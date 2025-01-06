(Рецензия) Люди и насекомые: почему французский энтомолог Жан Анри Фабр популярен в Японии

В новой книге о французском энтомологе Жане Анри Фабре, чьи работы о насекомых получили широкое признание в Японии, его история становится отправной точкой для размышлений о проблемах, стоящих перед японским обществом, – от сохранения окружающей среды до образования и искусственного интеллекта.

Звезда энтомологии

Известный французский энтомолог Жан Анри Фабр (1823–1915) занимает особое место в сердцах многих поколений японцев, любящих насекомых. Перевод его 10-томника «Энтомологические воспоминания» (Souvenirs entomologiques) по-прежнему пользуется популярностью у японских энтомологов всех уровней благодаря увлекательным описаниям анатомии и поведения множества насекомых, основанным на новаторских исследованиях Фабра.

В длинный список поклонников Фабра в Японии входят Ёро Такэси, известный философ и почётный профессор Токийского университета, и Окумото Дайсабуро, специалист по французской литературе и почётный профессор Университета Сайтама. Давний интерес к насекомым привёл их к знакомству с трудами Фабра, а позже – в члены правления Японского общества Анри Фабра, президентом которого является Окумото. Вместе они недавно опубликовали книгу «Фабр и японцы» (Фабуру то нихондзин) – коллекцию диалогов-размышлений о знаменитом французском энтомологе и его влиянии на японское общество.



Окумото Дайсабуро в своём кабинете в Музее насекомых Фабра в Токио (© Идзуми Нобумити)

Общие взгляды и японская перспектива

В своей книге Ёро объясняет неизменную популярность Фабра в Японии пристальным вниманием к объектам своих исследований, отмечая, что «японцы и европейцы смотрели на насекомых принципиально по-разному. Во Франции Фабра считали немного чудаком из-за его глубокого интереса к насекомым. Но его исследование нашло отклик у молодых японцев, которые выросли в атмосфере культурной близости к насекомым. В отношении Фабра к природе многие японцы узнавали себя».

Окумото, который потратил три десятилетия на полный перевод «Энтомологических воспоминаний» Фабра на японский язык, сетует, что во Франции мало что изменилось с точки зрения понимания людьми значения самой важной работы Фабра. «Тот факт, что на его родине мало кто находит время, чтобы прочитать её, – утверждает он, – не позволяет достижениям Фабра получить заслуженное признание».

В 1995 году, когда Окумото был президентом Японской энтомологической ассоциации, я взял у него интервью, в ходе которого он поделился мнением о том, что японская культурная традиция жить в гармонии с природой способствует глубокой связи с окружающим миром и уважительному отношению к нему. «В Японии существует тенденция обращать внимание на детали, как будто наблюдаешь за природой через телеобъектив», – заметил он. Он видел проявление этой культурной особенности среди многочисленных японских энтомологов-любителей, и даже считал, что такое внимание к деталям обеспечило Японии преимущество в области технических инноваций в таких отраслях, как, к примеру, полупроводниковая промышленность.

В качестве яркого примера такого национального внимания к деталям Окумото приводит работы художника XVIII века Ито Дзякутю. Обсуждая изображение сверчка, свисающего с виноградной лозы кисти Ито, Окумото обращает внимание, что насекомое обращено к зрителю нижней частью тела, а не верхней, что было бы более типично. Способность увидеть необычное и изобразить его в мельчайших деталях иллюстрирует тесную связь художника с миром природы, по мнению Окумото.

Воссоединение с природой

1960-е годы были золотым веком любительской энтомологии в Японии. Дети стайками отправлялись в парки, леса и поля, чтобы собирать насекомых для собственного удовольствия или составить коллекцию в качестве домашнего задания на летние каникулы. Экономический рост принёс процветание за счёт ухудшения состояния окружающей среды, но в полной мере последствия безудержного загрязнения воздуха в ту эпоху ещё не ощущались, и всё ещё существовало огромное разнообразие насекомых, которых можно было беззаботно ловить сачком.



Семья собирает насекомых в лесах вокруг Хаконэ в префектуре Канагава (© Идзуми Нобумити)

Однако сегодня окружающая среда, в которой вынуждены расти дети, страдает от широкого использования сельскохозяйственных химикатов, быстрой урбанизации и других проблем. «Сокращение численности насекомых и растительности очевидно», – утверждает Ёро в книге. Окумото описывает ситуацию как «материальное изобилие» на фоне «нехватки насекомых».

В конце июля 2024 года я отправился в Музей насекомых Фабра, чтобы спустя 30 лет снова встретиться с Окумотой. Во время нашей беседы энергичный восьмидесятилетний старик снова и снова говорил об изменениях, происходящих в дикой природе Японии, отмечая, что сегодняшнее общество страдает от того, что он называет «нехваткой природы».

Размышляя о подходе Фабра к своей жизни и работе, Ёро в своей книге с горечью отмечает, что мы стали зависимы от смартфонов для получения информации. Он высоко оценивает независимое мышление Фабра, описывая, как тот отказался от привычных рамок и представлений, распространённых в то время, и начал непосредственно наблюдать за живой природой, проводя уникальные эксперименты, чтобы разгадать тайны поведения насекомых.

Ёро считает, что надо найти способы сделать так, чтобы дети отложили свои гаджеты и воссоединились с природой хотя бы раз в неделю или раз в месяц. С ним согласен и Окумото, который выступает за введение специального национального дня «без смартфонов». И честно говоря, нам не помешает время от времени отключить телефон и отправиться собирать насекомых.

Чем грозит нехватка природы

Ёро и Окумото, безусловно, разделяют любовь Фабра к «природе, человечеству и насекомым». На этой же позиции стоит и выдающийся японский энтомолог Сига Усукэ (1903-2007), который в своей книге 1996 года отметил, что «связь людей с природой полностью зависит от их взаимоотношений с насекомыми».

Диалоги Ёро и Окумото, лежащие в основе книги, полны не только фактов, но и юмора, и затрагивают самые разные темы – от японского взгляда на природу до западных ценностей и опасности безоглядного доверия к науке и технологиям. Ёро также высказывает тревогу по поводу уязвимости Японии к стихийным бедствиям, напоминая, что извержение вулкана Фудзи может произойти в сочетании с сильными землетрясениями в районе Тонанкайского и Нанкайского желобов в Тихом океане. И не случайно, что через месяц после выхода книги японское правительство предупредило об активности в Нанкайском жёлобе после сильного землетрясения, произошедшего 8 августа у берегов префектуры Миядзаки.

Читая текст, трудно отделаться от ощущения, что современные японцы с их беспрекословным соблюдением правил и постоянной тревогой о том, что о них думают окружающие, отдалились от природы, как видел её Фабр. Такая потеря автономности не сулит ничего хорошего в случае потенциального мощного землетрясения в столице, считает Ёро. Современная жизнь в значительной степени оторвана от естественной природной среды, и лишь немногие обладают некогда распространенным пониманием того, что природа не соответствует нашим ожиданиям. И это заставляет задуматься: справятся ли люди со стихией, когда произойдёт катастрофа?

«Фабр и японцы» (Фабуру то нихондзин) Авторы: Ёро Такэси и Окумото Дайсабуро

Издательство «Кая сёбо», 2024 год

ISBN: 978-4-910364-47-6

Изображение к заголовку: обложка книги «Фабр и японцы» (предоставлено издательством «Кая сёбо»)