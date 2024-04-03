Рецензия на книгу Итани Ёсиэ «История японских кофейных чашек»: 150 лет японского фарфора за рубежом

В Японии кофейные чашки – это символ кафе и европейской культуры. Книга Итани Ёсиэ знакомит читателя с историей японской керамики, знаменитыми кофейными чашками, экспортировавшимися в США и другие страны начиная с эпохи Мэйдзи, а также с гончарами, художниками, любителями керамики и руководителями внешнеторговых компаний.

«Норитакэ» – посуда в европейском стиле родом из Нагои

Парк «Норитакэ-но мори» расположен в районе Норитакэ Синмати города Нагоя. Именно здесь в 1904 году была основана компания «Норитакэ» – производитель всемирно известного бренда керамики «Норитакэ». На территории парка находится здание бывшего керамического завода, выполненное из красного кирпича, а также галерея, рестораны и магазины.

В музее Норитакэ с 4 января по 25 декабря 2024 года проводится выставка в честь 120-летия компании «История японской посуды в европейском стиле: путь длиной в 120 лет».



Выставка «История японской посуды в европейском стиле: путь длиной в 120 лет» в музее Норитакэ (6 января 2024 года, фото автора)

В книге «История японских кофейных чашек» упоминаются чашки «Норитакэ», некоторые из которых представлены на этой выставке. Автор рассматривает особенности чашек и способы производства каждого производителя. Форма и дизайн кофейных чашек на экспорт разрабатывались с учётом вкусов американцев как основного экспортного потребителя. Автор рассказывает о более 100 специалистов, связанных с разработкой, производством и экспортом кофейных чашек.

Истоки керамики Арита

За пределами Японии ценилась посуда из твёрдого, не впитывающего влагу фарфора. Родиной фарфора в Японии считается местечко Арита в префектуре Сага. Приведу цитату из книги:

«История японского фарфора начинается в 1592 году, когда возвратившиеся после вторжения на Корейский полуостров в ходе японо-корейской войны феодалы даймё привезли с собой гончаров. После того, как в 1616 году Ли Сампхён обнаружил залежи каолина на горе Идзуми в посёлке Арита и сумел изготовить фарфор, производство фарфоровых изделий стало интенсивно развиваться».

Корейский гончар Ли Сампхён (японское имя – Канагаэ Сампэй), оказавшийся в Японии в результате японо-корейской войны, начатой по приказу Тоётоми Хидэёси, считается основателем керамики Арита, имеющей более чем 400-летнюю историю. Месторождению каолина на горе Идзуми присвоен статус государственного исторического памятника.



Месторождение каолина на горе Идзуми, обнаруженное Ли Сампхёном в начале XVII века, стало отправной точкой 400-летней истории керамики Арита (29 апреля 2001 года, посёлок Арита префектуры Сага, фото автора)

Автор книги считает, что ключевой фигурой, внесшей вклад в развитие фарфора в эпоху Мэйдзи, был доктор наук Готтфрид Вагнера. После приезда в Японию в 1868 году он передал производственные технологии заводу в Арите, а также преподавал в Токийской технической школе (в наши дни – Токийский политехнический университет). Говорят, что Готтфрид Вагнер рекомендовал японским производителям не просто подражать западным образцам, а разрабатывать уникальные японские изделия.

Встреча с Фукудзавой Юкити как толчок к развитию экспорта

После начала реставрации Мэйдзи «Политика правительства Мэйдзи, стремившегося зарабатывать иностранную валюту, способствовала стремительному росту работавшей на экспорт фарфоровой промышленности». Фарфор Арита оставался лидером отрасли, но основное производство фарфора сконцентрировалось в районе Нагои, где появилась керамика Сэто и керамика Мино, а впоследствии – и керамика Норитакэ.

История керамики Норитакэ уходит корнями в 1876 год, когда Моримура Итидзаэмон 6-й и его единокровный брат Тоё из клана Моримура открыли в токийском квартале Гиндза внешнеторговую компанию «Моримура». Впоследствии Тоё учредил компанию «Моримура Бразерс» в 6-м квартале Нью-Йорка, ставшую опорным пунктом экспорта фарфоровых изделий в Америку.

Итидзаэмон решил заняться экспортом по совету известного деятеля науки Фукудзава Юкити. Отмечая, что рост импорта, случившийся после завершения эпохи самоизоляции, приводит к утечке японских денег за рубеж, Фукудзава заявил, что «Для возвращения этих денег нет другого выхода, кроме экспорта».

Японский антиквариат, а также керамика Сэто и другие фарфоровые изделия завоевали популярность на американском рынке. Компания «Моримура» стремилась расширять производство посуды в европейском стиле, поэтому Итидзаэмон вместе со свояком Окура Магобэй и его старшим сыном Кадзутика открыли в Нагое компанию «Норитакэ». В 1919 году отец и сын Окура учредили в Камате (Токио) компанию «Окура Арт Чайна», выпускающую элитную посуду в европейском стиле.

Возрождение популярности японского фарфора как предметов антиквариата

После начала военных действий в Тихом океане экспорт японской посуды в США прекратился, однако автор книги отмечает, что «В 1960-е годы в Соединённых Штатах Америки доля японской посуды превышала 70%». После войны в Японии начался бум на посуду в европейском стиле, однако «после краха «мыльного пузыря» потребность в посуде как бытового, так и промышленного назначения сократилась, причём объём продаж не восстановился и по сей день».

В Америке в начале 1970-х годов фарфор «Норитакэ» стал популярен в качестве антиквариата. За художественную ценность его прозвали «олд-Норитакэ». В материалах Музея Норитакэ указано, что «олд-Норитакэ» – это «обобщающее название керамической и фарфоровой посуды, изготовленной компаниями «Моримура» и «Нихон Токи» в период с середины эпохи Мэйдзи до конца Второй мировой войны».



Шедевры «олд-Норитакэ», экспонирующиеся в музее Норитакэ (06.01.2024, фото автора)

В книге отмечается, что художественную ценность «олд-Норитакэ» открыл профессор Вашингтонского университета и мастер керамики, доктор наук Говард Коттлер (1930-1989). Дело в том, что посуда «олд-Норитакэ» приобрела широкую известность благодаря выставке коллекции Коттлера в 1982 году.

Прошло почти 150 лет с тех пор, как японские мастера, ни разу не пробовавшие кофе, приступили к производству кофейных чашек. В 1888 году уроженец Нагасаки Тэй Эйкэй открыл первое в Японии кафе «Кахисакан» в токийском Уэно. Путь, пройденный производителями и экспортёрами посуды в европейском стиле, оказался тернистым, однако их работа внесла вклад в развитие культуры кафе и европейской пищи в Японии.

Автор завершает книгу следующими словами: «Японские кофейные чашки – свидетельство 150-летней истории трудностей, а также их преодоления и движения вперёд».