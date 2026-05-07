Манга как движущая сила успеха аниме: от «Астробоя» до «Истребителя демонов»

Манга: медиа и контент комиксов в послевоенной Японии

Истоки невероятной популярности аниме и манги в Японии восходят к 1960-м годам – периоду появления первых телевизионных аниме-сериалов, созданных по мотивам манги. Именно они заложили фундамент будущего триумфа японской поп-культуры.

Манга как основа для создания аниме

В ноябре 2025 года полнометражное аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость. Часть первая: Возвращение Акадзы», вышедшее в прокат в июле того же года, стало первым японским фильмом, чьи мировые сборы превысили отметку в 100 миллиардов иен. Аниме было представлено зрителям в 150 странах мира.

Победоносное шествие «Истребителя демонов» началось с публикации одноимённой манги Готогэ Коёхару в еженедельном журнале для мальчиков «Сёнэн Дзямп». Сегодня примерно половина из 60-70 еженедельных аниме-сериалов на японском телевидении создана на основе манги.



Кинотеатр в токийском квартале Икэбукуро, где проходил показ аниме-фильма «Истребитель демонов: Бесконечная крепость. Часть первая: Возвращение Акадзы» (сентябрь 2025 года, AFP/Jiji Press)

Согласно прогнозам, в 2024 году объём рынка японских аниме достигнет исторического максимума в 3,8 триллиона иен (около 25 миллиардов долларов) и продолжит свой рост в 2025 году.

В индустрии аниме сформировалась модель циркуляции контента. Если телесериал аниме оказывается успешным, он выходит на ДВД и стриминговых платформах. Через некоторое время появляется киноверсия, которую после завершения проката транслируют по ТВ и выпускают на видеоносителях.

Судя по статистике «Тэйкоку датабанк», в 2024 году совокупный доход индустрии аниме от проката на телевидении, в кино, по Интернету, а также от выпуска ДВД достиг 362,142 миллиарда йен, что на 4% больше показателя предыдущего года. Рынок дистрибуции аниме продемонстрировал рост на 51,4% по сравнению с прошлым годом, выйдя на рекордный объём в 250,1 миллиарда йен. Доход индустрии мерчандайзинга от реализации персонажей аниме тоже установил рекорд, увеличившись до 700,8 миллиарда йен (+4,7%).

Аниме превратились в ведущую сферу экономики Японии, а термин «японские аниме» стал всемирно известным. При этом основой для множества аниме, как и прежде, служат оригинальные истории манга. Триумф аниме обусловлен не только маркетинговой стратегией, но и качеством сюжетов, созданных авторами манги.

Каким образом возникла эта неразрывная связь между двумя крупнейшими индустриями Японии – аниме и манга?

У истоков телесериалов аниме

В 1958 году, незадолго до первого показа телесериала аниме, была завершена работа над первым японским цветным аниме «Легенда о белой змее». Его создателем выступила открытая в 1956 году студия «Тоэй анимэйшн», основанная на базе компании «Нитидо эйга», выпускавшей мультфильмы ещё до начала Второй Мировой войны. В декабре 1956 года в местечке Оидзуми токийского района Нэрима было построено новое здание студии, создавшее условия для полноценной работы.

В отличие от оригинального аниме «Легенда о белой змее», созданного по мотивам древней китайской легенды, второй проект «Тоэй Анимэйшн» - «Юный ниндзя Сарутоби Сасукэ» (декабрь 1959 года) был основан на романе Дана Кадзуо.

Тэдзука Осаму и «Тоэй анимэйшн»

Модель создания аниме на базе манги была впервые опробована в работе над третьим проектом студии «Тоэй» «Путешествие на запад», вышедшем на экраны в августе 1960 года. Основой для этой ленты послужил сюжет манги Тэдзуки Осаму.



«Мой Сон Гоку» Тэдзуки Осаму (иллюстрация предоставлена автором статьи)

В конце 1958 года представитель «Тоэй анимэйшн» посетил дом популярного автора манги Тэдзука Осаму. Он предложил писателю экранизировать серию манги «Мой Сон Гоку», выходившую в ежемесячном журнале «Манга-О» издательства «Акита сётэн» с 1952 по 1959 годы. Заинтересовавшись этим предложением, Тэдзука присоединился к проекту в качестве приглашённого режиссёра, взяв на себя работу над сюжетом, композицией и режиссурой аниме. Чтобы сэкономить время, Тэдзука готовил раскадровки, на базе которых сотрудники студии разрабатывали сценарий и визуальный ряд. Доработкой и чистовой прорисовкой занимались ассистент Тэдзуки Цукиока Садао, а также недавно дебютировавший в индустрии Исимори Сётаро.



«Путешествие на Запад», 1960 год, © «Тоэй Анимэйшн»

«Астробой» студии «Муси продакшен»

Опыт работы над «Путешествием на Запад» натолкнул Тэдзуку на мысль о создании независимой студии для воплощения своих творческих идей. В августе 1960 года он построил для студии небольшое здание на участке рядом с собственным домом и вместе с семью молодыми единомышленниками из «Тоэй Анимэйшен» и других компаний приступил к работе над экспериментальным аниме «История одной улицы» (Ару матикадо но моногатари).

Сначала Тэдзука собирался покрывать расходы на производство аниме из собственных гонораров. Впоследствии, последовав совету опытного аниматора, он решил вывести проект на самоокупаемость и приступил к производству телевизионных аниме, сочтя их перспективным источником дохода. Первым детищем его студии стал «Астробой». К тому моменту одноимённая манга уже на протяжении десяти лет выходила в ежемесячном журнале для мальчиков «Сёнэн», а её сюжет был хорошо знаком публике благодаря популярному кукольному спектаклю, вышедшему на телевидении.

В 1962 году Тэдзука основал акционерную компанию «Муси Продакшен». После открытия новой студии он приступил к созданию пилотного эпизода «Астробоя» для показа на ТВ. На первой презентации продукции «Муси Продакшен» в токийском квартале Гиндза были представлены сразу две работы - только что завершённая «История одной улицы» и «Астробой: эпизод 1 «Рождение Атома».



Тэдзука Осаму перед студией «Муси Продакшен» 13 мая 1963 года, «Кёдо цусин»

Творчество в условиях дефицита бюджета

Телетрансляция первого японского аниме-сериала «Астробой» началась 1 января 1963 года на телеканале «Фудзи ТВ». Сериал, действие которого происходит в XXI веке, посвящён жизни мальчика-андроида по имени Атом, наделённого человеческими эмоциями и обострённым чувством справедливости. Атом летает по небу, погружается в морские глубины, оказывается под землёй. Сериал, в котором любимый персонаж из журнала двигается, говорит и даже поёт, привёл детей в восхищение. Как раз в это время в преддверии Олимпиады в Токио многие японские семьи стали приобретать телевизоры.

Именно этот момент послужил отправной точкой для стремительного роста японской индустрии контента.

Однако выпускать каждую неделю полноценную серию аниме с 24 кадрами в секунду силами небольшого штата сотрудников было невозможно. Чтобы сэкономить ресурсы, создатели «Астробоя» сокращали число кадров, использовали изображения повторно, прибегали к методам частичной анимации, - например, когда в кадре двигаются только губы персонажа. Плавные, естественные движения, характерные для работ Диснея, оставались недостижимой мечтой для японских аниматоров, располагавших ограниченным бюджетом и несовершенными технологиями.

Произведения Диснея – это как книги с картинками, своего рода детская литература. Я уверен, что смогу использовать опыт Диснея как трамплин, чтобы превзойти его в глубине содержания. «Дисней тратит по 700 - 800 миллионов иен даже на небольшие фильмы. Студия «Тоэй» может себе позволить себе расходы в 30-40 миллионов иен, задействуя в производстве до 300 человек. У меня нет таких средств. Но я убеждён, что смогу создавать уникальные произведения в компании десятка ассистентов, обходясь без многокамерных систем и прочего помпезного съёмочного оборудования», - говорил Тэдзука Осаму ещё на этапе создания своей студии (цитата по еженедельнику «Корон» от 17 мая 1960 года).

Новый формат показа на ТВ



Томик манги «Астробой» (иллюстрация предоставлена автором статьи)

Тридцатиминутные серии «Астробоя» выходили на телевидении раз в неделю. В то время в зарубежной мультипликации преобладали короткие 10-минутные серии. Кроме того, регулярный показ очередной серии в определённый день и час тоже являлся новаторским приёмом. Такой формат показа способствовал реализации сложных сюжетов и глубоких психологических образов. Со временем он превратился в стандарт телевизионного аниме.

В январе 1964 года издательство «Кобунся», выпускавшее еженедельник «Сёнэн» с комиксами для мальчиков, запустило в продажу «Астробоя» в новой редакции - в формате ежемесячных недорогих брошюр. Компания «Муси Продакшен» открыла для себя новую сферу бизнеса - лицензирование игрушек и другой продукции с использованием персонажей манги.

Триумф аниме и развитие аниме-студий

Трансляция 193 серий «Астробоя» длилась с 1963 по 1966 годы. Ошеломительный успех проекта заложил основу для формирования модели производства аниме на базе манги.

В октябре 1963 года на телеканале «Фудзи ТВ» начался показ аниме-сериала о роботе-исполине «Тэцудзин 28» по мотивам одноимённой манги Ёкоямы Мицутэру, соперничавшей по популярности с «Астробоем» в еженедельнике «Сёнэн». В ноябре того же года на телеканале «TBS» стартовал показ аниме-сериала о роботе «Эйтмэн». Спонсором показа этих сериалов выступил производитель продуктов питания «Марумия Корпорейшн».



Томики «Тэцудзин 28» и другой детской манги 60-х годов, ставшей основой для телесериалов. (Jiji Press)

В 1963 году студия «Тоэй», специализировавшаяся на производстве художественных фильмов, выпустила свой первый аниме-сериал «Кэн, мальчик-волк», трансляция которого прошла на телеканале «Асахи». В 1964 году за ним последовал второй телесериал «Мальчик-нинзя Фудзимару» по мотивам манги Сампэя Сирато.

В те годы спонсорами показов аниме выступали производители сладостей и продуктов питания. Появилась уникальная бизнес-модель: спонсоры оплачивали расходы на производство аниме, получая право на выпуск продукции с изображением его персонажей. Это сформировало одну из ярких особенностей индустрии японских аниме – изобилие товаров с персонажами.

С тех пор студия «Тоэй» выпустила «Жемчуг дракона», «One Piece», «Pretty Cure» и множество других телесериалов и полнометражных аниме, которые пользуются успехом во многих странах мира.

На фоне огромной популярности аниме-сериалов в Японии появилось множество небольших студий по выпуску аниме. В их числе была «Студия Зеро», созданная в мае 1963 года пятью молодыми авторами манга, среди которых был Исимори Сётаро, Фудзико Фудзио и Цунода Дзиро.

С историей развития аниме в послевоенный период можно познакомиться в Музее анимации Сугинами при Токийском политехническом университете. Благодаря изобилию видеоматериалов экспозиция интересна посетителям всех возрастов.



Экспозиция, посвящённая 1960-м годам – эпохе расцвета анимации по мотивам манга, в Музее анимации Сугинами. Фото Мацумото Соити, редакция nippon.com

Укрепление связей между аниме и манга

В чём заключался секрет привлекательности ранних аниме-сериалов? Из-за острого дефицита средств и кадров в анимации той поры преобладало статичное изображение, поэтому их нельзя было назвать передовыми с технической точки зрения. «Астробой» не являлся исключением. Однако статичность изображения с лихвой компенсировалась захватывающим сюжетом и харизматичными героями, которыми изобиловали исходные манга. Современные японские аниме, создаваемые с помощью новейших технологий, унаследовали эту ключевую особенность.

«Фильмы, основанные на манге, обладают значительно большим международным потенциалом по сравнению с обычными художественными фильмами. Мы намерены и впредь выпускать фильмы по мотивам шедевров манги и дарить их зрителям во всём мире», – отметил президент «Тоэй» Окава Хироси в трейлере к аниме «Легенда о Белой Змее». Японская анимация с самого начала ориентировалась на глобальный рынок, а захватывающие сюжеты манги стали оптимальным инструментом для реализации этой цели.

Ещё одна причина успеха аниме заключается в том, что сама концепция экранизации манги была хорошо знакома аудитории благодаря фильмам и художественным сериалам по мотивам «Лунной маски» и других известных манга. Однако именно аниме, в отличие от кино с живыми актёрами, буквально оживляло любимых персонажей манги. Неудивительно, что дети предпочитали аниме художественным фильмам.

К активному продвижению аниме подключились печатные издания. К 1963 году число проданных телевизоров достигло 16 миллионов, а рейтинг «Астробоя» составил 27,4%. Простые расчёты показывают, что этот сериал смотрели миллионы зрителей. К тому же в то время перед телевизором собиралась вся семья, поэтому реальное число зрителей могло превышать 10 миллионов человек.

Тиражи детских ежемесячных и еженедельных детских журналов не превышали миллиона экземпляров, однако расцвет аниме значительно расширил их читательскую аудиторию. Студии и телекомпании, нуждавшиеся в сюжетах для новых аниме, стали сотрудничать с издательствами, стремящимися увеличить спрос. Эта стратегия, создающая мощный синергический эффект, успешно функционирует и в наши дни. Появление аниме на телеэкранах укрепило связь между мангой и телевидением и заложило основу для развития современной культуры аниме.



Стена с персонажами манги Тэдзуки Осаму неподалёку от выхода Васэда на станции Такаданобаба в Токио (фото Мацумото Соити, редакция nippon.com)

Фотография к заголовку: выставка «Астробой»: первая фантазия ИИ», посвящённая Тэдзуке Осаму, в городе Чанша провинции Хунань, КНР. В экспозиции представлено множество оригинальных эскизов и репродукций Тэдзуки Осаму, позволяющих воссоздать его творческий процесс, сентябрь 2019 г. (Циньхуа, Кёдо цусин имэджиз)