«Великое Отсутствие» и звездные роли Фудзи Тацуи как способ не потерять себя

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«Великое Отсутствие» и звездные роли Фудзи Тацуи как способ не потерять себяОбщество Культура
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Тщательный подход к выбору ролей
Звезда Фудзи Тацуи по-прежнему ярко светит на небосклоне японского кинематографа. Несмотря на почтенный возраст, он продолжает играть как главные, так и второстепенные роли. «Великое Отсутствие» стало вторым полнометражным фильмом и третьей совместной работой Фудзи и режиссёра Тикауры Кэя.
Их сотрудничество началось с короткометражного фильма «Пустой дом» (2013), с которого началась режиссёрская карьера Тикауры. Через пять лет появилась еще одна совместная работа – полнометражная драма «Соучастие» (2018). Поэтому Тикаура ни на секунду не сомневался, что лучшего актёра на главную роль в его новом фильме просто не существует.
Однако сам актёр утверждает, что не выбирает проекты, основываясь только на имени режиссёра или предыдущем опыте работы с ним. Фудзи признаётся, что многим его подход может показаться чрезмерно прагматичным. Однако даже если он неоднократно работал с кем-то, он всегда внимательно изучает сценарий и принимает участие только в тех проектах, которые по-настоящему увлекают его.
Тем не менее, Фудзи согласился вновь работать с Тикаурой над «Великим Отсутствием». Он отметил: «Жизнь многогранна — в ней есть и красота, и печаль, и радость. Очень сложно показать всё это в одном фильме. Тикаура в своём сценарии показал глубокое понимание человеческой природы на уровне чувств. Эту историю не назвать счастливой. Напротив, она о потере себя — той жестокой стороне жизни, с которой сталкиваются многие люди. Герои этого фильма одновременно сложные и очень человечные».
В «Великом Отсутствии» Фудзи играет Ёдзи, отца главного героя Такаси (Морияма Мираи), которого он бросил, когда тот был ещё ребёнком.
Однажды Такаси получает неожиданный звонок из полиции. Ему сообщают, что его родной отец арестован за совершение преступления. Так он встречается с отцом, которого не видел несколько десятков лет. Мы видим, как всё ещё достаточно бодрый пожилой мужчина пытается что-то сбивчиво объяснить встревоженному Такаси.
Кроме того, Такаси обнаруживает, что вторая жена отца, Наоми (Хара Хидэко), исчезла. Что случилось с этой парой за годы их разлуки? Такаси понимает, что должен разобраться во всём и начинает восстанавливать события из жизни отца, происходившие после их расставания. Встречаясь и разговаривая с людьми, которые знали Ёдзи, он также тщательно изучает письма и обширные записи, обнаруженные в отцовском доме.
Искусство погружения в роль
Фудзи сразу увлекся этим проектом и отдал ему всю свою энергию. Однако, по его признанию, во время съёмок ему было трудно представить, каким получится фильм, и он беспокоился, как публика воспримет эту работу.
«Этот фильм рассказывает о непростых отношениях отца с сыном, — объясняет он. — Он даёт возможность увидеть порой достаточно уродливый процесс старения человека с его нарастающим эгоцентризмом. На съёмочной площадке я понимал, что этот процесс является отражением жизненных испытаний моего героя, но не мог понять, сможет ли фильм затронуть зрителей эмоционально. Однако, когда я увидел готовую работу, она поразила меня до глубины души – настолько, что я даже не мог себе представить. Я также понял, что всё ещё не умею читать сценарии».
Фудзи говорит, что, погружаясь и вживаясь в роль, иногда составляет досье на своего персонажа, как настоящий детектив. Однако на этот раз он ощутил связь с характером Ёдзи без привычной подготовки.
Фудзи также отмечает, что Тикаура заимствовал некоторые элементы характера Ёдзи у своего собственного отца, который был университетским профессором и страдал от деменции. Однако, по словам Фудзи, ему не важно, был ли у персонажа реальный протагонист или он является полностью вымышленным: «Я всегда предполагаю, что любая история – это чистая правда,» – смеётся он.
Безмолвное общение мастеров актёрского ремесла
Фудзи также рассказывает, что на съёмочной площадке он и его коллеги по актёрскому цеху практически никогда не разговаривают друг с другом.
«Мы здесь просто работаем, знаете ли. Нам не до болтовни. Как профессиональные актёры, мы взаимодействуем друг с другом с момента начала съёмки. Даже если у нас нет реплик, мы обмениваемся безмолвными сигналами, ощущая движения глаз или дыхание друг друга».
Во время интервью я понял, что он имеет в виду. Хотя я не актёр, меня поразило, как глаза и манеры Фудзи передавали информацию за пределами слов. Когда я спросил его, является ли это тем самым «духом», которым актёры делятся на съёмочной площадке, он ответил:
«Да, да. Именно так. Нам практически никогда не нужны слова».
Восхищение молодёжью, покоряющей мир
«Терпеть не могу выражения вроде «постареть» или «проходить свой пик». Что за занудство?» – смеётся Фудзи.
Однако порой он всё же чувствует себя «человеком другой эпохи». Фудзи, посвятивший всю свою жизнь исключительно актёрскому ремеслу, сравнивает Тикауру с Отани Сёхэем, когда тот только начинал свою карьеру в Главной лиге бейсбола. «Тикаура – это тот, кто делает всю работу сам, включая сбор средств для вывода своих фильмов на международный рынок, будучи при этом уверен, что вполне способен конкурировать с лучшими из лучших».
Тот же подход Фудзи отмечает и у Мориямы Мираи: «Он одновременно актёр и профессиональный танцор, который стремится оставить свой след в мире, представляя Японию». Затем добавляет: «Мне приятно знать, что Nippon.com переведёт это интервью на несколько языков. Это заставляет меня чувствовать, что я продолжаю вносить свой вклад даже в эту новую эпоху».
Я замечаю, что сам Фудзи тоже когда-то слыл новатором. В 1970-х он привлек внимание мировой общественности, снявшись в фильме Осимы Нагисы «Империя чувств».
На это Фудзи отвечает: «Да, тогда это действительно было так. Лет пятьдесят назад я впервые посетил Каннский кинофестиваль. Помню, как Осима прогуливался по Каннам в костюме, созданном знаменитым художником-постановщиком Тодой Сигэмасой, держа в руке большой японский веер – сэнсу. Он напоминал древних японских воинов, на флагах которых была вышита горделивая надпись тэнка мусё (天下無双), то есть, «нет равных в мире». Осима был именно таким – удивительным, вдохновляющим человеком с потрясающим духом».
«Актёрская игра – это источник силы»
Фильм «Великое Отсутствие» начинается с напряжённой сцены – вооружённая полиция готовится к штурму дома. Затем повествование переключается из настоящего в прошлое, чтобы снова вернуться обратно, постепенно раскрывая тайну произошедшего. Сюжет развивается благодаря подсказкам из дневника второй жены Ёдзи, который Такаси находит в сумке отца. Вместе с письмами молодого Ёдзи, аккуратно вклеенными в дневник, Такаси удаётся сложить воедино события жизни отца, несмотря на то что он никогда не был её частью.
Сам Фудзи, однако, называет себя абсолютно «несентиментальным человеком». Он говорит, что не склонен цепляться за прошлое: «После съёмок я обычно уничтожаю сценарии, и не храню фотографии своей молодости».
«В иностранных фильмах иногда встречается такая сцена: стареющая кинозвезда обустраивает у себя дома мини-кинотеатр и пересматривает фильмы, в которых она снималась в молодости. Хочу сказать, мне бы такое совершенно не понравилось», – смеётся он.
Действительно, Фудзи даже не смотрит на своё отражение в зеркале. Он рассказывает, как когда-то снялся для рекламного плаката одной сигаретной компании: «Однажды я ехал в синкансэне в Осаку и сидел в начале вагона. Плакат с моим изображением висел прямо передо мной, и я три часа подряд смотрел на себя. Это было очень утомительно, и я чувствовал себя крайне неловко».
Образ Ёдзи в фильме «Великое Отсутствие» напомнил мне эссе, написанное Фудзи, которое я однажды читал. В нём он описывает, как его сын переживал стадию подросткового бунта и неуважительно общался с матерью. Тогда Фудзи вспылил и резко сказал сыну: «Эй! Прежде чем она стала твоей матерью, она была моей женщиной!»
Когда я напомнил эту историю Фудзи, он рассказал, как отношения с его женой, актрисой Асихавой Идзуми, вдохновляли его на успех.
«Когда я женился, моя жена была главной звездой студии «Никкацу». А я, по сути, был никем. Это очень меня угнетало, и я сделал всё возможное, чтобы стать успешным актёром. Я ужасно боялся, что люди скажут: «Вы только посмотрите, за кого она вышла замуж! За полное ничтожество!» Я просто не мог этого допустить».
Фудзи считает, что секрет его долгой карьеры основан на трёх вещах – судьбе, удаче и здоровье. Он не цепляется за прошлое, однако никогда не забывает о своих корнях и всегда стремится делать что-то новое. Такой подход помогает ему оставаться востребованным даже в свои восемьдесят.
«В моём случае, я живу только благодаря актёрской игре. Если бы я ничего не делал, я бы потерял себя, стал бы тенью себя самого».
Информация о фильме
Официальный сайт: https://great-absence.com/
Трейлер
Сбор материала и текст: Ватанабэ Рэйко
Фотография к заголовку: © Ханаи Томоко