Одзава Сэйдзи: маэстро, который всего добился сам

Легендарные личности: самые известные люди Японии

Одзава Сэйдзи, титан мира классической музыки, скончался 6 февраля 2024 года от сердечного приступа. Отдавая дань уважения ведущему японскому дирижёру, мы снова публикуем статью 2018 года, посвящённую его жизни и творчеству.

(Первоначально опубликовано в июле 2018 г.)

Один из самых известных дирижёров современности, Одзава Сэйдзи не принадлежал к музыкальной элите по рождению. Он добился успеха в мире классической музыки благодаря своему упорному труду, энергии и человеческому обаянию – качествам, которые позволили ему достичь вершин мастерства.

1 января 2002 года Одзава выступил с Венским филармоническим оркестром на Новогоднем концерте, традиционном мероприятии с 60-летней историей, которое транслируется по телевидению более чем в 60 странах мира. Это стало бы вехой для любого дирижёра – особенно для первого японца, добившегося этой чести, – но для Одзавы это была всего лишь очередная строчка в его богатой событиями биографии.

За свою карьеру Одзава почти 30 лет проработал музыкальным руководителем Бостонского симфонического оркестра, одного из ведущих оркестров Америки. В 2002 году, когда он дирижировал Венским филармоническим оркестром, он также стал музыкальным руководителем Венской государственной оперы. Кроме того, он был одним из немногих дирижёров, которые регулярно возглавляли два ведущих коллектива мира – Берлинский филармонический и Венский филармонический оркестры. Карьера Одзавы была поистине впечатляющей. Он достиг высот в области западной музыкальной культуры, доступных лишь немногими японцам. Ни один другой японский дирижёр не смог даже приблизиться к уровню его успеха.

Не простой японский дирижёр

Одзава Сэйдзи родился 1 сентября 1935 года в Мукдене, на оккупированной Японией территории Маньчжурии (сейчас – Шэньян Китайской Народной Республики). Его отец, Кайсаку, происходил из бедной крестьянской семьи из префектуры Яманаси, но благодаря упорному труду стал стоматологом и в возрасте 23 лет отправился в Маньчжурию, открыв практику в Чанчуне. Там он познакомился с Вакамацу Сакурой, матерью Одзавы, и женился на ней. Ярый сторонник паназиатской концепции «согласия народов» и один из основателей Общества Согласия Маньчжоу-го, Кайсаку позже переехал с семьёй в Мукден. Сэйдзи, его третий сын, получил первую часть имени в честь генерала императорской армии Японии Итагаки Сэйсиро, с которым Кайсаку был знаком, а вторую – в честь высокопоставленного офицера Квантунской армии Исивары Кандзи. Одзава Сэйдзи впервые попал в Японию, когда ему исполнилось 6 лет.

Происхождение Одзавы не обеспечило ему никаких преимуществ среди представителей музыкальной элиты Японии. Он начал заниматься музыкой в возрасте 5 лет, когда мать подарила ему на Рождество аккордеон, а учиться играть на фортепиано начал только в 10. Семья вернулась в Японию в 1941 году и поселилась в Татикаве, западном пригороде Токио. В доме не было пианино, и когда родственники подарили семье инструмент, его старшим братьям потребовалось три дня, чтобы перевезти его на ручной тележке из Йокогамы в Татикаву.

Одзава мечтал стать пианистом, но поздний старт поставил его в невыгодное положение. В декабре 1949 года ему довелось побывать на концерте в токийском зале Хибия Кокайдо, где Леонид Крейцер дирижировал Японским симфоническим оркестром (сегодня – симфонический оркестр NHK) и играл на фортепиано. Так Одзава почувствовал притягательность профессии дирижёра. В возрасте 15 лет он начал учиться у музыкального педагога и виолончелиста Сайто Хидэо (1902-1974), дальнего родственника по материнской линии.

Счастливые встречи

Вмешательство судьбы часто определяет жизнь людей неожиданным образом, и это в полной мере относится к Одзаве. Сайто воспитал многих выдающихся дирижёров и исполнителей в музыкальной школе Тохо Гакуэн, и Одзава на протяжении всей жизни относился к нему как к наставнику.

В классе дирижирования Сайто Одзава познакомился с Ямамото Наодзуми (1932-2002). Ямамото был дирижёром и композитором, он написал музыкальную тему для серии фильмов «Трудно быть мужчиной» (Отоко ва цурай йо). Одзава брал свои первые уроки дирижирования у Ямамото. В 1952 году Одзава начал учиться в школе Тохо Гакуэн, в создании которой Сайто сыграл важную роль. В 1955 году Одзава закончил школу и поступил в училище Тохо Гакуэн, но ощущение необходимости учиться в Европе, чтобы завершить своё музыкальное образование, пересилило. Ямамото поддержал решение Одзавы, сказав: «Музыка подобна пирамиде. Я продолжу работать над расширением её базы, а ты отправляйся в Европу и стремись к вершине».

И Одзава отправился в Европу. Действуя, как обычно, решительно, в феврале 1959 года 23-летний Одзава отплыл во Францию на борту грузового судна и в том же году принял участие в Международном конкурсе молодых дирижёров в Безансоне. Он пропустил срок подачи заявок, но благодаря помощи сотрудника американского посольства, ему удалось попасть на конкурсе и победить в нём. Это была первая яркая победа в его блестящей карьере.

Шарль Мунш, один из судей конкурса, порекомендовал Одзаву на музыкальный фестиваль в Танглвуде, который каждое лето организовывал Бостонский симфонический оркестр, и в 1960 году молодой дирижёр принял в нём участие. В 1961 году Одзава стал помощником дирижёра Нью-Йоркского филармонического оркестра под руководством Леонарда Бернстайна. Он также получил возможность стажироваться в Берлинском филармоническом оркестре под руководством Герберта фон Караяна. Таким образом, Одзаве выпала честь обучаться у двух величайших дирижёров второй половины XX века, чего не удавалось ни одному другому молодому дирижёру.



Одзава Сэйдзи с Гербертом фон Караяном, музыкальным руководителем Берлинского филармонического оркестра, в 1982 году (© Fujifotos/Aflo)

Одзава и симфонический оркестр NHK

Одзава не был гением от природы: его успех был результатом упорного труда и постоянной учёбы. Те, кто его знает, говорят, что он приветив, полон любви к ближним и руководствуется чувством долга. В сочетании с его преданностью работе эти качества принесли Одзаве множество счастливых встреч.

Но в Японии его карьера складывалась не так гладко. В 1962 году Одзава, которому тогда было 27 лет, получил шестимесячный контракт на дирижирование симфоническим оркестром NHK, но некоторые музыканты оркестра объявили ему бойкот. Возможно, они были раздражены необходимостью играть под руководством такого молодого дирижёра, но некоторые оркестранты отказались работать с Одзавой из-за его «дерзости и самоуверенности». В качестве встречного протеста несколько выдающихся представителей театрального, литературного и музыкального кругов, среди которых Асари Кэйта, Исихара Синтаро, Иноуэ Ясуси, Оэ Кэндзабуро, Такэмицу Тору, Таникава Сюнтаро и Мисима Юкио, организовали концерт, чтобы публика получила возможность услышать, как дирижирует Одзава. Этот случай показывает, какую притягательную силу талант Одзавы имел для соотечественников, но после неприятного опыта с симфоническим оркестром NHK он в конечном счёте отказался от работы в Японии и сосредоточился на завоевании мировой сцены.

В 1972 году, когда Одзава был главным дирижёром Японского филармонического оркестра, спонсор оркестра Fuji Sankei Group объявил, что прекращает свою поддержку. Поспешно вернувшись в Японию из США, Одзава приложил все возможные усилия, чтобы обеспечить выживание оркестра, и даже обратился за поддержкой непосредственно к японскому императору. Став в том году лауреатом премии Японской академии искусств, он говорил об этом даже на церемонии награждения: «Я получил эту премию, но оркестр, с которым я работаю, находится в тяжёлом положении». В конечном счёте оркестр, организованный как культурный фонд, был распущен. Он продолжил свою деятельность как независимая группа и позже снова преобразовался в фонд. Одзава вместе с Ямамото Наодзуми сформировали Новый Японский филармонический оркестр. В течение последующих десятилетий Одзава дирижировал этим оркестром исключительно во время своих визитов в Японию. Ямамото стал музыкальным руководителем и ведущим популярной телевизионной программы «Оркестр пришёл!», в которой часто принимал участие Одзава, дирижируя Новым Японским филармоническим оркестром.

На пути к вершине

На следующий год Одзава начал заявлять о себе на мировой арене. В 1963 году он с успехом выступил на фестивале «Равиния», в последнюю минуту заменив штатного дирижёра Чикагского симфонического оркестра. С 1964 по 1968 год он был музыкальным руководителем этого фестиваля. В 1965 году он стал музыкальным руководителем симфонического оркестра Торонто и занимал этот пост до 1969 года. В 1966 году Одзава дирижировал на Зальцбургском фестивале и на регулярных выступлениях Венского и Берлинского филармонических оркестров. С 1970 по 2002 год он был художественным руководителем Танглвудского музыкального фестиваля, а с 1970 по 1976 год – музыкальным руководителем симфонического оркестра Сан-Франциско. В 1973 году он начал беспрецедентную почти 30-летнюю карьеру музыкального руководителя Бостонского симфонического оркестра, которым руководил до 2002 года.

В 1979 году Одзава дебютировал в Парижской опере, в 1980-м – в миланском театре Ла Скала, а в 1988-м – в Венской государственной опере, добившись потрясающего успеха в оперном мире. В 2002 году он стал музыкальным руководителем Венской государственной оперы и занимал эту должность до 2010 года. Его записи классической музыки стали ошеломляюще популярны. В частности, диск с записью его Новогоднего концерта 2002 года с Венским филармоническим оркестром разошёлся тиражом 800 000 копий в Японии и 1 миллион по всему миру. В 1994 году в его честь был назван концертный зал, построенный в Танглвуде.

Оставив позади неприятности своего раннего периода работы в Японии, Одзава возобновил музыкальную деятельность в родной стране. В 1987 году он основал оркестр Сайто Кинэн, состоящий из бывших учеников наставника Одзавы, и помог ему превратиться в оркестр мирового уровня. В 1990 году Одзава стал художественным руководителем Камерного оркестра Мито, а в 1992 году – генеральным директором фестиваля Сайто Кинэн в Мацумото (в 1994 году переименованного в фестиваль Сэйдзи Одзавы в Мацумото). За время его пребывания на этом посту программа фестиваля стала предметом живого интереса для любителей музыки во всём мире. Одзава руководил мировым хором на пяти континентах во время одновременного живого исполнения «Оды к радости» из Девятой симфонии Бетховена на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Нагано в 1998 году. В 2000 году он основал Музыкальную академию Сэйдзи Одзавы для молодых музыкантов.

Музыка, наполненная энергией и харизмой

Дирижёры, которые лично не играют на каком-либо инструменте, когда дирижируют, представляют собой странную породу музыкантов, возглавляющих «семью» из около ста исполнителей, обладающих каждый своим уникальным стилем. Роль дирижёра состоит в том, чтобы донести своё понимание того, как должна звучать музыка, и сформировать цельное произведение в соответствии со своим видением. Для этого нужны не только знания и навыки, но и личное обаяние и харизма. Благодаря наставнику Сайто Хидэо, который систематизировал методы дирижирования в Японии, техника владения дирижёрской палочкой Одзавы безупречна, но его настоящая сила заключается в личном обаянии, опирающимся на усилия и опыт.

Показательный эпизод свидетельствует о харизматичности Одзавы. В 2015 году он навестил смертельно больного Ямагути Коити, который долгое время играл на ударных в Новом Японском филармоническом оркестре. Члены семьи, собравшиеся у постели Ямагути, который был почти без сознания, просили его дать им понять, что он знает об их присутствии, но он был способен лишь едва заметно сжать чью-то руку. Однако услышав голос Одзавы, Ямагути открыл глаза и даже смог немного поговорить с ним.

Мне посчастливилось услышать симфонию № 3 Малера в исполнении Бостонского симфонического оркестра под управлением Одзавы 13 февраля 1986 года в Токио. Это было невероятным переживанием. Я до сих пор дорожу этим воспоминанием. Музыка Одзавы наполнена страстью, и я знаю, что на протяжении многих лет его исполнение тронуло до глубины души множество слушателей. Одзава, которому в 2018 году исполнится 83 года, в последнее время был не в лучшем состоянии здоровья. Он стал меньше работать, чтобы сберечь силы, но я знаю, что я не единственный, кто надеется, что он продолжит дарить свою музыку слушателям по всему миру.

Фотография к заголовку: Одзава Сэйдзи выступает с Берлинским филармоническим оркестром в Берлине, апрель 2016 года (© Хольгер Кеттнер; предоставлено Берлинским филармоническим оркестром/Jiji)