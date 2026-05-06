«Медалистка» идёт к победе, открывая новую эпоху спортивной манги

Избранные произведения в жанре манга

Олимпийские игры в Милане и Кортине снова привлекли внимание к фигурному катанию. Но интерес к нему растёт и в мире манги благодаря популярной серии «Медалистка», где на льду переплетаются упорство, талант и доверие.

Сила упорства и страсти

В центре истории – пятиклассница Юйцука Инори, которую и дома, и в школе считают ни на что не способной. Но у неё есть одна страсть – фигурное катание. Мечты её старшей сестры Мики о фигурном катании не осуществились, и их мать решила, что сёстрам не добиться успеха на льду. Однако упрямая Инори тайком записывается в клуб фигурного катания при местном катке, где знакомится с бывшим танцором на льду Акэурадзи Цукаса. Он замечает её страсть к фигурному катанию, и Инори просит его стать её тренером: «Если я скажу, что стану лучшей в мире, ты мне поможешь?»

Цукаса поддерживает амбициозные мечты Инори. Несбывшиеся надежды одиннадцатилетней Инори и двадцатишестилетнего Цукасы объединяют их ради цели, которая кажется недосягаемой: олимпийского золота.

Игра ва-банк

Первый том захватывает своей эмоциональностью, но по-настоящему история раскрывается дальше. Главное, что удерживает внимание читателей, это крепнущая связь между тренером и спортсменкой.

Цукаса – второй ключевой персонаж манги. Несмотря на талант, он был вынужден оставить карьеру из-за финансовых трудностей, а в танцах на льду так и не смог реализовать себя. Он решает стать тренером после того, как Инори со слезами говорит, что больше не хочет стыдиться своего катания. Цукаса убеждён, что в ней скрыт талант, который способен раскрыть именно он – тот, кому самому не удалось осуществить свои мечты.

Цукаса, всегда сохраняющий позитивный настрой, щедро хвалит Инори. Когда она не может выбрать прыжок для соревнований и пытается угадать его реакцию, он прямо говорит, что не нужно угадывать его ожидания, и добавляет: «Что бы ты ни решила, я приведу тебя к победе». Поистине идеальный тренер.

Постепенно Инори узнаёт, что карьера Цукасы уже завершена. Осознание того, что её выступления — это уже не только её мечта, но и их общая, помогает ей превзойти себя. Их взаимная поддержка создаёт редкое чувство доверия, в котором нет места посторонним.



Сцены прыжков на соревнованиях полны жизни и эмоций (© Tsurumaikada/Kōdansha)

Дань уважения классике

В «Медалистке» много отсылок к знаменитой спортивной манге для девочек 1970-х годов – истории о теннисе «Бей эйс!» Ямамото Сумики.

Её героиня, Ока Хироми, была обычным новичком в школьной теннисной команде. Однако новый тренер Мунаката Дзин почему-то выделил её среди остальных, и его жёсткие тренировки помогли раскрыться её таланту. Благодаря его наставничеству Хироми достигла такого уровня, что смогла соперничать с первой ракеткой команды, на которую всегда равнялась, Рюдзаки Рэйкой, прозванной Мадам Баттерфляй.

Обе манги, несмотря на разницу эпох, строятся на одной модели: тренер-мужчина и юная спортсменка стремятся стать лучшими в мире. Героинь объединяют детская наивность и болезненное отношение к поражениям. Но ещё интереснее сопоставить двух тренеров – Дзина и Цукасу, почти ровесников.

Когда-то Дзин был выдающимся теннисистом, но травмы и болезнь поставили крест на его карьере. Как и Цукаса в «Медалистке», Дзин видит в Хироми скрытый потенциал и вкладывает в её развитие всю свою страсть к теннису. Читатели до сих пор помнят его знаменитые слова, обращённые к ученице: «Я выбрал тебя, не их! Я никогда тебя не оставлю!»



Третий том манги «Бей эйс!» (© Сюэйся)

При этом Дзин и Цукаса – почти полные противоположности. Вечно хмурящийся Дзин – жёсткий и требовательный наставник, не склонный к похвале. Он доводит Хироми до изнеможения на тренировках, но она всё равно не сдаётся. Со временем их связь начинает выходить за рамки отношений тренера и спортсменки и приобретает почти романтическое напряжение. Такая близость находила отклик в сердцах юных читательниц 1970-х годов.

Два тренера – две эпохи

Различия между Дзином и Цукасой можно объяснить изменением подходов к тренерству. Как отмечают Джозеф О’Коннор и Андреа Лейджес в книге «Как работает коучинг» (2007) , новый стиль коучинга, сочетающий элементы психологии и восточной философии, возник в конце 1970-х годов и получил развитие в США в 1980–1990-е годы. В качестве одного из ранних примеров этого подхода в поп-культуре авторы приводят фильм 1984 года «Парень-каратист», где японо-американский тренер обучает подростка каратэ. Такие идеи, как «победи врага внутри себя» и «в каждом есть скрытый потенциал», стали основой современного коучинга, и Цукаса воплощает их на практике. Во времена Дзина такие принципы ещё не получили широкого распространения.

У «Бей эйс!» и «Медалистки» есть ещё одна общая тема – сила эмоциональной связи. Обе истории показывают, как люди находят общий язык несмотря на гендерные и возрастные различия движутся к цели вместе. При этом их отношения можно трактовать и как балансирующие на грани созависимости. В этом смысле «Медалистка» выглядит как своего рода финальная стадия эволюции классической спортивной манги.

Но Инори не единственная, кто посвящает свою жизнь фигурному катанию. Разумеется, у неё есть соперницы – девушки с яркой индивидуальностью и обаянием, и со временем «Медалистка» превращается в историю с ансамблем из нескольких сильных героинь. Читатели сами решают, за какую фигуристку болеть. Среди них особенно выделяется ровесница Инори – «королева катка» Камисаки Хикару. Её образ сочетает глубокое одиночество и почти неземное величие, напоминая Мадам Баттерфляй из «Бей эйс!».



Гениальная фигуристка и соперница Инори Камисаки Хикару на обложке второго тома «Медалистки» (© Tsurumaikada/Kōdansha)

У «Медалистки» множество достоинств: от очаровательных персонажей и динамичных сцен прыжков до наглядного объяснения системы начисления баллов в соревновательном катании с помощью карточной игры.

Превращение мечты в реальность

Мангака Цурумайкада, чьё настоящее имя и пол остаются неизвестными, начал(а) путь в мире любительских додзинси. «Медалистка» стала дебютной профессиональной работой. Манга начала выходить в ежемесячном журнале Afternoon в 2020 году. В интервью 2021 года автор говорит, что целью было изобразить «людей, которые своими руками превращают мечты в реальность, даже если окружающие ничего от них не ждут». Приступив к работе над проектом, чтобы лучше изучить тему, Цурумайкада стал(а) посещать соревнования и клубы по фигурному катанию, брать уроки, один из которых даже закончился сложным переломом лодыжки незадолго до начала публикации. Очевидно, упорство автора не уступает упорству его персонажей.

Япония остаётся одной из ведущих стран в фигурном катании, однако катки по всей стране закрываются из-за износа и финансовых трудностей. Современные спортсмены хорошо понимают эту ситуацию, продолжая, тем не менее, оттачивать мастерство и выходить на мировую арену. Автор говорит: «Я хочу увеличить число фигуристов и катков, чтобы хоть немного улучшить ситуацию». «Медалистка» уже удостоена двух крупных издательских наград – Премии манги издательства «Сёгакукан» (2022) и Премии манги издательства «Коданся» (2024), а второй сезон его телевизионная адаптация вышел в эфир в январе 2026 года.

Нет сомнений, что когда новое поколение детей впервые наденет коньки и осторожно выйдет на лёд, «Медалистка» будет рядом, мягко, но настойчиво подталкивая их вперёд.



В «Медалистке» показана связь между тренером Цукасой (справа) и спортсменкой Инори (слева). Аниме-сериал выходит на платформе Abema (© Tsurumaikada/Kōdansha; Medalist Production Committee; Abema/PRtimes)

Фотография к заголовку: первый и третий тома манги «Медалистка» (© Tsurumaikada/Kōdansha)