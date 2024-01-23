«Хакуходо»: роскошные косметические кисти, сделанные по традиционным технологиям

Сделано в Японии

Компания «Хакуходо» начинала свой путь полвека назад в качестве производителя художественных кистей для традиционных японских ремёсел. Сейчас «Хакуходо» – это бренд лучших в мире косметических кистей, популярный среди визажистов и других профессионалов косметической индустрии. Секрет успеха «Хакуходо» на глобальном рынке – традиционные технологии и высокая культура производства.

Кисть как произведение искусства

«Хакуходо» заслуженно считается одним из ведущих мировых производителей косметических кистей японского типа кэсёфудэ.

Эти кисти идеально прилегают к лицу. Они равномерно наносят макияж, придают коже полупрозрачность, помогают подчеркнуть черты лица и создать идеальный образ с помощью одного слоя косметики. Мечты сбываются, если при нанесении макияжа вы используете кисти «Хакуходо».

Главный офис компании «Хакуходо» расположен в посёлке Кумано (префектура Хиросима) в 800 километрах от Токио. Этот район издавна славится производителями художественных кистей для традиционных промыслов. «Хакуходо» подчёркивает, что их продукт – это не просто кисти для макияжа, а косметические кисти кэсёфудэ.

«При изготовлении обычной кисти сначала формируют пучок из волосков, а затем обрезают кончики. Однако в «Хакуходо» кистям придают необходимую форму, не прибегая к обрезанию волосков. Основной материал для наших кистей – шерсть животных, то есть волоски с тонкими кончиками. Именно эти кончики обеспечивают прилегание кисти к коже. При формировании головки кисти мы не обрезаем кончики волосков, поэтому она плавно и нежно скользит по коже», – объясняет исполнительный директор и руководитель компании Такамото Хикару.



Косметические кисти «Хакуходо» из натуральной шерсти, сформированные без обрезания кончиков (© «Хакуходо»)

Hermès косметических кистей

Компания «Хакуходо» была основана в 1974 году, когда Такамото Кадзуо, отец Хикару, решил отделиться от семейного бизнеса по производству художественных кистей. Вместе с женой он разместился в небольшом блочном строении и приступил к производству высококачественных кистей по традиционным технологиям, передававшимся в Кумано из поколения в поколение. Кисти предназначались в основном для раскраски керамических изделий и кукол.

«Отец знал, что объём производства высококачественных кистей для традиционных ремёсел постепенно сокращается, и решил открыть своё дело, чтобы обеспечивать кистями тех, кто в них нуждается», - рассказал Такамото Хикару.



Главный офис «Хакуходо» в Кумано, префектура Хиросима (© «Хакуходо»)

Спрос на такие кисти был невелик, поэтому специализироваться на их производстве оказалось нерентабельно. Чтобы поддерживать бизнес на плаву, компания решила расширить ассортимент за счёт косметических кистей, считавшихся в то время перспективным сегментом рынка.

Сейчас косметические кисти класса люкс нетрудно найти в магазине, но в те годы на рынке преобладали простые кисти для макияжа. Их воспринимали как бесплатное приложение к тональному крему или теням для век.

Эти кисти делали по образцу художественных кистей для западной живописи, поэтому они отлично подходили для рисования на плоской поверхности, однако не учитывали всех особенностей трёхмерного строения лица.

Японские художественные кисти лучше подходили для нанесения макияжа, потому что предназначались для раскраски керамики, кукол и других объёмных предметов с использованием таких материалов, как золотая пудра и вязкий лак.

Обратив внимание на эти особенности художественных кистей, Кадзуо понял, что с помощью традиционных технологий можно изготовлять косметические кисти, непохожие на имеющийся на рынке продукт. Кадзуо был уверен, что эти кисти обеспечат идеальное нанесение макияжа.

По словам Такамото, «Хакуходо» приступила к разработке косметических кистей в 1980 году. По прошествии 3-4 лет процесс разработки косметических кистей уровня Hermès, изготовленных на основе традиционных технологий Кумано, был завершён. Эти технологии используются в производстве и в наши дни.

Один из этапов традиционного производственного процесса – это сараэтори, во время которого натуральные волоски, формирующие головку кисти, сортируются по качеству. Для этого используют специальное лезвие, которым проводят по поверхности волосков. Лезвие не повреждает хрупкие кончики, но зацепляется за повреждённые или растрёпанные волоски. Во время сараэтори (буквальное значение - «уборка граблями») некачественные волоски устраняются вручную. Однако даже этот процесс несовершенен, поэтому для полного устранения некачественных волосков сотрудники проверяют их кончики до и после каждого этапа производственного процесса. Иногда при этом отбраковывается от трети до половины сырья, однако именно такая кропотливая работа позволяет получать кисти с ровной и гладкой головкой.



Процесс удаления некачественных волосков сараэтори (© «Хакуходо»)

Формирование головки кисти тоже выполняется по традиционной методике. Этап формирования пучка называется сэйхо. При производстве художественных кистей Кумано волоски сначала помещают в специальную деревянную заготовку кома, чтобы сформировать пучок, а затем вручную придают ему форму. Компания «Хакуходо» сумела сократить объём ручной работы, усовершенствовав форму кома. Подобные усовершенствования обеспечивают стабильность производства высококачественных кистей.



Головка кисти, изготовленная с помощью деревянной формы кома (© «Хакуходо»)

Метод маленьких шагов – основа массового производства высококачественных кистей

Косметические кисти «Хакуходо» стоят намного дороже обычных кистей для макияжа, поэтому для популяризации этого уникального продукта на японском рынке потребовалось немало времени. Поводом для роста продаж послужило событие, случившееся в 1995 году. Работающий в Нью-Йорке японский визажист Андо Хироми рассказал компании «Хакуходо» о новом канадском косметическом бренде, который мог бы заинтересоваться их кистями.

Сейчас бренд MAC известен во всём мире, но в те годы он только что появился на свет, и масштабы производства были небольшими. Стратегия бренда фокусировалась на инструментах для макияжа, и на кисти приходилось около 60% продаж. Невзирая на отсутствие контактов в МАС, Кадзуо направился в Канаду на переговоры. Как только бренд-менеджер, визажист по образованию, увидел кисти «Хакуходо», он понял их неоспоримые преимущества и сразу заключил с Кадзуо контракт на ОЕМ-производство.

Через некоторое время кистями «Хакуходо» стали пользоваться голливудские актрисы, и слухи об их достоинствах передавались из уст в уста. Компания использовала эту возможность для развития каналов сбыта. Популярность за рубежом помогла расширить продажи в Японии. Сейчас помимо кистей собственного бренда «Хакуходо» производит изделия по ОЕМ-контрактам для полутора сотен японских и зарубежных компаний. «Хакуходо» – всемирно известный производитель косметических кистей класса люкс.

«Мы производим 10 000 косметических кистей в день. На двух заводах в префектуре Хиросима работает около 150 сотрудников, которые делают кисти вручную. Мы не механизируем производство, потому что это не подходит для натурального сырья. Даже если станки будут имитировать действия, выполняемые вручную, нам не удастся достигнуть нынешнего уровня совершенства», – объясняет Такамото.

Чтобы соответствовать меняющимся потребностям, «Хакуходо» занимается разработкой новых видов кистей. Сейчас в линейке продукции представлено 800 видов косметических кистей, и «Хакуходо» по праву может утверждать: «Если человек хочет нанести определённый вид макияжа, у нас обязательно есть для этого подходящая кисть». С учётом кистей для традиционных ремёсел в ассортименте компании более 1 000 видов изделий.

«Мы выпускаем широкий спектр продукции небольшими партиями», – рассказывает Такамото. «Механизация производства окажется неэффективной несмотря на огромные затраты. Ручной труд обеспечивает высокое качество по разумной цене».



(© «Хакуходо»)

Ключевой элемент высокого качества продукции и стабильного массового производства в условиях ручного труда – это разделение производственного процесса на множество этапов. Стандартный процесс производства косметических кистей состоит из 7 этапов, однако в «Хакуходо» он разделён на 80 этапов. Кроме того, компания внедрила систему, при которой каждый сотрудник отвечает всего за три этапа производства.

В отличие от традиционного метода, где мастер делает кисть от начала до конца, метод маленьких шагов требует от каждого сотрудника овладеть лишь несколькими навыками. Это позволяет сократить время обучения и повысить уровень качества готовых изделий.

Особое внимание «Хакуходо» уделяет разработке инновационных инструментов, способных облегчить ручной труд. Деревянная заготовка кома для формирования головки кисти, о которой говорилось выше – один из примеров такого усовершенствования. Применение подобных инструментов повышает эффективность производства и обеспечивает высокое качество продукции.

Поддержка традиционных ремёсел

На первый взгляд «Хакуходо» выглядит моделью успешного бизнеса, но компания сталкивается с новыми проблемами. Важным компонентом кистей является натуральная шерсть. В последнее время в связи с защитой мелких животных широко доступна только шерсть домашнего скота (козы, лошади, свиньи). Это создало необходимость разработки альтернативных синтетических волокон.

Однако именно традиционные технологии, передающиеся из поколения в поколение, обеспечивают уникальность косметических кистей «Хакуходо».



Чтобы придать головке кисти идеальную форму, мастер многократно расчёсывает волоски (©«Хакуходо»)

Кисти «Хакуходо» изготовляются с помощью усовершенствованного варианта традиционных технологий Кумано. Более того, компания продолжает выпускать кисти для раскраски керамики, кукол и других ремёсел. Это свидетельствует о неразрывной связи «Хакуходо» с традиционными промыслами.

«Стоит присмотреться к японским ремёслам – и вы заметите, как часто используются в них кисти. Кисть – это незаменимый инструмент традиционного промысла. Мы не можем прекратить производство этих кистей только потому, что оно не окупается. Кисти имеют важное предназначение. Я считаю, что производство качественных художественных кистей для традиционных промыслов – это миссия нашей компании», - говорит Такамото.

Напоследок Такамото рассказал о значимости кистей:

«Кисти – это инструмент для самореализации. Макияж помогает стать привлекательнее, приблизиться к идеальному образу, дарит чувство уверенности. Рисование и изготовление утвари – это тоже способ самореализации. Мы намерены и впредь помогать людям реализовывать свои возможности»



Флагманский магазин «Хакуходо» в Киото (©«Хакуходо»)



(©«Хакуходо»)

Сведения о компании «Хакуходо Ко., Лтд.» Адрес: 7-10-9 Jōnohori, Kumano, Hiroshima Prefecture Генеральный директор: Такамото Со Деятельность: производство и продажа кистей для каллиграфии и раскраски кукол, художественных кистей для японской и европейской живописи, кистей для дизайна и промышленных кистей Капитал: 50 миллионов йен Штат сотрудников: 250 человек Вебсайт:https://hakuho-do.co.jp/en

Интервью и текст статьи: Сугихара Юка и «Пауэр Ньюс». Фотография к заголовку предоставлена компанией «Хакуходо»