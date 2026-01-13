«Провожающая в последний путь Фрирен»: не только приключения

Избранные произведения в жанре манга

Эльфийка Фрирен живёт тысячу лет и смотрит на поступки и судьбы людей, с которыми странствует, под особым углом, недоступным простым смертным. Сверхпопулярная фэнтези-манга «Провожающая в последний путь Фрирен» использует её путешествие и квесты как повод для разговора о куда более важных вещах: что значит проживать человеческую жизнь – короткую, хрупкую и потому бесценную.

Скорбь по ушедшим друзьям

Фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен» (Сосо-но фурирэн) начинается там, где истории обычно заканчиваются – в конце великого приключения. Манга открывается моментом, когда волшебница-эльфийка Фрирен и её спутники – герой Химмель и священник Хайтер, принадлежащие к расе людей, а также гном-воин Айзен – завершают свой десятилетний квест победой над Королём демонов. В большинстве фэнтезийных историй именно это стало бы основой сюжета.

История начинается с момента, когда Фрирен вместе с товарищами вспоминает их «небольшое приключение». Для эльфов, живущих невероятно долго, десятилетие пролетает почти как один миг.

Спустя 50 лет четверо встречаются снова. Фрирен не изменилась, но люди Химмель и Хайтер уже глубокие старики. Гномы живут дольше людей, однако и Айзен заметно постарел. Вскоре Химмель умирает от старости. Эта смерть ложится тяжелым грузом на сердце Фрирен, и она с горечью признаётся: «Я ведь знала, что люди живут недолго… почему же я не попыталась узнать его лучше?»

После смерти Химмеля Фрирен отправляется в новое путешествие, чтобы продолжить собирать заклинания, но в то же время и научиться понимать людей. В конце концов она решает снова идти на север, в холодный город Энде, туда, где когда-то стоял замок Короля демонов. Именно Энде был целью её предыдущего похода.



Фрирен отправляется в путь, чтобы лучше понять людей, – так продолжается первый том манги «Провожающая в последний путь Фрирен» (© Ямада Канэхито и Абэ Цукаса / Издательство «Сёгакукан»)

В поисках смысла

Манга «Провожающая в последний путь Фрирен» начала выходить в апреле 2020 года, как раз в тот момент, когда пандемия COVID-19 набрала полную силу, а японское правительство объявило по всей стране режим чрезвычайной ситуации. Смертельная опасность стала привычной частью повседневности, а утраты близких пугающе частыми. Игнорировать быстротечность человеческой жизни было уже невозможно. И то, как читатели по всему миру узнают себя в сюжете этой манги, наверняка связано с тем, что она удивительно точно улавливает настроение тех дней.

Впрочем, возможно, потому что мир воспринимался как стоящий на краю пропасти, похожее чувство фатума витало в воздухе и до пандемии. Начиная с 2016 года такие произведения, как «Клинок, рассекающий демонов», которые стали своеобразной реакцией на это ощущение неотвратимого, привнесли в сёнэн-мангу мрачные интонации и интерес к вопросу о смысле жизни. «Провожающая в последний путь Фрирен» дышит тем же сумрачным настроением: её история полна теней, печали и тишины.

Сценарий «Фрирен» написал Ямада Канэхито, художником стал Абэ Цукаса. За короткое время работа собрала целую россыпь наград в Японии, среди которых премия Манга тайсё (Гран-при манги) и Культурная премия имени Тэдзуки Осаму (категория «Приз новому автору») (обе в 2021 году) и Премия манги издательства Сёгакукан (2023). В 2024 году манга была отмечена Премией манги издательства «Коданся» как лучшая сёнэн-манга. Первый сезон телевизионной адаптации вышел в 2024 году, а второй запланирован к показу с января 2026 года. Аниме стало хитом за рубежом, а совокупный тираж манги уже превышает 30 миллионов экземпляров.



Телевизионные показы аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» принесли этому произведению мировую популярность (© Ямада Канэхито и Абэ Цукаса / Издательство «Сёгакукан» / Sōsō no Furīren Production Committee; предоставлено GU)

Ещё одной возможной причиной популярности «Фрирен» является общее с другими произведениями в жанре фэнтези устройство мира, особенно близкое играм серии Dragon Quest, где в основе лежит история отряда искателей приключений, отправившихся в поход.

В «Провожающей в последний путь Фрирен» почти без объяснений появляются привычные для «игрового» фэнтези элементы, например классы персонажей вроде героя, священника, мага или воина, поскольку читатели произведений в жанре «меча и магии» как в Японии, так и за рубежом, отлично ориентируются в этой терминологии. Вероятно, с этой общностью мироустройства связано и то, что никого особенно не удивляет, как начинается история после завершения главного приключения. В том же духе в манге постоянно повторяется шутка о том, как Фрирен обманывают мимики – монстры, маскирующиеся под сундуки с сокровищами, представляющими собой привычный элемент серии Dragon Quest и других произведений в жанре фэнтези.

Примерно с 2010-х годов особую популярность в Японии приобретает жанр исэкай, «другой мир», сеттинг которого представляет собой псевдосредневековую Европу и содержит хорошо знакомые по играм фэнтезийные расы и магию. На сегодняшний день исэкай уже оформился в устойчивый поджанр манги. Например, манга «Подземелье вкусностей» авторства Куи Рёко, начавшая выходить в 2014 году, является ещё одним значимым произведением, где используются фэнтезийные тропы. В ней привычное приключение приобретает необычный поворот: герои не просто сражаются с монстрами вроде слизней или «живых доспехов», а готовят из них обед.

По-настоящему человеческая история

Примерно через 20 лет после смерти Химмеля у Фрирен появляются новые спутники. Это сирота войны Ферн, которую когда-то приютил Хайтер, и воспитанник Айзена Штарк, обучающийся ремеслу воина.

«Так поступил бы герой Химмель» – эта фраза становится лейтмотивом путешествия Фрирен. Она повторяет её всякий раз, когда принимается за решение проблем, которые раньше, скорее всего, просто проигнорировала бы. Ведь 80 лет назад во время их похода Химмель всегда был готов помочь людям. Ферн и Штарк, глядя на Фрирен, в свою очередь тоже учатся поддерживать тех, кто оказался в беде. Так новое поколение перенимает привычку идти по следам павшего героя.

Ещё одна важная тема этой манги выражена старой поговоркой: «Человек умирает дважды: первый раз, когда из тела уходит жизнь, второй, когда его забывают». Похожую тему поднимала в своём произведении «Сердце Томаса» Хагио Мото. Эта поговорка лежит и в основе мотивации Химмеля: он странствует, совершает подвиги и ставит статуи в свою честь. На вопрос Фрирен он отвечает: «Может быть, чтобы ты в будущем была не одна». И в новом путешествии Фрирен действительно вспоминает о нём всякий раз, когда видит статую старого друга. Постепенно она начинает понимать, насколько глубоко он о ней заботился. А по мере того, как в путешествии подрастают Ферн и Штарк, Фрирен всё чаще смотрит на них родительским взглядом, задумываясь об их будущем.

В каком-то смысле манга доносит мысль о том, что узнавать людей означает учиться любви. Пусть это фэнтези, но оно настолько точно передаёт драму человеческого существования, что откликается и нам, читателям, живущим в реальном мире.



Аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» доступно на различных стриминговых сервисах с 2023 года (© Ямада Канэхито и Абэ Цукаса / Издательство «Сёгакукан» / Sōsō no Furīren Production Committee; предоставлено Abema)

Ощущение реальности

Как уже было сказано, манга о Фрирен использует фэнтезийный сюжет, чтобы рассказать о подлинной человеческой драме, но при этом ей не чуждо и использование чисто сказочных элементов – драконов, демонов и масштабных сцен боёв. Особой притягательностью обладает образ самой Фрирен с её невероятной, воодушевляющей силой.

При этом использование магии и демонов в истории прекрасно сбалансировано. Их показывают так, чтобы это выглядело логично и укладывалось в наше собственное мировосприятие.

Так, например, демон Квал, владеющий смертоносным заклинанием Золтраак, когда-то был одним из самых грозных противников Фрирен. Однако спустя 80 лет, в течение которых Фрирен наращивала свою магическую мощь, она с лёгкостью побеждает его, когда он возвращается. Читая эту сцену, я невольно вспомнила о пандемии гриппа-испанки, опустошившей мир около века назад. Смертельно опасных вирусов немало и сегодня, но теперь у нас есть действенные методы лечения и вакцины от гриппа.

Сама Фрирен описывает демонов, терзающих её мир, как разъярённых зверей, лишённых разума. При этом манга подчёркивает: они действуют не из сознательной злобы. Читателю предлагают сравнить их с вредными насекомыми или животными из реального мира.

Иными словами, произведение опирается на тщательно выстроенную логику, благодаря которой магию можно понимать как замену или метафору реальной медицины и науки.

Уроки для всех

Цель нового путешествия Фрирен – узнать больше о людях. Но не менее важным остаётся и её стремление собирать и изучать новую магию. Многие из найденных ею заклинаний безобидны, например, возможность быстро говорить или отправить бумажный самолётик как можно дальше. Но дорога постепенно показывает: даже такая простая магия может привести к встречам, которые меняют жизнь.

Когда-то в походе с Фрирен Химмель говорил, что надеется, что когда-то они будут вспоминать своё путешествие со смехом, потешаясь над разнообразными нелепостями, которые им пришлось преодолевать. Сможет ли Фрирен, прожив свою тысячу лет, оглянуться назад и рассмеяться над прожитой жизнью, когда придёт её конец?

Даже самые незначительные мгновения повседневной жизни в итоге могут оказаться величайшими сокровищами. Это один из главных уроков, который читатель может вынести для собственной жизни из манги «Провожающая в последний путь Фрирен».

Фотография к заголовку: Тома манги «Провожающая в последний путь Фрирен с 1 по 3 (© Ямада Канэхито и Абэ Цукаса / Издательство «Сёгакукан», фотография © Nippon.com)