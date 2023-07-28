Компания Yanagiya Machinery: настоящая находка отрасли имитированных рыбных продуктов

Сделано в Японии

Рамэн быстрого приготовления, полуфабрикаты карри и реалистичная имитация крабового мяса – эти три продукта часто называют «тремя великими достижениями» послевоенной пищевой промышленности Японии. Компания Yanagiya из префектуры Ямагути является лидером по производству имитированного крабового мяса и продолжает использовать свой творческий потенциал не только в переработке морепродуктов, но и в других отраслях, где работают ее клиенты.

Ключ к успеху в нишевой отрасли

«Ежегодно во всем мире производится от 600 000 до 700 000 тонн имитированного крабового мяса», – рассказывает генеральный директор Yanagiya Machinery Янагия Ёсио. «Всего лишь несколько сотен производственных линий, ведь это не такой большой рынок. Хотя мы и занимаем его значительную долю, на самом деле нам просто повезло получить известность в нишевой отрасли», - улыбается он.

Ёсио может сколько угодно шутить над своими достижениями, но его компания является ведущим мировым производителем оборудования для изготовления имитированного краба и других форм сурими, занимает примерно семь десятых этого рынка и пользуется доверием клиентов по всему миру. Каждый экземпляр перерабатывающего оборудования изготавливается под заказ на основании подробных конструкторских планов и чертежей, утвержденных заказчиком. Оборудование, созданное Yanagiya, установлено на заводах в более чем 20 странах. Кроме того, Yanagiya применяет опыт замешивания, смешивания и нарезки, полученный при разработке технологии производства сурими, для проектирования производственных линий для непродовольственных товаров, таких как лекарства, косметика и краски.



Производственная линия сурими (фото предоставлено компанией Yanagiya)

В 2022 году Yanagiya и крупный японский производитель туалетных принадлежностей Lion совместно разработали робота, способного автоматически смешивать порошки и ароматизаторы, используемые в зубной пасте. Дело в том, что изменение количества ароматизатора в зубной пасте всего на тысячную грамма может значительно повлиять на ее вкус. Благодаря высокоточному промышленному роботу Lion удалось успешно автоматизировать процесс, который раньше требовал значительно больше времени и концентрации.

«Большинство наших решений начинаются с того, что клиент описывает нам идею устройства и спрашивает, сможем ли мы его сделать. Другие небольшие предприятия обычно не берут заказы за пределами своей компетенции, но мы в Yanagiya всегда говорим клиенту, что рассмотрим его запрос. Затем мы всей командой обсуждаем пожелания заказчика, чтобы понять, как можно их выполнить», - объясняет Ёсио.

В итоге получается, что в Yanagiya создают новый тип устройства практически ежемесячно. Хотя согласно договоренностям о конфиденциальности Ёсио не может делиться подробностями проектов, которые он разрабатывает для своих клиентов, он говорит, что многие полуфабрикаты, деликатесы, туалетные принадлежности и различные товары, продаваемые в японских магазинах и аптеках, изготавливаются на производственных линиях, спроектированных компанией Yanagiya. Конечно, основным бизнесом Yanagiya остается разработка и производство оборудования для крабовых палочек и других рыбных полуфабрикатов, однако компания постепенно расширяет сферу своей деятельности. Ёсио сравнивает эту стратегию с получением сладостей конпэйто, где в процессе производства маленькие шарики сахара в некоторых местах обрастают шипами.



Штаб-квартира компании Yanagiya в префектуре Ямагути (© Хидака Ясунори)

Перемены в судьбе компании

Компания Yanagiya была основана в 1916 году и первоначально продавала камабоко, которую производили путем ручного замешивания измельченной рыбы. Именно у основателя компании (и деда Ёсио) Мотосукэ возникла идея механизировать трудоемкий процесс. Изобретя устройство, с помощью которого порции измельченной рыбы соединялись и приобретали однородную консистенцию, а затем спрессовывались, в 1932 году Мотосукэ открыл Yangiya Tekkōjo (буквально «Завод металлоконструкций Yangiya»). Несмотря на то, что в период Второй мировой войны бизнес понес убытки, завод Мотосукэ вскоре превратился в производителя оборудования для обработки рыбы.



Именно эта фабрика по производству камабоко стала родоначальницей Yanagiya Machinery, которую мы знаем сейчас (предоставлено компанией Yanagiya)

В то время как сын Мотосукэ расширил бизнес, открыв дополнительные филиалы и заводы, со временем семейное предприятие пришло в упадок, усугубившийся из-за нефтяного кризиса 1970-х годов. Когда глава компании заболел, пост генерального директора занял его сын Ёсио, которому тогда было 24 года, став таким образом третьим членом семьи на этой должности.

«Заказов становилось всё меньше, корпоративная культура демонстрировала все признаки кризиса, техническое оснащение устаревало. Удерживать персонал становилось все труднее. Кроме того, у нас начались проблемы с банком. Мы были хрестоматийным примером умирающей компании», - рассказывает Ёсио.

Чтобы выбраться из этого затруднительного положения, Ёсио отправился спасать семейный бизнес. Новый генеральный директор путешествовал из города в город на своем грузовике, лично навещая клиентов. Стратегия оправдала себя. Клиенты оценили путь, проделанный Ёсио и его командой, и соглашались купить то, что те продавали. Постепенно продажи начали восстанавливаться. Именно в ходе этого непростого путешествия по стране Ёсио осознал потенциал сурими.

«Тогда как раз начинался бум крабовых палочек. Клиенты просили нас создать для них специальное оборудование. Мы понятия не имели, как это сделать, поэтому были вынуждены начать с нуля и провести мозговой штурм», - говорит Ёсио.

Первые крабовые палочки представляли собой плоские кусочки имитированного мяса краба и производились компанией Sugiyo в префектуре Исикава, под названием каниаси («крабовые ножки»). Постепенно кусочки эволюционировали в изделия в форме палочек с характерной слоистой текстурой. Это был настоящий хит. Количество производителей, переключившихся на изготовление крабовых палочек, росло невероятными темпами, еще больше подпитывая «крабовый бум».

Прежде чем приступить к разработке нового оборудования в Yanagiya купили коммерчески доступные образцы сурими: необходимо было понять, как воссоздать упругость и текстуру популярного продукта. Опираясь на опыт, накопленный во время работы с камабоко, и на свои знания об измельченных продуктах, в 1979 году, то есть, примерно через год, команда Yanagiya сконструировала первую полноценную производственную линию сурими.

Тем временем технологи компании продолжали искать способы сделать свои крабовые палочки еще вкуснее и реалистичнее. Их посетила идея тонко раскатать мякоть минтая (сырье для изготовления сурими), приготовить получившиеся листы на пару, нарезать, а затем соединить их. По крайней мере, так было задумано, но воссоздать текстуру настоящего крабового мяса оказалось сложно.



Линии производства сурими серьезно эволюционировали (предоставлено компанией Yanagiya)

В Yanagiya обратили внимание, что волокна в настоящем крабовом мясе располагаются по диагонали. Работая с компанией Yamasa Kamaboko из префектуры Хёго, технологи Yanagiya придумали способ сделать сурими более похожими на настоящее мясо краба. Они предложили разрезать пучки волокон на короткие диагональные фрагменты, расположить их в чередующихся направлениях, а затем спрессовать. Компании Yanagiya удалось создать продукт с насыщенным вкусом, который таял во рту. Позже производственные линии стали более энергоэффективными и компактными: в них начали использовать короткий интенсивный нагрев импульсного типа, чтобы сделать волокна сурими более выраженными при разрезании. Современные машины позволяют точно контролировать температуру и влажность рыбной массы, тем самым позволяя изготавливать различные типы сурими согласно пожеланиям клиентов.



Установка для производства сурими. (предоставлено компанией Yanagiya)

Выход на международный уровень

Имитированное мясо краба японского производства имеет привлекательный цвет и отлично подходит для салатов. Начало экспорта японской продукции на мировой рынок спровоцировало глобальный бум здоровых морепродуктов, чем не замедлила воспользоваться компания Yanagiya, производившая оборудование для сурими.

«Сначала мы просто сопровождали производителей сурими, когда они посещали своих клиентов. В то время дела у японских оптовиков, занимавшихся экспортом камабоко, шли особенно хорошо. Наши сотрудники отправлялись в зарубежные поездки вместе с этими производителями камабоко. Однако в ходе переговоров с местными производителями от клиентов часто можно было услышать, что им хочется производить крабоподобные сурими у себя. Так мы пришли к совместной разработке производственного оборудования», - объясняет Ёсио.

Так первые производственные линии Yanagiya появились в Южной Корее, США, Испании, Франции, России и Таиланде. В 1998 году Yanagiya открыла офис в Париже, ставший европейским центром продаж и обслуживания. Основываясь на своих наработках в создании оборудования для производства сурими, компания в дальнейшем перешла к производству линий для изготовления других продуктов.

Одним из примеров является сурими-версия испанских ангулас (мальков угря). Имитированный угорь, называемый в просторечии «гулас», пользуется большим спросом в качестве замены ставших слишком дорогими настоящих ангулас. Компания Yanagiya создала линию для производства гулас, тем самым опосредованно поддержав испанские рестораны.

Преданность делу укрепляет доверие

Опыт Yanagiya в создании решений для производственных линий - не единственное, что ценят клиенты компании. Важным фактором доверия являются также максимально клиентоориентированное послепродажное техническое обслуживание и ремонт. Если клиент просит отремонтировать установку, представитель Yanagiya прибудет на место в течение нескольких дней, будь то в Японии или за рубежом. Даже в период пандемии COVID-19, когда во всем мире были введены карантинные ограничения на передвижение, в Yanagiya не прекратили приезжать к зарубежным клиентам.

«Я воспринимаю наши машины как дочерей, которые вышли замуж и покинули отчий дом. Вполне естественно беспокоиться о том, что дочь заболела. Независимо от того, находятся они в Японии или в Испании, это всегда наши машины, поэтому мы всегда приедем и будем их обслуживать. Место, где они установлены, не имеет ни малейшего значения», - говорит Ёсио.



Сотрудник Yanagiya выполняет техническое обслуживание на зарубежном заводе (предоставлено компанией Yanagiya)

Такое отношение к бизнесу позволило компании Yanagiya приобрести солидную репутацию в мире. Во время пандемии ходили истории о том, как технические специалисты Yanagiya приезжали к своим клиентам на объекты, в то время как другие производители отказывались это делать. Это создало мощный позитивный фон для компании. При этом в Yanagiya персонал не закреплен за конкретными регионами. Более того, здесь даже нет официальных ремонтников. Все сотрудники компании, включая менеджеров по продажам и конструкторов, обладают определенным уровнем технических знаний. Если продавец находится во Франции, а ближайший клиент нуждается в ремонте, он или она сразу отправится на завод этого клиента. Как правило, едет тот, кто доступен в это время. Ёсио шутит, что ремонтировать их оборудование умеют все, кроме генерального директора и административного персонала.

Случиться может всё что угодно



Так Янагия Ёсио в шутку описывает философию своей компании (© Хидака Ясунори)

В своем бизнесе компания Yanagiya использует то, что Ёсио называет методом компэйто. Хотя, как и компэйто, бизнес активно растет в определенных областях, компания Yanagiya не фокусируется на них и не ставит перед собой какие-то конкретные цели. В отличие от многих других предприятий, у Yanagiya нет среднесрочного плана.

«У меня есть некоторое представление о том, что произойдет через год, но не более того. Нет такой отрасли, в которой мы никогда не будем работать, как и нет единственной отрасли, которой мы ограничиваем себя. Мы не знаем, какие отрасли станут нашим основным источником работы через год. Я считаю, что лучше иметь гибкую бизнес-стратегию», - говорит Ёсио.

Вместо того, чтобы пытаться предсказать будущее, в Yanagiya сосредоточены на создании решений, отвечающих требованиям нынешних клиентов компании. Для этого сотрудники компании посещают торговые выставки, где демонстрируют свою продукцию различные производители, и собирают там запросы от потенциальных клиентов из самых разных отраслей. То, что начинается как случайный разговор, вполне может превратиться в предложение разработать производственную линию для нового клиента. Когда дело доходит до разработки и обслуживания оборудования, компания Yanagiya ставит во главу угла потребности своих заказчиков. Здесь не фокусируются на увеличении оборота или крупных инвестициях. Именно в таком «естественном» подходе и заключается секрет многолетнего успеха семейного бизнеса Янагия.

О компании Yanagiya Machinery Co., Ltd. Адрес: 189-18 Yoshiwa, Ube City, Yamaguchi Prefecture Генеральный директор: Янагия Ёсио Бизнес: Разработка и продажа оборудования для производства пищевых продуктов, метизов, фармацевтической и другой продукции Капитал: ¥ 100 млн Численность сотрудников: 170 Вебсайт: http://ube-yanagiya.com/

Репортаж и текст: Курихара Кэнта и Power News

Фотография к заголовку: © Хидака Ясунори