«Лето, когда погас свет» – новый японский хоррор о соседстве с неведомыми существами

Представьте, что вашего лучшего друга детства как будто подменили, хотя внешне он остался прежним. Манга Мокумокурэна «Лето, когда погас свет» – настоящий шедевр хоррора. Действие манги разворачивается в глухой японской деревушке по всем канонам классических ужасов, однако сама тема соседства человека с потусторонней силой звучит на удивление актуально.

Чужак в теле лучшего друга

Старшеклассники Ёсики и Хикару, выросшие в глухой горной деревушке, – закадычные друзья с самого детства. Вокруг их отношений выстраивается вся история.

Полгода назад Хикару пропал в горах, но спустя неделю вернулся живым и невредимым.

Однажды летом друзья возвращались из школы, и, поедая мороженое, Ёсики наконец-то решился задать терзающий его вопрос: «Ты ведь всё-таки не Хикару?». В этот момент из тела «друга» показалось странное скользкое существо, которое взмолилось: «Пожалуйста, не говори об этом никому». Настоящий Хикару погиб в горах полгода назад, а его оболочку заняло нечто, представшее перед Ёсики. Дрожа от страха, Ёсики согласился: «Не важно, кто ты на самом деле. Лучше так, чем без тебя».



Страница из первой главы первого тома манги Мокумокурэна «Лето, когда погас свет» (© KADOKAWA/ Kadokawa Comics Ace)

Традиционная глубинка как антураж для хоррора

Манга шокирует с самого начала. Резкий переход от привычных будней к жизни, пронизанной бездонным ужасом, производит на читателя неизгладимое впечатление.

Манга Мокумокурэна создана по классическим канонам японского хоррора. Этот жанр зародился в 1991 году с выходом романа Судзуки Кодзи «Звонок». Проклятие злого духа, передающееся через видеокассеты, вызывало у зрителей новый, неведомый им вид страха. Этот феномен заложил основу для нового жанра – современного японского хоррора, который мгновенно захватил кинематограф и индустрию видеоигр. Со временем авторы стали активно использовать фольклор, что породило настоящий бум на истории о «традиционных глухих деревнях». Ярким примером этого направления стал прошлогодний хит – хоррор-игра «Silent Hill f» (Konami Digital Entertainment). Действие игры перенесено из американской глубинки в японский городок. Манга «Лето, когда погас свет» следует этой традиции.

Нечто, обитающее в теле Хикару, является загадочным божеством Ноунуки из местных легенд. Пока оно таилось в горах, жизнь в округе шла своим чередом. После того как существо спустилось к людям, в тихом посёлке началась череда странных происшествий. Лже-Хикару унаследовал память и характер своего предшественника. Он выглядит обычным беззаботным подростком, но при этом абсолютно не способен понимать эмоции окружающих. Он считает смерть простой сменой формы и не понимает, почему нельзя убивать. Ёсики пытается научить «Хикару» быть человеком, но незаметно для себя начинает меняться, сливаясь с потусторонним существом.



Обложка седьмого тома лимитированного издания: Хикару, из тела которого появляется загадочная сущность (© Мокумокурэн/KADOKAWA)

Зловещие пейзажи японской глубинки

Автор с поразительной точностью воссоздаёт атмосферу японской сельской местности, виртуозно используя ономатопею. Сцены манги буквально пронизаны звуками – здесь и навязчивый стрекот цикад (сява-сява-сява), и шум проливного дождя (дзаа). Мрачные лесные тропы, кромешная тьма туннелей, длинная тень, тянущаяся за велосипедом, и летние грозовые облака прорисованы до мельчайших деталей. Охватывающее читателя чувство ностальгии по старой доброй провинции лишь сгущает тревогу, которой пронизана эта манга.



Страница из седьмой главы второго тома манги «Лето, когда погас свет» (© Мокумокурэн/KADOKAWA)

По мере того как раскрываются тайны деревни, сюжет делается настолько захватывающим, что от него невозможно оторваться. Среди героев - типичные для жанра ужасов колоритные персонажи, например, подозрительный «эксперт» и женщина-медиум. Одноклассники Ёсики и «Хикару» олицетворяют привычную мирную жизнь, однако среди них внезапно обнаруживается девочка, обладающая экстрасенсорными способностями, которая постепенно выходит на первый план. «Внутри меня накопилось множество любимых вещей, я их смешал, и получилась манга», – рассказывает Мокумокурэн. Уважение автора к своим предшественникам и его любовь к жанру стали залогом успеха этого хоррора.

Два чужака

Манга «Лето, когда погас свет» обладает поразительной глубиной.

В первом томе Ёсики по просьбе «Хикару» погружает руку в рану на его животе. «Хикару» говорит, что ему приятно, как будто его гладят по голове, и пытается втянуть Ёсики внутрь себя. Эта сцена, вызывающая физиологическое отвращение, пронизана мощным эротизмом. Она сыграла огромную роль в громком успехе манги после публикации в Интернете.

На первый взгляд может показаться, что манга тяготеет к жанру BL (Boys’ Love). Однако теперь я понимаю, что её многогранность оставляет простор для различных интерпретаций, включая элементы BL.

Ёсики принял «Хикару», понимая, что его настоящий друг умер. Это противоречие стало основой сюжета, по мере развития которого становятся очевидными романтические чувства Ёсики к Хикару – существу одного с ним пола. Подобно «Хикару», Ёсики тоже всегда ощущал себя чужаком в замкнутом мире посёлка и скрывал это от окружающих. Длинная чёлка Ёсики наглядно подчёркивает его душевное состояние.

«Я люблю тебя, это сильнее меня!», – кричит «Хикару». Однако эти слова невозможно считать признанием в любви. «Хикару» не способен испытывать романтические чувства и сексуальное влечение. Он не понимает смысла слова «любовь». Ёсики и «Хикару» – существа, чуждые друг другу до самой глубины.

Страх быть чужаком

Переводы манги пользуются огромным успехом за рубежом, однако связанные с сексуальностью нюансы порой озадачивают иностранных читателей. Автор утверждает, что это квир-история, но никак не любовный роман. Иными словами, главные герои манги действительно принадлежат к сексуальному меньшинству, однако любовь не является главной темой. Это история о страхе перед невозможностью стать «нормальным» и остаться без своего места в мире.

Поначалу Ёсики пытался обучить «Хикару» правилам и эмоциям человеческого общества, вписать его в собственный круг. Осознав тщетность этих попыток, Ёсики принял чужеродность своего друга и начал выстраивать с ним новые отношения. В свою очередь «Хикару» благодаря Ёсики постепенно стал осознавать ценность жизни.

«Именно потому, что они не являются «обычными» людьми, им удаётся наладить контакт с непостижимым партнёром», – отметил Мокумокурэн в интервью 2025 года. Он добавил, что именно инаковость «Хикару» и его свобода от рамок нормы помогают ему лучше понимать людей.

Японский хоррор – это лишь внешняя оболочка, за которой кроется глубокая драма о сосуществовании с теми, кто отличается от большинства.

Сегодня наш мир расколот, в нём то и дело вспыхивают конфликты и войны. Даже в благополучной Японии общество склонно отторгать всех, кто выделяется из толпы и не пытается в ней растворяться. Сложно сказать, осознавал ли это автор, но мне кажется, что манга резонирует с вызовами, предстающими перед нашим обществом именно сейчас, в 2026 году.

Манга «Лето, когда погас свет» удостоилась специальной глобальной премии на конкурсе (издание на традиционном китайском) «Next Manga Award 2022», а также была признана лучшей в категории манги о мужчинах в рейтинге «Коно манга га сугой! 2023» («Эта манга великолепна!») издательства «Такарадзима». В июле 2025 года на японской платформе АВЕМА и во всём мире на Netflix состоялась премьера аниме, созданного по мотивам манги Мокумокурэна. В сентябре было объявлено о производстве второго сезона. Подобное признание объясняется не только высоким качеством произведения как образца японского хоррора, но и глубиной поднимаемых тем.

В новом восьмом томе раскрывается суть «аномалии», терзающей деревню. История о лете в жизни Ёсики и «Хикару» постепенно приближается к развязке. После наступления грандиозного финала манга Мокумокурэна займёт достойное место в жанре японского хоррора.



Аниме «Лето, когда погас свет» доступно к просмотру во всём мире; объявлено о начале производства второго сезона (© Мокумокурэн/KADOKAWA, Комитет по производству аниме «Лето, когда погас свет»)

Фотография к заголовку: обложка манги «Лето, когда погас свет». Отношения между Хикару и Ёсики – одна из главных изюминок этой истории (©Мокумокурэн/KADOKAWA)