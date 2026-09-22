«Барашек в ящике»: фильм-притча Корээды об искусственном интеллекте и возвращении мертвых

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Новейший фильм Корээды Хирокадзу «Барашек в ящике» (2026), представленный в рамках основного конкурса Каннского кинофестиваля, повествует об истории супружеской пары, которая берет домой гуманоидного робота, созданного как точная копия их погибшего сына.

Воскрешение в облике робота

Идея фильма о возвращении погибшего сына в виде гуманоидного робота родилась у Корээды Хирокадзу после того, как он прочитал статью о популярном в Китае бизнесе по созданию ИИ-клонов умерших людей. Однако суть «Барашка в ящике» лежит не столько в плоскости технологий искусственного интеллекта или связанных с ними этических вопросов, сколько в том, как люди реагируют на возвращение близкого человека, «воскрешенного» с помощью передовых технологий.



Смогут ли супруги принять робота как своего сына? (© 2026 Fuji Television/Gaga/Tōhō/Aoi Pro)

Аясэ Харука и Ямамото Дайго, известный под мононимом Дайго, играют супружескую пару: Отонэ работает архитектором, а ее муж Кэнсукэ возглавляет небольшую строительную фирму. Два года назад их семилетний сын Какэру погиб, и они до сих пор остро переживают его отсутствие.

Однажды им приходит приглашение, в котором семьям, переживающим тяжелую утрату, предлагается бесплатно арендовать новейшую модель гуманоидного робота. Потрясенные совершенством этого «продукта» во время презентации компании, супруги решают взять в дом робота Какэру, созданного на основе данных их погибшего сына.



Дайго и Аясэ Харука играют супружескую пару главных героев (© 2026 Fuji Television/Gaga/Tōhō/Aoi Pro)

С самого начала отношение к новому «Какэру» у супругов кардинально отличается. Отонэ искренне стремится принять андроида, в то время как Кэнсукэ почувствовал себя неуютно из-за царившей на презентации атмосферы, напоминавшей религиозный культ. Пока Отонэ искренне радуется общению, Кэнсукэ холодно отмахивается от робота, сравнивая его с роботом-пылесосом. Даже когда «Какэру» обращается к нему «папа», Кэнсукэ отвергает его.

Попытка справиться с утратой

Отонэ проводит весь день рядом с роботом, а поскольку он не может есть, она заявляет, что тоже отказывается от еды. Подстраивая свою жизнь под ритм андроида, она словно добровольно отказывается от собственного бытия как живого существа.

Тем временем Кэнсукэ, продолжает убеждать себя, что новый Какэру – всего лишь машина, ловит себя на том, что невольно смеется и испытывает глубокое волнение, когда мальчик без запинки перечисляет выученные названия железнодорожных станций – точно так же, как когда-то делал его сын.



Дайго – популярный комик, для которого эта работа стала первой главной ролью в кино (© 2026 Fuji Television/Gaga/Tōhō/Aoi Pro)

Через призму отношений супружеской пары Корээда показывает не столько конфликт вокруг того, принимать или не принимать сына, воссозданного в виде робота, сколько различные подходы к скорби и принятию утраты.

Кэнсукэ не может принять нового Какэру, поскольку не может забыть о том, что его настоящего сына уже не вернуть. Как отец, он продолжает искать ответы на вопросы о том, почему погиб Какэру и кто в этом виноват. Отонэ, напротив, отказывается мириться с отсутствием своего ребенка, и именно поэтому пытается вернуть утраченное прошлое с помощью мальчика-робота.



Появление «Какэру» привносит перемены в отношения супругов. (© 2026 Fuji Television/Gaga/Tōhō/Aoi Pro)

Начиная с режиссерского дебюта «Свет иллюзий» (1995), тема преодоления утраты становится одной из центральных в творчестве Корээды, возникая в его фильмах вновь и вновь. В таких картинах, как «После жизни» (1998), «Пешком-пешком» (2008) и «Наша младшая сестренка» (2015), он исследует влияние, которое ушедшие из жизни люди продолжают оказывать на оставшихся в живых. «Барашек в ящике» продолжает эту традицию.

Пустота внутри

Название фильма напрямую отсылает к повести Антуана де Сент-Экзюпери (1900–1944) «Маленький принц». Робот Какэру одновременно напоминает и самого принца, внезапно возникшего перед рассказчиком, и того самого «барашка в ящике», которого пилот рисует для мальчика.



Отонэ читает «Какэру» Маленького принца (© 2026 Fuji Television/Gaga/Tōhō/Aoi Pro)

Сначала принц просит автора нарисовать барашка, но раз за разом забраковывает его попытки. Тогда рассказчик рисует ящик и говорит, что животное находится внутри. К удивлению летчика, принц остается полностью доволен, сумев «увидеть» внутри ящика именно того барашка, которого хотел.

Мальчик-робот устроен похожим образом: никто не может заглянуть внутрь него. Он одновременно и призрак, и воплощение родительских надежд, и новорожденный ребенок, только познающий мир. Проявляя живой интерес к плотникам, строгающим дерево традиционными рубанками канна в мастерской отца, к архитектурным проектам матери, а также соприкасаясь с природой, он постепенно всё меньше соответствует образу живого Какэру, сохранившемуся в памяти его родителей.



По мере развития сюжета важную роль в повествовании начинают играть и другие гуманоидные роботы (© 2026 Fuji Television/Gaga/Tōhō/Aoi Pro)

В то время как люди проецируют на Какэру собственные мысли и чувства, сам робот остается «пустым» внутри. Действие картины разворачивается в недалеком будущем, однако, если не считать искусственного интеллекта и доставки дронами, мир на экране практически неотличим от современной Японии. Эта двусмысленность помогает сфокусировать повествование на ключевой концепции понимания ИИ как воплощения пустоты.

Открытые вопросы

Благодаря этой концепции, Корээда поднимает и исследует множество сложнейших вопросов. В какой степени родители способны принять сына-робота как «настоящего»? И смогут ли они признать его, если его слова и поступки начнут расходиться с их собственными воспоминаниями об умершем мальчике?

Что почувствуют любившие его люди, если тот, кто вернулся с того света, начнет заново познавать мир в качестве совершенно новой формы интеллекта? Возможно ли в принципе примириться с утратой в мире, способном возвращать мертвых? Какими становятся скорбь и память, когда люди начинают прибегать к искусственным заменителям ушедших близких?



Способен ли искусственный интеллект постичь концепцию жизни и смерти? (© 2026 Fuji Television/Gaga/Tōhō/Aoi Pro)

Вводя в ткань повествования мотивы архитектуры и природы, Корээда также размышляет о временных отрезках, значительно превышающих человеческую жизнь. Творения архитекторов и ремесленников продолжают жить после их смерти, а деревья в лесу останутся стоять и тогда, когда нас уже не станет.

Земное время настоящего Какэру подошло к концу, но время его родителей продолжается. Однако робот Какэру не живет в привычном, биологическом понимании, а значит он потенциально может существовать вечно. Картина виртуозно сталкивает в одном пространстве абсолютно разные трактовки времени.

Вопросы, возникающие при взгляде в «пустоту» Какэру, так и не складываются в единый однозначный ответ, но именно широта этих вопросов и придает фильму особую глубину.



Мать Отонэ (Ё Кимико) слева и ее сестра (Сэйно Нана) в центре. Отношения Отонэ с матерью оказывают деструктивное влияние на жизнь молодой женщины (© 2026 Fuji Television/Gaga/Tōhō/Aoi Pro)

Сегодня, когда роль искусственного интеллекта в обществе растет с каждым днем, от посвященных этой теме картин часто ждут реалистичной оценки технологий, систем и связанных с ними этических норм. Однако это вовсе не обязательная задача для кинематографа. Напротив, искусство и художественные истории гораздо лучше подходят для того, чтобы пролить свет на потаенные уголки человеческого сердца и заставить зрителей задуматься, используя в качестве побуждения метафору измененной реальности.

ИИ-роботы в «Барашке в ящике» реализуют невозможную до недавнего времени мечту – страстное желание вернуть тех, кого больше нет. Используя их «наполненную пустоту», Корээда создает тонкую и нежную притчу о боли потери близкого человека и о кризисе, который неизбежно наступает, когда у огромной родительской любви больше нет выхода.



(© 2026 Fuji Television/Gaga/Tōhō/Aoi Pro)

Трейлер

Фотография к заголовку: Семья, вокруг которой разворачивается сюжет фильма «Барашек в ящике» (© 2026 Fuji Television/Gaga/Tōhō/Aoi Pro)