастной барьер и расширить целевую аудиторию манги. Расчёт издательств оказался успешным, и всего через несколько лет тиражи журналов стали расти.



Стойка с журналами в круглосуточном магазине комбини в начале 2000-х годов (© Jiji Press)

Вслед за еженедельниками для мальчиков появились и журналы для девочек-подростков. В 1962 году издательство «Коданся» выпустило журнал «Сёдзё фурэндо» (Подруга), сменивший ежемесячник «Сёдзё курабу» (Клуб для девочек), а в 1963 году издательство «Сюэйся» запустило еженедельник «Сюкан Маргарет» вместо ежемесячника «Сёдзё букку» (Книга для девочек). Журналы для детей и подростков постепенно переходили от ежемесячного формата к еженедельному.

Революция в индустрии манга

Переход к еженедельному формату сопровождался множеством изменений в индустрии манга. Следует отметить, что этот переход происходил в эпоху расцвета манги, создаваемой последователями «сюжетной манги» Тэдзуки Осаму, которые работали с широким тематическим спектром.

Первое изменение – это смена поколений в среде авторов манги. Еженедельники нуждались в новой серии манги каждую неделю. Опытные авторы, привыкшие к работе в ежемесячном формате, оказались недовольны столь короткими сроками и перешли из журналов в сферу образовательной манги, выпускаемой в форме книг. На смену им пришли молодые авторы – Исиномори Сётаро, («Киборг 009»), Фудзико Фудзио (Ф), автор «Дораэмона», Фудзико Фудзио (А), («Ниндзя Хаттори»), Акацука Фудзио («Осомацу-кун»), Ёкояма Мицутэру («Тэцудзин 28») и Тиба Тэцуя («Асита-но Дзё»/ Завтрашний Джо).

Когда журналы для девочек-подростков выпускались ежемесячно, среди их авторов преобладали мужчины, однако переход на еженедельный формат сопровождался появлением множества авторов-женщин - Мидзуно Хидэко (Сирой Торойка/Белая тройка), Маки Мияко (Маки но Кутибуэ/Свист Маки) и Хосокава Тиэко (Окэ но Монсё/Кородевский герб).



Томики манги из «100 лучших манга нашего времени Токива-со» – символ расцвета «сюжетной манги» в период послевоенного восстановления Японии (фото «Манга Найт»)

Во-вторых, производство манги было поставлено на поток. Чтобы не перегружать авторов манги, которым приходилось писать новую серию каждую неделю, журналы прибегли к разделению труда, нанимая ассистентов.

В-третьих, в индустрии манга появилась новая профессия – сценарист манги (гэнсакуся). Когда журналы выходили на ежемесячной основе, авторы манги сами разрабатывали сценарий, писали текст и рисовали картинки. Однако с переходом на еженедельный формат из-за нехватки времени возникла необходимость в сценаристах, занимающихся разработкой сценариев и текста.

Сценаристов подбирали редакции журналов. Они нанимали молодых научных фантастов и авторов детективов, способных создавать сложные сюжеты. Кадзивара Икки – один из выдающихся сценаристов, создатель таких мегахитов, как манга о бейсболе «Кёдзин но хоси» (иллюстрации Кавасаки Нобору) и манга о боксе «Асита но Дзё», вышедшая под псевдонимом Такамори Асао с иллюстрациями Тибы Тэцуя. Благодаря Кадзиваре работа сценариста манги перестала считаться вспомогательной и приобрела статус профессии.



«Кёдзин но хоси 1» и «Кёдзин но хоси 2» Кадзивары Икки с иллюстрациями Кавасаки Нобору (слева) и «Асита но Дзё 1» Такамори Асао с иллюстрациями Тибы Тэцуя (справа) (издательство «Коданся»)

18 лет как новый возрастной барьер для издателей манги

Диверсификация контента позволила издательствам преодолеть 13-летний возрастной порог - они адаптировали содержание манги к меняющимся интересам растущего поколения бэби-бумеров. Однако через несколько лет возникла новая проблема – читателям манги исполнялось 18 лет, они заканчивали школу и устраивались на работу или поступали в университет. Для преодоления этого возрастного барьера требовалась новая стратегия.

Движущей силой новой стратегии стал жанр гэкига, уже успевший стать популярным среди 15-19 летних подростков благодаря сети магазинов проката манги. Говорят, что главный редактор еженедельника «Мэгэзин» Утида Масару поручил популярному автору гэкига Сайто Такао («Голго 13»), представленному в магазинах проката манги, создать произведение, способное завоевать сердца 18-летней молодёжи, которая уже выросла из контента «Мэгэзин». Новая манга «Муёносукэ» стала поворотным моментом эволюции жанра гэкига.



Оригинальная иллюстрация из «Голго 13», представленная на выставке манга в честь 90-летия основания токийского района Тосима (фото «Манга Найт»)

Магазины проката манги обеспечили популярность таким авторам гэкига, как Мидзуки Сигэру (манга о призраках ёкай «Гэгэгэ-но Китаро») и Сирато Сампэй (манга о ниндзя «Сасукэ»). Жанр гэкига постепенно вырос до масштаба социального явления.

Новый образ студента – человек, идущий по городу с журналами в обеих руках

В декабре 1966 года тираж еженедельника «Сюкан Сёнэн Мэгэзин» достиг миллиона экземпляров, а в декабре 1969 года превысил полтора миллиона. В отношении студентов стали использовать выражение «Он идёт по городу с журналом новостей «Асахи Джорнал» в правой руке и с журналом манги «Мэгэзин» в левой». Это ещё одно свидетельств того, насколько прочно еженедельники с мангой вошли в жизнь японской молодёжи. Взрослое поколение не одобряло чтение манги студентами, однако подобная эволюция манги легла в основу развития культуры манги в Японии.

В 1968 году, когда читатели «Мэгэзин» и «Сандэй» стали старшеклассниками и студентами, издательство «Сюэйся» запустило новый еженедельный журнал «Сюкан Сёнэн Дзямп», предназначенный для мальчиков возраста начальной и средней школы. Этот журнал, в котором почти не было другого контента, кроме манги, закрепил популярность еженедельного формата. А годом ранее, в 1967 году, издательство «Футабася» выпустило еженедельный журнал «Сюкан Манга Экшн», ориентированный на студентов и работающую молодёжь.

Так появление еженедельных журналов манги для мальчиков-подростков «Мэгэзин» и «Сандэй» и последующее расширение целевого контингента манги до более старшего возраста превратило Японию в «Страну чудес, где даже взрослые читают мангу».

Фотография к заголовку: еженедельные журналы манги на прилавках японских магазинов (© Jiji Press)