Смело встречая неименуемое: режиссер Инудо Иссин о работе с Танакой Мином

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В документальном фильме 2021 года «Неименуемый танец» исследуются художественные концепции и философия известного танцора Танаки Мина. Этот фильм, который режиссер Инудо Иссин снимал в течение двух лет, включает в себя анимационные фрагменты, воссоздающие детство Танаки, и кадры его работы на ферме, благодаря которой танцор поддерживает хорошую физическую форму. Мы побеседовали с режиссером о том, как ему удалось передать исключительный артистизм этого уникального танцора.

Cтудент. После окончания Токийского университета Дзокэй он занялся рекламой, сняв несколько первоклассных телевизионных рекламных роликов. Его полнометражный режиссерский дебют состоялся в 1997 году с фильмом «Двое разговаривают» (Футари га сябэттэ иру). Трижды получал приз Японской киноакадемии как режиссер года за фильмы «Гора Бидзан» (Бидзан, 2007 г.), «Нулевой фокус» (Зэро но сётэн, 2009 г.) и «Плавучий замок» (Нобо но сиро, 2012 г.). В число других заметных работ входят «Дзёссе, тигр и рыба» (Дзоссэ то тора то саканатати, 2003 г.), «Дом Химико» (Мэзон до Химико, 2005 г.), «Дорогой Гу-гу... Мой котик, мой дружок» (Гу-Гу даттэ нэко дэ ару, 2008 г.), «Кошка в его руках» (Нэко ва даку моно, 2018 г.), «Самураи-оборотни» (Хиккоси даймё, 2019 г.), и «Список желаний» (Сайко но дзинсэй но мицукэката, 2019 г.).

Первые встречи

Танака Мин, зарекомендовавший себя титаном танца (на его счету около 3000 представлений как в больших залах, так и на открытом воздухе по всему миру) в 2002 году, в возрасте 57 лет дебютировал в качестве актера в фильме режиссера Ямады Ёдзи «Сумеречный самурай» (Тасогарэ сэйбэй). Эта работа в том же году принесла ему премию Японской киноакадемии: Танака был награжден как выдающийся актер второго плана. С тех пор он часто появляется в фильмах и телевизионных сериалах.

Его первой совместной работой с режиссером Инудо Иссином стала оригинальная комедия 2005 года «Дом Химико», в которой Танака сыграл запоминающуюся роль Химико, замкнутого отца, который бросает свою жену и дочь, чтобы открыть дом престарелых для геев. По счастливой случайности первая встреча режиссера и танцора произошла за год до того, на церемонии вручения премии Японской киноакадемии в 2004 году, на которую Танака, благодаря своей прошлой победе, был снова приглашен в качестве ведущего.

«Он выделялся даже на церемонии награждения. На фоне популярных звезд кино было видно, что это необычный человек», – вспоминает Инудо. «Он сидел в стороне и выглядел не слишком уверенным в себе, поэтому я предположил, что это член съемочной группы или кто-то в этом роде; однако он словно был освещен прожектором. С этого момента мне стало ясно, что он существует как-то иначе, нежели другие люди».

Когда дело дошло до кастинга для «Дома Химико», Инудо был настолько уверен, что Танака – единственный кандидат на роль Химико, экранного отца главной героини, которую играет актриса Сибасаки Ко, что отправился в дом танцовщика, расположенный среди холмов префектуры Яманаси, чтобы убедить его принять участие в фильме.

Инудо вспоминает тот разговор: «Он сказал мне: «Я не умею играть. Но я могу вложить все, что у меня есть, в то, чтобы просто быть там». Разумеется, когда мы впервые встретились, я понятия не имел, что он танцор. Меня просто притягивала его аура, хотелось приблизиться к нему, поэтому я сказал, что для меня этого достаточно. С самой первой сцены, которую мы сняли, где он появляется из тени и входит в комнату, где ждет Сибасаки, я был уверен, что у нас получилось что-то по-настоящему уникальное».

И хотя Инудо редко ходит смотреть сценические выступления своих актеров, он часто делает исключения для Танаки и актера кёген Номуры Мансая II. «Они оба обладают необычайной физической и вербальной ловкостью, – объясняет он. – У меня впечатление, что их выразительные движения и внутренние мыслительные процессы находятся в постоянном диалоге между собой. Меня сильно влечет к людям, чьи физические и вербальные качества так прекрасно сочетаются друг с другом».



Танака Мин родился в 1945 году. Он изучал классический балет и современный танец, чтобы к 1974 году разработать свой собственный стиль и четыре года спустя дебютировать в Париже. (© 2021 The Unnamed Dance Film Committee)

Запечатлеть суть мимолетных мгновений

В 2017 году, когда Танака должен был выступить на фестивале искусств в Португалии, он пригласил Инудо отправиться туда вместе с ним. И хотя Инудо изначально начал снимать просто потому, что был там, это было началом того, что в конечном итоге стало «Неименуемым танцем».

Тем не менее, уникальный подход Танаки к ба-одори, в котором он впитывает специфические чувства и настроение каждого места и отражает это в своем танце, чрезвычайно трудно адекватно запечатлеть на пленке. По словам самого Танаки: «Каждое выступление похоже на залп фейерверка — его невозможно повторить».



Танака Мин танцует в городе Санта-Крус, Португалия (© 2021 The Unnamed Dance Film Committee)

Инудо понял, что для того, чтобы дать кинозрителям правильное представление о привлекательности, сути и основополагающей философии танца Танаки, в первую очередь ему потребуются передовые технологии и превосходное качество изображения. Он включил в съемочную бригаду профессиональных 4k-операторов и провел следующие два года, снимая в 4k.

«Я пришел к выводу, что танец Танаки состоит из всех моментов, которые он провел, добираясь до места, где выступал, а также возвращаясь оттуда. Если бы я только мог найти способ перенести это ощущение на экран, у меня бы действительно что-то получилось, – говорит Инудо. – Тем не менее, я должен признать, что, когда я смотрю, как он танцует, я обычно закрываю глаза и время от времени позволяю своим мыслям уноситься куда-то вдаль. Своеобразная значительность его выступлений — монотонность, за неимением лучшего слова — возникает только тогда, когда наблюдатель внезапно осознает, сколько времени он уже смотрит танец. Поэтому я решил добавить в фильм некоторые другие элементы, чтобы приблизиться к тому ощущению, которое я испытываю, когда смотрю танец, и именно так мы пришли к идее использования анимационных сцен».



Детские воспоминания Танаки Мин показаны в анимационных роликах Ямамуры Кодзи. (© 2021 The Unnamed Dance Film Committee)

В финальной версии фильма кадры выступления, снятые с 2017 по 2019 год, перемежаются анимационными эпизодами, воссоздающими детские воспоминания Танаки. Эти «виньетки», пробуждающие воспоминания, были созданы аниматором Ямамурой Кодзи, специалистом по кинокаллиграфии – технике, основанной на процарапывании пленки стилусом. Танака сам озвучил эти сцены, придав им уникальное звучание.

Инудо объясняет: «Ямамура и Танака принадлежат разным областям искусства, но их подходы и образ мыслей очень похожи. Я знал, что анимация Ямамото сможет сравниться с танцем Танаки, поэтому предоставил ему свободу работать над всеми детскими сценами. Кинокаллиграфия точно так же, как танец Танаки, обладает уникальными, неповторимыми свойствами. Однако, поскольку эту технику больше никто не использует, в итоге она стоила нам довольно больших денег!» – смеется он.

Наряду с кадрами выступлений и анимацией в фильме можно увидеть, как Танака усердно работает на ферме и оттачивает свою физическую форму, возделывая поля вокруг своего сельского дома. Причина, по которой произведение в целом привлекает внимание, следуя против течения современного общества и его постоянного стремления к эффективности, заключается в том, что такова уникальная природа времени.



В возрасте 40 лет, чтобы сохранить хорошую физическую форму для танцев, Танака завел ферму в префектуре Яманаси недалеко от подножия горы Фудзи (© 2021 The Unnamed Dance Film Committee)

«Обычно я никогда не лезу в хлопоты такого рода при съемке фильмов и стараюсь сделать так, чтобы смотреть было немного интереснее, – объясняет режиссер. — Но на этот раз, чтобы придать вещам тот вес, к которому я стремился, требовался правильный уровень монотонности, поэтому фильм длится два часа. В наши дни все боятся наскучить аудитории, поэтому вырезают все «занудные» части. Но возьмем один из моих любимых фильмов, «Грязный Гарри» – это превосходный боевик, но в нем имеется удивительный баланс между кульминациями и затишьем. Когда одна кульминация следует за другой, то, конечно, зрители не заскучают, но вы не получите такого же ажиотажа, как в том случае, когда кульминация внезапно взрывается после затишья в действии. В этом фильме я попытался воспроизвести своё ощущение танца Мина. Я думаю, что вы должны смотреть фильм в кинотеатре, чтобы получить полное впечатление».

Пробуждение танца через звук

Для «Неименуемого танца» также запланирован ряд «безбарьерных» показов. В некоторых кинотеатрах зрители с нарушениями зрения или слуха могут воспользоваться персональным аудиогидом или субтитрами через специальное приложение для смартфонов. Для Инудо эта инициатива означала новые идеи.

«Честно говоря, я полагал, что невозможно передать правильное представление о танце Танаки Мина зрителям с нарушениями зрения. Но на пробных предварительных показах с участием фокус-групп, которые мы проводили, обнаружилось, что нам, похоже, удалось добиться этого. Я был потрясен, когда один из наших участников сказал, что танец Танаки был не просто понятен, а понятен правильно».

Рассмотрим сцену, изображенную ниже, в которой Танака стоит в свободном кимоно рядом с колоссальным валуном на пляже в Португалии. Он медленно поднимает правую руку, и это движение сопровождается только шумом прибоя. Затем – внезапный прыжок, и Танака стоит среди волн, медленно скрещивая руки.



(© 2021 The Unnamable Dance Film Committee)

«Я снимаю много телевизионных рекламных роликов и сериалов, поэтому у меня довольно хорошо развито интуитивное представление о том, с какого ракурса снимать или какой объектив использовать, чтобы конкретная сцена смотрелась хорошо, – объясняет Инудо. – Думаю, я инстинктивно использовал тот же подход при съемке этого фильма, однако мои простые приемы не помогают людям с нарушениями зрения понять фильм. В самом деле, благодаря звуку и аудиогиду такие зрители, вероятно, получат гораздо более точное представление о танце Танаки, чем возможно получить благодаря моим визуальным эффектам. Я почувствовал этот дополнительный потенциал.

«Я никогда не задумывался об этом раньше, но понял, что я довольно банально использую телеобъектив, и это заставило меня провести переоценку, что же мне нравится в этих методах. Я понял, что благодаря моему прошлому опыту и техникам, изученным мной на этом пути, я, вероятно, просто смог соответствовать уровню мастерства танцора Танаки Мина».

«Я никогда не задумывался об этом раньше, но понял, что я довольно банально использую телеобъектив, и это заставило меня провести переоценку, что же мне нравится в этих методах. Я понял, что благодаря моему прошлому опыту и техникам, изученным мной на этом пути, я, вероятно, просто смог соответствовать уровню мастерства танцора Танаки Мина».

Интервью и текст Ватанабэ Рэйко

Фотографии Ханаи Томоко, если не указано иное



(© 2021 The Unnamable Dance Film Committee)

Неименуемый танец