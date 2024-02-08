«Страна на пределе»: предупреждение о мрачном будущем Японии от автора бестселлеров

Родился в 1957 году в префектуре Иватэ. Выпускник аспирантуры Университета Кэйо. Первую книгу, триллер о международном заговоре, опубликовал в 1996 году, будучи сотрудником крупной американской компании. После того как книга стала бестселлером, вышел в отставку и стал писателем. Среди бестселлеров – несколько детективных серий и множество романов, действие которых происходит в мире бизнеса и финансов.

Надвигающийся конец японской экономической модели

– Во многих сельских районах Японии доля людей старше 65 лет превышает половину населения. Депопуляция и старение населения ставят под угрозу существование местного сообщества. Этот феномен известен в Японии под названием гэнкай сюраку («посёлки на грани исчезновения», или «вымирающие посёлки»). Ваша новая книга под названием «Страна на пределе» (Гэнкай кокка) предупреждает, что кризис уже выходит за рамки регионов и угрожает существованию страны. Каким вы видите будущее Японии?

Нирэ Сюхэй: Мне кажется, что многие японцы не осознают надвигающегося кризиса, либо считают, что он не повлияет на их жизнь. Технологический прогресс неизбежно изменит структуру промышленности и форму экономики. Люди смутно понимают, что такие изменения произойдут в будущем, но не пытаются к ним подготовиться. То же самое касается влияния стареющего общества и снижения рождаемости. Когда мы ощутим их последствия, будет слишком поздно. К написанию этой книги меня подтолкнуло чувство тревоги. Я обеспокоен тем, что люди не готовы к масштабу надвигающейся катастрофы.

– Книга начинается с визита пожилого влиятельного бизнесмена в японский филиал крупнейшей американской консалтинговой компании. Бизнесмен просит составить прогноз будущего Японии через 20-30 лет. Его опасения о будущем вызваны снижением рождаемости и старением населения. Судя по демографическим прогнозам, к 2060 году население Японии сократится до 86 миллионов человек. Это приведёт к серьёзным проблемам – депопуляция и коллапс регионов, крах нынешней экономической модели, основанной на внутреннем потреблении, сокращение периода трудовой жизни в связи с развитием ИИ, проблемы, связанные с мигрантами, крах традиционной культуры и утечка кадров за границу в поисках лучшей жизни.

Нирэ Сюхэй: Демографические прогнозы – наиболее значимый элемент долгосрочных прогнозов. Сокращение численности населения – это пугающий фактор, особенно для японской экономики, которая на 70% зависит от внутреннего потребления. В ближайшие десятилетия масштаб экономики будет сокращаться, и к 2040 году нынешняя, основанная на внутреннем спросе экономическая модель окажется несостоятельной. Как страна будет выходить из этой ситуации? Это критически значимая проблема, но на данный момент серьёзное обсуждение этой проблемы практически отсутствует.

Чтобы поддерживать численность населения Японии на уровне 100 миллионов человек, показатель коэффициента рождаемости должен достичь уровня 2,07. Иными словами, у каждой супружеской пары в среднем должно быть чуть больше двух детей. Текущий коэффициент рождаемости составляет 1,2, то есть в среднем у каждой пары чуть больше одного ребёнка. Когда уровень рождаемости упал ниже отметки 2,0, общество должно было осознать серьёзность происходящего и начать серьёзную дискуссию об ответных мерах.

Сокращение трудовой жизни и рост безработицы

– Реально ли остановить падение рождаемости? Один из героев книги говорит: «Решение иметь детей – это личный выбор каждого, осуществляемый с учётом ряда факторов, включая стиль жизни, уровень дохода и жилищные условия. Улучшить ситуацию непросто». Получается, вы весьма пессимистично смотрите на эту проблему?

Нирэ Сюхэй: Стремясь решить проблему падения рождаемости, правительство премьер-министра Кисиды Фумио внедрило ряд детских пособий, но это слишком мало и слишком поздно. Честно говоря, я не считаю, что такая сумма убедит большинство граждан иметь детей. Причина проста – за прошедшие десятилетия в Японии сложился определённый стиль жизни. В большинстве случаев один ребёнок может вписаться в этот стиль жизни, но стимулов иметь больше детей недостаточно.

Максимум, что можно купить на среднюю зарплату офисного сотрудника – это квартира с двумя спальнями, одна из которых служит спальней супругам, а вторая становится детской. Это предел того, что может позволить себе большинство супружеских пар. Помимо этого, возникают расходы на образование и другие крупные расходы. Такова нынешняя реальность. Как в таких условиях можно задумываться о том, чтобы иметь больше детей? Предлагаемые государством незначительные льготы не способны изменить ситуацию.

Ещё один тревожный фактор – это ценности и образ мыслей старшего поколения, то есть родителей нынешней молодёжи. Они до сих пор уверены, что если ребёнок окончит хороший университет и устроится на работу в известную компанию, это более-менее гарантирует ему успех и стабильность. Однако для этого нужны два неотъемлемых условия – компания будет существовать много лет, а их ребёнок проработает в ней вплоть до выхода на пенсию. Эти условия далеки от реальности. Таких компаний уже не существует.

Даже так называемые ведущие компании тяжёлой промышленности и финансовой сферы постоянно сокращают штат сотрудников. Переход в другую компанию или перевод в дочернее подразделение в 40-летнем возрасте стали обычным делом. И в ближайшие годы ситуация будет ухудшаться. По мере развития технологий всё больше рабочих мест будут заменены искусственным интеллектом, и трудовая жизнь людей будет укорачиваться. Компании начнут избавляться от сотрудников задолго до достижения пенсионного возраста, и те могут оказаться безработными, не имея навыков, позволяющих развивать карьеру в другой сфере.

Каковы альтернативы? Собственный бизнес? Многие родители хотят, чтобы их дети стали врачами. Но даже имеющие собственную практику врачи могут столкнуться с нехваткой пациентов. В ближайшие годы врачу, практикующему в провинции, будет трудно, если не невозможно, сводить концы с концами в условиях депопуляции и отсутствия необходимой инфраструктуры. Врачи хлынут в большие города и будут конкурировать за пациентов на переполненном рынке. Вот что нас ждёт в ближайшие 30 лет. Единственная сфера, не вызывающая у меня беспокойства – это сельское хозяйство, рыболовство и другие отрасли первичного сектора экономики. Ведь пока есть люди, есть потребность в пище.

Борьба за выживание инноваций

– В предисловии вы цитируете слова одного из героев книги: «Мышление людей застряло в эпохе Сёва (1926-1989)… С учётом того, что именно такие люди занимают центральные посты в политике и экономике, неудивительно, что Япония приходит в упадок». Вы указываете на уровень ответственности политической и экономической элиты за нынешнюю ситуацию. А что произойдёт с крупными компаниями, обеспечивавшими экономический рост на протяжении последних десятилетий? Они тоже обречены на упадок?

Нирэ Сюхэй: Каждый год в начале января по телевизору показывают кадры с новогодних мероприятий «Кэйданрэн» и других деловых ассоциаций, где их участники обмениваются визитными карточками и общаются. Там одни старики. Возникает тревога – способны ли они вести экономику вперёд в сложной ситуации? То же самое происходит и в политике. Политики знают, что ключ к успеху на выборах – это пожилой электорат, поэтому делают всё, чтобы завоевать популярность среди пожилых избирателей. Вот причина, по которой политики не становятся лидерами, движущими страну вперёд. Они по умолчанию защищают интересы пожилых людей.

Такое плачевное положение дел означает, что большинство крупных компаний утратило динамизм, необходимый для адаптации к переменам. Особенно сложно обеспечивать посты подходящими кадрами. Разумеется, они могли бы собрать талантливых людей со всей компании и создать специальный отдел, генерирующий бизнес-идеи. Но крупные компании настолько привыкли зарабатывать на существующих проектах, что все попытки развивать новые проекты обязательно наталкиваются на сопротивление «старичков». Они приводят множество аргументов: «Сколько лет пройдёт, пока этот проект твёрдо встанет на ноги?», «Как до тех пор компания будет зарабатывать?».

Автомобильная промышленность Японии – наглядный пример такого явления. Несмотря на то, что компании осознают неизбежность прихода волны электромобилей, любая попытка адаптироваться к этим изменениям сталкивается с возражениями – а что будет с поставщиками и другими деловыми партнёрами – мелкими предприятиями, у которых закупают комплектующие и услуги в рамках существующей бизнес-модели? Подобная нерешительность дарит венчурным компаниям идеальную возможность зайти на рынок и захватить бизнес.

Это хорошо видно на примере «Теслы» и китайского автопрома. В Китае можно купить электромобиль всего за 400 000 йен. «Тесла» реализует машины только через прямые продажи, поэтому автомобиль можно купить онлайн с помощью электронного платежа. Потом нужно просто добраться до места передачи автомобиля, сесть в него и вернуться домой. Производитель избавлен от расходов на комиссионные дилерам и ненужный маркетинг. Однако в Японии существует сеть автодилеров, которая всё усложняет. Как японские производители автомобилей могут конкурировать в таких условиях?

В ближайшие годы в японском автопроме появится множество безработных. Раньше я работал в компании, производящей фотоплёнку, поэтому лично наблюдал процесс необратимого упадка целой отрасли после того, как цифровые камеры стали стандартным элементом мобильного телефона. Работники отрасли с самого начала понимали, что происходит. Однако в стране была общенациональная сеть розничных магазинов, приносивших, как казалось, стабильную прибыль. Эта бизнес-модель обеспечивала трёхкратное получение прибыли – за плёнку, за её проявку и за печать фотографий. Это был отличный заработок.

Но именно в этом и заключалась проблема. Прибыли оставались достаточно высокими, поэтому отрасль не смогла отказаться от привычной бизнес-модели. То же самое может произойти в японском автопроме. Кто останется на рынке через десять лет? С «Тойотой» наверняка всё будет в порядке, чего нельзя сказать об остальных производителях. Таковы масштабы кризиса.

Неизбежность перемен

– Одна из главных сцен происходит во второй половине повествования. Это встреча пожилого японского бизнесмена, заказавшего прогноз о будущем Японии, с 21-летним президентом стартапа. Молодой предприниматель отлично разбирается в новейших технологиях и зарабатывает на Метаверсе и NFT (невзаимозаменяемых токенах). Он заявляет: «Я не намерен заниматься бизнесом, ограничивающимся Японией. В онлайн-мире понятие «государственная граница» не существует».

Нирэ Сюхэй: Лишь немногие стартапы могут преуспеть до уровня так называемых «единорогов». Но это не значит, что все обречены на неудачи. Новые идеи всегда порождают новый бизнес. Например, появление Интернета породило множество беспрецедентных бизнес-идей. Не каждый может стать Стивеном Джобсом, но многие преуспевают на более мелком уровне и зарабатывают достаточно денег. Кстати, я не имею в виду, что деньги можно заработать только в сфере венчурного капитала. Я просто хочу предупредить людей, что нельзя придерживаться старой системы ценностей и считать трудоустройство в крупную компанию гарантией стабильности.

– Мир меняется. Люди уже не могут полагаться на знания и опыт своих родителей. После беседы с молодым предпринимателем пожилой бизнесмен понимает: «Японию как страну в нынешнем виде сохранить невозможно, и даже думать об этом бессмысленно…». Новая книга доступно рассказывает о проблемах, с которыми мы можем столкнуться в ближайшем будущем. Она задаёт нам вопрос: «Что мы предпримем в ответ?».

«Страна на пределе» (Гэнкай кокка) Автор: Нирэ Сюхэй

Издательство «Футабася», 2023

ISBN: 978-4575246377

Статью написал Такино Юсаку на японском языке по материалам интервью

Фотография к заголовку: © Ханаи Томоко