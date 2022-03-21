Что посмотреть? Nippon.com рекомендует фильмы

Смело встречая неименуемое: режиссер Инудо Иссин о работе с Танакой Мином

Культура

В документальном фильме 2021 года «Неименуемый танец» исследуются художественные концепции и философия известного танцора Танаки Мина. Этот фильм, который режиссер Инудо Иссин снимал в течение двух лет, включает в себя анимационные фрагменты, воссоздающие детство Танаки, и кадры его работы на ферме, благодаря которой танцор поддерживает хорошую физическую форму. Мы побеседовали с режиссером о том, как ему удалось передать исключительный артистизм этого уникального танцора.

Инудо Иссин INUDŌ Isshin

Cтудент. После окончания Токийского университета Дзокэй он занялся рекламой, сняв несколько первоклассных телевизионных рекламных роликов. Его полнометражный режиссерский дебют состоялся в 1997 году с фильмом «Двое разговаривают» (Футари га сябэттэ иру). Трижды получал приз Японской киноакадемии как режиссер года за фильмы «Гора Бидзан» (Бидзан, 2007 г.), «Нулевой фокус» (Зэро но сётэн, 2009 г.) и «Плавучий замок» (Нобо но сиро, 2012 г.). В число других заметных работ входят «Дзёссе, тигр и рыба» (Дзоссэ то тора то саканатати, 2003 г.), «Дом Химико» (Мэзон до Химико, 2005 г.), «Дорогой Гу-гу... Мой котик, мой дружок» (Гу-Гу даттэ нэко дэ ару, 2008 г.), «Кошка в его руках» (Нэко ва даку моно, 2018 г.), «Самураи-оборотни» (Хиккоси даймё, 2019 г.), и «Список желаний» (Сайко но дзинсэй но мицукэката, 2019 г.).

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Первые встречи

Танака Мин, зарекомендовавший себя титаном танца (на его счету около 3000 представлений как в больших залах, так и на открытом воздухе по всему миру) в 2002 году, в возрасте 57 лет дебютировал в качестве актера в фильме режиссера Ямады Ёдзи «Сумеречный самурай» (Тасогарэ сэйбэй). Эта работа в том же году принесла ему премию Японской киноакадемии: Танака был награжден как выдающийся актер второго плана. С тех пор он часто появляется в фильмах и телевизионных сериалах.

Его первой совместной работой с режиссером Инудо Иссином стала оригинальная комедия 2005 года «Дом Химико», в которой Танака сыграл запоминающуюся роль Химико, замкнутого отца, который бросает свою жену и дочь, чтобы открыть дом престарелых для геев. По счастливой случайности первая встреча режиссера и танцора произошла за год до того, на церемонии вручения премии Японской киноакадемии в 2004 году, на которую Танака, благодаря своей прошлой победе, был снова приглашен в качестве ведущего.

«Он выделялся даже на церемонии награждения. На фоне популярных звезд кино было видно, что это необычный человек», – вспоминает Инудо. «Он сидел в стороне и выглядел не слишком уверенным в себе, поэтому я предположил, что это член съемочной группы или кто-то в этом роде; однако он словно был освещен прожектором. С этого момента мне стало ясно, что он существует как-то иначе, нежели другие люди».

Когда дело дошло до кастинга для «Дома Химико», Инудо был настолько уверен, что Танака – единственный кандидат на роль Химико, экранного отца главной героини, которую играет актриса Сибасаки Ко, что отправился в дом танцовщика, расположенный среди холмов префектуры Яманаси, чтобы убедить его принять участие в фильме.

Инудо вспоминает тот разговор: «Он сказал мне: «Я не умею играть. Но я могу вложить все, что у меня есть, в то, чтобы просто быть там». Разумеется, когда мы впервые встретились, я понятия не имел, что он танцор. Меня просто притягивала его аура, хотелось приблизиться к нему, поэтому я сказал, что для меня этого достаточно. С самой первой сцены, которую мы сняли, где он появляется из тени и входит в комнату, где ждет Сибасаки, я был уверен, что у нас получилось что-то по-настоящему уникальное».

И хотя Инудо редко ходит смотреть сценические выступления своих актеров, он часто делает исключения для Танаки и актера кёген Номуры Мансая II. «Они оба обладают необычайной физической и вербальной ловкостью, – объясняет он. – У меня впечатление, что их выразительные движения и внутренние мыслительные процессы находятся в постоянном диалоге между собой. Меня сильно влечет к людям, чьи физические и вербальные качества так прекрасно сочетаются друг с другом».

Танака Мин родился в 1945 году. Он изучал классический балет и современный танец, чтобы к 1974 году разработать свой собственный стиль и четыре года спустя дебютировать в Париже. (© 2021 The Unnamed Dance Film Committee)
Танака Мин родился в 1945 году. Он изучал классический балет и современный танец, чтобы к 1974 году разработать свой собственный стиль и четыре года спустя дебютировать в Париже. (© 2021 The Unnamed Dance Film Committee)

Запечатлеть суть мимолетных мгновений

В 2017 году, когда Танака должен был выступить на фестивале искусств в Португалии, он пригласил Инудо отправиться туда вместе с ним. И хотя Инудо изначально начал снимать просто потому, что был там, это было началом того, что в конечном итоге стало «Неименуемым танцем».

Тем не менее, уникальный подход Танаки к ба-одори, в котором он впитывает специфические чувства и настроение каждого места и отражает это в своем танце, чрезвычайно трудно адекватно запечатлеть на пленке. По словам самого Танаки: «Каждое выступление похоже на залп фейерверка — его невозможно повторить».

Танака Мин танцует в городе Санта-Крус, Португалия (© 2021 The Unnamed Dance Film Committee)
Танака Мин танцует в городе Санта-Крус, Португалия (© 2021 The Unnamed Dance Film Committee)

Инудо понял, что для того, чтобы дать кинозрителям правильное представление о привлекательности, сути и основополагающей философии танца Танаки, в первую очередь ему потребуются передовые технологии и превосходное качество изображения. Он включил в съемочную бригаду профессиональных 4k-операторов и провел следующие два года, снимая в 4k.

«Я пришел к выводу, что танец Танаки состоит из всех моментов, которые он провел, добираясь до места, где выступал, а также возвращаясь оттуда. Если бы я только мог найти способ перенести это ощущение на экран, у меня бы действительно что-то получилось, – говорит Инудо. – Тем не менее, я должен признать, что, когда я смотрю, как он танцует, я обычно закрываю глаза и время от времени позволяю своим мыслям уноситься куда-то вдаль. Своеобразная значительность его выступлений — монотонность, за неимением лучшего слова — возникает только тогда, когда наблюдатель внезапно осознает, сколько времени он уже смотрит танец. Поэтому я решил добавить в фильм некоторые другие элементы, чтобы приблизиться к тому ощущению, которое я испытываю, когда смотрю танец, и именно так мы пришли к идее использования анимационных сцен».

Детские воспоминания Танаки Мин показаны в анимационных роликах Ямамуры Кодзи. (© 2021 The Unnamed Dance Film Committee)
Детские воспоминания Танаки Мин показаны в анимационных роликах Ямамуры Кодзи. (© 2021 The Unnamed Dance Film Committee)

В финальной версии фильма кадры выступления, снятые с 2017 по 2019 год, перемежаются анимационными эпизодами, воссоздающими детские воспоминания Танаки. Эти «виньетки», пробуждающие воспоминания, были созданы аниматором Ямамурой Кодзи, специалистом по кинокаллиграфии – технике, основанной на процарапывании пленки стилусом. Танака сам озвучил эти сцены, придав им уникальное звучание.

Инудо объясняет: «Ямамура и Танака принадлежат разным областям искусства, но их подходы и образ мыслей очень похожи. Я знал, что анимация Ямамото сможет сравниться с танцем Танаки, поэтому предоставил ему свободу работать над всеми детскими сценами. Кинокаллиграфия точно так же, как танец Танаки, обладает уникальными, неповторимыми свойствами. Однако, поскольку эту технику больше никто не использует, в итоге она стоила нам довольно больших денег!» – смеется он.

Наряду с кадрами выступлений и анимацией в фильме можно увидеть, как Танака усердно работает на ферме и оттачивает свою физическую форму, возделывая поля вокруг своего сельского дома. Причина, по которой произведение в целом привлекает внимание, следуя против течения современного общества и его постоянного стремления к эффективности, заключается в том, что такова уникальная природа времени.

В возрасте 40 лет, чтобы сохранить хорошую физическую форму для танцев, Танака завел ферму в префектуре Яманаси недалеко от подножия горы Фудзи (© 2021 The Unnamed Dance Film Committee)
В возрасте 40 лет, чтобы сохранить хорошую физическую форму для танцев, Танака завел ферму в префектуре Яманаси недалеко от подножия горы Фудзи (© 2021 The Unnamed Dance Film Committee)

«Обычно я никогда не лезу в хлопоты такого рода при съемке фильмов и стараюсь сделать так, чтобы смотреть было немного интереснее, – объясняет режиссер. — Но на этот раз, чтобы придать вещам тот вес, к которому я стремился, требовался правильный уровень монотонности, поэтому фильм длится два часа. В наши дни все боятся наскучить аудитории, поэтому вырезают все «занудные» части. Но возьмем один из моих любимых фильмов, «Грязный Гарри» – это превосходный боевик, но в нем имеется удивительный баланс между кульминациями и затишьем. Когда одна кульминация следует за другой, то, конечно, зрители не заскучают, но вы не получите такого же ажиотажа, как в том случае, когда кульминация внезапно взрывается после затишья в действии. В этом фильме я попытался воспроизвести своё ощущение танца Мина. Я думаю, что вы должны смотреть фильм в кинотеатре, чтобы получить полное впечатление».

Пробуждение танца через звук

Для «Неименуемого танца» также запланирован ряд «безбарьерных» показов. В некоторых кинотеатрах зрители с нарушениями зрения или слуха могут воспользоваться персональным аудиогидом или субтитрами через специальное приложение для смартфонов. Для Инудо эта инициатива означала новые идеи.

«Честно говоря, я полагал, что невозможно передать правильное представление о танце Танаки Мина зрителям с нарушениями зрения. Но на пробных предварительных показах с участием фокус-групп, которые мы проводили, обнаружилось, что нам, похоже, удалось добиться этого. Я был потрясен, когда один из наших участников сказал, что танец Танаки был не просто понятен, а понятен правильно».

Рассмотрим сцену, изображенную ниже, в которой Танака стоит в свободном кимоно рядом с колоссальным валуном на пляже в Португалии. Он медленно поднимает правую руку, и это движение сопровождается только шумом прибоя. Затем – внезапный прыжок, и Танака стоит среди волн, медленно скрещивая руки.

(© 2021 The Unnamable Dance Film Committee)
(© 2021 The Unnamable Dance Film Committee)

«Я снимаю много телевизионных рекламных роликов и сериалов, поэтому у меня довольно хорошо развито интуитивное представление о том, с какого ракурса снимать или какой объектив использовать, чтобы конкретная сцена смотрелась хорошо, – объясняет Инудо. – Думаю, я инстинктивно использовал тот же подход при съемке этого фильма, однако мои простые приемы не помогают людям с нарушениями зрения понять фильм. В самом деле, благодаря звуку и аудиогиду такие зрители, вероятно, получат гораздо более точное представление о танце Танаки, чем возможно получить благодаря моим визуальным эффектам. Я почувствовал этот дополнительный потенциал.

«Я никогда не задумывался об этом раньше, но понял, что я довольно банально использую телеобъектив, и это заставило меня провести переоценку, что же мне нравится в этих методах. Я понял, что благодаря моему прошлому опыту и техникам, изученным мной на этом пути, я, вероятно, просто смог соответствовать уровню мастерства танцора Танаки Мина».

«Я никогда не задумывался об этом раньше, но понял, что я довольно банально использую телеобъектив, и это заставило меня провести переоценку, что же мне нравится в этих методах. Я понял, что благодаря моему прошлому опыту и техникам, изученным мной на этом пути, я, вероятно, просто смог соответствовать уровню мастерства танцора Танаки Мина».

Интервью и текст Ватанабэ Рэйко
Фотографии Ханаи Томоко, если не указано иное

(© 2021 The Unnamable Dance Film Committee)
(© 2021 The Unnamable Dance Film Committee)

Неименуемый танец

  • Режиссер и автор сценария Инудо Иссин
  • В ролях: Танака Мин, Исихара Рин, Накамура Тацуя, Отомо Ёсихидэ, Лайко Феликс, Мацуока Сэйго
  • Анимация Ямамуры Кодзи
  • Музыка Уэно Кодзи
  • Производство - The Unnameable Dance Film Committee
  • Распространение - Happinet Phantom Studio.
  • Производство Skydrum
  • Продолжительность 114 минут
  • Официальный сайт (на японском языке): https://happinet-phantom.com/unnameable-dance/

кино танец