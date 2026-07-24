Роман «Даркнес»: возвращение популярной детективной серии Кирино Нацуо после 20-летнего перерыва

Сегодня японская женская проза переживает настоящий мировой триумф. Плеяда писательниц, которую представляют Тавада Ёко, Огава Ёко и Мурата Саяка, а также Юдзуки Асако и Отанэ Акира, удостоилась высокой оценки за пределами Японии и привлекла внимание публики, далёкой от литературы. Первой ласточкой этой волны стал триллер «Аут» Кирино Нацуо, в 2004 году номинированный на американскую премию Эдгара Аллана По.

Премия Эдгара Аллана По – престижная международная награда, ежегодно вручаемая Ассоциацией детективных писателей США. Роман «Аут» стал первым японским произведением, номинированным на эту премию (впоследствии номинации удостоился роман «Жертва подозреваемого Х» Хигасино Кэйго). К сожалению, «Аут» не стал лауреатом, однако появление Кирино на церемонии награждения в элитном отеле произвело настоящий фурор. По словам редактора одного из западных изданий, чёрное платье идеально подчёркивало её утончённый европейский стиль.

Литературная карьера Кирино началась с романа «Дождь, капающий на моё лицо», удостоенного в 1993 году премии Эдогавы Рампо. Читатели высоко оценили яркий мир произведения и образ главной героини. За первой книгой последовало продолжение – «Ночь, от которой отказались ангелы». Это положило начало знаменитому циклу из пяти романов, завершившемуся выходом книги «Дарк» в 2002 году.

Возвращение детектива Миро

После триумфа «Аута» к Кирино пришло признание. Уже в 1999 году её роман «Нежные щёчки» был награждён премией Наоки. Кирино превратилась в одну из ключевых фигур японского литературного пантеона, а её произведения отличаются узнаваемым авторским стилем. Тем не менее, именно дебют, служащий фундаментом всего творчества, имеет особое значение для любого писателя.

Кирино возобновила работу над своей дебютной серией спустя двадцать лет. Помня о крайне жестокой развязке финального романа «Дарк», большинство читателей считали этот цикл завершённым и не надеялись на повторную встречу с одинокой женщиной-детективом Мурано Миро.

Однако после длительного отсутствия Миро вновь предстала перед читателями в романе «Даркнес». Что она делала всё это время?

60-летняя Миро инкогнито живёт на Окинаве, ожидая выхода из тюрьмы своего любимого мужа, корейца Дзинхо. В финале «Дарк» Миро, доведшая до смерти своего свёкра Мурано Дзэндзо, при помощи корейца Дзинхо бежала в Сеул, спасаясь от Хисаэ, гражданской жены свёкра, и якудзы Чжэна, его давнего союзника.. Хисаэ была гражданской женой Мурано, а Чжэн – его соратником. Миро влюбилась в своего спасителя, но Дзинхо, защищая её во время нападения, получил травму и остался парализован ниже пояса. Впоследствии пара вернулась в Японию, где Дзинхо приговорили к двадцати годам тюремного заключения за убийство двух преследователей.

На этом несчастья Миро не закончились. Во время побега её изнасиловал подручный Чжэна по фамилии Ямагиси, которого Миро впоследствии убивает в приступе гнева. Из-за этого её стал преследовать старший брат Ямагиси, тоже связанный с криминальным миром. Впоследствии Миро обнаружила, что беременна в результате насилия. После мучительных раздумий она решила родить ребёнка и вместе с младенцем скрылась на Окинаве. Так закончился роман «Дарк», вышедший двадцать лет назад.

Цикл из пяти романов, обнажающий царящее в криминальном мире насилие и гнев угнетаемых обществом женщин, вышел за рамки «крутого детектива» в его женской версии и получил высокую оценку за глубокое изображение проблем социума. Однако жестокие сцены и события в «Дарк», приоткрывшие завесу над разрушительной силой человеческого гнева и глубиной душевной тьмы, наводили читателей на мысль, что с Миро произошла глубокая трансформация и её подлинная сущность вышла наружу.

Новый роман «Даркнес» начинается с описания жизни Миро в ожидании скорого освобождения Дзинхо. Её 20-летний сын Харуо учится на медицинском факультете. Чтобы избавиться от преследователей, Миро порвала все связи с обществом и никогда не рассказывала сыну о своём прошлом. Однако свидание с Дзинхо в преддверии его выхода из тюрьмы открывает ящик Пандоры и возрождает связи с криминальным миром.

Узнав тайну своего появления на свет, Харуо испытывает шок и отдаляется от матери. Дзинхо, с которым Миро собиралась провести остаток жизни, после освобождения намерен вернуться к прежней семье на родину. Автор беспощадно и реалистично описывает, как Миро теряет всё, пока движимые ненавистью Хисаэ и старший брат Ямагиси продолжают идти по следу. Узнав о том, что потерявший надежду Харуо сам отправился к старшему брату Ямагиси, своему дяде по крови, был обманут и получил тяжёлое ранение, Миро решает отомстить злу, которое разрушает её жизнь, и отправляется в логово врага.

В этот переломный момент читатель осознаёт главную тему произведения – даже любимый и любящий человек меняется с течением времени, а близкие люди рано или поздно уходят, и это суровая реальность. Так Миро вновь остаётся одна.

Лейтмотив творчества Кирино – давление, которое испытывает женщина в социуме, а также её гнев и протест против этого давления. Сила подобных чувств порой толкает героинь на крайности, из-за чего сюжеты начинают напоминать «крутые» или остросюжетные детективы с акцентом на тёмную сторону человеческой природы. Это относится ко всему циклу о Мурано Миро, и с этой точки зрения новый роман является его неотъемлемой частью.

Точное понимание устройства общества и психологии людей придаёт творчеству Кирино актуальность и формирует неповторимый авторский стиль. Вышедший в 2020 году бестселлер «Закат» («Нитибоцу») служит ярким тому подтверждением. Кирино Нацуо уверенно сохраняет статус одной из ведущих писательниц современной японской литературы, пользующейся мировым признанием.