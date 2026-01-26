Дети могут изменить своё будущее: манга Урино Кико «Алиса, докомадэмо»

Избранные произведения в жанре манга

В этой статье мы расскажем о четырёхтомном произведении Урино Кико «Алиса, докомадэмо», в котором исследуется влияние образования на молодёжь и стремление идти по жизни так далеко, как только возможно.

Из школы – в космос

В космической гонке главные роли почти всегда доставались мужчинам. Отчасти стремясь изменить это, NASA в 2019 году включило в цели лунной программы «Артемида» высадку первой женщины-космонавта на Луну. «Алиса, докомадэмо» – серьёзная космическая манга, разделяющая этот идеал.

История, название которой буквально означает «Алиса идёт так далеко, как только может», а пункт назначения записан иероглифами со значением «космос», начинается с пресс-конференции. На ней Асахида Алиса, первая японка, назначенная командиром Международной космической станции, рассказывает об однокласснике из средней школы, изменившем её жизнь.

В начальной школе слегка рассеянная Алиса была популярной девочкой, которую все считали милой. Однако за этим фасадом скрывалась трагедия: её родители погибли в автомобильной аварии, и осиротевшую девочку воспитывала бабушка. Кроме того, Алиса не могла естественно говорить по-японски и выражать свои чувства. Она не до конца понимала, откуда берутся её трудности, и часто мечтала переродиться и начать жизнь заново.

Выход появился, когда она познакомилась с блестящим, но странным Инубоси Руи. Он понял, что Алиса относится к категории так называемых «полуязычных» (semilingual): родители с раннего детства обучали её нескольким языкам, но их внезапная смерть преждевременно оборвала этот процесс, не позволив ей уверенно овладеть ни одним языком. Именно Инубоси оказался тем самым одноклассником, о котором Алиса говорила на пресс-конференции. Вместе они создали небольшую учебную группу, целью которой было помочь Алисе приблизиться к её мечтам. Обладая природным педагогическим даром, Инубоси помог ей увереннее чувствовать себя в мире и вернуть почти забытую мечту – стать космонавтом.

Вызов признанному лидеру жанра

Можно сказать, что послевоенная история японской манги началась 77 лет назад с истории о космосе. Я имею в виду «Затерянный мир» Тэдзуки Осаму, опубликованный в 1948 году. «Новый остров сокровищ» (Син Такарадзима), вышедший в 1947 году, известен лучше, но, на мой взгляд, именно в «Затерянном мире» сформировалось тяготение Тэдзуки к научной фантастике и его голос рассказчика. История о путешествии на другую планету на ракете вполне может считаться первой по-настоящему научно-фантастической мангой в Японии.

В дальнейшем космические путешествия оформились в самостоятельный и важный поджанр научно-фантастической манги. Появились такие знаковые произведения, как «Галактический экспресс 999» Мацумото Лэйдзи, «2001 ночь» Хосино Юкинобу и «Кобра» Тэрасавы Буйти. Когда в 1990-е годы японские космонавты начали реально летать в космос, а профессия «космонавт» перестала быть чистой фантазией, космос внезапно стал гораздо ближе и понятнее. Космическая манга вынуждена была двигаться в сторону большей реалистичности, что и сделала в выдающихся работах вроде «Странников» Юкимуры Макото. Этот период стал важным переломным моментом для жанра.

Широко распространено мнение, что своего пика жанр достиг с началом публикации «Космических братьев» Коямы Тюя в 2007 году. Эта объёмная серия выходит до сих пор и настолько высоко подняла планку историй о космонавтах, что запуск нового реалистичного космического сюжета стал крайне сложной задачей.

«Алиса, докомадэмо» начала выходить в 2024 году. Это первая за долгое время реалистичная космическая манга, и наблюдать за тем, как она напрямую бросает вызов «Космическим братьям», по-настоящему увлекательно.

Борьба с оягатя

Самое неожиданное в этой работе то, что первоначальным источником её вдохновения был вовсе не космос. На церемонии вручения премии «Манга Тайсё» 27 марта 2025 г. автор манги, Урино Кико, сказала об этом прямо:

«Отправной точкой была история о мальчике и девочке, которые вместе учатся, сближаются и преодолевают трудности. Редакторы попросили придумать для них какую-то большую цель и тогда уже появилась тема космонавтики. В первом варианте первой главы общий сюжет был почти тем же, но темы космоса там изначально не было».

В тот день я находился в зале и был одним из тех, кто невольно ахнул, услышав этот рассказ. Тогда же я по-новому осознал, насколько необычна и оригинальна эта история.

Самая сильная реплика манги звучит уже в первом томе, когда Инубоси говорит Алисе: «У детей есть сила изменить своё будущее».



Главная героиня Асахида Алиса идёт к своей мечте при поддержке блестящего Инубоси. Страница из первого тома манги «Алиса, докомадэмо» (© Урино Кико/Сёгакукан)

Инубоси болезненно воспринимает само понятие оягатя – идеи «генетической лотереи», в которой будущее ребёнка во многом определяется семьёй, в которой он родился, словно случайный выигрыш в автомате гатя. Он не готов молча наблюдать за тем, как дети опускают руки, если им не выпал этот «семейный джекпот». Только в четвёртом томе Инубоси рассказывает, что его тоже воспитывают приёмные родители, как и Алису, которая потеряла своих биологических родителей в автокатастрофе.

«Идея Инубоси о том, что дети должны всё делать самостоятельно, не полагаясь на взрослых, возможно, была для Алисы своего рода опасным соблазном, – говорит Урино. – Но именно она помогла мне самой обрести мужество в детстве. Думаю, это можно почувствовать уже в моей дебютной работе».

Заглавное произведение дебютного сборника Урино 2009 года «Я могу написать даже иероглиф “роза”» (Бара даттэ какэру ё) посвящено супружеской паре. Жена – «не такая, как все», ей трудно справляться с повседневной жизнью, и муж поддерживает её во всём. Их отношения во многом перекликаются с отношениями Алисы и Инубоси. Сама Урино признаётся, что любила учёбу, но в возрасте, близком к возрасту Алисы, оказалась в сложных обстоятельствах, которые не позволили ей продолжить образование. «Возможно, я до сих пор сожалею об этом», – говорит она. Во многом становится ясно, что в эту работу Урино Кико вложила саму себя.

Так далеко, как ты захочешь

Проблема «полуязычия» Алисы, когда ни один из изученных языков так и не становится по-настоящему родным, по-видимому, довольно распространена среди японских детей, возвращающихся после длительного пребывания за границей, а также среди детей иностранцев, живущих в Японии. В последние годы растёт число иностранных граждан, приезжающих в Японию на работу, и вместе с этим увеличивается количество детей, поступающих в японские школы без достаточного владения языком для полноценного участия в занятиях. Это становится серьёзной социальной проблемой. По всей Японии в государственных школах число детей, нуждающихся в языковой поддержке, уже превысило 70 000 – и среди них есть и носители японского языка. Дети, сталкивающиеся с теми же трудностями, что и Алиса, вовсе не редкость. Однако при надлежащем образовании у них есть все шансы преодолеть эти проблемы.

Когда я спрашиваю Урино, почему она придаёт такое значение образованию, она не медлит с ответом: «Потому что оно позволяет идти вперёд так далеко, как пожелаешь».

Алиса хочет отправиться в космос именно потому, что это так далеко, как только возможно. И именно образование окрыляет её, давая возможность достичь своей цели. В современном обществе нет недостатка в препятствиях, лишающих детей их мечты. «Алиса, докомадэмо» наполнена идеями, призванными поддержать детей, в том числе и решительным отрицанием сам



Автор манги «Алиса, докомадэмо» Урино Кико (слева), принимает награду «Манга Тайсё 2025», присуждаемую сотрудниками книжных магазинов по всей стране, от прошлогоднего победителя Дороноды Инухико (© Kyōdō)

Автор «Космических братьев» Кояма Тюя недавно объявил, что 46-й том, который выйдет в 2026 году, станет последним. Разумеется, это всего лишь совпадение, но мне трудно не увидеть в этом знак смены поколений. Возможно, перед нами ещё один важный поворот в истории японской космической манги.

Фотография к заголовку: Первые три тома манги «Алиса, докомадэмо», получившей премию «Манга Тайсё» (© Урино Кико/Сёгакукан)