За кулисами следствия по делу «Аум синрикё»: книга Какими Такаси «Почему мы не смогли предупредить зариновую атаку в токийском метро: показания бывшего начальника уголовного департамента Главного управления полиции 30 лет спустя»

30 лет назад, в мае 1995 года, был арестован основатель секты «Аум синрикё» Асахара Сёко. 20 марта того же года «Аум синрикё» совершила зариновую атаку в токийском метро, в результате которой погибло 14 человек и более 6 000 человек пострадало. Это была беспрецедентная трагедия. Почему следственные органы не смогли остановить «Аум синрикё»? Книга, написанная непосредственным участником событий того времени, помогает найти ответ на этот вопрос.

Была ли утечка информации?

«Аум Синрикё» нас опередил! – в один голос говорили следователи, у которых я брал интервью в качестве репортёра еженедельного журнала. 22 марта 1995 года полиция планировала провести принудительный обыск в здании в деревне Камикуисики (префектура Яманаси), где размещалась секта «Аум Синрикё». За два дня до этой даты «Аум Синрикё», стремясь запутать следствие, осуществила зариновую атаку.

Автор книги Какими Такаси возглавлял уголовный департамент Главного управления полиции. Он был самым высокопоставленным руководителем следствия по делу «Аум Синрикё». В книге упоминается, что шесть сотрудников Главного управления полиции были приверженцами секты, поэтому возможность утечки информации не исключена.

«Зариновая атака в метро случилась именно потому, что они узнали о планах обыска в здании. Это невозможно предвидеть и предупредить», – говорили мне следователи. Однако я до сих пор не уверен в правоте их слов.

Результаты экспертизы зарина в НИИ Главного управления полиции

Книга впервые раскрывает множество шокирующих фактов. Приведу некоторые из них.

Трагедии в токийском метро предшествовала зариновая атака в городе Мацумото (префектура Нагано) в июне 1994 года. В то время главным подозреваемым считался местный житель, дом которого находился неподалёку от места преступления, и полиция префектуры Нагано потратила немало времени на расследование этой версии.

В это же время Какими, возглавлявший уголовный департамент Управления полиции, получил от начальника полиции префектуры Нагано доклад с другой версией. В начале августа следователи обнаружили, что среди пострадавших был судья районного суда Нагано, ведущий гражданский иск, в котором замешана секта «Аум Синрикё». Кроме того, выяснилось, что связанная с сектой компания приобретала сырьё для производства зарина.

Ещё до зариновой атаки в Мацумото Какими получил доклад от управления полиции префектуры Канагава, гласивший: «В журнале «Аум Синрикё» упоминается зарин». В ноябре 1989 года полиция Канагавы расследовала дело об исчезновении адвоката Сакамото Цуцуми, активно критиковавшего деятельность «Аум Синрикё», и членов его семьи. Впоследствии оказалось, что все трое были убиты. В ходе следствия полиция обратила внимание на журнал секты. С этого момента Главное управление полиции стало осознавать, какую опасность представляет «Аум Синрикё».

Как случилось, что секта «Аум Синрикё» решила использовать зарин? В конце сентября 1994 года управление полиции Канагавы доложило Главному управлению полиции, что в июле, то есть через месяц после зариновой атаки в Мацумото, в окрестностях здания в деревне Камикуисики, где размещалась секта, появился странный запах, а засыхают трава и деревья.

7 октября по приказу Главного управления полицейские префектур Нагано и Яманаси произвели забор образцов почвы. 16 ноября были получены результаты экспертизы, выполненной в НИИ Главного управления полиции: «В образцах почвы содержатся остатки зарина».

Отсутствие дела по «Аум синрикё» в ведомстве Главного управления полиции

Чтобы принять решение об обыске в здании, потребовалось немало времени. Причины этого подробно изложены в книге, но суть заключается в том, что во время обыска места производства зарина полицейским приходилось идти на риск.

Кроме того, принудительный обыск здания предполагает участие большого количества полицейских. Расследованием дел, связанных с «Аум синрикё», занималась полиция префектур Нагано, Яманаси и Канагава. Главное управление полиции хотело привлечь своих лучших сотрудников, однако в его ведении не было ни одного дела, имеющего отношение к «Аум синрикё». Также следовало решить ряд вопросов, включая получение защитной одежды, для чего требовалось содействие Управления обороны и консультации с Управлением прокуратуры.

На собраниях руководство полиции никак не могло определить дату обыска в здании. Так прошёл 1994 год. В феврале 1995 года было совершено новое преступление, связанное с «Аум синрикё» – похищение и убийство Кария Киёси, руководителя нотариальной конторы Мэгуро. Этот случай попал в ведение Главного управления полиции, оно получило необходимые полномочия, и проведение следственных мероприятий назначили на 22 марта. В ордере на обыск указали подозрение, связанное с убийством Кария.

Содержание книги – это отчёт о расследовании с позиции Главного управления полиции. После обыска в здании Главное управление полиции приняло решение об аресте руководителей «Аум синрикё», подозреваемых в ряде преступлений. В конце марта было совершено покушение на руководителя Главного управления полиции Кунимацу. Преступника не смогли задержать, и дело закрыли по истечении срока давности. Книга проливает свет на существующие в полиции проблемы – чересчур осторожные следователи не успевают за преступниками. Кроме того, полиции разных префектур не взаимодействуют друг с другом, – это обусловлено особенностями вертикальной структуры полиции.

Чтобы узнать все детали, рекомендую прочитать книгу. Но если бы полиция более тщательно расследовала обстоятельства исчезновения семьи адвоката Сакамото (по этому делу была получена наводка от члена секты), последующие преступления «Аум синрикё» можно было предупредить. Меня не покидает мысль о том, что если бы органы следствия провели обыск здания не в марте 1995, а в ноябре 1994 года, всё могло бы быть иначе.