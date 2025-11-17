Хосоно Харуоми: за пределами рамок музыкальных форм

Легендарные личности: самые известные люди Японии

Певец, автор песен и продюсер Хосоно Харуоми уже более полувека открывает новые горизонты в музыке. Писатель Монма Юсукэ исследует суть его творческого подхода – от участия в группах Yellow Magic Orchestra и Happy End до сольных проектов и эмбиент-альбомов.

В 2024 году легендарный японский музыкант Хосоно Харуоми отметил 55-летие своей карьеры. Его обширный путь включает участие в культовых коллективах Happy End и Yellow Magic Orchestra, сотрудничество с Tin Pan Alley и целую серию сольных альбомов, в которых он исследовал поразительное разнообразие жанров – от рока и кантри до эмбиента, электроники и всего, что лежит за их пределами.

Оглядываясь на свои музыкальные странствия, Хосоно с присущей ему иронией называет себя «музыкальным бродягой». Однако его путь никогда не был беспорядочным – он постоянно следовал за своей путеводной звездой – любопытством и творческим инстинктом, умело подстраивая своё звучание под дух времени и новые тенденции. В этом эссе автор прослеживает свободное, вдохновенное путешествие Хосоно, чтобы раскрыть его глубокую страсть и неутолимую жажду творчества – движущие силы, которые неизменно вели музыканта к успеху.

Первопроходец

Музыкальный талант Хосоно проявился очень рано, и уже в 1969 году, будучи студентом университета, он дебютировал как бас-гитарист психоделической рок-группы Apryl Fool. Хотя сотрудничество оказалось недолгим, именно оно подтолкнуло Хосоно к экспериментам со звучанием Западного побережья США в духе групп вроде Buffalo Springfield. Он ощутил почти первобытное влечение к их смеси кантри и фолка с элементами афроамериканской и латиноамериканской музыки.

Желая утолить свою музыкальную жажду, Хосоно предложил барабанщику Apryl Fool Мацуомото Такаси и нескольким другим участникам создать новый коллектив, вдохновлённый идеями Buffalo Springfield. Так появилась группа Happy End, в которую вошли Хосоно, Мацуомото, Отаки Эйити и Судзуки Сигэру. Коллектив выступал с живыми концертами и выпустил три студийных альбома в период с 1969 года до начала 1970-х.

Однако Happy End не стали просто подражать звучанию своих американских кумиров. Следуя их примеру, музыканты искали собственные лирические корни, исследуя музыкальный и культурный контекст вокруг себя. В то время большинство японских рок-групп считали, что петь можно только по-английски, иначе это не будет «настоящим роком». Happy End разрушили этот стереотип, решительно выбрав японский язык для своих песен – и тем самым стали одними из первопроходцев японского рокa на родном языке.



Обложка альбома Kazemachi Roman, выпущенного группой Happy End в 1971 году (© URC Records/ Sony Music labels Inc.)

К моменту выхода второго альбома Happy End – шедевра японского рокa на родном языке Kazemachi Roman (1971) – музыкальные интересы Хосоно уже начали смещаться в сторону американских авторов-исполнителей вроде Джеймса Тейлора. Его тёплый баритон и характерные акустические аранжировки стали для Хосоно образцом при формировании собственного вокального стиля.

В 1973 году, вскоре после распада Happy End, Хосоно выпустил свой первый сольный альбом под названием Hosono House. Эта работа стала одним из первых примеров домашней звукозаписи в Японии: музыкант создал альбом на оборудовании, которое сам привёз и установил в своём доме в городе Саяма, на юге префектуры Сайтама. Дом представлял собой бывшую американскую казарму и располагался в популярном у художников районе, известном как «Американский посёлок».



Обложка сольного альбома Hosono House, выпущенного в 1973 году (Фотография сделана Nippon.com)

Тропическая трилогия

Следующим проектом Хосоно стала группа Tin Pan Alley. В тот период его фокус сместился на чисто студийную работу в подражание легендарному коллективу Muscle Shoals Rhythm Section – ансамблю сессионных музыкантов из Алабамы, известных под прозвищем «Swampers», которых привлекали для записи своих хитов такие звёзды, как Арета Франклин и The Rolling Stones.

Tin Pan Alley участвовали в создании альбомов ведущих японских исполнителей того времени, включая дебютный диск Мацутои (тогда Араи) Юми Hikōkigumo (След самолёта, 1973) и альбом бывшего участника Happy End Отаки Эйити Niagara Moon (1975). Звучание группы, получившее название «стиль Tin Pan», стало основой того, что впоследствии превратилось в жанр «японский сити-поп», покоривший сердца меломанов далеко за пределами Японии.



Подборка работ Хосоно – от альбомов, записанных с Happy End, до его знаменитой «Тропической трилогии» (фотография Nippon.com)

Тем временем Хосоно продолжал исследовать музыкальные горизонты в своих сольных проектах. После выхода Hosono House он обратился к выразительным инструментам и экзотическим ритмам, смешивая звучания столь разных мест, как Новый Орлеан, Латинская Америка, Китай и Окинава. Этот экспериментальный подход он сам назвал «chunky music», то есть, «насыщенной музыкой». В результате появилась его знаменитая «Тропическая трилогия», в которую вошли альбомы Tropical Dandy (1975), Bon Voyage Co. (1976) и Paraiso (1978).

Хотя новаторское звучание трилогии поначалу не встретило отклика не только у публики, но и у коллег-музыкантов, эти работы значительно опередили своё время. Хосоно продолжал прокладывать путь своей «chunky music» в неизведанные области, соединяя её с зарождающимся тогда диско и электронной музыкой, основанной на синтезаторах. Его видение оказалось созвучным другим талантливым музыкантам – Сакамото Рюити и Такахаси Юкихиро, с которыми он создал группу Yellow Magic Orchestra (1978–1983) – коллектив, совершивший настоящую революцию в электронной музыке как в Японии, так и за её пределами.



Участники группы YMO, слева направо: Хосоно, Сакамото и Такахаси (© Redferns/Getty Images/Kyōdō)

Выход на мировую сцену

На Yellow Magic Orchestra сильно повлияла немецкая группа Kraftwerk, которую по праву считают пионером электронной поп-музыки. Kraftwerk выражали свою «немецкость» через механистическое, холодное электронное звучание, и именно этот подход вдохновил YMO на поиск собственной, азиатской идентичности. Результатом поисков стала композиция Technopolis, открывающий трек второго альбома группы Solid State Survivor. Песня начинается с речитатива «Tokio», пропущенного через вокодер. Это было гордое заявление, что Yellow Magic Orchestra представляет технопоп нового поколения, рожденный в самом сердце Токио.



Обложка альбома Solid State Survivor, выпущенного YMO в 1979 году (© Alfa Music, Inc./Sony Music Labels Inc.)

Yellow Magic Orchestra превратилась в настоящее явление мировой поп-культуры. Группа покорила музыкальные чарты Японии и привлекла внимание слушателей за рубежом – особенно в США и Европе, – совершив два мировых тура.

Своими выступлениями и композиторским мастерством Хосоно и его товарищи по группе определили направление развития японской поп-музыки на годы вперёд. Хосоно писал хиты для крупнейших поп-звёзд Японии, среди которых невероятно популярная песня кумира японской молодёжи Мацуды Сэйко Tengoku no Kiss (1983). Однако у такой славы была обратная сторона: постоянное внимание, напряжённый рабочий график и требования индустрии тяжело сказались на физическом и психическом состоянии Хосоно.

После распада YMO Хосоно отошёл от синтпопа и полностью погрузился в мягкое, созерцательное звучание эмбиента. Этот жанр, известный также как «атмосферная музыка» (environmental music), был изобретён Брайаном Ино и оказал на Хосоно глубокое психологическое, почти исцеляющее воздействие, позволив ему оградить себя от суеты и давления поп-индустрии. В умиротворяющих гармониях эмбиента Хосоно нашёл не только внутренний покой, но и способ придать своему творчеству экологичную перспективу, что навсегда изменило его отношение к музыке.

Со временем Хосоно стал воспринимать себя не как автора, а как проводника музыкального творчества. Он утверждал, что даже его наиболее оригинальные работы можно рассматривать лишь в контексте всей музыкальной истории и традиций – идеи, которая стала краеугольным камнем его дальнейшего художественного пути.

Возвращение к американской поп-музыке

Начиная с середины 2000-х годов, Хосоно вновь обратился к своим музыкальным истокам – американской поп-музыке, кантри, буги-вуги и другим стилям середины XX века, в которые он влюбился ещё в юности. На сцене и в студии он объединял молодых музыкантов – зачастую настолько юных, что годились ему в дети – чтобы вместе выступать на концертах и записывать альбомы, такие как его сольник HoSoNoVa (2011) и Heavenly Music (2013). Для Хосоно это стало возможностью передать новому поколению ту музыку, которая когда-то вдохновила его самого.

Хосоно также продолжил сотрудничать со своими коллегами по YMO. Вместе с Такахаси он выступал в составе электронного дуэта Sketch Show, а позднее к ним присоединился Сакамото, и группа фактически возродилась, выпуская новые записи и выступая как в Японии, так и за её пределами. В целом же Хосоно постепенно отходил от электронной музыки, отдавая предпочтение более спокойному, камерному звучанию акустических инструментов. Даже когда YMO вновь собрались, их фирменный стиль электронного звучания стал мягче и утончённее.

Музыкальное путешествие продолжается



Хосоно на Токийском международном кинофестивале в октябре 2019 года (© Jiji)

На протяжении всей своей карьеры Хосоно оставался первопроходцем, прокладывающим путь в новые музыкальные жанры, исследуя странные, неожиданные и неизведанные звуки, которые пленяли его творческое воображение. Переходя от одного музыкального путешествия к другому, он всё больше воспринимает себя как одну из точек бесконечного спектра музыкальной истории. При этом он внёс в неё собственный неповторимый вклад, оставаясь верным идее сохранения и передачи музыкальных традиций.

В последние годы, после окончания пандемии COVID-19, Хосоно вновь вернулся на сцену с группой молодых музыкантов, среди которых и его внук, Хосоно Юта, играющий на бас-гитаре. Сейчас он работает над новым альбомом оригинальных композиций – первым после Hochono House (2019). Запись этого альбома и наставничество над новым поколением музыкантов открывают новую главу музыкального наследия Хосоно, которое на пятьдесят шестом году своего существования приносит ему особую радость.

Фотография к заголовку: Участники YMO во время концерта в Испании в июне 2008 года. Слева направо: Сакамото, Хосоно, Такахаси (© Reuters)