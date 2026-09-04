Perfume покидает сцену: 25 лет успеха японской группы в документальном фильме «Анабиоз»

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Проведя четверть века на вершине японского поп-олимпа, участницы Perfume объявили о погружении в «анабиоз», или, иными словами, о длительном перерыве в деятельности группы. Режиссер Садо Такэтоси в одноименном документальном фильме исследует долгие годы успеха трио как в Японии, так и на мировой арене.

Продюсер и кинорежиссер. Пришел в корпорацию NHK в 1990 году; в настоящее время является исполнительным продюсером в NHK Enterprises. Работал над созданием множества развлекательных телепередач, преимущественно музыкальной направленности. Выступил режиссером первого документального фильма о группе Perfume под названием «Мы – Perfume: Документальный фильм о третьем мировом турне» (2015), а также двух работ, посвященных исследованию поп-музыки Хосоно Харуоми. Его последней работой стала вышедшая в 2026 году документальная лента «Анабиоз» Perfume: 25 лет истории группы».

«Анабиоз», ставший неожиданностью для всех



Садо Такэтоси (© 2026 Perfume “Cold Sleep” Film Partners)

Снимать новый фильм о невероятно популярном музыкальном трио Perfume режиссер Садо Такэтоси начал еще в 2019 году, когда группа выступила на американском музыкальном фестивале Coachella. Изначально проект задумывался как новая документальная лента, приуроченная к 20-летнему юбилею коллектива в 2020 году.

«На 2020 год у нас было запланировано несколько крупных проектов, но из-за пандемии их пришлось отменить, – вспоминает Садо. – Съёмки на какое-то время приостановились. Позже фокус обсуждения сместился на создание документального фильма, посвящённого уже 25-летию Perfume».

Группа Perfume была создана в Хиросиме в 2000 году и с тех пор прочно удерживала позиции на вершине японской поп-сцены. Решение участниц приостановить деятельность, принятое прямо в разгар съемок осенью 2025 года, как раз в год 25-летия группы, стало для всех полной неожиданностью. Садо, который к тому моменту уже тесно сотрудничал с коллективом над новой картиной, тоже не был предупрежден об этом заранее.

«Я был попросту потрясен. Но спустя некоторое время удивление сменилось осознанием того, что произошло нечто по-настоящему выдающееся».

Неизменное трио

Садо впервые познакомился с Perfume примерно в 2007 году, когда их песня Polyrhythm завоевала колоссальную популярность, прозвучав в совместной социальной кампании корпорации NHK и Совета по общественной рекламе Японии (ныне известного как AC Japan). С тех пор, на протяжении почти двух десятилетий, благодаря музыкальным программам и другим проектам, над которыми он работал, режиссер продолжал следить за трио.

Как изменились три участницы Perfume за эти годы, по мнению Садо? Первое, что он отвечает: по сути, они совсем не изменились.

«В глубине души они точно такие же, какими были всегда. Конечно, их профессиональное мастерство продолжало эволюционировать, и разница в их навыках тогда и сейчас колоссальна. Но это никогда не было внезапным одномоментным скачком. Скорее, они росли постепенно благодаря постоянным ежедневным усилиям, шаг за шагом совершенствуя себя».

Для Perfume успех песни «Polyrhythm», несомненно, стал главным поворотным моментом. Однако Садо не считает этот момент единственной определяющей вехой в их карьере:

«Думаю, они смогли притянуть к себе удачу именно потому, что упорно трудились с самого юного возраста. И даже добившись признания, все трое сохранили скромность. Мне хотелось как можно более правдиво передать окружающую их атмосферу».

Черты характера А-тян (Нисиваки Аяка), Касиюки (Касино Юка) и Нотти (Омото Аяно) не изменились со временем. Как же Садо видит индивидуальные роли каждой участницы Perfume?

«Они не делят роли между собой. Напротив, они самовыражаются сообща. Их индивидуальные характеры тесно переплетены друг с другом, и самым важным для них всегда остается то, что они могут создать именно как единое целое».



«Касиюка очень рассудительна, она из тех людей, кто всегда смотрит на вещи спокойно и объективно, — объясняет Садо. – Не раз бывало так, что в итоге именно она приходила на помощь всем нам» (© 2026 Perfume “Cold Sleep” Film Partners)

Творческий союз с Микико и Накатой Ясутакой

Одной из ключевых фигур, сыгравших важнейшую роль в успехе Perfume, является Микико, которая уже много лет отвечает за хореографию и постановку сценических шоу группы. Ее отношения с трио начались еще когда девочки учились в начальной школе и посещали занятия в Актерской школе Хиросимы. Участницы по сей день называют ее «Микико-сэнсэй».

«Никто из них никогда не идет на компромиссы, они полностью отдаются своим выступлениям, – объясняет Садо. – На данном этапе их отношения уже вышли за рамки простого общения наставницы и учениц. Они невероятно близки, но при этом между ними сохраняется творческое напряжение. Все трое восхищаются Микико-сэнсэй, уважают ее и стремятся следовать за ней, в то время как сама Микико вместе с Perfume неоднократно бралась за совершенно новые для себя вызовы. Думаю, они развивались параллельно с неизменным уважением друг к другу».



Садо отмечает: «А-тян именно такая, какой ее все и представляют: веселая, энергичная и всегда увлекающая за собой всех вокруг» (© 2026 Perfume “Cold Sleep” Film Partners)

Еще одной ключевой фигурой является Наката Ясутака, отвечающий за музыкальное продюсирование Perfume начиная с сингла «Sweet Donuts» (2003) – их первого релиза после переезда из Хиросимы в Токио.

Садо отмечает: «Девушки полностью ему доверяют. Его песни даже без лишних слов словно направляют их, отражая мысли участниц в конкретный момент и указывая вектор, в котором им следует двигаться дальше. Мне кажется, они понимают друг друга на уровне творческого общения, которое выходит далеко за рамки слов».

Единственные в своем роде

За четверть века своей творческой деятельности группа Perfume неустанно двигалась вперед на максимальной скорости, формируя облик собственной эпохи. Когда Садо спрашивают, почему популярность коллектива вышла далеко за пределы Японии, он указывает на его уникальный и неповторимый характер.

«На заре своей карьеры они во многом напоминали традиционную идол-группу. Но затем появились сложнейшая хореография и сценическая режиссура Микико, которые, в сочетании с музыкой Накаты, впечатлили даже искушенных меломанов. Позже к команде присоединилась студия Rhizomatiks, обеспечившая еще более глубокий уровень слияния технологий и индустрии развлечений. Не думаю, что в мире найдется другой проект, где столь разные элементы взаимодействовали бы настолько органично».

Фильм показывает Perfume не только на сцене, но и запечатлевает обсуждения, связанные с их решением уйти в «анабиоз». Перед камерой участницы откровенно говорят о своих опасениях за будущее и материальное положение членов своей команды, а также собственными тревогами из-за приостановки деятельности.



«Нотти принадлежит к тому типу людей, которые в хорошем смысле слова не усложняют вещи и относятся к жизни легко», – рассказывает Садо (© 2026 Perfume “Cold Sleep” Film Partners)

Что значит оставаться Perfume на протяжении 25 лет? По мере развития сюжета зрители начинают ощущать всю тяжесть груза, который трио несло на своих плечах все это время.

Как говорит Садо: «Эти три девушки всем сердцем посвятили себя тому, что любят и во что верят. Говоря словами Микико, они из тех людей, кто „никогда не забывает радость момента, когда влюбился в творчество“. Каждая из них, должно быть, столкнулась с бесчисленными тревогами и сомнениями на этом пути. И всё же, как мне кажется, их решимость оставаться Perfume ни разу не поколебалась».

Выбор в пользу «анабиоза»

31 декабря 2025 года группа Perfume вошла в состояние, которое сами участницы назвали «анабиозом».

В обращении, опубликованном трио примерно за три месяца до того, 21 сентября, они объяснили, что это решение было принято для того, «чтобы сохранить те моменты, когда мы можем с гордостью сказать, что по-настоящему сияем», а также «чтобы двигаться навстречу новым вызовам в качестве ещё лучшей и более крутой версии Perfume».

Что же привело их к такому решению? О чем думали три участницы Perfume и какие заявления они делали? Эти вопросы составляют одну из центральных интриг фильма.

Наблюдая за всем этим процессом изнутри, Садо рассматривает выбор Perfume в пользу «анабиоза» как «новое начинание».

«За свою карьеру они реализовали множество самых разных начинаний. Они выпускали хиты, выступали на грандиозном новогоднем шоу корпорации NHK Кохаку ута гассэн, давали концерты на стадионе «Токио Доум» и вышли на международную сцену. Но сейчас они впервые по-настоящему остановились, чтобы уделить время саморефлексии. И я думаю, что само по себе это уже огромный вызов».

Именно поэтому, по словам Садо, ему хотелось, чтобы фильм передавал «чувство надежды и предвкушения будущего Perfume и того, к чему может привести их „анабиоз“»:

«Я не знаю, в каком формате они в итоге вернутся, и у меня нет каких-то заранее сформированных ожиданий на этот счет. Но я уверен: как только они справятся с этим вызовом, они обязательно примутся за что-то новое. И когда этот момент настанет, мне бы очень хотелось снова оказаться рядом с этой троицей».

Фотография к заголовку: Слева направо: Нотти, А-тян и Касиюка в документальном фильме «Анабиоз» Perfume: 25 лет истории группы (© 2026 Perfume “Cold Sleep” Film Partners)