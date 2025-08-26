Рецензия на книгу: правда о проблеме похищений, впервые раскрытая жертвой через 24 года после возвращения на родину в книге «Похищения японцев» Хасуикэ Каору

Истина о государственном преступлении КНДР, которую может поведать лишь тот, кто провел в северокорейском заключении целых 24 года. Цели похищения японцев, реальная картина революционного воспитания с промыванием мозгов, жизнь в условиях репрессий – в то время как общественный интерес к этой теме угасает, и проблема похищений постепенно предается забвению, эта книга особенно заслуживает прочтения.

Ответ КНДР о смерти восьми человек – сплошная ложь

В конце июля 1987 года Хасуикэ, студент третьего курса Университета Тюо, был похищен вместе со своей девушкой Юмико на центральном пляже города Касивадзаки в префектуре Ниигата. В сентябре 2002 года во время саммита премьер-министра Коидзуми Дзюнъитиро с генеральным секретарем Ким Чен Иром генсек наконец признал факт похищения японцев, и в следующем месяце Хасуикэ вместе с четырьмя другими впервые за 24 года смог вернуться на родную землю.

Тогда в отношении 13 человек, судьбу которых хотело выяснить японское правительство, КНДР дала ответ о 14 людях, включая Сога Хитоми: «5 живы, 8 мертвы, 1 не въезжал в страну». В данной книге Хасуикэ на основе личных наблюдений убедительно опровергает объяснения КНДР относительно судьбы людей, объявленных мертвыми, включая Ёкота Мэгуми, доказывая их полную несостоятельность и беспочвенность.

До сих пор Хасуикэ опасался, что обнародование внутренних деталей проблемы похищений может поставить под угрозу безопасность жертв похищений, все еще находящихся в КНДР. Однако старение семей жертв и опасения по поводу забвения проблемы похищений побудили его взяться за перо. В книге содержится множество фактов, которые впервые становятся достоянием общественности.

Жертвы похищений, ставшие «ненужными»

В чем же изначально заключалась цель похищений? Первоначально планировалось превратить их в агентов. Хасуикэ получил указание от руководителя Отдела внешней разведки – секретной разведывательной организации Трудовой партии Кореи, планировавшей похищения: «Наша страна поистине замечательна. Смотрите, слушайте и учитесь, станьте достойными революционерами».

Хасуикэ подробно описывает быт в изолированном гостевом доме – от одежды и питания до жилищных условий. Что представляло собой идеологическое воспитание, направленное на промывание мозгов жертвам похищений? Изучение идеологии чучхе проводилось неоднократно, и даже когда возникали сомнения, желание и мужество думать об этом постепенно угасали – «писали то, что велели, запоминали написанное и повторяли вслух». Им бесчисленное множество раз показывали северокорейские пропагандистские фильмы преимущественно о зверствах японской армии, и они стали испытывать чувство вины как японцы.

Однако цель подготовки агентов потерпела крах. С конца 1970-х до 1980-х годов похищения осуществлялись не только в отношении японцев, но и людей по всему миру. Некоторым из похищенных – китаянкам и ливанкам из Макао и Ливана – удалось бежать, и замыслы КНДР вышли наружу. Решающим моментом стало признание в 1987 году исполнительницы теракта на борту самолета Korean Air Ким Хён Хи, которое обнародовало планомерные похищения иностранцев и существование ее учительницы японского языка Тагути Яэко.

Как поступить с жертвами похищений? Насколько бессистемной и непродуманной была политика Трудовой партии Кореи! Признанных «ненужными», их расселили по разным учреждениям, и связь друг с другом была утрачена.

С конца 1979 до примерно 1989 года Хасуикэ был вынужден в качестве «революционной задачи» обучать японскому языку для маскировки под японцев – он занимался с 12 северокорейцами, но ни один из них не достиг нужного уровня. Впоследствии ему поручили переводить японские издания и готовить материалы для обучения агентов.

«Съезжу на недельку по стране»

Хасуикэ признается: «Вопросы о том, почему именно меня похитили, чем все это закончилось, почему лишь мы смогли вернуться домой – эти вопросы не давали мне покоя». Через два года после похищения он воссоединился с Юмико, женился на ней, у них родилось двое детей, но от детей скрывали, что они японцы. Возвращение на родину казалось невозможным. «Я думал, что мне придется всю жизнь прожить в этом обществе, и будущее детей видел только здесь», – так он смирился с судьбой.

Визит Коидзуми в КНДР внезапно открыл семье Хасуикэ путь домой. По мнению Хасуикэ, их использовали как «козырную карту для получения экономической помощи от Японии», но изначально был подготовлен сценарий: «потерпели кораблекрушение у побережья и были спасены северокорейским судном», «счастливо живут в КНДР». Оставалось только подчиниться.

Однако признание похищений генеральным секретарем Ким Чен Иром кардинально изменило ситуацию. Последовало указание: «Пропагандировать северокорейский строй не нужно, просто возвращайтесь». Детей – «заложников» – с собой брать было нельзя. Хасуикэ лишь сказал детям: «Съезжу на недельку по стране».

Хасуикэ, следуя указаниям КНДР, планировал временное возвращение, но под воздействием убеждений семьи решил остаться навсегда. Позднее ему удалось вернуть и детей. Прошло уже 23 года с момента спасения.

Ответ на вопрос «почему вернуться смогли только мы», который он не переставал себе задавать, таков: пятеро жертв похищений, включая нас двоих, признанных «живыми», в глазах северокорейских властей, вероятно, не проявляли явного сильного стремления к возвращению домой, и власти рассчитывали, что, взяв в заложники семьи с детьми, смогут управлять ими согласно своему сценарию.

Права человека жертв похищений были безжалостно растоптаны. На протяжении всей книги Хасуикэ стремится к предельно объективному изложению, выдерживая чрезвычайно сдержанный тон, однако явственно ощущается вся горечь человека, который, просто оказавшись в тот день на том берегу, был втянут в государственное преступление КНДР и лишился нормальной жизни.