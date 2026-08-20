«Созвездие по имени Театр» Огавы Ёко: человеческие судьбы в стенах Императорского театра

Известная японская писательница Огава Ёко выпустила сборник рассказов, действие которых разворачивается в стенах Императорского театра. Главные герои её произведений – закулисный персонал и зрители, ищущйена сцене отклик своим собственным переживаниям. Автор с душевной теплотой описывает людские судьбы, таящиеся в этом далёком от повседневности мире сцены.

Светлячки Императорского театра

«Кто бы мог подумать, что в самом сердце токийского района Маруноути, среди офисных высоток, напротив внутреннего рва Императорского дворца, может существовать столь необычный мир света и тени, где кружится вихрь ярких событий», – пишет Огава Ёко.

Императорский театр открылся в марте 1911 года. В 1965 году старое здание снесли, а на его месте возвели многофункциональный комплекс, в котором снова разместился театр. В 2022 году было объявлено о проведении масштабной реконструкции, и с конца февраля 2025 года театр закрыт. Открытие нового здания запланировано на 2030 год.

Книга состоит из восьми рассказов, действие которых происходит в Императорском театре. Первый из них называется «Письмо к Хотару-сан».

Савако, единственная дочь мужчины, ушедшего из жизни в 74 года, разбирает его вещи. В ящике стола она обнаруживает буклет мюзикла «Скрипач на крыше», который шёл в Императорском театре зимой 1978 года. Главную роль Тевье исполнял актёр Морисигэ Хисая. Савако никогда не приходило в голову, что её незрячий отец мог ходить в театр. Из буклета выпадают конверт с письмом, на котором в качестве отправителя указан распорядитель Императорского театра, и билет на 17 декабря.

В зале Императорского театра работают распорядители, которые досконально знают расположение кресел и провожают зрителей к их местам. Однажды неопытная девушка-распорядитель сопровождает в темноте опоздавшую пожилую женщину, освещая путь крошечным фонариком. После спектакля женщина с благодарностью прощается с ней: «Прощайте, Хотару-сан». По-японски хотару означает «светлячок» – так пожилая женщина назвала девушку с маленьким фонариком.

Во время дневного показа в декабре 1978 года Хотару-сан, взяв под левую руку незрячего мужчину лет шестидесяти пяти с белой тростью, проводит его в зал. «Я приду за вами во время антракта и после спектакля. Пожалуйста, дайте мне знать, если вам понадобится отлучиться в туалет или что-то купить». Когда после постановки Хотару-сан приходит за мужчиной, она видит на его глазах слёзы.

Савако рано осталась без матери, и её воспитанием занимался отец. После окончания колледжа она работает диетологом. Потеряв зрение, отец досрочно вышел на пенсию и стал жить в специализированном центре. В ноябре 1978 года, в возрасте тридцати шести лет, Савако вышла замуж. Почему через месяц после свадьбы отец пошёл на спектакль «Скрипач на крыше»? Прочитав брошюру, Савако догадывается о причине и решается открыть письмо, написанное Хотару-сан. Чем дальше погружаешься в этот рассказ, тем увлекательнее становится его сюжет. Мир тайн и чудес не отпускает читателя до самой последней страницы.

Почему люди ходят в театр?

«Его скромная элегантность не имеет ничего общего с ослепительным великолепием Парижской оперы или Венского государственного театра. Красно-коричневые внешние стены напоминают тёплую землю, к которой хочется прислониться щекой», – пишет Огава.

Главные герои рассказов – не знаменитые артисты, а простые люди: распорядитель зрительного зала, работник сцены, репетиционный пианист, лифтёр, помощник в гримёрной и переводчик.

Не буду раскрывать все подробности, чтобы не портить удовольствие от чтения книги. Хочу лишь добавить, что преданность этих людей своему делу произвела на меня глубокое впечатление. Истории об их повседневных буднях помогают узнать об устройстве театрального здания и огромной работе, предшествующей каждому представлению.

Зрители театра – ещё один главный герой книги Огавы. Что приводит их в зал? Действйеновелл происходит на фоне известных постановок, неоднократно возвращавшихся на сцену, – «Скрипач на крыше», «Унесённые ветром», «Моцарт!», «Мисс Сайгон» и «Отверженные». За выбором той или иной постановки стоит личная история.

Не является ли театр микрокосмом нашей жизни? Каждый из нас играет определённую роль в своём спектакле. Будь то главная роль или работа за кулисами, мы все остаёмся ценными и незаменимыми частями этого созвездия.

Сборник рассказов «Сцена, спящая на ладони» («Тэнохира ни нэмуру бутай», 2022) посвящён сцене и судьбам людей, живущих на грани реальности и вымысла. Один из сюжетов повествует о связи Императорского театра с «Отверженными». Рекомендую прочитать этот сборник.