Путь покоя: «Хираясуми» – манга о секретах счастья

Избранные произведения в жанре манга

«Хираясуми» Синдзо Кэйго – история о жизни без спешки, о готовности выйти из карьерной гонки и принять периоды тишины как необходимое условие подлинного благополучия. Это манга, отражающая новые взгляды на работу и жизнь в современную эпоху.

Переплетение жизней под одной крышей

Действие манги разворачивается в хирая, традиционном одноэтажном японском доме с открытой планировкой. Само название «Хираясуми» объединяет это слово с ясуми (отдых или передышка), передавая тихую, спокойную атмосферу, которая лежит в основе всей истории.

Главный герой – 29-летний Хирото, у которого нет постоянной работы. Он добродушен и легко располагает к себе людей, особенно старшего поколения. Дважды в неделю он навещает пожилую соседку Ханаэ: они едят вместе и общаются. Когда Ханаэ внезапно умирает от сердечного приступа, она оставляет Хирото свой дом хирая в токийском районе Асагая. Вскоре к нему переезжает двоюродная сестра Нацуми из Ямагаты, и с этого момента история начинает разворачиваться по-настоящему.

Хирото, когда-то мечтавший стать актёром, теперь живёт случайными заработками и проводит дни в праздности – словно его жизнь превратилась в бесконечные летние каникулы. По мере развития сюжета он сталкивается с людьми, которые постоянно работают и почти не отдыхают, и этот контраст заставляет задуматься о том, что на самом деле означает отдых.

Например, его лучший друг Хидэки работает в компании, занимающейся элитной мебелью и предметами интерьера. У него есть семья, дорогая машина, и со стороны кажется, что он добился всего, о чём только можно мечтать. Однако из-за стресса на работе и плохих отношений с коллегами его психическое состояние ухудшается до такой степени, что он начинает думать о самоубийстве.

На помощь Хидэки приходит Хирото, у которого нет ни стабильной работы, ни жены, ни ребёнка. Несмотря на холодность Хидэки, Хирото остаётся ему верным другом. И когда, устав от изматывающей конкуренции на прослушиваниях, Хирото начинает задумываться об отказе от своей мечты, именно Хидэки говорит ему: «Ты важен, независимо от того, актёр ты или нет. Главное – чтобы мы могли и дальше вот так проводить время вместе».

В мире, где социальный статус и должности приобретают всё большее значение, легко забыть, в чём на самом деле смысл жизни. Дружба этих двоих ясно показывает: ни положение, ни деньги, ни престиж сами по себе не приносят подлинного счастья.

Хирото, при всей своей внешней беззаботности, всё же сомневается, в правильном ли направлении движется его жизнь. Стоит ли ему найти дело по душе и всерьёз заняться карьерой? И вновь Хидэки приходит на помощь: «Ты уже хорош таким, какой ты есть».

Люди, уставшие от жизни в условиях постоянной конкуренции, находят на страницах этой манги слова утешения и поддержки.



Сцена из девятого тома «Хираясуми». Хидэки, справа, говорит Хирото: «Ты уже хорош таким, какой ты есть» (© Синдзо Кэйго/Сёгакукан)

Манга, отражающая изменение взглядов на работу

Экономический пузырь в Японии, когда считалось, что одного лишь усердного труда достаточно для того, чтобы достичь благосостояния, лопнул в начале 1990-х годов. Последствия этого кризиса привели к формированию в начале 2000-х более конкурентного общества, где ключевую роль стали играть практические навыки. Отражая дух времени, популярные манги того периода изображали героев, которые упорно трудились, чтобы достичь мастерства и стать лучшими. Во многих историях центральными персонажами были женщины, стремящиеся к успеху.

Так, в манге Анно Мойоко «Хатараки-ман» (2004) и манге Макимуры Сатору Real Clothes (2006) главными героинями выступают женщины, строящие карьеру. Появилось и множество историй о людях, посвятивших себя творческим профессиям. «Бакуман» (2008) Обаты Такэси по сюжету Обы Цугуми и «Blank Canvas» Хигасимуры Акико (2012) – лишь две из многих историй о молодых людях, стремящихся стать мангаками.

Их объединяет одно – уверенность в том, что именно серьёзный и целеустремлённый подход к работе делает жизнь полноценной. В период их популярности многие читатели, вероятно, находили вдохновение в самоотдаче героев. Но одновременно было немало тех, кто, несмотря на усилия, не достигал подобных результатов, сталкиваясь лишь с усталостью и ощущением несправедливости.

В прежние времена считалось, что для счастливой жизни достаточно найти стабильную работу, вступить в брак и завести детей. Со временем эта модель сохранилась, но дополнилась идеей самореализации через любимое дело.

Однако это стремление к самореализации, возможно, оказывало давление на молодых людей, заставляя их «стать кем-то» или добиться в жизни чего-то значительного. Повзрослев, многие, вероятно, обнаружили, что их жизнь далека от того идеала, который они себе представляли.

На рубеже 2010-х и 2020-х годов всё больше работ стали обращаться к теме отдыха. Вероятно, это связано с тем, что многие оказались не в состоянии соответствовать прежним представлениям о счастье и самореализации. Такие работы, как «Отпуск Наги» Конари Мисато (2016) или «Ешь, спи и радуйся» Мидзунаги Тори (2020), показывают, что счастье можно найти в спокойной повседневной жизни и общении с окружающими, а не в погоне за большой мечтой. «Хираясуми» продолжает эту линию.

Согласно данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, среднегодовое количество рабочего времени на человека с 1990 по 2024 год сократилось примерно на 20% – до 1643 часов. Реформы в сфере труда способствовали тому, что такие ценности, как трудоголизм, постепенно уходят в прошлое, а общество начинает всё больше ценить полноценный отдых. Популярность подобной манги, по всей видимости, отражает эти изменения.

Манга «Хираясуми», сочетающая в себе художественную выразительность и дух времени, получила Гран-при премии Comics Awards журнала TV Bros в 2021 году и, в январе 2026 года, премию манги «Сёгакукан». В 2024 году она также была отмечена премией Гран Гуиниджи за лучший серийный комикс на фестивале комиксов в городе Лукка в Италии, где жюри охарактеризовало её как «произведение, которое не только прекрасно написано, но и отличается – как в графике, так и в сценарии – неспешным ритмом и спокойным тоном, представляя собой редкий и по-настоящему смелый художественный жест».

История, родившаяся во время паузы

Создатель «Хираясуми» Синдзо Кэйго поделился историей создания этой манги в эссе «Как я был госпитализирован со злокачественной лимфомой», вошедшем в сборник «Сентиментальная апатия». По его словам, идея окончательно оформилась в период химиотерапии – примерно тогда же, когда началась пандемия COVID-19. Болезнь, по всей видимости, отступила, но сама манга, посвящённая теме отдыха, во многом стала отражением личного опыта автора, оказавшегося в ситуации, где отдых был не выбором, а необходимостью. Пандемия изменила нашу жизнь, показав, как быстро может исчезнуть то, что казалось само собой разумеющимся. Этот общий опыт, вероятно, и делает персонажей «Хираясуми» такими близкими и понятными, вызывая у читателя желание наблюдать за ними с теплотой и заботой.

С октября по декабрь 2023 года публикация манги была приостановлена. Автор прокомментировал перерыв в соцсетях: «В “Хираясуми” скоро речь пойдёт о летних каникулах, и я хочу показать это лето так, чтобы ни о чём не пришлось жалеть. Вот и вся причина!» В этих словах ясно звучит его убеждение: без отдыха невозможно создать по-настоящему хорошую работу.

Такие разные мечты

В центре истории – два персонажа с диаметрально противоположным отношением к мечтам, Хирото и Нацуми. Хирото отказался от мечты стать актёром, тогда как Нацуми, студентка художественного вуза, мечтает стать мангакой и готовится к дебюту. В этом смысле она как будто отражает прошлое Хирото.



Обложка четвёртого тома манги «Хираясуми» (© Синдзо Кэйго / «Сёгакукан»)

Что даёт читателю такое сопоставление? С одной стороны, оно напоминает, что мечтать – не так уж и плохо. Для Нацуми цель придаёт смысл повседневной жизни и наполняет её светом.

Но и на примере Хирото читатели могут многому научиться. Погоня за мечтой эмоционально истощила его, и он пришёл к выводу, что если ради неё он может потерять себя, то лучше остановиться, передохнуть или даже вовсе отказаться от своих планов. Это не означает, что нужно отказаться от жизни в целом. Даже после 30 можно чувствовать ту лёгкость, которую обычно связывают с молодостью.

Как изменятся их жизнь и мечты? Поиск ответа на этот вопрос и удерживает читателя.

Атмосфера Токио

Размышления о современных ценностях – не единственное достоинство «Хираясуми». Не меньшее впечатление производят сцены домашней кухни, переданные с особой теплотой. Есть и своя магия в удивительно реалистичном изображении района вдоль линии Тюо в Асагае. Манга передаёт особую атмосферу района, где живут люди, ищущие себя, увлечённые своими мечтами и субкультурами. Это, безусловно, усиливает её эмоциональное воздействие.

Вечерняя дорога домой по улицам, наполненным ароматом готовящегося ужина, и звуки споров за столом, доносящиеся из освещённых тёплым оранжевым светом кухонных окон. Закрыв книгу, ловишь себя на желании пройти тем же путём – к дому, где ждут близкие, где шаги сами собой замедляются, когда впереди появляется дом, где живёт счастье.

Фотография к заголовку: обложки 1, 2 и 9 томов «Хираясуми» (© Синдзо Кэйго / «Сёгакукан»)