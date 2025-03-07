(Рецензия) Книга Акио Сатоко «Оккупация Киото»: малоизвестные мрачные страницы истории города в послевоенные годы

В годы Второй мировой войны город Киото избежал сильных бомбежек и сохранился как древняя столица. Но сразу после войны штаб-квартира союзных оккупационных войск реквизировала объекты по всей стране, и Киото не стал исключением. Книга вызывает особый интерес повествованием мрачной истории о том, как в период оккупации американские войска использовали известные киотские памятники старины, ныне бойко принимающие поток туристов-иностранцев.

Реквизиция угрожала даже императорскому дворцу и саду

В книге очень увлекательно и подробно описывается, как в Киото оккупационные войска реквизировали достопримечательности и памятники старины, а горожане (местные власти и священнослужители) этому сопротивлялись. Вот лишь несколько примеров этой реквизиции.

В центральной части Киото есть несколько дорог 50-метровой ширины, которые проходят с севера на юг. Это объясняется тем, что во время войны жилые дома вдоль нескольких дорог принудительно снесли, чтобы не допустить распространения пожаров на императорский дворец. Поскольку в Киото не было аэродромов, по окончании войны одну из этих дорог – улицу Хорикава-дори – стали использовать как взлетно-посадочную полосу для легкомоторных самолетов американских войск.

В декабре 1945 года штаб-квартира оккупационных войск выпустила распоряжение (т. н. «Директива о синто»), которым упразднялся синтоизм как государственная религия. При этом все синтоистские святилища в стране остались, поскольку директива допускала существование святилищ как мест для молитв населения. Благодаря этому уцелело главное здание святилища Хэйан – Хэйан дзингу, но окружающие здания одно за другим реквизировали и превратили в «американскую деревню».

Построенный по случаю интронизации императора Сёва Художественный музей Тайрэй (ныне Художественный музей Кёсэра города Киото) был при этом превращен в общежитие и госпиталь американских войск, Бутокудэн (ныне Центр единоборств) стал клубом для нижних чинов, половина Городского зоопарка Киото стала автостоянкой, другие здания тоже приспособили под арсеналы и склады.

Под угрозой реквизиции оказались даже императорский дворец Киото, где жили многие императоры, а также окружающие дворец императорские сады. План Генштаба оккупационных сил требовал места для возведения жилой зоны под размещение 245 семей американских военнослужащих. Между тем императорский дворец был для жителей города святыней, куда рано или поздно мог вернуться император. Представители административных органов Киото вели неоднократные переговоры с командованием оккупационных войск, и в результате им удалось убедить использовать вместо императорского дворца ботанический сад префектуры.

Как полагают, свою роль в этом сыграло и то, что главнокомандующий оккупационными силами генерал Дуглас Макартур после встречи с императором Сёва (Хирохито) разрешил сохранение императорского дома. Однако при строительстве жилой зоны были вырублены три четверти из более чем 25 тыс. деревьев ботанического сада.

Превращение в дансинг-холл школы сценических искусств Кабурэндзё в квартале Гион

Военный губернатор Киото (фактический глава административной власти в Киото), безгранично любивший гольф, намеревался превратить в поле для этой игры территорию старейшего в Киото синтоистского святилища Камигамо. В сентябре 1946 года (21-й год эры Сёва) руководство святилища вызвали в администрацию префектуры Киото для обсуждения этого плана. Под поле для гольфа предполагалось отвести место, где на землю сходят божества –территорию Камияма, место проведения важнейшего обряда Миарэ религиозного фестиваля Аои.

Невзирая на все возражения настоятелей святилища, в октябре начались строительные работы. Действие возымел в конце концов только официальный протест со стороны японского правительства. Строительство поля для гольфа прекратилось, но к тому моменту уже успели вырубить около 4 тыс. деревьев – более половины священных деревьев, росших на этой территории. Однако даже после этого военный губернатор не отступился от своих замыслов, и два года спустя на земле, принадлежавшей святилищу Камигамо, а также на месте опытных полей Сельскохозяйственного факультета Киотского университета и участках, бывших частной собственностью граждан, все-таки был создан нынешний Киотский гольф-клуб.

Сейчас улочки Ханами кодзи в районе Гион переполняют туристы. Расположенная здесь школа сценических искусств Гион кобу и Кабурэндзё, которая славится своим танцевальным стилем «Мияко одори» – настоящая мекка для гэйко, но и эти блестящие театральные подмостки не избежали влияния войны. В марте 1944 года (19-й год эры Сёва) по всей стране были разом закрыты кварталы красных фонарей. Киотскую школу сценических искусств Кабурэндзё приспособили под фабрику зубных протезов, а в соседнем здании Ясака кайкан выпускали зажигательные воздушные шары. Утверждают, что туда мобилизовали на работу всех хозяек заведений, гэйко и официанток квартала Гион. По окончании войны Кабурэндзё превратили в дансинг-холл для американских военнослужащих. Территорию квартала красных фонарей Гион кобу вернули японским властям только в 1951 году (26-й год эры Сёва).

В нынешнем году исполняется 80 лет с окончания войны. Мрачные страницы прошлого, которые остаются в памяти старожилов Киото, практически не известны ни большинству японцев, ни туристам-иностранцам, наводнившим его улицы. Сколько самых разнообразных историй связано с каждым из примеров? Это бесконечно интересно.