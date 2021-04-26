Правила поведения в Японии и проблемы отказа от устаревших норм

Во всём мире японцы известны любовью к порядку и послушанию, и они склонны этим гордиться. Однако при этом японское общество также сковано правилами, которые подчас кажутся бессмысленными. Живущая в Японии переводчица Чан Ии делится своими наблюдениями правил, которым приходится следовать в этой стране.

Что важнее – дресс-код или цвет маски?

Во время пандемии COVID-19 без маски невозможно никуда выйти. Изначально были только белые маски, но когда они стали неотъемлемым элементом повседневной жизни, стало намного шире разнообразие материалов, цветов и узоров, некоторые уже воспринимают их как один из модных аксессуаров.

Появился и «маск-код», по аналогии с дресс-кодом. Например, чёрный или другие тёмные цвета часто считаются неподходящими для выхода на работу, это единственный вариант для похорон. По этим вопросам активно ведутся дискуссии в сетях.

Компании ввели правила ношения масок для сотрудников, и, несмотря на то, что некоторые люди чувствуют неудобства, обычно они выполняют распоряжения руководителей. В апреле, когда возникла нехватка масок, некоторые школы постановили, что можно носить только белые маски. Были запрещены самодельные маски, что вынудило семьи покупать их по завышенным ценам.

Японцы склонны не бросать вызов своей компании или старшим коллегам, в результате чего многие выбирают маски, чтобы угодить другим.

Во время общенационального чрезвычайного положения часы работы предприятий общественного питания и баров были ограничены. В то время я видела, как тележурналист спрашивал посетителя бара, вернётся ли он к своим прежним привычкам времяпрепровождения после снятия ограничений – собеседник ответил, что его менеджер на работе считает бары местами с высоким риском заражения, и он не будет засиживаться в баре подолгу.

Поколение, которое сейчас возглавляет японские компании, – это трудоголики, которые работают много часов в день и у которых чувство принадлежности к компании сильнее, чем к своей семье, из-за чего многие выступали против удалённой работы, несмотря на рекомендации правительства. Друг-японец жаловался, что даже во время чрезвычайного положения начальник требовал его присутствия в офисе.

Никто не хочет правил на отдыхе

Однажды я остановилась в гостинице в японском стиле (рёкан), где на стойке регистрации гостям предлагали широкий выбор халатов юката разных цветов. Меня впечатлил этот гостеприимный жест. Когда я регистрировалась, персонал на стойке регистрации зачитал длинный список правил поведения в гостинице, но мои мысли витали далеко, я была в восторге от того, что могу выбрать юката. Те же правила можно было увидеть в моей комнате, что заставило меня задуматься – зачем тратить время на их повторение при регистрации?

Большинство правил были вполне ожидаемыми, но меня поразило требование, чтобы гости всегда носили юката и тапочки в пределах гостиницы. Радость, которую я испытывала, мгновенно испарилась. Я могу понять, почему компаниям необходимы определённые правила, но мне было неприятно испытывать ограничения во время отдыха. За завтраком я задавалась вопросом, будут ли все гости соблюдать дресс-код. Было утро пятницы, поэтому преобладали пожилые люди и, конечно же, все носили юката. Естественно, я последовала их примеру, но в субботу и воскресенье у многих гостей был разнобой в одежде, а сотрудники закрывали на это глаза. Я удивилась, почему они вообще не отказались от этого правила.

Однажды при поездке в Европу я присоединилась к местному однодневному туру, организованному японским туристическим агентством. Это был долгий, но очень приятный день с впечатляющим маршрутом. Я была глубоко признательна и гиду, и водителю, пожилому местному жителю. Когда тур закончился, гид просил нас благодарить водителя, когда мы прибывали в наши гостиницы. Я считаю, что благодарность должна идти от души, а не быть обязанностью. Когда я спросила у попутчицы, не слишком ли пафосно ведёт себя гид, она совершенно спокойно предположила, что это, вероятно, было в инструкции поведения гида, и несоблюдение правил могло быть расценено как пренебрежение своим долгом.

Даже японцы устают от правил

В Японии есть инструкции практически ко всему. Следование руководящим принципам повышает эффективность и поддерживает стандарты качества – но что, если правил слишком много?

Была опубликована захватывающая книга, в которой описывались сбивающие с толку школьные правила из школ по всей Японии, с юмористическими иллюстрациями и саркастическими комментариями. Одна школа предписывала ученикам «приходить в школу каждый день, как на праздник», и на прилагаемой иллюстрации ученик спрашивал учителя – значит ли это, что можно приносить угощение? В другой школе ученики должны аплодировать учителю, когда они входят в класс – ученики спрашивают, не уменьшат ли учителя за это количество тестов? Японцы, наверное, устали от таких странных правил.

Но даже правила, которые считают странными и могли бы быть отменены, по какой-то причине остаются в силе. Основанная на трудовом стаже в компании структура работы в Японии постепенно уходит, но люди неохотно отказываются от прецедентов, и это затрудняет изменение правил, написанных старшими коллегами.

Чтобы реформировать старые правила, нужно приложить немало усилий. Если нет определённой решительности, часто оказывается проще терпеть, ничего не меняя. Однако бывают и смелые реформисты – один директор средней школы в Токио вызвал ажиотаж, отменив школьные правила после своего назначения. Дело не в пренебрежении рабочими обязанностями – он, скорее, сознательно надеялся воспитывать в учениках уважение к индивидуальности и разнообразию, а не просто приучать к соблюдению правил.

Когда людей ограничивают правилами, это ограничивает и их инициативу. Если мы верим в общество, уважающее свободу и индивидуальность людей, мы, безусловно, должны искоренять устаревшие правила.

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