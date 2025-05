Рецензия на книгу Ёсино Ако и Идо Коити «Всемирные выставки и чай: история японской чайной дипломатии, удивившей мир»: участие во Всемирных выставках как основная стратегия продаж чая Японской империи

История Всемирных выставок (ЭКСПО) начинается в Европе XIX века. Первые Всемирные выставки знакомили посетителей с новейшими технологиями и искусством и способствовали налаживанию торговых связей. Книга рассказывает о вкладе Всемирных выставок в популяризацию японской культуры чая в мире.

Дебют Японии на Всемирной выставке

С 13 апреля по 13 октября 2025 года в Японии проводится Всемирная выставка ЭКСПО-2025 Осака-Кансай, в которой участвует 159 стран и регионов. Тема выставки – «Создание общества будущего для нашей жизни». С тех пор, как Япония стала хозяйкой первой в Азии ЭКСПО в 1970 году, она принимает Всемирную выставку уже в шестой раз.

Прообразом Всемирной выставки считается «Французская выставка», открытая в 1475 году в Лондоне по инициативе короля Людовика XI. Первая Всемирная выставка современного образца, собравшая новейшие товары и деликатесы со всего мира и служащая площадкой для культурных связей и деловых переговоров, состоялась в 1851 году в Лондоне.

Книга посвящена Всемирным выставкам нашего времени, начиная со второй выставки в Париже (1867), где дебютировала Япония, до Всемирной выставки в Чикаго (1933-1934). Авторы книги посетили города, где проводились эти выставки и проштудировали огромное количество архивных материалов, включая газетные хроники того времени. Книга в хронологическом порядке раскрывает тесную взаимосвязь между участием Японии во Всемирных выставках и популяризацией японского чая в мире.

История появления японского чёрного чая

На вторую Всемирную выставку, организованную в Париже французским императором Наполеоном III, сёгунат Эдо командировал Токугаву Акитакэ, младшего брата 15-го сёгуна Токугава Ёсинобу. Делегацию сопровождал «отец современной японской экономики» Сибусава Эйити. По просьбе сёгуната в выставке приняли участие княжества Сацума и Сага. События того времени описываются в книге следующим образом:

В японском павильоне обустроили «чайную», представлявшую собой кафе в европейском стиле. Чайная произвела фурор в Париже и удостоилась серебряной медали от Наполеона III. В павильоне также экспонировался японский чай. Именно с этой выставки началась история взаимосвязи между Всемирными выставками и японским чаем.



Японка в чайной японского павильона на второй Всемирной выставке в Париже (1867). Фото из книги (Album/Quintrox/Kyodo News Images)

В 1873 году, через пять лет после Реставрации Мэйдзи, на Всемирной выставке в Вене в японском павильоне появился чёрный чай из префектуры Сага. В Японии наиболее распространён неферментированный зелёный чай, однако префектура Сага, участвовавшая в предыдущей выставке в Париже, узнала, что оптимальным продуктом для экспорта в Европу является ферментированный чёрный чай, и приступила к производству чёрного чая. После выставки в Вене чёрный чай стали производить и другие компании во всех уголках Японии. По мнению авторов книги, «Всемирная выставка послужила толчком к появлению в Японии собственного чёрного чая». Следует отметить, что Сага, ставшая родиной японского чёрного чая, является родиной Байсао (1675-1763), отца чайной церемонии с использованием сэнтя (сэнтядо).

Масуда Такаси и Окакура Тэнсин как популяризаторы чайной церемонии в мире

Японская культура чая садо распространилась по миру тоже благодаря выставкам. На Всемирной выставке в Филадельфии (1876), проводившейся в честь столетия независимости Америки, в каталоге японских экспонатов, составленном на английском языке, трижды упоминается чайная церемония тяною. Авторы книги считают, что это первый официальный документ, в котором встречается описание чайной церемонии на английском языке.

В путеводителе по третьей Всемирной выставке в Париже (1878) на французском языке излагалась история чайной церемонии, а в центре японского павильона располагался «чайный домик». Авторы книги отмечают, что чайный домик соорудили три японских плотника, присланные из Японии основателем компании «Мицуи» Масудой Такаси (1848-1938), известным в чайных кругах в качестве мастера Донно.

Окакура Тэнсин, автор известной «Книги чая», изданной в 1906 году в Нью-Йорке, участвовал в популяризации японской культуры чая на двух Всемирных выставках. На выставке в Чикаго (1893) он написал буклет на английском языке для чайного домика в японском павильоне «Хоодэн», а на выставке в Сент-Луисе (1904) провёл лекцию о художественной ценности чайной церемонии.

Роль японских женщин на Всемирных выставках

Чай размещали в японских павильонах в рамках государственной политики по развитию экспорта и обеспечения валютного дохода, однако в конечном счёте экспорт чая внёс огромный вклад в распространение японской культуры. Значимую роль в этом сыграли японские женщины. Например, в чайной в японском павильоне на Всемирной выставке в Париже работали три гейши, приехавшие из Японии. Традиционный образ японской женщины был практически неизвестен во Франции, поэтому, по словам очевидцев, чайная была переполнена зеваками.

На выставке в Сан-Франциско в 1915 году было открыто «Японское кафе». Оно размещалось в здании из кипариса площадью почти 300 квадратных метров. Официантками в кафе работали семь девушек в возрасте от 18 до 24 лет, специально приехавшие из Японии. Когда девушки в традиционной одежде фурисодэ прибыли в Сан-Франциско, местная японская газета «Нитибэй Симбун» в выпуске от 2 февраля 1915 года сообщила: «Это образованные девушки из хороших семей, среди них есть дочери высокопоставленных членов правительства и капитанов морского флота».

На Всемирной выставке в Чикаго (1933-1934) официантками работали десять местных девушек японского происхождения. Изображение одетых в кимоно официанток появилось на открытках, и девушки стали символом рекламы японского чая. Также на выставке открыли чайный домик «Ринкотэй» со столами и стульями – Донно надеялся, что он будет способствовать развитию дружеских связей между Японией и Америкой. Чайную церемонию в домике проводила приехавшая из Японии 20-летняя дочь врача-хирурга. В книге опубликованы фотографии того времени.

Популяризация японского чая в Америке

В эпоху империализма, когда миром правили великие западные державы, чай считался значимой статьёй международной торговли. На мировом рынке чая доминировал Китай, считавшийся родиной чая. Китай экспортировал в западные страны зелёный чай, полуферментированный улун и чёрный чай. Впоследствии Великобритания избавилась от зависимости от китайского импорта, открыв крупное производство чая ассам в своих колониях – Индии и Цейлоне (современная Шри-Ланка).

В конце периода Эдо и в эпоху Японской империи Япония экспортировала в США преимущественно зелёный чай. Когда после японо-китайской войны (1894-1895) Тайвань превратился в японскую колонию, Япония стала продавать местный чай улун в западные страны. В книге подробно рассказывается о «Тайваньском кафе», работавшем на Всемирных выставках в Сент-Луисе, Сан-Франциско и Париже.

История чайной торговли того времени подробно освящена в книге «Зелёный чай с молоком и сахаром: когда Япония наполнила американские чайные чашки» (GREEN WITH MILK AND SUGAR: When Japan Filled America’s Tea Cups) историка Роберта Хеллиера, предок которого основал в Японии компанию по экспорту чая «Хеллиер».

Хеллиер пишет, что во второй половине XIX века жители американского Среднего Запада настолько полюбили японский зелёный чай, что эту местность прозвали «регионом зелёного чая». По мнению Хеллиера, своей популярностью японский чай обязан Всемирным выставкам, проводившимся в Чикаго, Сент-Луисе и других районах Среднего Запада.

После нападения Японии на Перл-Харбор и начала Тихоокеанской войны торговля чаем прекратилась. В 1945 году крах Японской империи привёл к краху довоенных амбиций Японии по доминированию на мировом рынке чая.



Репетиция талисмана ЭКСПО-2025 Мяку-Мяку перед открытием выставки 5 апреля 2025 года, Осака, Кита-ку, Юмэсима (предоставлено автором)

«В последние годы отмечается повторный рост экспорта японского чая»,- подчёркивают авторы книги в заключении.

На ЭКСПО-2025 будут проводиться различные мероприятия, посвящённые культуре гостеприимства чайной церемонии. «Игровая площадка жизни: Павильон медузы» станет символом, олицетворяющим «дух чая». Я с нетерпением жду новых историй о японских производителях чая, вышедших на глобальную арену благодаря Всемирной выставке.