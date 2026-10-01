Мураками Харуки о муравьедах, матерях и дочерях: «Повесть о Кахо»

3 июля 2026 года вышла отдельным изданием новая книга Мураками Харуки «Повесть о Кахо». Первоначально публиковавшийся в литературном журнале «Синтё», этот 650-страничный роман, первый за три года, рассказывает историю главной героини Кахо, которую ждёт целая череда сюжетных поворотов, которые иначе как «в духе Мураками» не назовёшь..

Словно муравьед, опустошающий муравейник

Если честно, я впервые в жизни пришёл на свидание с такой уродливой женщиной, как ты.

Главная героиня романа – 26-летняя Кахо – пишет и иллюстрирует детские книги. Книга открывается описанием первого свидания Кахо с мужчиной старше неё, с которым её познакомил друг-редактор. Они ждут десерт, как вдруг мужчина выпаливает эти слова. Кахо ошеломлена услышанным и не может понять причину такой жестокости.

И вдруг осознает:

Этот человек читает каждую мысль, которая приходит ей в голову. Не пропуская ни одной. Словно муравьед, дочиста вылизывающий муравейник кончиком длинного тонкого языка.

Кто этот человек и чего он хочет?

Послушай – тебе нужно переехать в Мусаси-Сакаи. И сделать это нужно сейчас. Тебе нужно быть именно там.

Снова и снова перед Кахо появляется «угольно-чёрный муравьед с великолепным пушистым хвостом» и повторяет одно и то же, убеждая её переехать в Мусаси-Сакаи. Кахо покидает свой старомодный сита-мати район в Адати, неподалёку от границы с префектурой Сайтама, и переезжает в этот ничем не примечательный уголок на западе Токио. Но почему именно Мусаси-Сакаи?

Приключения Кахо начинаются – и начинаются с тайны. Для постоянных читателей это будет долгожданным возвращением в знакомый мир Мураками. Как и в предыдущих произведениях, автор вводит целую вереницу причудливых персонажей с необычными именами – супружескую пару муравьедов, свирепого ягуара, остроухого хозяина местной мастерской по заточке ножей, королеву термитов, ангела-хранителя на мотоцикле и кошку по имени Скарлетт Йоханссон. Они появляются в главах с названиями, подчёркивающими их причудливость и роль в истории: «Кахо и человек на мотоцикле», «Муравьед из Мусаси-Сакаи». Их появление наверняка порадует поклонников Мураками. Какую роль сыграет каждый из этих персонажей и чем они будут удивлять нас?

Путь из Амазонии в пригороды Токио

По мере развития сюжета нереальный мир муравьедов и королев термитов пересекается с повседневной реальностью Кахо. У некоторых читателей в этот момент может возникнуть чувство дежавю, но в этом романе Мураками пробует нечто новое для него: впервые в его книге женщина оказывается единственной главной героиней (в «1Q84» Аомамэ делила эту роль с Тэнго, серьёзным молодым человеком), а отношения между матерью и дочерью становятся одной из центральных тем произведения.

Хотя Кахо и её мать никогда открыто не конфликтовали, между ними всегда ощущалось некоторое напряжение. Мураками тонко передаёт эту скрытую неловкость в их отношениях.

И ещё немного о сюжете. После того как свирепый ягуар пожирает их детёнышей, муравьеды-супруги покидают свой дом в амазонских джунглях и через тайный проход бегут в Токио, где поселяются под полом дома Кахо и становятся её хранителями.

Их основная пища – термиты, но японские термиты, к их разочарованию, заметно отличаются по вкусу и текстуре от тех, к которым они привыкли. По просьбе своих друзей-муравьедов Кахо отправляется в местный торговый пассаж, в неприметную лавку с вывеской старомодной мастерской по заточке ножей. Но на самом деле там таинственный мужчина со сверкающими глазами и острыми ушами торгует всевозможными контрабандными товарами, среди которых есть и термиты в бутылках. Так Кахо оказывается втянутой в череду странных событий, которые грозят вырвать её из привычной повседневности.

В таком пересказе сюжет может показаться простой детской историей. Но это далеко не обычная сказка: в ней есть тревожная, немного жуткая атмосфера, которая так отличает произведения Мураками. Достаточно сказать, что драматическим элементом борьбы за возвращение к повседневной реальности становится убийство, а Кахо тяжело страдает от его последствий.

Хорошие и плохие

Кахо, писательница и иллюстратор детских книг, начинает придумывать новую историю для книжки с картинками, основываясь на собственном опыте. В этой истории десятилетняя девочка отправляется с семьёй на пикник, но теряется в лесу и оказывается в другом мире, где в одиночку ищет тайный выход, который поможет ей вернуться домой. По мере того как сюжет становится всё более сложным и многослойным, история внутри истории начинает странным образом перекликаться с ситуацией, в которую оказывается втянута сама Кахо.

Кахо пытается осмыслить происходящие вокруг неё события. Она считает, что её книжки с картинками – «это истории для родителей, которые читают их своим маленьким детям. Я не хочу затрагивать в них негативные темы». Но её также беспокоит, что «в детских книгах есть хорошие и плохие, и каждый персонаж оказывается либо на одной стороне, либо на другой… Но в реальном обществе грань между добром и злом не столь чёткая… Реальность и нереальность, сон и бодрствование – на какой стороне я теперь?»

История внутренней жизни Кахо

В интервью газете «Асахи симбун» по случаю выхода нового романа, Мураками признался: «Действительно, я часто пишу о нереальных вещах, но не ставлю перед собой цель писать фэнтези. Конфликты, взаимодействие реального и нереального – вот о чём я хочу писать».

Пожалуй, наиболее интересная часть романа приходится на его вторую половину, когда в центре сюжета оказываются отношения между матерью и дочерью. После долгого отсутствия Кахо возвращается в родительский дом и замечает, что её мать изменилась. В неё вселилась «королева термитов», один из злодеев этой истории. Если ничего не предпринять, её мать утратит свою личность и перестанет быть той, кем была прежде. Как поступит Кахо?

Несмотря на жестокость и сюрреалистические элементы, общее впечатление от романа остаётся тёплым и умиротворяющим. В том же интервью Мураками выразил надежду, что читатели увидят в книге «своего рода историю внутренней жизни этой женщины, Кахо». По мере того как Кахо из ребёнка превращается во взрослую женщину, меняются и обстоятельства её жизни.

После того как история приходит к развязке, мать Кахо с тихим вздохом говорит ей: «Так и должно быть. Рано или поздно все исчезают». С возрастом мы неизбежно что-то теряем. Но взамен мы обретаем что-то новое. Возможно, в конечном счёте этот роман о параллельных мирах и неустойчивой реальности – на самом деле история об утрате, примирении и возрождении.

«Кахо» («Повесть о Кахо») Мураками Харуки,

Издательство «Синтёся», июль 2026 года

ISBN: 978-4-10-353440-2

Фотография к заголовку: © Синтёся