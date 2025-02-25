Заявление Премьер-министра Японии Исибы Сигэру на Международном саммите по поддержке Украины

Отчеты о симпозиумах

В связи с трёхлетием с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину на саммите по поддержке Украины 24 февраля премьер-министр Японии Исиба Сигэру сделал заявление о позиции Японии.

Я – Сигэру Исиба, Премьер-министр Кабинета министров Японии.

Сегодня, в день, когда исполняется три года с начала российского вторжения в Украину, я решительно осуждаю продолжающиеся нападения со стороны России и вновь выражаю глубочайшее уважение мужеству и стойкости украинского народа, противостоящего этому вторжению. Считаю чрезвычайно важным, что на сегодняшнем саммите будет обсуждаться вопрос поддержки Украины, и выражаю искреннее уважение украинской стороне за инициативу по организации данной встречи.

Российское вторжение в Украину следует охарактеризовать как вопиющий акт, подрывающий фундаментальные основы международного порядка. Подобные попытки одностороннего изменения статус-кво силовыми методами абсолютно недопустимы в любой точке мира. С момента начала агрессии наша страна, руководствуясь этим принципиальным пониманием, последовательно и решительно осуществляла поддержку Украины и продвигала санкционную политику в отношении России.

В настоящее время различные государства предпринимают активные дипломатические усилия для достижения мира. Мы искренне надеемся, что эти дипломатические инициативы приведут к прекращению затянувшихся боевых действий и преодолению сложившейся критической ситуации. При этом, рассматривая пути завершения данной агрессии, принципиально важно в кратчайшие сроки достичь справедливого и долгосрочного мира при непременном участии Украины как непосредственной стороны конфликта. Для достижения этой цели мы должны действовать сплочённо и решительно.

Позиция нашей страны по поддержке Украины остаётся и впредь будет оставаться твёрдой и неизменной. Япония преисполнена решимости идти рука об руку с Украиной до тех пор, пока мир не вернётся на прекрасную украинскую землю.

(Перевод Nippon.com текста заявления с официального сайта МИД Японии)

Фотография к заголовку: Премьер-министр Исиба Сигэру на саммите G20 в Бразилии, 18 ноября 2024 г. (AFP/Jiji)