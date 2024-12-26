«Великое Отсутствие» и звездные роли Фудзи Тацуи как способ не потерять себя

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Фудзи Тацуе уже за восемьдесят, однако он продолжает неустанно трудиться над своим впечатляющим кино-резюме. Молодой режиссёр Тикаура Кэй, уже заявивший о себе на международной киноарене, пригласил опытного актёра на главную роль в своем фильме «Великое Отсутствие» (2023). Мы решили расспросить у Фудзи о его творчестве и о работе над новой картиной.

Родился в 1941 году в префектуре Канагава. Дебютировал в кино в 1962 году. Исполнил главную роль в артхаусной эротической драме Осимы Нагисы «В царстве чувств» (1976), вызвавшей широкий резонанс как в Японии, так и за её пределами. В 2005 году получил «Золотой кубок» Шанхайского международного кинофестиваля за лучшую мужскую роль в кинокартине «Деревенский фотоальбом». Сыграл в более чем 100 фильмах, среди которых «Империя страсти» (1978), «Светлое будущее» (2002), «Такано Тофу» (2023), «Вперёд, «Сакура»!» (2023) и многие другие. В 2023 году удостоился «Серебряной раковины» за лучшую главную роль на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне за фильм «Великое Отсутствие», став первым японским актёром, получившим эту награду.

Тщательный подход к выбору ролей

Звезда Фудзи Тацуи по-прежнему ярко светит на небосклоне японского кинематографа. Несмотря на почтенный возраст, он продолжает играть как главные, так и второстепенные роли. «Великое Отсутствие» стало вторым полнометражным фильмом и третьей совместной работой Фудзи и режиссёра Тикауры Кэя.

Их сотрудничество началось с короткометражного фильма «Пустой дом» (2013), с которого началась режиссёрская карьера Тикауры. Через пять лет появилась еще одна совместная работа – полнометражная драма «Соучастие» (2018). Поэтому Тикаура ни на секунду не сомневался, что лучшего актёра на главную роль в его новом фильме просто не существует.

Однако сам актёр утверждает, что не выбирает проекты, основываясь только на имени режиссёра или предыдущем опыте работы с ним. Фудзи признаётся, что многим его подход может показаться чрезмерно прагматичным. Однако даже если он неоднократно работал с кем-то, он всегда внимательно изучает сценарий и принимает участие только в тех проектах, которые по-настоящему увлекают его.



Фудзи Тацуя (© 2023 Ханаи Томоко)

Тем не менее, Фудзи согласился вновь работать с Тикаурой над «Великим Отсутствием». Он отметил: «Жизнь многогранна — в ней есть и красота, и печаль, и радость. Очень сложно показать всё это в одном фильме. Тикаура в своём сценарии показал глубокое понимание человеческой природы на уровне чувств. Эту историю не назвать счастливой. Напротив, она о потере себя — той жестокой стороне жизни, с которой сталкиваются многие люди. Герои этого фильма одновременно сложные и очень человечные».

В «Великом Отсутствии» Фудзи играет Ёдзи, отца главного героя Такаси (Морияма Мираи), которого он бросил, когда тот был ещё ребёнком.



Такаси (Морияма Мираи) со своей женой Юки (Маки Йоко) впервые встречается с Ёдзи (Фудзи Тацуя) – отцом, которого он практически не знал (© 2023 Creatps)

Однажды Такаси получает неожиданный звонок из полиции. Ему сообщают, что его родной отец арестован за совершение преступления. Так он встречается с отцом, которого не видел несколько десятков лет. Мы видим, как всё ещё достаточно бодрый пожилой мужчина пытается что-то сбивчиво объяснить встревоженному Такаси.

Кроме того, Такаси обнаруживает, что вторая жена отца, Наоми (Хара Хидэко), исчезла. Что случилось с этой парой за годы их разлуки? Такаси понимает, что должен разобраться во всём и начинает восстанавливать события из жизни отца, происходившие после их расставания. Встречаясь и разговаривая с людьми, которые знали Ёдзи, он также тщательно изучает письма и обширные записи, обнаруженные в отцовском доме.



Изучая записи, письма и фотографии, найденные в отцовском доме, Такаси предпринимает настоящее путешествие в прошлое своего отца (© 2023 Creatps)

Искусство погружения в роль

Фудзи сразу увлекся этим проектом и отдал ему всю свою энергию. Однако, по его признанию, во время съёмок ему было трудно представить, каким получится фильм, и он беспокоился, как публика воспримет эту работу.

«Этот фильм рассказывает о непростых отношениях отца с сыном, — объясняет он. — Он даёт возможность увидеть порой достаточно уродливый процесс старения человека с его нарастающим эгоцентризмом. На съёмочной площадке я понимал, что этот процесс является отражением жизненных испытаний моего героя, но не мог понять, сможет ли фильм затронуть зрителей эмоционально. Однако, когда я увидел готовую работу, она поразила меня до глубины души – настолько, что я даже не мог себе представить. Я также понял, что всё ещё не умею читать сценарии».



Наоми, вторую жену Ёдзи, играет Хара Хидэко. Это первый совместный проект Фудзи и Хары за почти 40 лет — с момента их совместной работы в фильме «П.П. Райдер» (1983)

Фудзи говорит, что, погружаясь и вживаясь в роль, иногда составляет досье на своего персонажа, как настоящий детектив. Однако на этот раз он ощутил связь с характером Ёдзи без привычной подготовки.

Фудзи также отмечает, что Тикаура заимствовал некоторые элементы характера Ёдзи у своего собственного отца, который был университетским профессором и страдал от деменции. Однако, по словам Фудзи, ему не важно, был ли у персонажа реальный протагонист или он является полностью вымышленным: «Я всегда предполагаю, что любая история – это чистая правда,» – смеётся он.

Безмолвное общение мастеров актёрского ремесла



(© 2023 Creatps)

Фудзи также рассказывает, что на съёмочной площадке он и его коллеги по актёрскому цеху практически никогда не разговаривают друг с другом.

«Мы здесь просто работаем, знаете ли. Нам не до болтовни. Как профессиональные актёры, мы взаимодействуем друг с другом с момента начала съёмки. Даже если у нас нет реплик, мы обмениваемся безмолвными сигналами, ощущая движения глаз или дыхание друг друга».

Во время интервью я понял, что он имеет в виду. Хотя я не актёр, меня поразило, как глаза и манеры Фудзи передавали информацию за пределами слов. Когда я спросил его, является ли это тем самым «духом», которым актёры делятся на съёмочной площадке, он ответил:

«Да, да. Именно так. Нам практически никогда не нужны слова».

Восхищение молодёжью, покоряющей мир

«Терпеть не могу выражения вроде «постареть» или «проходить свой пик». Что за занудство?» – смеётся Фудзи.

Однако порой он всё же чувствует себя «человеком другой эпохи». Фудзи, посвятивший всю свою жизнь исключительно актёрскому ремеслу, сравнивает Тикауру с Отани Сёхэем, когда тот только начинал свою карьеру в Главной лиге бейсбола. «Тикаура – это тот, кто делает всю работу сам, включая сбор средств для вывода своих фильмов на международный рынок, будучи при этом уверен, что вполне способен конкурировать с лучшими из лучших».

Тот же подход Фудзи отмечает и у Мориямы Мираи: «Он одновременно актёр и профессиональный танцор, который стремится оставить свой след в мире, представляя Японию». Затем добавляет: «Мне приятно знать, что Nippon.com переведёт это интервью на несколько языков. Это заставляет меня чувствовать, что я продолжаю вносить свой вклад даже в эту новую эпоху».



Роль Такаcи исполняет Морияма Мираи, актер с опытом работы, в том числе в известных исторических сериалах в жанре тайга-дорама транслируемых каналом NHK (© 2023 Creatps)

Я замечаю, что сам Фудзи тоже когда-то слыл новатором. В 1970-х он привлек внимание мировой общественности, снявшись в фильме Осимы Нагисы «Империя чувств».

На это Фудзи отвечает: «Да, тогда это действительно было так. Лет пятьдесят назад я впервые посетил Каннский кинофестиваль. Помню, как Осима прогуливался по Каннам в костюме, созданном знаменитым художником-постановщиком Тодой Сигэмасой, держа в руке большой японский веер – сэнсу. Он напоминал древних японских воинов, на флагах которых была вышита горделивая надпись тэнка мусё (天下無双), то есть, «нет равных в мире». Осима был именно таким – удивительным, вдохновляющим человеком с потрясающим духом».

«Актёрская игра – это источник силы»

Фильм «Великое Отсутствие» начинается с напряжённой сцены – вооружённая полиция готовится к штурму дома. Затем повествование переключается из настоящего в прошлое, чтобы снова вернуться обратно, постепенно раскрывая тайну произошедшего. Сюжет развивается благодаря подсказкам из дневника второй жены Ёдзи, который Такаси находит в сумке отца. Вместе с письмами молодого Ёдзи, аккуратно вклеенными в дневник, Такаси удаётся сложить воедино события жизни отца, несмотря на то что он никогда не был её частью.



(© 2023 Creatps)

Сам Фудзи, однако, называет себя абсолютно «несентиментальным человеком». Он говорит, что не склонен цепляться за прошлое: «После съёмок я обычно уничтожаю сценарии, и не храню фотографии своей молодости».

«В иностранных фильмах иногда встречается такая сцена: стареющая кинозвезда обустраивает у себя дома мини-кинотеатр и пересматривает фильмы, в которых она снималась в молодости. Хочу сказать, мне бы такое совершенно не понравилось», – смеётся он.

Действительно, Фудзи даже не смотрит на своё отражение в зеркале. Он рассказывает, как когда-то снялся для рекламного плаката одной сигаретной компании: «Однажды я ехал в синкансэне в Осаку и сидел в начале вагона. Плакат с моим изображением висел прямо передо мной, и я три часа подряд смотрел на себя. Это было очень утомительно, и я чувствовал себя крайне неловко».



(© 2023 Creatps)

Образ Ёдзи в фильме «Великое Отсутствие» напомнил мне эссе, написанное Фудзи, которое я однажды читал. В нём он описывает, как его сын переживал стадию подросткового бунта и неуважительно общался с матерью. Тогда Фудзи вспылил и резко сказал сыну: «Эй! Прежде чем она стала твоей матерью, она была моей женщиной!»

Когда я напомнил эту историю Фудзи, он рассказал, как отношения с его женой, актрисой Асихавой Идзуми, вдохновляли его на успех.

«Когда я женился, моя жена была главной звездой студии «Никкацу». А я, по сути, был никем. Это очень меня угнетало, и я сделал всё возможное, чтобы стать успешным актёром. Я ужасно боялся, что люди скажут: «Вы только посмотрите, за кого она вышла замуж! За полное ничтожество!» Я просто не мог этого допустить».

Фудзи считает, что секрет его долгой карьеры основан на трёх вещах – судьбе, удаче и здоровье. Он не цепляется за прошлое, однако никогда не забывает о своих корнях и всегда стремится делать что-то новое. Такой подход помогает ему оставаться востребованным даже в свои восемьдесят.

«В моём случае, я живу только благодаря актёрской игре. Если бы я ничего не делал, я бы потерял себя, стал бы тенью себя самого».



Фудзи Тацуя (© Ханаи Томоко)

Информация о фильме

Официальный сайт: https://great-absence.com/

Трейлер

Сбор материала и текст: Ватанабэ Рэйко

Фотография к заголовку: © Ханаи Томоко