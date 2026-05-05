Юношеская любовь на современный лад: «Я вижу твоё лицо, когда ты отводишь взгляд»

В своей работе «Я вижу твоё лицо, когда ты отводишь взгляд» Итинохэ Руми удается создать мангу, в которой, наряду с классическими архетипами жанра сёдзё, характеры героев адаптированы под современные реалии. Образы четверки старшеклассников, оказавшихся в центре событий манги, прописаны с поразительной детализацией, а их безответные чувства друг к другу сплетаются в сложную историю, которая определенно стоит внимания читателя.

Горькие радости юношеской любви

Главная движущая сила нашей истории – молодая девушка, страдающая от некоторой неуверенности в себе. Удастся ли ей преодолеть эту проблему и, если да, то как? Подход к ответу на этот главный вопрос сёдзё меняется в зависимости от времени и стиля конкретной манги, однако фундаментальным и неизменным элементом жанра остается обретение любви с партнером, который принимает героиню такой, какая она есть.

Одной из центральных фигур работы Итинохэ Руми Кими но ёкогао о митэита (дословно: «Я смотрел на тебя в профиль»; опубликована на английском под названием «I See Your Face, Turned Away») является Мори Хикари. На обложке первого тома мы видим старшеклассницу, которая переживает из-за своих «одинарных» век без складки. Мори – воплощение классической героини сёдзё-манги. Она влюблена в Отани Синтаро, весельчака из бейсбольной команды, но сам Отани засматривается только на подругу Мори – Такахаси Мари (изображена на обложке третьего тома). Мори подавляет свои эмоции, чтобы поддержать Отани в его поисках истинной любви, но в итоге оказывается на грани признания в собственных чувствах. Выдавая это за гипотетическую ситуацию, она говорит Отани, что парню, который ей нравится, интересны девушки с «двойным веком», в отличие от неё самой. Когда она спрашивает, не стоит ли ей попробовать специальный клей для век, чтобы создать искусственную складку, Отани отвечает: «Но ты ведь такая классная... Просто оставайся собой».



Страница из первого тома манги «Я вижу твоё лицо, когда ты отводишь взгляд» (© Итинохэ Руми/Издательство Kōdansha)

Отани принимает её именно такой, какая она есть. В любой другой сёдзё-манге это были бы те самые «магические слова», знаменующие начало подлинных романтических отношений, особенно из-за что они произнесены объектом безответной любви. Именно это делает данную сцену такой щемящей.

В 1960-х годах фокус внимания в манге для девочек сместился в сторону романтической любви. С тех пор количество историй, действие которых происходит в стенах школы, постоянно росло. Часто в основе сюжета лежала история о том, как самые обыкновенные девушки находят любовь благодаря своей решимости. Второй половинкой этого устойчивого канона был юноша, который принимал девушку со всеми её комплексами, такой, какая она была. Вот почему я назвала Мори «воплощением классической героини сёдзё-манги».

В 1970-х появился новый поджанр сёдзё, так называемый отомэтикку (от яп. «девичий»), представленный работами таких художниц, как Муцу Ако. Эти произведения стали новым стандартом романтической манги и сформировали базовый тип героини, который с тех пор эволюционировал, отвечая изменениям времени и общества.

Например, манга Камио Ёко «Цветочки после ягодок» (Boys Over Flowers) была популярна благодаря изображению сильных героинь, преодолевающих все препятствия на своем пути. Позже, в 2000-х годах, в работе Сиины Карухо «Достучаться до тебя» (Kimi ni Todoke: From Me to You) появилась волевая героиня, избравшая для себя жизнь по собственным правилам, несмотря на внешность, которая, по мнению окружающих, должна была порождать в ней неуверенность.

Современные героини и общество: жизнь в борьбе

Наиболее ярко современный подход в манге «Я вижу твоё лицо, когда ты отводишь взгляд» проявляется в образе второй героини, Такахаси Мари. Это подруга Мори и объект симпатии Отани.

Несмотря на привлекательную внешность, Такахаси болезненно застенчива. В прошлом она пережила буллинг и теперь с трудом справляется с социальным взаимодействием. Мацудайра, школьный учитель словесности, призывает её попытаться решить эти проблемы, и девушка настолько сосредотачивается на собственной внутренней борьбе, что у неё не остается сил замечать чувства Мори и Отани.

Её симпатия к Мацудайре не просто романтическая влюбленность; она начинает трансформироваться в нечто сродни «фанатству». Ожидается, что сюжет начнет развиваться, и история Мацудайры будет еще одной важной линией, однако в манге нет и намека на устаревший ныне подсюжет о «романе между ученицей и учителем». Иными словами, для Такахаси любовь – это инструмент самосовершенствования, а влюбленность в кумира – один из важных элементов взросления. Взгляд на любовь как на форму фанатства представляет собой отчетливо современную черту японского общества. В этом смысле Такахаси демонстрирует безусловный контраст с образом Мори.

Начиная с 2010-х годов, многие сёдзё-манги сосредотачиваются на девушках, сталкивающихся с так называемыми социальными трудностями или травлей, как это происходит с Такахаси. По мере поглощения культуры, моды и музыки отаку массовой культурой, растет внимание к молодым людям, которым сложно дается повседневная жизнь. В условиях, когда социальные сети заставляют молодежь постоянно сталкиваться с чужим суждением, читателям может быть легче сопереживать персонажам, которые не знают, как правильно выстраивать отношения с окружающими.

Для поколений, выросших на ранней сёдзё-манге, очевидно, что традиционным протагонистом является Мори. Однако сама Мори в произведении разделяет взгляды и чувства современных поклонников сёдзё-манги, и потому видит героиню именно в Такахаси.

Смена эпох заметна и в том, как показана дружба, а точнее, дистанция между Мори и Такахаси. Будь это манга прежних лет, их дружба выражалась бы в том, что они открываются друг другу во всем без остатка. Но в современной интерпретации то, что эти двое видят и принимают друг друга, показано через взаимное уважение к личным границам. Даже когда конфликт вокруг чувств Отани нарастает, отношения девушек никогда не скатываются в болото ревности. Иными словами, здесь нет места испепеляющей страсти.

Хрупкий баланс

В истории также есть два главных героя-юноши. Один из них, как уже упоминалось, Отани. Он славный малый и «клоун класса», но Итинохэ Руми не рисует его безупречным королем школы. Напротив, он показан как самый обычный старшеклассник: он постоянно думает о Такахаси (включая ночные фантазии о ней) и обливается дезодорантом, пытаясь скрыть запах пота. Его чувства к Такахаси то вспыхивают, то угасают – совсем как в реальной жизни подростка.

Второй герой – друг Отани, загадочный красавец Асагири Хикару. Со своим философским взглядом на мир и налетом таинственности он кажется еще одним каноничным персонажем сёдзё-манги, однако четвертый том глубоко погружается в его историю, объясняя причины его поведения. Любовь Асагири привносит серьезные перемены в отношения всех четырех молодых героев серии.



Обложки второго и четвертого томов манги «Я вижу твое лицо, когда ты отводишь взгляд» (© Итинохэ Руми/Издательство Kōdansha)

И Отани, и Асагири отличаются непринужденной невозмутимостью, которая так привлекает читательниц. Однако, когда они открываются и говорят о своих чувствах, искусственная зрелость их ролей исчезает, и они становятся по-настоящему живыми. Образы мужчин в этой истории демонстрируют хрупкий баланс между идеалом и реальностью.

Юноши в современной сёдзё-манге редко проявляют темные стороны характера. Но куда же подевались грубоватые герои прошлых лет? В современную эпоху грубость может быть воспринята как проявление абьюзивности и, соответственно, отвергнута. Сегодня, если персонаж не изображен как явно доминирующий садист со склонностью к жестокости, автор рискует быть обвиненным в том, что не проработал характер героя достаточно глубоко, чтобы это выглядело оправданно.

Дух молодости

Манга «Я вижу твоё лицо, когда ты отводишь взгляд» стала лауреатом премии манги издательства Kōdansha 2024 года в категории сёдзё. Член жюри Андо Нацуми высоко оценила работу, отметив: «Я восхищаюсь тонким мастерством описания и проработкой сюжета для каждого персонажа. Мне искренне хотелось, чтобы каждый из них обрел счастье в любви». Принимая награду, Итинохэ Руми сказала: «Эти персонажи живут внутри истории. Я верю, что они дают огромную поддержку и вдохновение читателям оставаться собой, что бы ни происходило».

Даже меняясь под влиянием времени, японская сёдзё-манга всегда оставалась жанром, описывающим хитросплетения подростковых отношений во всей их хрупкой, но стойкой красоте, включая, конечно же, радость и боль безответной любви. «Я вижу твоё лицо, когда ты отводишь взгляд» наследует эти традиции, изображая эмоции и силу духа современных подростков. Здесь каждый является главным героем, и все они преодолевают трудности любви на пути к взрослению. Я уверена, что многие читатели увидят в историях этих молодых людей собственную юность и будут сопереживать им всем сердцем. С ноября 2024 года серия находится на паузе, но читатели терпеливо ждут её возвращения.

Фотография к заголовку: Обложки первого и третьего томов манги «Я вижу твое лицо, когда ты отводишь взгляд» (© Итинохэ Руми/Издательство Kōdansha)