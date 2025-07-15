Рецензия на книгу: реальность агрессивной войны глазами посла в книге «Украинская война и дипломатия» Мацуды Кунинори

Мацуда Кунинори, занимавший пост посла Японии в Украине в течение трёх лет до полномасштабного вторжения России на Украину, вспоминает свою работу на дипломатическом фронте и подробно анализирует характер агрессивной войны и её значение для Японии. Его свидетельства о скрытых сторонах дипломатии и описания, основанные на спокойном анализе, представляют собой ценные исторические документы.

Антикризисный менеджер

В июне 2021 г., когда Мацуда Кунинори был послом Японии в Пакистане и внимательно следил за ситуацией с движением Талибан, чьё влияние росло в соседнем Афганистане, он получил от Министерства иностранных дел в Токио предложение занять должность посла в Украине. Хотя первые признаки надвигающейся войны уже были заметны, он без колебаний согласился принять назначение. Он был уверен в своих способностях как специалиста по урегулированию конфликтов, имеющего опыт работы в опасных условиях и непредвиденных ситуациях.

В то время автор много размышлял о лидерах стран, проигравших афганскую войну. С выводом американских войск и установлением режима Талибана они, вероятно, злорадствовали при виде хаоса в Афганистане и замышляли новые авантюры. Читая книгу, вы поймёте, что вызванная этим тревога была не просто интуитивным предчувствием. Хладнокровный анализ ситуации, который автор проводит на протяжении всей книги, подтверждает обоснованность его оценок.

Затем наступило 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину. Оглядываясь на утро того дня, автор пишет спокойно и без волнения. Необходимые приготовления, вероятно, уже были сделаны. Даже в сцене, где автор хочет выйти и осмотреть Киев, но его останавливает сотрудник посольства, в то время как рядом с официальной резиденцией раздаётся взрыв, присутствует юмор. Посол сохранял хладнокровие.

Материальная и нематериальная поддержка со стороны Японии

В книге подробно описывается дипломатическая обстановка военного времени. Автор рассказывает о битве за Киев, временной эвакуации посольства и неожиданном визите тогдашнего премьер-министра Кисиды Фумио в украинскую столицу. Особое внимание уделено различным формам поддержки Украины со стороны Японии.

Автор говорит о широком спектре поддержки со стороны Японии, включая помощь беженцам, энергетику, обнаружение и обезвреживание мин, финансы и даже культурный обмен, и упоминает, что украинский народ неоднократно выражал свою благодарность за помощь, оказанную правительством, местными органами власти, частным бизнесом и отдельными лицами. Автор вовсе не испытывает неловкости из-за того, что помощь Японии не включала поставки оружия. Он убеждён, что «помощь должна быть оперативной», и решительно стремился делать всё возможное, чтобы она была оказана. По сравнению с военной поддержкой, предоставляемой западными странами, помощь Японии может показаться скромной но, как отмечает автор, украинцы чувствовали искреннюю доброту и сопереживание, которые стояли за ней.

Рассказ о роли японской дипломатии изобилует эпизодами, имеющими особое значение для участников событий. Например, история о том, как за кулисами таких важных событий, как саммит «Большой семёрки» в Хиросиме, Япония прилагала последовательные дипломатические усилия по прекращению войны, которые получили высокую оценку Украины и других стран. Однако о своих самоотверженных усилиях на этом поприще посол скромно не упоминает.

Рекомендации по выживанию в международном сообществе

Сквозной идеей книги стал тезис о том, что суть этой войны – «вызов самому международному порядку». Если международное сообщество закроет глаза на возмутительные действия России, увеличится вероятность того, что какая-то другая страна предпримет аналогичные возмутительные действия. Автор выражает серьёзную обеспокоенность попытками «решить будущее Украины без Украины» в переговорах и опасается, что если международное сообщество попытается оказать давление на Киев с целью заключения мира, это может привести к новой агрессии.

Слова Кисиды об агрессивной войне, когда он говорил, что происходящее в Украине сегодня может случиться в Восточной Азии завтра, полностью созвучны опасениям автора. Однако с тех пор, как было сделано это замечание, ситуация стала ещё серьёзнее. Учитывая, что Северная Корея теперь поставляет оружие и боеприпасы России и фактически присоединяется к войне, отправляя войска, автор, вторя словам Кисиды, бьёт тревогу: «Украинское сегодня – это завтрашний день Восточной Азии».

В этой войне одна за другой внедряются новейшие научные технологии, такие как беспилотные аппараты, меняя сам характер вооружённого конфликта. Более того, смена парадигмы затрагивает не только поле боя, но и экономику, и международный порядок. Как Украина противостоит огромной России на всех фронтах, включая военный и дипломатический? Объяснения, основанные на конкретных примерах, легко понятны даже тем, кто не обладает специальными знаниями. Книга также уделяет внимание позициям разных стран, которые стали очевидны в ходе войны, – это делает её ценным источником для размышлений о будущем японской дипломатии и политики безопасности.

Перед отъездом из Украины в октябре 2024 года президент Зеленский принял автора и наградил медалью. «Я был чрезвычайно польщен, поскольку воспринял это не только как честь для себя, но и как выражение благодарности Японии и её народу», – сказал автор в интервью Nippon.com. Эта книга – не только ценная хроника военного времени, написанная дипломатом, заслужившим глубокое доверие украинского народа, но и руководство по выживанию Японии в международном сообществе, которое переживает серьёзные перемены спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны.