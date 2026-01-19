Тиба Синъити: наследие легенды брутальных боевиков

Легендарные личности: самые известные люди Японии

Тиба Синъити (настоящее имя Маэда Садахо) – первый японский актёр, добившийся мировой славы в жанре боевых искусств благодаря агрессивному стилю борьбы. Впоследствии Тиба посвятил себя обучению следующего поколения. Его профессионализм получил высокую оценку на родине боевиков - в Голливуде, и получил новую жизнь во всемирно известном телесериале «Сёгун».

Уважение в Голливуде

Легендарный актёр Тиба Синъити, известный за пределами Японии под псевдонимом Сонни Тиба, скончался 19 августа 2021 года. Некрологи о Тибе опубликовали такие крупные американские газеты, как «Нью Йорк Таймс» и «Лос-Анжелес Таймс», а также СМИ об индустрии развлечений. В некрологах подчёркивалось огромное влияние, которое оказали боевики с участием Тибы, искусно демонстрирующего приёмы каратэ кёкусинкай, на западный мир кино.

Официальный аккаунт Американской киноакадемии в соцсети Х отдал Тибе дань уважения, отметив, что «В фильмах он сочетал силу с глубиной». Онлайн-издание «Нью-Йорк Таймз» признало брутальный стиль Тибы, процитировав его слова «Боевые искусства – это часть драмы, это представление. Это один из способов выражения эмоций».

Онлайн-издание CNN выполнило глубокий анализ деятельности Тибы. Отметив неизбежность сравнения Тибы с его современником - кинозвездой Брюсом Ли, мастером боевых искусств, издание подчеркнуло, что «Уникальный стиль Тибы отличался от стиля Брюса Ли. Тиба безжалостно атаковал противников, вкладывая сокрушительную мощь в каждый удар. Он категорически отказался от использования хореографических элементов, нередко используемых другими актёрами»

Среди боевиков с Тибой на западе особенно популярен фильм в трёх частях «The Street Fighter» («Уличный борец», японское название «Сацудзин-кэн» (Убийственный кулак). Киану Ривз, страстный поклонник этого фильма, а также Сэмюэл Джексон, Джонатан Нолан и другие звёзды Голливуда, неоднократно выражали своё уважение Тибе. В 2015 году Киану Ривз приехал в Японию для рекламы фильма «Джон Уик», в котором он исполнял главную роль. «Я просто изображаю драки в кино, но Сонни Тиба может превратить человека в отбивную в реальной жизни. В нём чувствуется настоящая страсть», – отметил Ривз, выступая в японской телепередаче.

Уважение Тарантино

Эксцентричный режиссёр Квентин Тарантино – один из самых больших поклонников творчества Тибы. После того, как в 1980-х годах на американском телевидении состоялся показ японского исторического телесериала «Кагэ но Гундан» («Воины тени»), Тарантино не только стал фанатом Тибы, но и задумался о совместной работе. Это намерение воплотилось в четвёртом фильме «Убить Билла» (2003), а десятью годами раньше Тарантино засвидетельствовал своё почтение к Тибе во время написания сценария фильма «Настоящая любовь» (1993), сделав главного героя киноленты поклонником творчества Тибы.



Квентин Тарантино и Тиба Синъити демонстрируют свою дружбу на пресс-конференции в Токио 2 августа 2007 года. (Reuters/Kyodo)

В начале фильма «Настоящая любовь» главный герой Кларенс, которого играет Кристиан Слейтер, приглашает встреченную в баре женщину в кино, чтобы посмотреть три части фильма «Уличный борец». Кларенс объясняет женщине, незнакомой с творчеством Сонни Тибы, что это величайшая звезда современных боевых искусств, однако спутница не проявляет интереса к фильму, поэтому Кларенсу приходится идти в кино одному. Плакат с фильмом Тибы, висящий на стене квартиры Кларенса – лучшее подтверждение любви Тарантино к этому актёру.

По американским стандартам уровень насилия «Уличного борца» был настолько высоким, что ему впервые в истории Америки присвоили категорию «Х» (18+). Это помешало фильму получить признание у широкой аудитории, но обеспечило ему статус «культового фильма».

«Убить Билла»

В фильме «Убить Билла» Тарантино создал для Тибы персонаж по имени Хаттори Хандзо. Так звали ниндзя из Ига, которого сыграл Тиба в фильме «Воины тени». В бонусном материале ДВД «Убить Билла» Тарантино отмечает: «В отличии от Америки, в Японии после успешного проката отдыхают целый год, а потом вновь берутся за работу. Каждый новый выход «Воинов тени» сопровождался небольшой трансформацией главного героя, поэтому Хаттори Хандзо в «Убить Билла» – это уже сотая версия персонажа». Подобное сравнение могло прийти в голову только многолетнему поклоннику творчества Тибы.

Тиба появляется в «Убить Билла» не так часто, однако он играет значимую роль в развитии сюжета. Бывшая наёмная убийца, прозванная «Невестой» (Ума Турман), приезжает на остров Окинава к легендарному кузнецу-оружейнику, чтобы заказать у него уникальный меч для борьбы с врагами. На изготовление меча уходит один месяц. Тиба говорит на двух языках – английском и японском, и отличается мощной харизмой. К сожалению, сценарий фильма не позволил Тибе продемонстрировать своё мастерство, однако он внёс значительный вклад в постановку боевых сцен с участием других персонажей.



Тиба Синъити беседует с Умой Турман на премьерном показе «Убить Билла» в Голливуде 29 сентября 2003 года. (REUTERS/Fred Prouser FSP)

Люси Лью, исполнительница роли О-Рэн Исии, соперницы «Невесты», выступая в телешоу во время премьеры фильма в Северной Америке, рассказала об уроках обращения с японским мечом, в которых она участвовала вместе с Вивикой Фокс и Дэрил Ханной. «Тиба показал нам несколько прекрасных движений, а потом предложил их повторить». Тиба комментировал попытки своих учениц фразой «Почти хорошо», однако Лью сочла это проявлением японской вежливости.

В следующий раз Тиба появляется в голливудском фильме в боевике «Тройной форсаж: Токийский дрифт» (2006), действие которого происходит в Токио. Тиба исполняет главу якудзы по имени Камата, однако ему вновь не удаётся продемонстрировать своё мастерство в сфере боевых искусств.

В 2012 году Тиба снялся в малобюджетном фильме «Суши girl». Фильм появился на нескольких кинофестивалях, однако получил плохие отзывы и не был выпущен на ДВД в США. В 2018 году Тиба принял участие в австралийском короткометражном фильме «Шекспир в Токио». Его прощальной лентой стал вышедший после его смерти фильм «Узы правосудия: Кидзуна» (2024). Эти картины неизвестны широкой публике, поэтому американские зрители воспринимают Тибу исключительно как актёра культовых фильмов.

Миссия, возложенная на любимого ученика

Тиба охотно посвящал учеников в секреты своего мастерства. В 1970 году он открыл «Японский клуб боевиков» (JAC) для подготовки участвующих в боевиках актёров и каскадёров, где воспитал таких мировых звёзд, как Санада Хироюки. Эта сторона личности Тибы представлена в одном из эпизодов «Убить Билла», где он увлечённо обучает учеников смертоносному искусству фехтования мечом.

Безупречные акробатические трюки Тибы передавались из поколения в поколение его любимым учеником Санадой и другими последователями. В 2024 году телесериал «Сёгун», в котором Санада не только сыграл главного героя, но и выступил продюсером, обрёл мировую славу. Несмотря на то, что большая часть диалогов ведётся на японском языке, сериал завоевал 18 прайм-таймовых премий «Эмми» - престижнейшей награды для телесериалов в Америке, а также множество других авторитетных наград.



Санада Хироюки (справа) получает премию Эмми в номинации «Лучший драматический сериал» за телесериал сериал «Сёгун» в Лос-Анджелесе 15 сентября 2024 года (REUTERS/Mario Anzuoni)

Последовав примеру Тибы, Санада перенёс свою деятельность из Японии в Голливуд, где успешно работает на протяжении более 20 лет. Триумф «Сёгуна» стал для Санады не только долгожданным личным успехом, но и ознаменовал воплощение миссии, возложенной на него Тибой – вывести японский самурайский боевик на мировую арену.

Узнав о кончине Тибы, Санада опубликовал комментарий: «Я считаю, что лучший способ благодарности – это реализация его стремлений». На фоне феноменального успеха сериала «Сёгун» начались съёмки второго сезона, в котором участвует множество японских актёров, демонстрирующих совершенные навыки владения мечом. Санада выводит воплощение мечты своего учителя на совершенно новый уровень.

Фотография к заголовку: Тиба Синъити позирует на пляже Вайкики на Гаваях после получения премии Маверлик на Гавайском международном кинофестивале. 27 октября 2005 года. (REUTERS/Lucy Pemoni)